14 историй от курьеров, которые пережили больше, чем собирались

Не про индюков. Про гусей расскажу. Иду, значит, по частному сектору, смотрю гуси у ворот. Птицы и птицы, не страшно. Подхожу ближе, а они вдруг повернулись все в мою сторону и давай орать! И прям наступают так воинственно. Штошш… пришлось по большой дуге обходить. С такими охранниками и собака не нужна. (Я выросла в городе и это моя первая встреча с гусями за мою жизнь)