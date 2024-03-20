20 раз, когда наше внимание привлекли руки звезд. И мы даже не знаем на что смотреть — на маникюр или украшения

Дизайн
31 минута назад

Рассматривая фото звездных красоток с красных дорожек, мы частенько забываем обращать внимание на их маникюр и украшения на руках. А меж тем иногда это бывает довольно занятно.

1. Ева Лонгория

MICHAEL TRAN / AFP / East News

2. Ким Кардашьян

3. Дженнифер Лопес

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

4. Линдси Лохан

Evan Agostini / Invision / East News

5. Селена Гомес

ANGELA WEISS / AFP / East News
Jul
43 минуты назад

Очень красивые украшения, но к этому платью я бы что-то другое подобрала, из золота.

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6. Рианна

Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News

7. Шарлиз Терон

8. Марго Робби

9. Дженна Ортега

10. Аланис Мориссетт

11. Флоренс Пью

jackshea / starhots@broadimage.com / Broad Image / East News

12. Saweetie

Richard Shotwell / Invision / East News

13. Хейли Бибер

14. Адель

15. Дуа Липа

JUSTIN TALLIS / AFP / East News

16. Пенелопа Крус

VALERIE MACON / AFP / East News

17. Николь Кидман

MICHAEL TRAN / AFP / East News

18. София Вергара

Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Jul
37 минут назад

Сейчас, пишут, в моде стиль «mob wife». Вроде как жена/девушка мафиози. Смотрю на Софию Вергару и понимаю, что у неё это её постоянный стиль уже лет 20 🤣.

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19. Сальма Хайек

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

20. Дженнифер Кулидж

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Совсем недавно мы рассматривали крупным планом звездные лица. Поняли одно, что может быть они вовсе и не идеальны, но их обворожительная красота никого не может оставить равнодушными.

Фото на превью MICHAEL TRAN / AFP / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Комментарии

Уведомления
Лариса М
2 часа назад

Маникюра полно в соцсетях, причем на любой вкус. А украшения симпатичные

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