20+ снимков, которые красноречивее всего отвечают на вопрос: «Ну как там на работе?»

Мы как-то нa работе решили пожарить орехи в микроволновке. Теперь-то уже знаем, что надо ставить нa короткие интервалы времени и между ними перемешивать. А тогда у нас прогорела серединка до углей, и из микроволновки повалил дым. Мы испугались, что сработают пожарные извещатели, и выволокли её нa улицу. А в кабинете ещё долго воняло гарью.