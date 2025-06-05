20+ снимков, которые красноречивее всего отвечают на вопрос: «Ну как там на работе?»

Народное творчество
47 минут назад

Работа в коллективе редко обходится без курьезных ситуаций, которые становятся частью корпоративного фольклора. Взаимодействие с коллегами порой приводит к неожиданным последствиям, превращая рутинные процессы в запоминающиеся эпизоды. В этой подборке — фотографии, которые лучше любых слов показывают, как коллеги, а иногда и клиенты, умеют разнообразить рабочие будни.

«Не дай бог, когда ты на работе и с тобой случается это!»

«Вернулся на работу после выходных. Никто не понимает, что произошло»

ucTepu4ka
19 часов назад

Я как-то в выходные заскочила н а работу за какой-то папкой и увидела, как двое внуков нашей уборщицы катаются в наших креслах, а третий постарше пытается подобрать пароль к компу моего коллеги 🤣

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«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»

Забава
18 часов назад

Мы как-то нa работе решили пожарить орехи в микроволновке. Теперь-то уже знаем, что надо ставить нa короткие интервалы времени и между ними перемешивать. А тогда у нас прогорела серединка до углей, и из микроволновки повалил дым. Мы испугались, что сработают пожарные извещатели, и выволокли её нa улицу. А в кабинете ещё долго воняло гарью.

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«Владельцу малого бизнеса нужно постоянно учиться новому. Но этот урок жесток»

«Ох... Люблю ли я свое место работы?»

«Я на работе с 7 утра. Прошло 27 минут, а воз и ныне там»

Забава
18 часов назад

Тоже мне проблема. Вот когда твой рабочий день закончился и ты уже нa низком старте бежать домой, а твой комп такой: выполняется обновление, не выключайте компьютер - 3%, чееетыыыыреее...

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«Купил себе салат на работу за $ 12. То, что слева — несъедобные кочерыжки от капусты»

«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»

ucTepu4ka
19 часов назад

Вот это правильно. Тухляк должен быть утилизирован, а не н а прилавках и в доставках

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«Мой ключ сломался»

  • Было такое, только с ключом от офиса — и все несколько часов не могли попасть внутрь... Это был мой первый месяц на работе. © Adept-Cockroach** / Reddit

«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»

«Мой сменщик явно считает, что его посуда — моя проблема. А я ведь никогда так не делаю!»

«Часы в нашей стоматологии»

«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»

ucTepu4ka
19 часов назад

Один раз так делали, когда фильтры закончились 🤣 давно это было. Сейчас другая кофемашина

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«Вот то, что испек я. И то, как додумались подать это»

«Принес это на работу, и через 5 минут сказали, что я уволен. Попал под сокращение. А ведь это был мой день рождения...»

«Туалетная бумага на моей работе»

«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»

«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»

ucTepu4ka
19 часов назад

У меня свои приборы, своя кружка, тарелка. Не пихаюсь в общак. Мне так удобнее

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«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»

«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»

«Я должен распутывать все это на работе»

Фото на превью SadEggYolk / Reddit

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