18 звезд, которым собственный наряд такую подлянку устроил, что мама не горюй

Дизайн
24 минуты назад

Говорят, некоторые звездные стилисты начинают искать своим знаменитым клиенткам платья для красной дорожки аж за несколько месяцев до самого события. А все для того, чтобы собрать классный образ без всякой суеты и заранее продумать все мелочи. Но все равно иногда даже самые тщательно собранные наряды нет-нет, да и подводят своих обладательниц. К счастью, у большинства селебрити просто железная выдержка, и они спокойно воспринимают такие ситуации.

Подол платья Пэрис Хилтон так и норовил запутаться в ногах и туфлях звезды. Но дива даже бровью не повела и просто продолжала позировать

GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, GOL / Capital Pictures / EAST NEWS

Глубокий вырез на юбке яркого платья Пэрис Хилтон сыграл с ней злую шутку и обнажил чуть больше, чем нужно. Но девушка ни капли не смутилась, просто аккуратно поправила юбку и продолжила позировать

Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS

Невозмутимости Дженнифер Лоуренс можно просто позавидовать. Когда она вставала, чтобы принять награду, нижняя часть ее наряда просто соскользнула вниз. Но актриса поднялась на сцену как ни в чем не бывало

Dee Cercone / Everett Collection / East News, © SAG Awards / TNT

Впервые с 1961 года красная ковровая дорожка поменяла свой цвет. Джейми Ли Кертис об этом не знала, и в итоге на церемонии «Оскар» 2023 года ее шикарное платье слилось с дорожкой и фоном

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Коварный разрез едва не омрачил выход Николь Кидман, но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла платье, не переставая улыбаться

East News, East News

Сара Хайленд выбрала красивейшее платье с разрезом под грудью. Но его нижняя часть предательски сползла в самый неподходящий момент

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Дженна Ортега испачкала платье чернилами, раздавая автографы фанатам на красной дорожке. Но актриса сделала вид, что так и было задумано

Evan Agostini / Invision / East News

На премьере фильма «Миссия невыполнима» бретельки платья Ванессы Кирби постоянно сползали. Но звезда и не думала смущаться и поправляла их с улыбкой

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Бретельки великолепного платья Николь Кидман порвались посреди церемонии «Оскар». И что вы думаете? Актриса просто перевязала их

AFP / EAST NEWS, Matt Sayles / Invision / AP / East News

Элегантное платье Ким, которое она носила на Met Gala в 2023 году, доставило ей немало неудобств. Из-за цепочек бусин звезда едва могла переставлять ноги

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

На кинофестиваль в Торонто Скарлетт Йоханссон пришла в ярком платье с мягким бантом, который прикрывал зону декольте. Из-за сильного ветра бант так и норовил поставить актрису в неловкое положение

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На вечеринке Vanity Fair 2015 года Бехати Принслу подвело тоненькое платье — верх наряда просто слетел. Девушку едва успел прикрыть Адам Левин

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Рэффи Кэссиди так сильно запуталась в собственном платье, что ее пришлось вызволять из него. На помощь актрисе пришли коллеги

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News, Kazuko Wakayama / KCS / East News

Дизайнерское платье с длинными рюшами на подоле превратило Майку Монро в мем. Люди долго обсуждали ноги девушки

Ева Лонгория забыла отклеить ценник с туфель, но отнеслась к ситуации с юмором и от всей души посмеялась над случившимся

На одной из красных дорожек платье Аманды Сейфрид стало разваливаться прямо на глазах. Во время интервью она придерживала его, как могла, а потом призналась, что наряд буквально слетает с нее

Jordan Strauss / Invision / East News

Полупрозрачный наряд с желтым бантом устроил Дженнифер Лопес подлянку тем, что просто показался зрителям странным. В интернете звезду даже сравнили с рентгеновским снимком

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

У Софии Вергары случайно разошелся шов на наряде. Причем на самом интересном месте

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, 310pix.com / EAST NEWS

Да, считается, что именно платье — главное в образе звездных красоток. Но порой они выбирают такую сногсшибательную обувь, что она перетягивает все внимание на себя.

Фото на превью GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
13 минут назад

А мне понравилось платье Джей Ло. Что значит наряд подвёл, потому что просто не понравился зрителям? Тут про другое статья. Про технические заминки)

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