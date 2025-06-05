20+ снимков, которые красноречивее всего отвечают на вопрос: «Ну как там на работе?»
Работа в коллективе редко обходится без курьезных ситуаций, которые становятся частью корпоративного фольклора. Взаимодействие с коллегами порой приводит к неожиданным последствиям, превращая рутинные процессы в запоминающиеся эпизоды. В этой подборке — фотографии, которые лучше любых слов показывают, как коллеги, а иногда и клиенты, умеют разнообразить рабочие будни.
«Не дай бог, когда ты на работе и с тобой случается это!»
- А вы всем скажите, что это мода такая. © Own-Bar-8530 / Reddit
«Вернулся на работу после выходных. Никто не понимает, что произошло»
Я как-то в выходные заскочила н а работу за какой-то папкой и увидела, как двое внуков нашей уборщицы катаются в наших креслах, а третий постарше пытается подобрать пароль к компу моего коллеги 🤣
«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»
Мы как-то нa работе решили пожарить орехи в микроволновке. Теперь-то уже знаем, что надо ставить нa короткие интервалы времени и между ними перемешивать. А тогда у нас прогорела серединка до углей, и из микроволновки повалил дым. Мы испугались, что сработают пожарные извещатели, и выволокли её нa улицу. А в кабинете ещё долго воняло гарью.
«Владельцу малого бизнеса нужно постоянно учиться новому. Но этот урок жесток»
«Ох... Люблю ли я свое место работы?»
«Я на работе с 7 утра. Прошло 27 минут, а воз и ныне там»
Тоже мне проблема. Вот когда твой рабочий день закончился и ты уже нa низком старте бежать домой, а твой комп такой: выполняется обновление, не выключайте компьютер - 3%, чееетыыыыреее...
- Зарплата? Может и подождать. © Ghstfce / Reddit
«Купил себе салат на работу за $ 12. То, что слева — несъедобные кочерыжки от капусты»
«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»
Вот это правильно. Тухляк должен быть утилизирован, а не н а прилавках и в доставках
«Мой ключ сломался»
- Было такое, только с ключом от офиса — и все несколько часов не могли попасть внутрь... Это был мой первый месяц на работе. © Adept-Cockroach** / Reddit
«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»
«Мой сменщик явно считает, что его посуда — моя проблема. А я ведь никогда так не делаю!»
«Часы в нашей стоматологии»
«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»
Один раз так делали, когда фильтры закончились 🤣 давно это было. Сейчас другая кофемашина
«Вот то, что испек я. И то, как додумались подать это»
- Ой-ой, и меня бы такое взбесило! © True_Consequence9852 / Reddit
«Принес это на работу, и через 5 минут сказали, что я уволен. Попал под сокращение. А ведь это был мой день рождения...»
«Туалетная бумага на моей работе»
«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»
«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»
У меня свои приборы, своя кружка, тарелка. Не пихаюсь в общак. Мне так удобнее
«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»
«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»
«Я должен распутывать все это на работе»
- Добавьте детскую присыпку, она в 10 раз все упростит. © Freckled_daywalker / Reddit
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