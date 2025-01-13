19 человек, которые ничего такого не ждали, но повседневная жизнь сумела их огорошить

Пожалуй, наша жизнь была бы невыносимо скучна, если бы время от времени в ней не случались разные казусы. И если первой реакцией на нестандартную ситуацию может быть растерянность и недоумение, то потом занятную историю вспоминаешь с улыбкой или складываешь в копилку под названием «Жизненный опыт».