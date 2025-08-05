15 звезд, которые вообще не боятся показаться на людях без косметики

Мы привыкли видеть знаменитостей безупречными — с идеальным тоном, подчеркнутыми скулами и безукоризненными стрелками. Но сегодня все больше звезд выбирают естественность, доказывая: настоящая красота не нуждается в маскировке. Они выходят в свет с чистым лицом, и при этом не перестают блистать. Готовы увидеть, как преображаются кумиры без тонны косметики? Держитесь: некоторые из этих фото вас могут обескуражить.