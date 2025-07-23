Не про индюков. Про гусей расскажу. Иду, значит, по частному сектору, смотрю гуси у ворот. Птицы и птицы, не страшно. Подхожу ближе, а они вдруг повернулись все в мою сторону и давай орать! И прям наступают так воинственно. Штошш… пришлось по большой дуге обходить. С такими охранниками и собака не нужна. (Я выросла в городе и это моя первая встреча с гусями за мою жизнь)
14 историй от курьеров, которые пережили больше, чем собирались
Народное творчество
3 часа назад
Они приходят и уходят, не задерживаясь дольше пары минут, но за это короткое время успевают стать случайными свидетелями самых странных, смешных и неловких моментов. В этой подборке — истории от курьеров, которые просто хотели доставить заказ, а в итоге наткнулись на сцену, которую теперь вряд ли когда-то забудут.
- Как-то вечером ближе к полуночи привёз заказ: четыре коробки пиццы и лимонад. Захожу в подъезд, поднимаюсь на этаж, звоню, открывает парень в халате с волосами в разные стороны. Говорю: «Ваш заказ», а он в ответ ошарашенно: «Какой ещё заказ? Я ничего не заказывал!» Смотрю в чек, там всё сходится: адрес, фамилия. Тогда он оглядывается, понижает голос и говорит: «Дружище, там моя девушка. Она думает, что я сижу на жёсткой диете. Если увидит пиццу — мне конец». Через минуту он вышел из квартиры, мы с ним спустились этажом ниже. Он дал мне тысячу, попросил подержать коробки и стоя на лестничной площадке в темноте в спешке съел по паре кусочков от каждой пиццы, запил лимонадом и вернулся домой, как ни в чём не бывало. Остатки сказал забрать себе. © Палата № 6 / VK
- Это случилось не со мной, а с моим отцом — он работал курьером в почтовой доставке. Приехал он как-то по адресу, стучит в дверь, ждёт, пока кто-нибудь откроет и вдруг слышит за спиной тяжёлое, прямо зловещее дыхание. Поворачивается медленно — а там стоит и во все глаза пялится на него самый настоящий... страус. © aboughtcusto / Reddit
- Работаю курьером, вожу пиццу и роллы. Как-то застрял в пробках на три часа — и всё, чтобы доставить одну-единственную пиццу. Приезжаю, открывает дверь девушка и с извиняющимся видом улыбается: мол, заказ делал парень, а у неё нет денег, чтобы дать на чай. А потом берёт и вручает мне пачку вафель с орешками. Такой необычный, но милый жест — я аж растаял. Поехал обратно, довольно хрустя вафлями. © Подслушано / Ideer
- Возил посылки по новому маршруту в какой-то загородный дом с длиннющей подъездной дорогой. Иду себе спокойно от машины, и тут из-за большого сарая выходят... индюшки. Штук восемь. И медленно так начинают меня окружать. Тихонько пятясь назад машине, я буквально почувствовал себя главным героем «Мира юрского периода». © oldfashioned**** / Reddit
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- Подъехал я как-то к дому с доставкой. Во дворе — здоровенный овчар, носится как бешеный, рычит, лает, зубами щёлкает. Минут десять лавировал между ним и калиткой, кое-как добрался до двери — и в этот момент пёс исчез за углом дома. Хозяева открывают, начинают рассчитываться, и тут собака как влетает вслед за мной внутрь! Носится кругами по комнатам, всё сносит на своём пути, лупит хвостом по вазам, роняет торшер. В доме начинается паника, визг, крики. Мужик орёт на меня:
— Это что, вы со СВОЕЙ собакой пришли?!
Именно этот странный вопрос и помог мне понять, что это была вообще не их собака! © DylanBob1991 / Reddit
- Однажды, в бытность своей работы официанткой, я попробовала себя в роли курьера — нужно было доставить пиццу и ещё пару блюд, это ещё до того, как доставка еды стала повседневной нормой. Домофон молчит, клиент не берёт трубку, а водитель, который меня подвёз, с порога заявил, что дальше — не его забота. А мне — девятнадцать, с коробками на руках стою перед подъездом, проклиная всё на свете. Минут пятнадцать пыталась пробиться внутрь, пока случайный прохожий не впустил. Оказалось, у ребят в квартире ремонт, музыка орёт, «мы, мол, не слышали звонков». Еще и поворчали, что еда остыла, но всё же оплатили. © Han***** Unicorn / ADME
- Раньше я развозила пиццу, и одна из самых милых доставок была вот какая: открывает мне дверь парень — и тут из-за угла выбегают четыре котёнка, начинают мяукать и карабкаться по моим штанинам. Парень только смеётся, а я ставлю пиццу на крыльцо и залипаю с малышами. Поиграла с пушистиками минутку, а он на прощание еще и сунул мне двадцатку на чай. © Skittliboo / Reddit
- Однажды я привёз сэндвич здоровенному парню — накачанному такому, в футболке с огромной мордой тигра. Протягиваю пакет и шутливо говорю: «Свирепо выглядите в этой футболке!». Он улыбается, начинает приподнимать её... а под ней — ещё одна, такая же, тоже с тигром, только обтягивающая. Мы оба засмеялись, попрощались тепло, и он оставил мне щедрые чаевые. © grassandmoneydontmix / Reddit
- Недавно начал работать курьером — доставка всего подряд, от пиццы до стирального порошка. Ноги отваливаются, но деньги идут, жаловаться не на что. И вот на третий день ловлю знакомый адрес — дом моей бабушки. Прихожу, а она радостная выходит: «Ой, и ты теперь работаешь! Как приятно!» Ну, думаю, совпадение. Через день — снова заказ туда же. Потом ещё. То чай, то носки, то сдобные булки. На пятый день подряд я уже захожу со смехом: «Бабуль, ты что, с ума сошла, зачем столько всего?» А она, ни капли не смутившись, выдает: «Да я просто соскучилась. Думаю, закажу — хоть увидимся» © Не все поймут / VK
- Подрабатывал курьером — на основной работе задержали зарплату, а кушать хотелось здесь и сейчас. Вроде обычный заказ, приезжаю, поднимаюсь на нужный этаж, звоню. Дверь открывает... моя бывшая. Та самая, которой я недавно с умным видом писал, что сижу в офисе аналитиком, зарплата отличная, скоро на Кипр. А сам стою с желтым термопортфелем и пластиковым пакетом. Она сначала зависла, потом выдала: «О, а я думала, ты не в городе». А я не знаю, что ответить, протянул ей еду, она говорит: «Ты хорошо выглядишь». Я кивнул и ушёл, все так же молча. В лифте уже не сдержался — хорошенько похохотал над самим собой. Вот бывает же! © Не все поймут / VK
- Как-то доставлял заказ в район, где обычно чаевые были либо мизерные, либо вообще ноль — место не самое благополучное. Подъехал к дому, открывает женщина и говорит: «Денег сейчас у меня нет нет, муж вернётся минут через двадцать — расплатится». Это был мой последний заказ на вечер, так что решил подождать, чего уж тут. А она вдруг открывает гаражные ворота — а там: бильярдный стол, телевизор, холодильник. Пригласила зайти, говорит: «Пойдём, подождёшь нормально». В итоге рубились с ней в бильярд, пока муж не приехал. Он не только всё заплатил, но ещё и дал двадцатку на чай. Один из самых душевных вечеров на той работе. © LooseLasagna / Reddit
- Я уже не первый год работаю курьером, и в моём районе в основном заказывают еду офисные сотрудники. Давно наизусть знаю, где расположен офис каждой компании. А некоторые клиенты даже меня уже узнают и здороваются. Недавно получил заказ на несколько пицц, забрал, аккуратно упаковал и отправился по адресу. Постучал в дверь — раз, два, три — никто не открывает. Вдруг слышу: «Заходи, там открыто!» Захожу и будто попадаю в настоящий рай. В комнате ребята увлечённо играют в компьютерные игры: кто-то гоняет мяч в футболе, кто-то метко стреляет, кто-то погружается в приключения. Пока я стоял в полном шоке от увиденного, ко мне подошёл молодой парень и объяснил: «Не удивляйтесь, мы сами и создаём эти игры. Сейчас у нас обеденный перерыв, отдыхаем».
По мне, так это не работа — это настоящее святое место! © Не все поймут / VK
- Работаю курьером, и у меня есть проблемы со слухом. Живу с этим всю жизнь, поэтому уже привыкла ко всему, в том числе и к разной реакции незнакомых людей. Чаще всего люди просто теряются и не знают, как себя вести — и это нормально. Но есть особенные клиенты, которые, увидев в приложении, что я плохо слышу, стараются выучить пару фраз на жестовом языке. Чаще всего это «Спасибо» или «Хорошего дня». Кажется мелочью, но поверьте, такие моменты трогают до глубины души. Хочется, чтобы таких понимающих и добрых людей было побольше! © Не все поймут / VK
- Работаю курьером в зоомагазине, так что живности вокруг меня всегда много — это уже привычное дело. Но недавно произошел случай, который надолго запомню. После работы побежала на концерт своей любимой группы: билеты покупала за два месяца и ждала этот день, как самого важного события в жизни. Но меня не пустили в клуб из-за паука-птицееда, которого нашли в моём портфеле. Представьте, я отстояла огромную очередь и в итоге не попала в свою мечту из-за паука! Мораль проста: не ходите на концерты с пауками. Хоть, по-честному, в правилах это нигде не прописано! © Подслушано / Ideer
А вот взгляд на работу курьером с другой стороны — в историях 13 человек, которые заказали доставку, а получили повод поделиться с друзьями курьезной историей.
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"Представьте, я отстояла огромную очередь и в итоге не попала в свою мечту из-за паука! Мораль проста: не ходите на концерты" с летучими мышами, крысами, крокодилами, собаками и т.д. ;)
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