тот случай когда омерзительно все, даже понимаю правоту пострадавшей дефачки... девочка видимо завела себе не такого глупенького как она мальсика, впрочем имеет право.
но для суровой аллы плохие новости - "прописанный", а я вряд-ли он жил без регистрации столько лет, ребенок можете пользоваться квартирой, значит имеет право пользоваться и его родитель. и согнать несовершеннолетнего с регистрации дело реально хлопотное. так что огромных миллионов её суровость не принесет, скорее наоборот будет отпугивать нормальных покупателей арендаторов, привлекая только "так себе людей" и которым придется сделать скидку до 50 процентов.
второе это то что пользователи мини и микродолей имеют ограничения в правах, и если выделанная в натуре доля суровой аллы будет меньше 6 метров, то ей так же мазнут по губам...
История о девушке, которая не побоялась отстоять квартиру, хотя вся семья была против
Алла стянула с плеча тяжелую спортивную сумку и позвонила в знакомую дверь. Открыла мать.
— О! Дочь приехала! А что сама не открываешь? Ключи что ли потеряла?
Алла молча прошла мимо, на ходу скидывая кроссовки.
— Ал, ты хоть бы поздоровалась! — мать закрыла дверь и повернулась к дочери. — Приезжаешь раз в месяц, а ведешь, как всегда, ужасно.
Но Алла уже была в своей комнате. Она быстро переоделась, проверила заряд на телефоне и через минуту открыла входную дверь.
— Ал, ты куда? Только же приехала? Когда дома будешь? Хлеба купи! Слышишь?
Но дочь уже спускалась по лестнице, обдумывая что сказать на следующей встрече.
Алла снова нажала на звонок. Но уже другой двери и другого дома.
Дверь открыла молодая женщина. Увидев гостью, она обернулась и прокричала:
— Кирилл, это к тебе. Сестричка твоя.
Появился мужчина средних лет.
— А, это ты! Че надо?
— Ключи от моей квартиры!
— Чего? Ты там в своем институте нигде не ударилась? Квартира твоя только номинально. А мы тут живем. И будем жить. Поэтому ключи ты не получишь. А будешь буянить — матери позвоню. Все, пошла вон отсюда!
— Ключи!
Алла говорила спокойным, почти ледяным голосом.
— Я же сказал, что не дам! Ты глухая, сестричка?
— Тогда я вызываю полицию. И я тебе выселю.
— Только попробуй, — мужчина оглянулся вокруг, взвешивая риски продолжения разговора на лестничной площадке.
Наконец, он принял решение. Схватив сестру за рукав, брат рывком втянул гостью в квартиру и захлопнул дверь.
— Ты с ума сошла? Я же сказал: мы будем тут жить. Потому что живем уже 7 лет и будем жить дальше. А ты забудь про эту квартиру. То, что она тебе досталась — досадная неприятность. Минутная слабость деда, который тогда поссорился с нашими родителями.
— Ключи! — повторила Алла.
— Слушай, это ты других можешь запугивать этой манерой много молчать, говорить коротко и по сто раз повторять одно и тоже. Я то знаю, что ты адекватная и можешь нормально говорить! Ключей ты не получишь. Да и зачем они тебе?
— Чтобы ты боялся! Ключи! Или мне замки поменять?
Тут на шум вышла жена брата — та самая девушка, которая открыла Алле дверь.
— Хватит орать, я только дочку уложила! Кирилл, избавься от нее.
— Слышала? — уже шепотом спросил брат. — Ты моей семье мешаешь жить! Уходи.
— Ключи! — Алла и не думала сбавлять громкость. — Или звоню в полицию. И тут будет очень шумно.
— Что ты меня «на слабо» берешь? — брат был в ярости. — Думаешь, я поверю, что ты сможешь вызвать? Да как ты будешь доказывать, что квартира твоя?
Алла вытащила из кармана сложенный листок бумаги.
— Что это?
— Копия выписки из реестра. Ключи!
Брат сдался. Порылся в ящике и передал девушке связку ключей.
— Только не вздумай приходить когда нас нет! И вообще не приходи сюда. Мы тут живем! Это наш дом! И ты тут нежеланный гость.
Алла снова ничего не сказала. Она вышла, оставив входную дверь нараспашку. У нее было еще много дел.
Дома мать первым делом спросила:
— Зачем ты пошла к Кириллу? Мы же договорились! Все обсудили. Они будут там жить. У них ребенок. А ты поживешь у меня. Тем более, что тебе еще год учиться.
— Я ни о чем не договаривалась.
— Ой, не говори ерунды! 21 год, а гонора как будто все 40! Мы так решили, значит, так и будет.
— Это моя квартира!
— Да, по документам. Но на самом деле — квартира нашей семьи. То, что твой дед отписал ее тебе, ничего не значит. Это наша общая квартира. И что с ней делать, мы почти 10 лет решаем все вместе. А у тебя есть место, где жить. Так что не надо больше к Кириллу ходить. У него своя жизнь.
— Это моя квартира!
— Опять 25! — мать всплеснула руками. — Разговор закончили. Ты хлеб купила?
Алла ничего не ответила и просто закрыла дверь своей комнаты.
— Вот послал бог дочку! Что свекор был упертый, что эта. Два сапога пара!
Прошло полгода.
— Ты как там? Когда сессия закончится? — голос матери на расстоянии казался еще менее заинтересованным.
— Через неделю.
— Ты приедешь?
— Может быть.
— Не поедешь отдыхать? Ты же работаешь?
— Может быть.
— Ясно. А Кирюша со своими поедет на юг. На целых две недели! Давно они не были в отпуске! Да и внучка на море ни разу не была! Ал, ты тут?
Дочь закончила разговор. Ей было пора собираться на работу.
Прошло три недели.
— Давай не будем к твоей матери заезжать? — жена после долгой дороги была не в духе. — Я устала!
— Но когда мы поедем? У меня потом работа!
— Кирилл, ты так говоришь, как будто миллионы домой носишь! За 7 лет брака один косметический ремонт и эту колымагу купили!
— Давай не будем ссориться, — супруг тоже устал. — Все, едем домой.
Выйдя из лифта, они услышали шум.
— Что это? Ремонт?
— Похоже, — Кирилл выкатил два больших чемодана. — Только кто это? Все же уже давно все сделали.
Ответ прозвучал немедленно.
— Кирилл, так это в нашей квартире!
— Что?!
Семья застыла перед распахнутой дверью их квартиры. Оттуда незнакомый мужчина в грязной спецовке выносил мешок мусора.
— Кирилл, что это? — жена была в ужасе.
Пропустив строителя мимо себя, Кирилл зашел в квартиру. Медленно пройдя сквозь мелкую пыль, заполонившую квартиру, он увидел источник шума. Подойдя к долбящему стену мужчине и заткнув одной рукой ухо, другой Кирилл легонько толкнул строителя. Тот вздрогнул и повернулся. Выключил источник шума и снял наушники.
— Вам чего?
— Что вы тут делаете? — Кирилл старался говорить спокойно.
— А что не видно? Работаем.
— Кто вас нанял?
— Хозяйка.
— Алла?
— Ну, да. Вроде. Я ее видел один раз.
Отряхиваясь от пыли и закашливаясь, Кирилл вышел из квартиры и прикрыл дверь.
— Что там? — с тревогой в голосе спросила жена.
— Это сестра.
— Что? Она совсем не в себе? Звони ей срочно! И матери своей позвони. Потому что я тут не намерена ждать. У меня ребенок с ума сойдет от шума. Вези чемоданы обратно, мы уезжаем.
Через час Алла позвонила в дверь, хотя ключи у нее были. Открыла мать:
— А, ты в городе? Почему не сказала? Что ты вообще себе позволяешь?
Дочь по традиции проигнорировала мать, быстро разулась и зашла на кухню. Там сидел загорелый брат, который от злости ломал зубочистки. Гора сломанных палочек лежали на столе рядом с ним. Увидев сестру, он вскочил, подбежал и схватил ее за плечи:
— Ты что делаешь? С ума сошла? Отвечай! Что ты творишь?
— Ремонт, — Алла освободилась от рук и сделала шаг в сторону.
— Какой ремонт? Кто тебе дал право? Мы живем в этой квартире!
— Теперь нет.
— Что с нашими вещами? У нас там была мебель, вещи, косметика! Велики!
— На складе. Идеальное упакованы для длительного хранения. Кстати, с вас 22500.
— За что?
— За перевозку и упаковку мебели и вещей. А также за первый месяц хранения.
— А не пойти ли тебе? Мы не просили тебя вывозить нашу мебель и наши вещи! Там же детская одежда, игрушки!
— Поэтому вам надо поторопиться забрать вещи. Если через месяц не заберете, я просто их выкину. Больше платить за их хранение я не собираюсь.
— Ты глупая? Или прикидываешься?
— Я хозяйка квартиры, даже если и глупая. А вы там больше не живете. Хватит пользоваться моим имуществом. Я не пятнадцатилетняя девочка, которой можно было заткнуть рот. Я собственница квартиры, в которой ты бесплатно жил почти 7 лет. Больше такого не будет.
— И где ты прикажешь нам жить? — спросил брат, опешив от многословия Аллы.
— Где хотите.
— И откуда у тебя деньги на ремонт?
Алла проигнорировала этот вопрос и протянула брату две пластиковые карточки.
— Этот пропуск на склад и карта для доступа к вашим вещам.
Брат схватил ключи.
— Ты понимаешь, что это конец? Что ты теперь не наша семья! Что для тебе закрыты все двери нашей семьи. Даже сюда мать тебя не пустит!
— Ты не моя семья. А если мать не пустит — я приду с полицией. У меня тут 1/4 доли и прописка.
— Я не твоя семья? Я? Ах, ты...
— Ключи от квартиры оставь себе, — как ни в чем не бывало, продолжила Алла — я уже сменила замки.
После этих слов сестра встала и ушла.
Никто так и не понял, откуда у Аллы были деньги на ремонт. Но факт остался фактом: осенью ремонт был закончен. Алла заселила первых арендаторов. Которые платили столько, что с лихвой хватало покрывать кредит, взятый под залог этой квартиры. И хотя изначально Алла не планировала после института возвращаться домой, она понимала: по-настоящему свой угол никогда не помешает.
Теперь мать и брат не разговаривают с ней. Как и другие родственники. Алла от этого совершенно не страдает.
ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Настоящие истории| Семья. Квартира. Наследство».
А жилищные разборки вечные, как сам мир. Вот, к примеру, текст, в котором вопрос наследства между членами семьи создал целую драму.
Комментарии
тот случай когда омерзительно все, даже понимаю правоту пострадавшей дефачки... девочка видимо завела себе не такого глупенького как она мальсика, впрочем имеет право.
Лет в 12 можно написать подобную историю.
Дитя, не обольщайся. Ни в сюжете, ни - тем более - в тексте, нет ничего интересного...
Но не нужно отчаиваться.
Читай побольше хорошей литературы!
И ты не только расширишь тезаурус, но и перестанешь пересказывать старые сюжеты...
"— Приезжаешь раз в месяц, а ведешь, как всегда, ужасно."©
Что она ведëт? Передачу? Автомобиль? Козу за верëвочку?
Я там в первых абзацах... Она сначала кроссовки скинула, проверила мобилу и очень стремительно выбежала. Стесняюсь спросить, босиком?