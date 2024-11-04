Баба с цепочкой сама дура. Давать свои украшения какой-то соседке, да еще золотые...
16 наглецов, которым ты хоть все отдай, все равно должен будешь
Истории
14 часов назад
Порой стоит выйти из дома и сразу натыкаешься на людей, которым палец в рот не клади — откусят по локоть. Они могут встретиться как в очереди к врачу, так и на работе или в магазине. Героям нашей статьи повезло сомнительно: на их пути встретились отъявленные наглецы.
- Пришла подруга в гости, по дороге попала под дождь — вымокла до нитки. Попросила дать что-нибудь переодеться, благо мы одного размера. Нашла ей сухие вещи: джинсы и кофту. Договорились, что в следующий раз, как приедет, вещи мои привезет. Раз приехала — не привезла, второй раз — снова забыла. И вот мы встречаемся у нее дома отмечать праздник, гуляем. Пошла я на кухню, открыла кран, слышу — вода на пол течет, труба подтекает. Опускаю взгляд и вижу свою кофту под умывальником вместо тряпки...
- Была у меня золотая цепочка. Соседка долго просила продать, но я отказывала. Как-то раз приходит и просит дать поносить на свидание. А потом заявляется, протягивает какие-то копейки и говорит, что украшение потеряла. Через пару месяцев встречаю ее, на шее — моя цепочка. На мое возмущение у нее был резонный ответ: «Так я же не знала что делать, ты мне ее продавать не хотела». © Irina Ais
- Двоюродному брату на Рождество вручили подарочную карту в магазин. Уточнение: в его любимый магазин. Когда он увидела, что карта на $ 50, сказал: «И что, это все?» Я обалдела. © cakebyte / Reddit
- Ехал в электричке из села, вез ведро крыжовника, а сверху чуток смородины. Устал, как собака, поставил ведро под лавку, а сам уселся на другую сторону, чтобы солнце в глаза не светило. Потом стали к городу подъезжать, люди набились. За ведром уже сложно идти, но я его из виду не упускал. Потом смотрю — кто-то очень активно знакомится с содержимым моего ведра. На выходе не торопился, новая владелица ведра тоже. На улице я поблагодарил ее, что помогла вынести. А она давай возмущаться, мол, кто я вообще такой и почему трогаю ее ведро. А я тогда возьми и спроси: «А что внутри-то?» Как же быстро она убегала... © Maxim Mamatsashvili
-
-
Ответить
- Раньше каждое лето ездили к бабушке в деревню. Из нашего города 300 км. Там у бабули была соседка, профессор, интеллигентнейшая женщина. Она была тоже из нашего города и без машины. На автобусе ей добираться не очень хотелось, и она попросила моих родителей захватить ее с собой, когда они поедут. Без проблем. Узнав, что я учусь на биологии, заявила, что возьмет меня после университета к себе в аспирантуру, долго рассказывала о научной программе и все в таком роде. Один раз она так с нами поехала, второй, третий... Каждый раз сумок у нее становилось все больше, в итоге родителям приходилось уже часть своих вещей оставлять, так как ее вещи занимали все место. Это продолжалось несколько лет. Один раз она везла какую-то палку, которой порвала обивку в салоне. Папа все терпел, аспирантура же. Продолжал возить. Но в последний раз она заявила, что ей надо ехать в определенный день, когда родители ехать и не собирались. Они ей вежливо объяснили, что в этот день они поехать не могут. В итоге она поехала сама. А уже в деревне, она, поджав губы, сказала, что увы, но с аспирантурой никак помочь не может.
- У нас дача состоит из двух участков: на одном, где стоит домик, мы выращиваем овощи и зелень, на другом, дальнем, растут кусты с ягодами и фруктовые деревья. Однажды муж пошел на дальний участок за ягодами. Приходит, с нашего куста ягоды рвет соседская девочка лет шести. Он стал рядом и тоже рвет. Девочка говорит: «Ты чего рвешь? Это мои ягоды!» На что муж отвечает: «Нет, мои, они в моем саду растут». Их разговор услышал сосед, папа девочки и кричит ей: «Оля, иди сюда, не рви эти ягоды — они еще зеленые».
- Мне было лет 12, когда у соседки разбили окно. Бабуля — просто божий одуванчик. Я среди ночи подорвался ей помочь: спросил, нужна ли помощь, подмел осколки, пообещал, что завтра и приду и наведу полную чистоту. А потом она взяла и выдала: «Знаешь, это ведь ты разбил окно. Иначе зачем тебе помогать?» Я офигел, конечно. А бабуля еще пару лет смотрела на меня ненавидящим взглядом. © Unknown author / Reddit
- Когда я была еще ребенком, моя тетя отдала родителям часть участка (песок с глиной). Родители завезли чернозем и посадили малину с клубникой. Участок был как бы посередине, пройти к нему можно было только через участок тети или соседей. Соседка дала ключ от калитки и настаивала, чтоб мы не ставили засов на калитке. Однажды родители приехали среди недели, а на нашей клубнике загорает компания. Это была родня нашей соседки. Она их оправила малину пособирать, а они, наевшись, решили отдохнуть. Родители повесили замок. Так соседская внучка начала высказывать мне претензии, мол, ей теперь не удобно лазить под калиткой, чтоб малины и клубники покушать. Когда я спросила, зачем это делать, когда своя клубника есть, мне ответили, что свою нельзя — она на продажу.
- У меня в сумке всегда пара таблеток от головной боли. Парень на работе попросил раз, попросил второй раз. А потом говорит: «Не могла бы ты переложить таблетки из сумки в ящик, а то если тебя нет на месте, мне неудобно в твою сумку лезть за таблетками. А из ящика я сам возьму».
- Однажды стал свидетелем такой картины. Ребенок открывал рождественский подарок. Когда понял, что это не то, что он просил, просто швырнул коробку через всю комнату. Я не сдержался и спросил, почему он себя так ведет. Мамаша его тут же начала орать, что не надо трогать ее ребенка и она сама займется его воспитанием. Нда... © stygianstank / Reddit
- У нас на работе была многодетная мама. Постоянно просила одежду для детей. Я отдала ей большой мешок хороших вещей, почти новых. Потом узнала, что все знакомые ее одеждой снабжают. Она еще и в благотворительных организациях много получает. Стало любопытно, зачем ей столько? Никто не догадается. Ничуть не смущаясь, она ответила, что вещи не стирает, а выбрасывает, когда запачкаются. Стирать — тратить деньги и здоровье. А добрые люди всегда принесут бедной многодетной еще одежды. © Лазарева Наталья
"Мамаша его тут же начала орать, что не надо трогать ее ребенка и она сама займется его воспитанием."
Можно было ответить: А-а-а, ну тогда понятно, кто его воспитывал...
-
-
Ответить
- Давно это было, но до сих пор забыть не могу. Родила сына в те годы, когда купить смесь — целая проблема. У меня было очень много молока и первое время забирали девочки из детской реанимации. Затем наш врач из поликлиники направил ко мне одного папашу, у его жены не было молока. Я 5 месяцев бесплатно отдавала им грудное молоко для их малышки, затем предупредила, за неделю, что теперь молока хватает только моему ребенку. Папа девочки, к слову, пожарник 2 метра ростом, голос, как труба, орал на меня пол часа на весь подъезд. Особенно запомнились слова «нам вас в поликлинике дали, вы обязаны». Набрала побольше воздуха в грудь и послала его куда подальше. © Elena Pisakina
- Еду в автобусе на 9 месяце беременности, живот огромный просто. Одна дама уступила мне место. Не успела сесть, как подлетел один дед и начал мне орать: «Девушка, встань, не видишь, пожилой человек возле тебя». Аргумент, что я беременна, не подействовал. Он выдал: «А если беременная, надо дома сидеть». © Irina Dudkina
- Работала в магазине рядом с домом пожилая женщина. Всегда приветливая, доброжелательная. Заметила, что, когда много позиций в чеке, она обязательно пробьет подсолнечное масло, которого в покупке нет. Психанула, пошла в магазин и купила 8 бутылок этого масла, заметно злая, дав понять, что я все знаю про ее аферу. Она не смутилась — спокойно все пробила и спросила: «Закрутки собираетесь делать?» Придя домой, я обнаружила, что в чеке 9 бутылок. Старая калоша опять меня провела! Больше не хожу туда вообще! © Подслушано / Ideer
- В юности с двумя маленькими детьми жили в комнате общежития коридорного типа. Напротив нас жила одинокая девушка, явно сова. Когда все вокруг затихали, ложились спать, она ходила мыть посуду, в душ, жарить чебуреки в 12 часов ночи, запах на весь коридор. На замечания (не только мои) парировала: «Завидуйте молча». Слава богу, мы там недолго жили. © Подслушано / Ideer
- Решили скинуться на подарок другу за $ 700. Я сказал, что вложу $ 200, а остальные по $ 100 — всего нас шестеро. Договаривались за месяц. И вот, праздник уже на носу, а два товарища так и не сбросились. Сказали, что возможности нет. Хотя мы договаривались, и я прекрасно знаю, что средства есть. Короче, я психанул и отдал подарок от себя и тех, кто скинулся. А те двое смертельно на меня обиделись. © iDontUnitTest1 / Reddit
А вот еще одна статья про людей, чья жизнь проходит под девизом: «Наглость — второе счастье».
Комментарии
Уведомления
Может она не столько сова, сколько социофоб? Я тоже, если соседи спускаются, лучше пережду. И не потому, что мне "здрассе" сказать трудно.
-
-
Ответить
Похожее
15 человек, которые убедились на личном опыте, что жизнь полна сюрпризов
Истории
1 месяц назад
15+ человек, которые не ожидали, что в семейной жизни столько подводных камней
Народное творчество
1 месяц назад
16 жизненных историй о людях, чье упорство заслуживает похвалы
Истории
2 месяца назад
20+ женщин, которые решились на «слепое преображение» и сорвали куш
15+ неловких ситуаций, герои которых до сих пор ходят красные, как помидоры
17 добрых весенних историй, от которых хочется запеть во все горло
19 взрослых, которые доказали, что накормить маленьких приверед — задача со звездочкой
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которые были в шаге от провала, потому что забыли пословицу «Не суди о книге по обложке»
20+ финалистов конкурса комедийной фотографии природы. Ничего уморительнее вы сегодня не увидите
Животные
2 года назад
19 примеров того, как некоторые могут одним комментарием отправить в нокаут
Народное творчество
5 лет назад
История о том, как кулинарные предпочтения в семье могут отличаться
Авторские колонки
1 месяц назад
20+ пушистых аргументов, доказывающих, что для кошек нет запретных мест. Нигде
Животные
2 года назад