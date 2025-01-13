19 человек, которые ничего такого не ждали, но повседневная жизнь сумела их огорошить
Пожалуй, наша жизнь была бы невыносимо скучна, если бы время от времени в ней не случались разные казусы. И если первой реакцией на нестандартную ситуацию может быть растерянность и недоумение, то потом занятную историю вспоминаешь с улыбкой или складываешь в копилку под названием «Жизненный опыт».
- Бывший мой никак не успокоится: заказывает доставку еды мне на работу, звонит среди ночи, встречает у дома. А мой новый парень на это вообще не реагирует. И вот вчера бывший прислал мне 101 розу. Я решила: все, новый парень теперь из себя выйдет. Как вдруг он сделал ход конем: взял и набрал в ведро воды, принес мне, сказал, мол, у нас нет подходящих ваз, а потом пошел спать... © Карамель / VK
- Меняем остекление на балконе. Окна изготовили, дело к монтажу. Договорились с менеджером, назначили день. На вопрос о продолжительности работ менеджер ответила, что, скорее всего, на весь день, при том, что начнут с 8:30 примерно, а с 13:00 до 15:00 работать не будут, так как тихий час. И тут жена выдает: «А нам где-то постелить ребятам надо будет или у них свои коврики и спальники?» © Naduvan / Pikabu
- Был я гостем на свадьбе, и понравилась там мне одна девушка. Невеста узнала об этом и решила нас познакомить, потому что та красавица была ее приятельницей. Я взял номер девушки, мы списались и договорились о встрече. И уже на свидании поняли, что мы оба — совсем не те люди. То есть я общался на празднике с другой девушкой, она — с другим парнем, а невеста все перепутала, так как у нас с этим молодым человеком имена похожи. Сначала мы растерянно смотрели друг на друга, потом разобрались, что к чему, поговорили и разошлись. Позже я узнал, что в итоге та девушка стала встречаться с тем молодым человеком, с которым нас перепутали. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
- Я искренне хотела помочь свекрови и убраться в ее доме. Перемыла гору посуды, вымыла полы и сантехнику, приготовила ужин. Свекровь у меня золотая! Она рада была, благодарила. А вот свекор высказал мужу, что я — дрянная хозяйка, ведь я, когда полы мыла, под родительской кроватью не протерла. Ну все, конец света! А я просто постеснялась, честно говоря, под чужую кровать лезть. Мало ли, какие там тайны... © Shomaizdyrdoma / Pikabu
- Все было хорошо с мужем. Никаких измен. Все на доверии и любви. Но решила проверить: а не изменит ли он мне, если к нему подкатит красивая женщина? Договорилась с коллегой, чтобы мужа проверить. А он взял и изменил с ней. То есть я сама подтолкнула его к измене, чем он и воспользовался. А не подтолкнула бы, может, и жили бы всю жизнь душа в душу. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 17 лет, будущий бывший муж пришел к нам в гости. Я как раз осваивала выпечку бисквитов в микроволновке. На момент визита я засунула тесто в технику и ждала результата. Запах, правда, что-то мне неуловимо напоминал и не был похож на запах в кондитерской, но я списала на «это же свое, домашнее, а не химия покупная». Щедро отрезав парню четверть круга, я торжественно подала результат своего эксперимента. Мой герой потянул носом и, зажмурившись, откусил. Я терпеливо ждала. Он молча ел, странно поглядывая на меня.
— Очень вкусно! — сквозь зубы заявил он. Видимо, от неземного восторга челюсти не разжимались.
Я на радостях бахнула ему добавочки. Он обреченно вздохнул, попросил воды и взял очередной кусок. И так, обильно запивая, доел весь корж и спешно засобирался домой.
И только взявшись готовить для родителей, я поняла, что вместо растительного масла я схватила рыбий жир, стоявший в холодильнике в такой же бутылке...
Мама сказала: «Ну ты и бестолочь!»
Бабушка сказала: «Деточка, это любовь!»
Отчим сказал: «Зато рахита не будет!»
Мой герой сказал: «Я перезвоню».
Его мама сказала: «Понятно. Где-то у нас был активированный уголь».
Мы потом поженились. Потом развелись. Но это уже совсем другая история. © T0RLARA / Pikabu
- Мама парня меня невзлюбила. Спрашивает его по телефону: «А эта твоя снова придет?», кривит лицо при виде меня. Не выдержала я и, когда мы остались с ней наедине, спросила напрямик, мол, что со мной не так? Но она лишь отмахнулась: «Да что ты, дело не в тебе! Просто бывшая моего Ванечки мне была как дочь. До сих пор не могу простить, что он кинул ее». Вот так вот. Теперь всю жизнь буду страдать, потому что 30-летний Ванечка посмел расстаться с бывшей! © Карамель / VK
- Моя тетя — хирург. Рассказывает: «В операционной готовят пациентку. К той подходит анестезиолог и просит подписать соглашение на общий наркоз. И она вдруг:
— Я не хочу общий наркоз, он мне не нужен!
— А какой вам нужен?
— Мне нужен исключительно индивидуальный!» © Подслушано / VK
- Были сильные снегопады перед Новым годом. 30 декабря мой родственник, дедушка-пенсионер, пошел откапывать свою «ласточку», которую завалило на парковке у дома почти по стекла, так как надо было по магазинам проехать. Ну, утром вышел, покидал снег, в обед тоже, вечером закончил, никуда не выезжал даже. Утром 31 декабря выходит к машине, а на стекле под дворником записка: «Имейте совесть! Заняли чужое место! Не для вас оно было почищено! Уважайте труд других людей!» И обидно, и смешно. © Kibermorda / Pikabu
- Мой муж общается по интернету с женщиной. Может весь вечер провести за виртуальным разговором с ней. Я краем глаза увидела их переписку, он называет ее красавицей. При этом уверяет, что эта женщина приглашает нас с ним в гости, дает советы о семейной жизни, воспитании ребенка, что она живет за 700 км от нас и вообще не представляет опасности. Раз эта женщина — друг семьи, то я добавила ее в друзья в соцсетях, а она взяла и отказала мне в дружбе. Я закатила мужу скандал, потребовав, чтобы он или удалил эту дамочку из своих друзей, или написал ей, что не тактично удалять из списка друзей жену, общаясь с ее мужем. После этого меня обвинили в ненормальной и необоснованной ревности. О как! © Подслушали у замужних / VK
- Пришли с супругой к тестю в гости. Он попросил мою жену помочь настроить умную колонку, которую ему подарили на Новый год. Я «втыкаю» в телевизор и фоном слышу разговор супруги с отцом:
— Смотри, папа, ты должен обратиться к ней по имени и сказать: «Поставь будильник на 8 утра».
— Что, так и говорить?
— Да!
— Я стесняюсь... © Mayby / Pikabu
По поводу ,,дружбы" хорошей женщины и мужа анекдот есть.
Дружба между мужчиной и женщиной возможна,но между ними все время что-то встает.))))
- Меня положили в предродовую палату, там уже одна девчонка была. У нее с собой был пакет с вещами большой такой, полный под завязку. Решили эту девочку на кесарево забирать, говорят ей: «Бери пакет свой и пошли», а она в ответ: «Не могу, сил нет». Моя свекровь, которая была акушеркой, пожалела ее, говорит, мол, давай я возьму. И не может поднять! Не поняла: берет, а пакет реально не поднимается. Свекровь спрашивает: «Что там такое у тебя?», а девица ей в ответ: «Сок в трехлитровой банке! Ну, и вещи». © МамаШа / Dzen
- Домашним телефоном мы уже несколько лет не пользовались, но он висел на всякий случай. И вдруг вечером раздался звонок. Удивившись, я сняла трубку — там молчание, какой-то шум и треск, как бывает при очень плохой связи. Через пару минут опять звонок — и опять то же самое. На третий раз я сняла трубку уже раздраженная и недовольно спросила: «Ну, и долго мы будем молчать?» От ответа у меня волосы зашевелились, ведь я услышала голос недавно умершей свекрови: «Лена, это ты?» Машинально ответила: «Да». В ответ: «Лена, это я!» — и все, дальше шум и треск. Это был 100% ее голос! Телефон после этого мы отключили. © Елена Е. / Dzen
Как бы хотелось ещё раз услышать дедушку или отца🥺 даже вот таким способом...
- Был у меня парень-сосед. Как-то заходит и просит помочь ему приготовить романтический ужин для девушки. Я помогла, приготовили пиццу, курицу запекли. Поблагодарил, я пошла домой. Приходит через десять минут и зовет меня на романтический ужин. Сказал, что я ему давно нравлюсь, и он не знал, как подкатить. Сама себе приготовила романтический ужин... Такого у меня еще не было. © Подслушано / Ideer
- Мы с молодым человеком встречались около года. Однажды я разговаривала с подружкой и упомянула, что мы с ним собираемся в кино. Она посмотрела на меня растерянно и спросила: «А вы что, все еще вместе?» Теперь в растерянности была уже я. А потом подруга достала свой телефон и показала мне в соцсетях фотографию девушки, которую мы обе знали. На фотке мой молодой человек целовал ее, а в подписи значилось: «Жизнь легка, когда рядом с тобой лучший парень в мире!» Я была потрясена. Оказалось, все в нашей компании знали о том, что они встречаются, но думали, что мы уже давно расстались (просто я — очень закрытый человек и не люблю обсуждать личное). Вот это был поворот, конечно! © True_Panic_33** / Reddit
- Подрабатывала я в салоне свадебных платьев. Один раз пришла фифа такая вся из себя и говорит: «Я хочу самое дорогое платье. Несите!» А у нас был один наряд за 350 тысяч — какой-то дизайнерский, расшитый кристаллами Сваровски, с золотой нитью и всеми делами. Очень красивое платье, прямо мечта. Фифа его надела, повертелась у зеркала и такая: «Беру! Оно прямо для меня создано. А как сидит, а? Сразу видно, хорошая вещь!» Ну, я рада, конечно — мне с такой продажи процент капнуть должен приличный. Подходит она на кассу и такая: «Ну, сколько с меня? Тысяч 50?» Ей коллега моя: «Вообще-то 350». И тут эта мадам как заверещит: «Какое-то платье за 350 штук? Да вы тут с дуба рухнули, что ли? Таких цен не бывает!» В общем, когда она поняла, что за 50 тысяч мы ей платье не отдадим, сказала: «Больно надо было!», развернулась и ушла. К чему были эти понты?
- Коллега рассказывала: она в пятницу после работы ходила к зубному, а в субботу утром проснулась с мужем от звонка в дверь. Открыла, а там стоит с букетом роз ассистент зубного врача. И такой: «Привет! Не ожидала? А ты мне понравилась!» Подруга выпала в осадок, а муж ее вообще обалдел от такого подката. В понедельник пошла она в клинику разбираться, почему это они раздают сотрудникам ее личные данные (ведь как-то ухажер узнал ее адрес). А там начали хихикать, мол, ой, ну просто он в вас влюбился с первого взгляда, вам должно быть приятно! © Kat34ka / Pikabu
- Прихожу сегодня вечером домой с работы, а меня там сюрприз поджидает в виде бывшей свекрови. Сидит и пьет чай спокойненько, а заодно и все мои сладости съела. Я обалдела, да и ключи ведь давно забрала. Но свекровь не смутилась и выдала: «Не волнуйся, я просто зашла забрать свои фотографии». Какие у нее могут быть «свои» фотографии в моем доме? И зачем она без приглашения чай пьет? В общем, вопросов много, а ответ один: после развода нужно обязательно менять замки! © Мамдаринка / VK
- Мой знакомый решил поздравить девушку с Днем рождения. Поехал за 200 км от города в тепличное хозяйство, где розы выращивают, и купил 3 коробки розовых лепестков. Рано утром рассыпал всю эту красоту по подъезду — от входа в подъезд до квартиры. Благо, дама сердца жила на третьем этаже всего. Шариков еще каких-то к перилам напривязывал. Рассчитывал, что утром девушка на учебу выйдет, а там красота! Только вот она в 9:00 вышла, а жильцы с 6:00 начали выдвигаться. Листочки эти в кашу превратились. И пришлось им вместо учебы драить подъезд.
В этих подборках истории тоже начинались вполне банально, а закончились неожиданно:
Комментарии
Невозможно человека заставить изменить. Он делает это по своему личному выбору, внешние факторы - просто оправдание и прикрытие
Так-то можно было клинике нехилых проблем организовать за разглашение личных данных. Странная реакция у сотрудников, похихикали они...видимо, непуганные ещё.