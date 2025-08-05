15 звезд, которые вообще не боятся показаться на людях без косметики

Знаменитости
53 минуты назад

Мы привыкли видеть знаменитостей безупречными — с идеальным тоном, подчеркнутыми скулами и безукоризненными стрелками. Но сегодня все больше звезд выбирают естественность, доказывая: настоящая красота не нуждается в маскировке. Они выходят в свет с чистым лицом, и при этом не перестают блистать. Готовы увидеть, как преображаются кумиры без тонны косметики? Держитесь: некоторые из этих фото вас могут обескуражить.

Дарья Мороз

Олена-на-на
5 минут назад

Натуральные блондинки они такие, да. Но перманентную краску для ресниц и бровей не даром изобрели)

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Полина Гагарина

Наталья Подольская

O.
5 минут назад

Тот случай, когда и с косметикой под фильтрами и "без косметики"

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Анна Хилькевич

Ольга Бузова

Валерия

Марина Александрова

Яна Кошкина

Наталья Рудова

Юлия Барановская

Юлия Высоцкая

Виктория Толстоганова

Ольга Кабо

Олеся Судзиловская

Елена Летучая

Pantika
48 минут назад

ну здесь может и нет косметики, но есть дикие фильтры н_а кожу.

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Как видите, даже у звезд все чаще побеждает естественность. Вероятно, быть собой — без фильтров и полутонов — становится довольно распространенным трендом.

Комментарии

Уведомления
S_v
27 минут назад

"Звезды", "светские львицы".. "Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов", изрёк когда-то Декарт.

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Ксения Ч.
22 минуты назад

У большинства есть какие-то манипуляции с лицом - более или менее явные. Ничего против не имею, но не стоит это называть естественностью.

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