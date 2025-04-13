13 человек заказали доставку, а получили повод поделиться с друзьями курьезной историей

Писали бы город, где такие капризные курьеры. Мне просто интересно.



Из Яндекса только раз была девушка курьер с небольшой посылкой. И бабуля из почты России с пакетиком с мою ладонь (ремешки для смарт часов детских,). Все остальное таскали мужчины.



И да, весело, что люди, которым не пройти самим десять минут пешком, изумляются, что им доставку не в эти десять минут делают: прикиньте, там курьера свои разнарядки и вы не в приоритете, а в очереди. Хочешь прям сразу - сходи сам.