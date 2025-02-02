История о девушке, которая не побоялась отстоять квартиру, хотя вся семья была против

Алла стянула с плеча тяжелую спортивную сумку и позвонила в знакомую дверь. Открыла мать. — О! Дочь приехала! А что сама не открываешь? Ключи что ли потеряла? Алла молча прошла мимо, на ходу скидывая кроссовки. — Ал, ты хоть бы поздоровалась! — мать закрыла дверь и повернулась к дочери. — Приезжаешь раз в месяц, а ведешь, как всегда, ужасно. Но Алла уже была в своей комнате. Она быстро переоделась, проверила заряд на телефоне и через минуту открыла входную дверь. — Ал, ты куда? Только же приехала? Когда дома будешь? Хлеба купи! Слышишь? Но дочь уже спускалась по лестнице, обдумывая что сказать на следующей встрече. Алла снова нажала на звонок. Но уже другой двери и другого дома. Дверь открыла молодая женщина. Увидев гостью, она обернулась и прокричала: — Кирилл, это к тебе. Сестричка твоя. Появился мужчина средних лет. — А, это ты! Че надо? — Ключи от моей квартиры! — Чего? Ты там в своем институте нигде не ударилась? Квартира твоя только номинально. А мы тут живем. И будем жить. Поэтому ключи ты не получишь. А будешь буянить — матери позвоню. Все, пошла вон отсюда! — Ключи! Алла говорила спокойным, почти ледяным голосом. — Я же сказал, что не дам! Ты глухая, сестричка? — Тогда я вызываю полицию. И я тебе выселю. — Только попробуй, — мужчина оглянулся вокруг, взвешивая риски продолжения разговора на лестничной площадке. Наконец, он принял решение. Схватив сестру за рукав, брат рывком втянул гостью в квартиру и захлопнул дверь. — Ты с ума сошла? Я же сказал: мы будем тут жить. Потому что живем уже 7 лет и будем жить дальше. А ты забудь про эту квартиру. То, что она тебе досталась — досадная неприятность. Минутная слабость деда, который тогда поссорился с нашими родителями. — Ключи! — повторила Алла. — Слушай, это ты других можешь запугивать этой манерой много молчать, говорить коротко и по сто раз повторять одно и тоже. Я то знаю, что ты адекватная и можешь нормально говорить! Ключей ты не получишь. Да и зачем они тебе? — Чтобы ты боялся! Ключи! Или мне замки поменять? Тут на шум вышла жена брата — та самая девушка, которая открыла Алле дверь. — Хватит орать, я только дочку уложила! Кирилл, избавься от нее. — Слышала? — уже шепотом спросил брат. — Ты моей семье мешаешь жить! Уходи. — Ключи! — Алла и не думала сбавлять громкость. — Или звоню в полицию. И тут будет очень шумно. — Что ты меня «на слабо» берешь? — брат был в ярости. — Думаешь, я поверю, что ты сможешь вызвать? Да как ты будешь доказывать, что квартира твоя? Алла вытащила из кармана сложенный листок бумаги. — Что это? — Копия выписки из реестра. Ключи! Брат сдался. Порылся в ящике и передал девушке связку ключей. — Только не вздумай приходить когда нас нет! И вообще не приходи сюда. Мы тут живем! Это наш дом! И ты тут нежеланный гость. Алла снова ничего не сказала. Она вышла, оставив входную дверь нараспашку. У нее было еще много дел.

Дома мать первым делом спросила: — Зачем ты пошла к Кириллу? Мы же договорились! Все обсудили. Они будут там жить. У них ребенок. А ты поживешь у меня. Тем более, что тебе еще год учиться. — Я ни о чем не договаривалась. — Ой, не говори ерунды! 21 год, а гонора как будто все 40! Мы так решили, значит, так и будет. — Это моя квартира! — Да, по документам. Но на самом деле — квартира нашей семьи. То, что твой дед отписал ее тебе, ничего не значит. Это наша общая квартира. И что с ней делать, мы почти 10 лет решаем все вместе. А у тебя есть место, где жить. Так что не надо больше к Кириллу ходить. У него своя жизнь. — Это моя квартира! — Опять 25! — мать всплеснула руками. — Разговор закончили. Ты хлеб купила? Алла ничего не ответила и просто закрыла дверь своей комнаты. — Вот послал бог дочку! Что свекор был упертый, что эта. Два сапога пара! Прошло полгода. — Ты как там? Когда сессия закончится? — голос матери на расстоянии казался еще менее заинтересованным. — Через неделю. — Ты приедешь? — Может быть. — Не поедешь отдыхать? Ты же работаешь? — Может быть. — Ясно. А Кирюша со своими поедет на юг. На целых две недели! Давно они не были в отпуске! Да и внучка на море ни разу не была! Ал, ты тут? Дочь закончила разговор. Ей было пора собираться на работу. Прошло три недели. — Давай не будем к твоей матери заезжать? — жена после долгой дороги была не в духе. — Я устала! — Но когда мы поедем? У меня потом работа! — Кирилл, ты так говоришь, как будто миллионы домой носишь! За 7 лет брака один косметический ремонт и эту колымагу купили! — Давай не будем ссориться, — супруг тоже устал. — Все, едем домой. Выйдя из лифта, они услышали шум. — Что это? Ремонт? — Похоже, — Кирилл выкатил два больших чемодана. — Только кто это? Все же уже давно все сделали. Ответ прозвучал немедленно. — Кирилл, так это в нашей квартире! — Что?! Семья застыла перед распахнутой дверью их квартиры. Оттуда незнакомый мужчина в грязной спецовке выносил мешок мусора. — Кирилл, что это? — жена была в ужасе. Пропустив строителя мимо себя, Кирилл зашел в квартиру. Медленно пройдя сквозь мелкую пыль, заполонившую квартиру, он увидел источник шума. Подойдя к долбящему стену мужчине и заткнув одной рукой ухо, другой Кирилл легонько толкнул строителя. Тот вздрогнул и повернулся. Выключил источник шума и снял наушники. — Вам чего? — Что вы тут делаете? — Кирилл старался говорить спокойно. — А что не видно? Работаем. — Кто вас нанял? — Хозяйка. — Алла? — Ну, да. Вроде. Я ее видел один раз. Отряхиваясь от пыли и закашливаясь, Кирилл вышел из квартиры и прикрыл дверь. — Что там? — с тревогой в голосе спросила жена. — Это сестра. — Что? Она совсем не в себе? Звони ей срочно! И матери своей позвони. Потому что я тут не намерена ждать. У меня ребенок с ума сойдет от шума. Вези чемоданы обратно, мы уезжаем.

Через час Алла позвонила в дверь, хотя ключи у нее были. Открыла мать: — А, ты в городе? Почему не сказала? Что ты вообще себе позволяешь? Дочь по традиции проигнорировала мать, быстро разулась и зашла на кухню. Там сидел загорелый брат, который от злости ломал зубочистки. Гора сломанных палочек лежали на столе рядом с ним. Увидев сестру, он вскочил, подбежал и схватил ее за плечи: — Ты что делаешь? С ума сошла? Отвечай! Что ты творишь? — Ремонт, — Алла освободилась от рук и сделала шаг в сторону. — Какой ремонт? Кто тебе дал право? Мы живем в этой квартире! — Теперь нет. — Что с нашими вещами? У нас там была мебель, вещи, косметика! Велики! — На складе. Идеальное упакованы для длительного хранения. Кстати, с вас 22500. — За что? — За перевозку и упаковку мебели и вещей. А также за первый месяц хранения. — А не пойти ли тебе? Мы не просили тебя вывозить нашу мебель и наши вещи! Там же детская одежда, игрушки! — Поэтому вам надо поторопиться забрать вещи. Если через месяц не заберете, я просто их выкину. Больше платить за их хранение я не собираюсь. — Ты глупая? Или прикидываешься? — Я хозяйка квартиры, даже если и глупая. А вы там больше не живете. Хватит пользоваться моим имуществом. Я не пятнадцатилетняя девочка, которой можно было заткнуть рот. Я собственница квартиры, в которой ты бесплатно жил почти 7 лет. Больше такого не будет. — И где ты прикажешь нам жить? — спросил брат, опешив от многословия Аллы. — Где хотите. — И откуда у тебя деньги на ремонт? Алла проигнорировала этот вопрос и протянула брату две пластиковые карточки. — Этот пропуск на склад и карта для доступа к вашим вещам. Брат схватил ключи. — Ты понимаешь, что это конец? Что ты теперь не наша семья! Что для тебе закрыты все двери нашей семьи. Даже сюда мать тебя не пустит! — Ты не моя семья. А если мать не пустит — я приду с полицией. У меня тут 1/4 доли и прописка. — Я не твоя семья? Я? Ах, ты... — Ключи от квартиры оставь себе, — как ни в чем не бывало, продолжила Алла — я уже сменила замки. После этих слов сестра встала и ушла. Никто так и не понял, откуда у Аллы были деньги на ремонт. Но факт остался фактом: осенью ремонт был закончен. Алла заселила первых арендаторов. Которые платили столько, что с лихвой хватало покрывать кредит, взятый под залог этой квартиры. И хотя изначально Алла не планировала после института возвращаться домой, она понимала: по-настоящему свой угол никогда не помешает. Теперь мать и брат не разговаривают с ней. Как и другие родственники. Алла от этого совершенно не страдает.