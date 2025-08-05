Натуральные блондинки они такие, да. Но перманентную краску для ресниц и бровей не даром изобрели)
15 звезд, которые вообще не боятся показаться на людях без косметики
Мы привыкли видеть знаменитостей безупречными — с идеальным тоном, подчеркнутыми скулами и безукоризненными стрелками. Но сегодня все больше звезд выбирают естественность, доказывая: настоящая красота не нуждается в маскировке. Они выходят в свет с чистым лицом, и при этом не перестают блистать. Готовы увидеть, как преображаются кумиры без тонны косметики? Держитесь: некоторые из этих фото вас могут обескуражить.
Дарья Мороз
Полина Гагарина
Наталья Подольская
Анна Хилькевич
Ольга Бузова
Валерия
Марина Александрова
Яна Кошкина
Наталья Рудова
Юлия Барановская
С макияжем девушка не дружит. А без макияжа выглядет как змея перед броском.
Юлия Высоцкая
Виктория Толстоганова
Ольга Кабо
Олеся Судзиловская
Елена Летучая
Как видите, даже у звезд все чаще побеждает естественность. Вероятно, быть собой — без фильтров и полутонов — становится довольно распространенным трендом.
Комментарии
"Звезды", "светские львицы".. "Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов", изрёк когда-то Декарт.
Фильтры, филлеры, пластика. Да кому вообще нужен этот макияж?! 😄
У большинства есть какие-то манипуляции с лицом - более или менее явные. Ничего против не имею, но не стоит это называть естественностью.