Как на крупных планах выглядят лица звезд, чей внешний вид нас восхищает

Многие из нас привыкли смотреть с восхищением на фотографии красавиц со светских мероприятий. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а ведь они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и насладиться неидеальной, но такой обворожительной красотой звездных див.