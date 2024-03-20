Очень красивые украшения, но к этому платью я бы что-то другое подобрала, из золота.
20 раз, когда наше внимание привлекли руки звезд. И мы даже не знаем на что смотреть — на маникюр или украшения
Дизайн
31 минута назад
Рассматривая фото звездных красоток с красных дорожек, мы частенько забываем обращать внимание на их маникюр и украшения на руках. А меж тем иногда это бывает довольно занятно.
1. Ева Лонгория
MICHAEL TRAN / AFP / East News
2. Ким Кардашьян
3. Дженнифер Лопес
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
4. Линдси Лохан
Evan Agostini / Invision / East News
5. Селена Гомес
ANGELA WEISS / AFP / East News
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6. Рианна
Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News
Блин, почему мне так Риана не нравится? Она какая-то дешёвая.
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7. Шарлиз Терон
8. Марго Робби
9. Дженна Ортега
10. Аланис Мориссетт
11. Флоренс Пью
jackshea / starhots@broadimage.com / Broad Image / East News
12. Saweetie
Richard Shotwell / Invision / East News
13. Хейли Бибер
14. Адель
15. Дуа Липа
JUSTIN TALLIS / AFP / East News
16. Пенелопа Крус
VALERIE MACON / AFP / East News
17. Николь Кидман
MICHAEL TRAN / AFP / East News
18. София Вергара
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Сейчас, пишут, в моде стиль «mob wife». Вроде как жена/девушка мафиози. Смотрю на Софию Вергару и понимаю, что у неё это её постоянный стиль уже лет 20 🤣.
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19. Сальма Хайек
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
20. Дженнифер Кулидж
FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
Совсем недавно мы рассматривали крупным планом звездные лица. Поняли одно, что может быть они вовсе и не идеальны, но их обворожительная красота никого не может оставить равнодушными.
Фото на превью MICHAEL TRAN / AFP / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
Комментарии
Уведомления
Маникюра полно в соцсетях, причем на любой вкус. А украшения симпатичные
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