Мы узнали, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и чуть со стула не грохнулись

В каждую эпоху существовала своя мода и стандарты красоты, которые накладывали определенный отпечаток на внешность. Поэтому и немудрено, что красавицы из разных поколений выглядят в одном и том же возрасте порой совершенно по-разному, но одинаково очаровательно.

Лорен Бэколл и Карли Клосс в 29 и 30 лет соответственно

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Брижит Бардо и Рэйчел Макадамс в 43 года

EAST NEWS , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дорис Дэй и Зендея в 26 лет

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / The / agefotostock / East News , Invision / Invision / East News

Шер и Ариана Гранде в 25 лет

, © Erik Pendzich / Alamy Stock Photo Album Online / East News

Бетт Дейвис и Деми Мур в 58 лет

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Элизабет Тейлор и Пенелопа Крус в 46 лет

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo , ROBYN BECK / AFP / East News ROBYN BECK / AFP / East News

Хеди Ламарр и Энн Хэтэуэй в 33 года

Warner Bros / Collection Christophel / East News , John Salangsang / Invision / AP / East News

Анджела Лэнсбери и Мишель Пфайффер в 60 лет

ASSOCIATED PRESS / East News , Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS

Рита Хейворт и Эмма Уотсон, 25 лет

COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS , AP / East News

Мелани Гриффит и Аманда Сейфрид в 27 лет

COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Грейс Келли и Марго Робби в 24 года

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Джейн Биркин и Джессика Паре в 39 лет

SIPA / EAST NEWS , Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Люсиль Болл и Дебра Мессинг в 40 лет

Album Online / East News , EAST NEWS

Джоан Коллинз и Кейт Бекинсейл в 42 года

ASSOCIATED PRESS / East News , AFP / EAST NEWS

Софи Лорен и Сидни Суини в 24 года

SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Лорен Бэколл и Дженнифер Лопес в 55 лет и в 54 года соответственно

Dima / MF / ABACA / EAST NEWS

Лорен Бэколл одна из немногих актрис старого Голливуда, которая отказывалась строить из себя идеальную женщину и без прикрас преподносила себя миру.

Фото на превью Dima / MF / ABACA / EAST NEWS