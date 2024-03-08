18 звезд, которым собственный наряд такую подлянку устроил, что мама не горюй

Говорят, некоторые звездные стилисты начинают искать своим знаменитым клиенткам платья для красной дорожки аж за несколько месяцев до самого события. А все для того, чтобы собрать классный образ без всякой суеты и заранее продумать все мелочи. Но все равно иногда даже самые тщательно собранные наряды нет-нет, да и подводят своих обладательниц. К счастью, у большинства селебрити просто железная выдержка, и они спокойно воспринимают такие ситуации.

Подол платья Пэрис Хилтон так и норовил запутаться в ногах и туфлях звезды. Но дива даже бровью не повела и просто продолжала позировать

GOL / Capital Pictures / EAST NEWS , GOL / Capital Pictures / EAST NEWS

Глубокий вырез на юбке яркого платья Пэрис Хилтон сыграл с ней злую шутку и обнажил чуть больше, чем нужно. Но девушка ни капли не смутилась, просто аккуратно поправила юбку и продолжила позировать

Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS

Невозмутимости Дженнифер Лоуренс можно просто позавидовать. Когда она вставала, чтобы принять награду, нижняя часть ее наряда просто соскользнула вниз. Но актриса поднялась на сцену как ни в чем не бывало

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Впервые с 1961 года красная ковровая дорожка поменяла свой цвет. Джейми Ли Кертис об этом не знала, и в итоге на церемонии «Оскар» 2023 года ее шикарное платье слилось с дорожкой и фоном

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Коварный разрез едва не омрачил выход Николь Кидман, но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла платье, не переставая улыбаться

East News , East News

Сара Хайленд выбрала красивейшее платье с разрезом под грудью. Но его нижняя часть предательски сползла в самый неподходящий момент

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Дженна Ортега испачкала платье чернилами, раздавая автографы фанатам на красной дорожке. Но актриса сделала вид, что так и было задумано

Evan Agostini / Invision / East News

На премьере фильма «Миссия невыполнима» бретельки платья Ванессы Кирби постоянно сползали. Но звезда и не думала смущаться и поправляла их с улыбкой



Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Бретельки великолепного платья Николь Кидман порвались посреди церемонии «Оскар». И что вы думаете? Актриса просто перевязала их

AFP / EAST NEWS , Matt Sayles / Invision / AP / East News

Элегантное платье Ким, которое она носила на Met Gala в 2023 году, доставило ей немало неудобств. Из-за цепочек бусин звезда едва могла переставлять ноги

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

На кинофестиваль в Торонто Скарлетт Йоханссон пришла в ярком платье с мягким бантом, который прикрывал зону декольте. Из-за сильного ветра бант так и норовил поставить актрису в неловкое положение

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На вечеринке Vanity Fair 2015 года Бехати Принслу подвело тоненькое платье — верх наряда просто слетел. Девушку едва успел прикрыть Адам Левин

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Рэффи Кэссиди так сильно запуталась в собственном платье, что ее пришлось вызволять из него. На помощь актрисе пришли коллеги

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News , Kazuko Wakayama / KCS / East News

Дизайнерское платье с длинными рюшами на подоле превратило Майку Монро в мем. Люди долго обсуждали ноги девушки

Ева Лонгория забыла отклеить ценник с туфель, но отнеслась к ситуации с юмором и от всей души посмеялась над случившимся

На одной из красных дорожек платье Аманды Сейфрид стало разваливаться прямо на глазах. Во время интервью она придерживала его, как могла, а потом призналась, что наряд буквально слетает с нее

Jordan Strauss / Invision / East News

Полупрозрачный наряд с желтым бантом устроил Дженнифер Лопес подлянку тем, что просто показался зрителям странным. В интернете звезду даже сравнили с рентгеновским снимком

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У Софии Вергары случайно разошелся шов на наряде. Причем на самом интересном месте

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , 310pix.com / EAST NEWS

Да, считается, что именно платье — главное в образе звездных красоток. Но порой они выбирают такую сногсшибательную обувь, что она перетягивает все внимание на себя.