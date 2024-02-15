Мы узнали, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и чуть со стула не грохнулись
Культура
2 часа назад
В каждую эпоху существовала своя мода и стандарты красоты, которые накладывали определенный отпечаток на внешность. Поэтому и немудрено, что красавицы из разных поколений выглядят в одном и том же возрасте порой совершенно по-разному, но одинаково очаровательно.
Лорен Бэколл и Карли Клосс в 29 и 30 лет соответственно
Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News
Брижит Бардо и Рэйчел Макадамс в 43 года
EAST NEWS, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Дорис Дэй и Зендея в 26 лет
Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / The / agefotostock / East News, Invision / Invision / East News
Шер и Ариана Гранде в 25 лет
Бетт Дейвис и Деми Мур в 58 лет
Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
Элизабет Тейлор и Пенелопа Крус в 46 лет
Хеди Ламарр и Энн Хэтэуэй в 33 года
Warner Bros / Collection Christophel / East News, John Salangsang / Invision / AP / East News
Анджела Лэнсбери и Мишель Пфайффер в 60 лет
ASSOCIATED PRESS / East News, Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS
Рита Хейворт и Эмма Уотсон, 25 лет
COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS, AP / East News
Мелани Гриффит и Аманда Сейфрид в 27 лет
COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS
Грейс Келли и Марго Робби в 24 года
AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
Джейн Биркин и Джессика Паре в 39 лет
SIPA / EAST NEWS, Admedia, Inc / Sipa USA / East News
Люсиль Болл и Дебра Мессинг в 40 лет
Album Online / East News, EAST NEWS
Джоан Коллинз и Кейт Бекинсейл в 42 года
ASSOCIATED PRESS / East News, AFP / EAST NEWS
Софи Лорен и Сидни Суини в 24 года
SIPA / East News, Invision / Invision / East News
Лорен Бэколл и Дженнифер Лопес в 55 лет и в 54 года соответственно
Dima / MF / ABACA / EAST NEWS
Лорен Бэколл одна из немногих актрис старого Голливуда, которая отказывалась строить из себя идеальную женщину и без прикрас преподносила себя миру.
Фото на превью Dima / MF / ABACA / EAST NEWS
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