20 звезд, которые не постеснялись показать себя без макияжа, а мы пристально рассмотрели их лица
Культура
22 минуты назад
Все мы привыкли видеть наших любимых звезд при полном параде. Однако сами они не прочь показать себя без тонны косметики на лице. И стоит отметить, что красота этих див неоспорима, как с мейкапом, так и без него.
1. Агата Муцениеце
2. Юлия Пересильд
3. Ирина Пегова
Tarakanov Vadim / East News
4. Александра Бортич
5. Елена Летучая
AA / ABACA / Abaca / East News
6. Екатерина Волкова
7. Люся Чеботина
8. Юлия Меньшова
9. Ирина Безрукова
10. Светлана Иванова
11. Равшана Куркова
12. Марина Александрова
13. Юлианна Караулова
14. Аглая Тарасова
Tarakanov Vadim / East News
15. Наталья Подольская
16. Виктория Дайнеко
17. Саша Зверева
18. Глафира Тарханова
19. Анна Михалкова
Kashaev Pavel / East News
20. Дарья Мельникова
Порой звезды любят привлекать внимание своим эпатажным маникюром или изящными украшениями на руках. Стоит только взглянуть на Дженнифер Лопес, которая любит выходить в свет с красивейшими кольцами или же на Рианну, предпочитающую носить необыкновенной красоты браслеты.
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News
Комментарии
Уведомления
Без раскраски все без исключения выглядят моложе и симпатичнее.
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Из 20 "звёзд" насчитала только трёх. Больше половины, вообще, неизвестно кто, но уж точно не звёзды
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Либо у них хреновый визажист, либо специально подобраны неудачные фото с макияжем
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