Как на крупных планах выглядят лица звезд, чей внешний вид нас восхищает
Культура
27 минут назад
Многие из нас привыкли смотреть с восхищением на фотографии красавиц со светских мероприятий. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а ведь они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и насладиться неидеальной, но такой обворожительной красотой звездных див.
1. Виктория Бэкхем
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
2. Деми Мур
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
3. Наталья Водянова
Ivanka Voisin / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
4. Джулия Робертс
Evan Agostini / Invision / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
5. Ума Турман
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
6. Риз Уизерспун
VALERIE MACON / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
7. Мэрил Стрип
Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
8. Сара Джессика Паркер
Charles Sykes / Invision / East News, MM / ABACA / Abaca / East News
9. Линда Евангелиста
ANDREA RENAULT / AFP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
10. Джулианна Мур
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
11. Кейт Бланшетт
ABACA / Abaca / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News
12. Гвендолин Кристи
Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
13. Памела Андерсон
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
14. Гвинет Пэлтроу
Richard Shotwell / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News
15. Дженнифер Кулидж
ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
16. Блейк Лайвли
RW / Associated Press / East News, Avid Fotos / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
17. Дженнифер Энистон
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
18. Мишель Пфайффер
VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
19. Кэтрин Зета-Джонс
Niviere David / ABACAPRESS.COM/Abaca / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
20. Кейт Мосс
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Довольно занятно посмотреть и на то, как изменились лица наших любимых звезд за 10 лет. Вы только посмотрите на Энн Хэтэуэй, Сальму Хайек, Наталью Водянову. Кажется, что на них и на многих других звезд время подействовало как элексир молодости.
Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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