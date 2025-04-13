Эти молоко и картошку нам теперь каждый день доставлять будут, пока окончательно не протухнут?
13 человек заказали доставку, а получили повод поделиться с друзьями курьезной историей
Казалось бы, что может быть проще, чем доставка — заказал, подождал, получил. Но на деле все может пойти совершенно наперекосяк! Вот и становятся курьеры участниками настоящих мини-драм и комедий, а иногда — героями неожиданных сюрпризов. В этой подборке вы найдете живые, веселые и трогательные истории от людей, которым курьерская доставка точно запомнилась надолго.
- Заказала доставку продуктов — пакеты тяжелые, еле втащила. Курьер заходит с виноватым видом и говорит: «Я нечаянно ударил лоток с яйцами о дверь лифта... Давайте я оплачу, посчитайте, сколько разбилось». И в глазах паника. А я ему: «Да ничего страшного, не обеднею от двух яиц». Он аж выдохнул. Поставила хорошую оценку в приложении — работа у ребят и правда непростая, весь день на ногах, с тяжестями. © yanafedortsiva
- Заказали еду в 23:00 — последний шанс что-то поесть. Курьер на машине, ехать 20 минут, но спустя 40 — ни его, ни заказа. Статус: «доставлено», а мы голодные. Уже хотели жаловаться, как вдруг подъезжает машина, курьер выходит и говорит: «Я тут заехал на заправку, перекусил». Ну, мы тогда даже жаловаться не стали, настолько были рады, что у нас наконец есть еда. © iraterehina
- Заказала доставку продуктов, все как обычно. Жду уже час — решаю проверить статус. Открываю приложение, а там написано: «доставлено полчаса назад». Звоню в поддержку, они удивлены не меньше меня, обещают разобраться и перезвонить. Через 15 минут приезжает курьер с порванными пакетами и виноватым видом: «Я не туда отвез, соседям отдал... немного ошибся». Самое интересное, что соседи ничего не заказывали, но пакеты все равно взяли. Курьер у них все забрал, правда без молока и картошки. Пошел обратно — просить вернуть недостачу. © Подслушано / Ideer
- Самое странное, что случалось со мной во время доставки — это, наверное, диалог с попугаем. Я позвонил в дверь, и слышу: «Кто там?» Голос абсолютно человеческий. Я в ответ: «Привет, это ваша посылка!» Стою, жду, но никто не выходит. В итоге решаю заглянуть в окно — а там шикарный попугай, сидит и весело меня троллит. © A_Two_Slot_Toaster / Reddit
- Сижу утром, пью кофе, и вдруг звонок: «Вам доставка!» Вот это сюрприз! От кого же? Мелькают мысли: кто же такой заботливый? Что же там? Приезжает курьер, вручает пакет, даже успевает щелкнуть меня с радостной улыбкой. Открываю открытку, читаю и... доходит.
Это мой же заказ, который я оформила вчера — не для себя.
Вот так бывает, утро сначала возносит в облака, а потом мягко возвращает с небес на землю. © richezza
- Заказала как-то доставку, и тут звонит курьер: «Спуститесь, пожалуйста, забрать заказ». Хотела было возмутиться — как же так, доставка-то до двери! Но решила все-таки спуститься и увидела такое, что претензии сразу растворились. У подъезда стояла совсем молоденькая девушка, а рядом — детская коляска с крохотным малышом. Не знаю, что у нее случилось, почему она работает курьером с таким маленьким ребенком, но я просто молча рассчиталась и пожелала ей сил и добра. © baranovna_
- Везла торт на доставку, вызвала комфорт-такси. Сажусь в машину, предупреждаю водителя: «Везу торт, пожалуйста, аккуратнее на кочках». Но ему оказалось все равно. Мчал, как хотел, поворачивал резко, тормозил в последний момент, будто на гонках. Торт, к счастью, довезла целым, но настроение — в минус. © kris_bakeryy
- Моей девушке кто-то упорно звонил — день за днем, без остановки. Она была уверена: точно мошенники. Терпела, терпела, но в какой-то момент сорвалась, взяла трубку с намерением высказать все. А на том конце — курьер. Который уже неделю пытался сообщить, что ее заказ ждет. © aleksey.kutin
- Работаю в доставке. Девушка заказала пиццу — адрес рядом, буквально километр, может, чуть меньше. По телефону ей сказали, что доставка будет в течение 30–40 минут. Но пицца была готова быстрее, я сразу сел в машину и поехал — доставил за 20 минут. Стучу в дверь, она открывает с недовольным видом и говорит: «Я еще не проголодалась!» Немного опешил, но решил пошутить: «Могу минут 20 в машине посидеть, но не факт, что пицца останется такой же горячей». Улыбнулся. Она — нет. Итог: позвонила на фирму и потребовала номер начальника, чтобы устроить скандал. Вот так бывает — слишком быстро тоже плохо. ©_lancelot__32
«Я не беру с незнакомых номеров «!ну не тупо ли?звонят и по делу,совсем не обязательно мошенник.а потом ноют,что у них нет информации итд 🤦🏼♀️
- Заказала ужин из кафе, которое буквально в 10 минутах от дома — думаю, сейчас быстро перекушу. Но проходит час, а еды все нет. Вижу в приложении, что курьер едет, но почему-то не в мою сторону. Позвонила — уточнить, все ли в порядке. Через полтора часа приезжает пожилой мужчина, весь в извинениях: запутался в приложении, не сразу нашел адрес. Видно было — ожидал, что сейчас получит кучу претензий. Но я просто забрала заказ, пожелала ему хорошего вечера и поставила нормальную оценку. Человек работает, старается. © yanafedortsiva
- Однажды заказала еду, так как отправиться в кафе было не вариант: сломаны и рука, и нога. Курьер звонит, просит спуститься. Я объясняю, что не могу, прошу подняться, тем более лифт работает. Он в ответ: «Я не обязан, вы и сами спуститься можете, ведь только что сказали, что лифт рабочий». Уговорила хоть в подъезд зайти, потому что от лифта до выхода — ступеньки. Поворчал, но согласился. Зато вы бы видели его лицо, когда я на костылях из лифта вышла. © *******life0604
- Сегодня случилась милая история. Мне задерживали доставку на два дня и тут вдруг звонок: «Через час привезем, будете дома?» Я в шутку: «Это точно не розыгрыш? Вы реально везете мой заказ?» Парень на том конце подхватил шутку, говорит: «Да, вот такое чудо!» Я смеюсь: «Ну тогда хоть мороженку захватите по пути!» Он: «Хорошо». Добавляю: «Я пломбир люблю!» Проходит час, звонит курьер — голос другой, понимаю, что это не тот парень, и, конечно, про мороженку уже и не думаю. А он приносит заказ — и две мороженки. Это было так неожиданно, по-доброму и приятно. © berezhnaya_nataliya
- Однажды вечером развозил пиццу у нас в пригороде. Зашел за калитку, подошел к двери, позвонил. Стою, жду — и вдруг слышу странный короткий звук, который повторяется. Поднимаю голову — никого. Смотрю вокруг — пусто. Тут открывается дверь, и в этот момент я опускаю взгляд... А у моих ног стоит курица! Тихонько подкралась, пока я ждал. © ****bag_Lemon / Reddit
Одним словом, сфера обслуживания и торговли — это ежедневное приключение, причем частенько не только для заказчиков, но и для самого персонала, ведь и клиенты бывают очень разными!
Комментарии
Писали бы город, где такие капризные курьеры. Мне просто интересно.
Из Яндекса только раз была девушка курьер с небольшой посылкой. И бабуля из почты России с пакетиком с мою ладонь (ремешки для смарт часов детских,). Все остальное таскали мужчины.
И да, весело, что люди, которым не пройти самим десять минут пешком, изумляются, что им доставку не в эти десять минут делают: прикиньте, там курьера свои разнарядки и вы не в приоритете, а в очереди. Хочешь прям сразу - сходи сам.
Возможно, дело в 3-м этаже, но ни разу курьеры спуститься вниз не предлагали.
Самый забавный момент в доставке почти каждый раз, когда мама заказывает что-то тяжёлое из продуктов, она принимает пакеты и "возмущается" перед курьером, что же мы такое тяжёлое заказали :)