16 наглецов, которым ты хоть все отдай, все равно должен будешь

Порой стоит выйти из дома и сразу натыкаешься на людей, которым палец в рот не клади — откусят по локоть. Они могут встретиться как в очереди к врачу, так и на работе или в магазине. Героям нашей статьи повезло сомнительно: на их пути встретились отъявленные наглецы.