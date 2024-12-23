16 историй, чья завязка не предвещала яркого финала, а он взял и случился

Даже самая обычная ситуация может завершиться совершенно неожиданно. Вот так найдешь котенка, пристроишь в добрые руки, а потом кое-что узнаешь про пушистика и ахнешь. Или пригласишь соседа-тихоню в караоке, а он там шоу устроит. О банальных ситуациях с небанальным финалом - в этой статье.

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