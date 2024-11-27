История матери, которая расставила все точки над «i» в вопросах искренности и наследства

Мать начала сразу, как только дочь села за стол.

— Я в таком возрасте, что у меня всегда что-то болит. Садись.

— Мам, так ты не больная? — Ирина не сводила глаз с сестры и братьев.

— Садись, чего стоять. Разговор у нас длинный.

Два брата и сестра сидели за большим столом и явно уже успели поругаться.

На Ирину смотрели три пары глаз. Которые раньше были самым и родными. А теперь — самыми ненавистными.

— Ну, раз все в сборе можем начинать.

Последнее слово Ирина прошептала. Потому что зашла в комнату и увидела всех собравшихся.

— Нy как не надо?! Ты же никогда не признаешься, что болеешь. А я тебе и лекарства привезла.

— Да не надо было, я же по телефону сказала.

— Мам, я тебе тут гостинцев привезла. И мы тебе дачу вскопаем. Ты даже не переживай. Я как ты позвонила, сразу взяла отгул и приехала.

— Итак, за последние два года вы переругались в пух и прах за мою квартиру. Не скрою, мне такое внимание льстит. Я окружена заботой, лаской и теплом. Жаль, что это совпало с моментом, когда стало понятно, что квартира скоро станет наследством.

— Мам, ну хватит — начал Борис. — Мы всегда о тебе заботились, просто кто-то меньше. А кто-то — тут сын сделал паузу, чтобы все поняли кто именно — навещал тебя регулярно и до всей ситуации с квартирой.

— Легко говорить, когда живешь в полукилометре — саркастически заметил второй брат, Илья.

— А кто виноват, что уехал не пойми куда? — начал было Борис, но мать его остановила:

— Все, хватит. Вы постоянно ругаетесь, а мне это не надо совсем. Я приняла решение.

Все замерли.

— Квартира никому из присутствующих не достанется.

— Мам, такое решение ты нашла? Уверена, что оно прям лучшее?

— Да какое оно лучшее! — закричала Ирина. — Это просто грабеж.

— А кому достанется квартира?

— Тому кто даст нужную мне цену. Я ее продаю. А деньги потрачу на себя и внуков. И заберу у вас предмет раздора.

— Не отдать квартиру родным детям! Это же позор.

— Позор — это ругаться с братьями и сестрами за то, что вам вообще не принадлежит. И уже не будет. Собственно, это все, что я вам хотела сказать.

Через полчаса братья и сестры сидели в кафе и бурно обсуждали новость.

Борис был непреклонен:

— Она сошла с ума, это же очевидно. Надо отобрать у нее квартиру!

— Как? Доказать, что она не в себе? — парировала Ирина. — Иди докажи.

— Но что-то надо делать! Она же просто нас выбросила за борт! Мы остались с голой... Ну, вы поняли.

Илья всех успокаивал:

— Не надо нервничать. Давайте подумаем, как мы можем остановить продажу квартиры. Но для этого нам надо договориться — если все выгорит, то квартиру получат все. Каждый по ¼ доли. Все согласны?

— Я вне игры. — Алена встала — Мне изначально эта идея не нравилась. Сейчас она вообще звучит дико. Делите, как хотите. Но без меня.

— Ну и иди. Нам больше достанется. Боится она испачкаться. Речь идет о почти 5 миллионах.

— И вы готовы за эти миллионы становится моральными...

— Молчи! Уходишь — уходи. Нашлась моралистка!

Алена ушла и через пару часов ехала в поезде к себе домой. Ей нужны были деньги от продажи доли. Но доказывать, что твоя мать сумасшедшая ради денег, — это за гранью.

Она ничего не слышала больше об этой ситуации. Но однажды позвонила мать. И тогда Алена узнала, что мать квартиру не продала. Она даже не думала продавать.

Но успела окончательно разругаться с сыновьями и Ириной. Которым почти удалось затащить ее на обследование. Но мать смогла отстоять свое право делать то, что ей хочется. Вообще, и с квартирой в частности.

Более того, она сама добровольно записалась на судебно-медицинскую психиатрическую экспертизу к психологу. Собственно, поэтому она и звонила своей младшей дочери.