Как на крупных планах выглядят лица звезд, чей внешний вид нас восхищает

Культура
27 минут назад

Многие из нас привыкли смотреть с восхищением на фотографии красавиц со светских мероприятий. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а ведь они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и насладиться неидеальной, но такой обворожительной красотой звездных див.

1. Виктория Бэкхем

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

2. Деми Мур

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

3. Наталья Водянова

Ivanka Voisin / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

4. Джулия Робертс

Evan Agostini / Invision / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

5. Ума Турман

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

6. Риз Уизерспун

VALERIE MACON / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

7. Мэрил Стрип

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

8. Сара Джессика Паркер

Charles Sykes / Invision / East News, MM / ABACA / Abaca / East News

9. Линда Евангелиста

ANDREA RENAULT / AFP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

10. Джулианна Мур

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

11. Кейт Бланшетт

ABACA / Abaca / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

12. Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

13. Памела Андерсон

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

14. Гвинет Пэлтроу

Richard Shotwell / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

15. Дженнифер Кулидж

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

16. Блейк Лайвли

RW / Associated Press / East News, Avid Fotos / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

17. Дженнифер Энистон

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

18. Мишель Пфайффер

VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

19. Кэтрин Зета-Джонс

Niviere David / ABACAPRESS.COM/Abaca / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

20. Кейт Мосс

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Довольно занятно посмотреть и на то, как изменились лица наших любимых звезд за 10 лет. Вы только посмотрите на Энн Хэтэуэй, Сальму Хайек, Наталью Водянову. Кажется, что на них и на многих других звезд время подействовало как элексир молодости.

Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

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