18 звезд, которым собственный наряд такую подлянку устроил, что мама не горюй
Говорят, некоторые звездные стилисты начинают искать своим знаменитым клиенткам платья для красной дорожки аж за несколько месяцев до самого события. А все для того, чтобы собрать классный образ без всякой суеты и заранее продумать все мелочи. Но все равно иногда даже самые тщательно собранные наряды нет-нет, да и подводят своих обладательниц. К счастью, у большинства селебрити просто железная выдержка, и они спокойно воспринимают такие ситуации.
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Комментарии
Я так угораю с каким пафосом написано о героическом подтягиванием лифа у селеб. И это даже не сарказм, этим восхищаются
А мне понравилось платье Джей Ло. Что значит наряд подвёл, потому что просто не понравился зрителям? Тут про другое статья. Про технические заминки)
Наряды здорово так подвели