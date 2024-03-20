20 раз, когда наше внимание привлекли руки звезд. И мы даже не знаем на что смотреть — на маникюр или украшения

Рассматривая фото звездных красоток с красных дорожек, мы частенько забываем обращать внимание на их маникюр и украшения на руках. А меж тем иногда это бывает довольно занятно.

1. Ева Лонгория

2. Ким Кардашьян

3. Дженнифер Лопес

4. Линдси Лохан

5. Селена Гомес

Очень красивые украшения, но к этому платью я бы что-то другое подобрала, из золота.

6. Рианна

Блин, почему мне так Риана не нравится? Она какая-то дешёвая.

7. Шарлиз Терон

8. Марго Робби

9. Дженна Ортега

10. Аланис Мориссетт

11. Флоренс Пью

12. Saweetie

13. Хейли Бибер

14. Адель

15. Дуа Липа

16. Пенелопа Крус

17. Николь Кидман

18. София Вергара

Сейчас, пишут, в моде стиль «mob wife». Вроде как жена/девушка мафиози. Смотрю на Софию Вергару и понимаю, что у неё это её постоянный стиль уже лет 20 🤣.

19. Сальма Хайек

20. Дженнифер Кулидж

Совсем недавно мы рассматривали крупным планом звездные лица. Поняли одно, что может быть они вовсе и не идеальны, но их обворожительная красота никого не может оставить равнодушными.