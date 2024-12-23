16 историй, чья завязка не предвещала яркого финала, а он взял и случился
Народное творчество
1 день назад
Даже самая обычная ситуация может завершиться совершенно неожиданно. Вот так найдешь котенка, пристроишь в добрые руки, а потом кое-что узнаешь про пушистика и ахнешь. Или пригласишь соседа-тихоню в караоке, а он там шоу устроит. О банальных ситуациях с небанальным финалом - в этой статье.
Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Поставила себе дорогущий зубной имплант: все вышло идеально. И вот прихожу в последний раз к доктору. Дает он мне рекомендации по уходу, а потом наклоняется к уху (а в кабинете несколько врачей) и тихонько так интересуется: «А вы будете наличными или картой благодарность протезисту выражать?» Это при том, что я уже полностью за все рассчиталась. © Viktoria Nesamsonova / VK
- Моей коллеге захотелось вырваться из повседневной рутины (двое детей-дошкольников, работа, готовка, уборка, уроки). Пошли с мужем и друзьями на дискотеку с караоке. Там к их компании прибилась девушка лет 20-ти. И эта девушка спросила, сколько лет моей коллеге. Та ответила, что ей 38. Девушка с минуту это осмысливала, в потом выдала: «Я тоже так хочу встретить старость!» © PolAnd1234 / Pikabu
- Я встречался с очень симпатичной девушкой. Но она всегда сетовала, что я жалею на нее денег. Когда мы были в ресторане, вечно набирала дорогой еды, хотела путешествовать, настаивала, чтобы я за все эти удовольствия платил. Но моя зарплата была очень небольшой. Как-то на вечеринке наш общий приятель спросил меня: «Ты с ней встречаешься? Повезло! Я люблю ее с детства». Этот приятель вырос в богатой семье, так что я подозвал свою девушку и сказал, что нашел ей пару. Все думали, что я пошутил, но эти двое и впрямь стали встречаться. Расставание я пережил довольно легко. А они уехали в путешествие в Испанию. Через пару месяцев встречаю того самого приятеля и спрашиваю: «Ну что, как все прошло в Испании? Как дела у твоей подружки?» А он отвечает: «Она вышла замуж. За парня в Испании. И теперь живет там». © dustractor / Reddit
- Нашла котенка в лесопарке рядом с домом, подумала, что породистый. Забрала, он быстро привык ко мне. Через 2 недели безуспешных поисков хозяев я отвезла его к ветеринару. А он сказал, что это рысь! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад подруга запланировала скромную свадьбу за границей, без гостей, поэтому перед отъездом они с женихом устроили грандиозную вечеринку. В разгар вечера жених берет микрофон, начинает благодарить всех за то, что пришли, а затем говорит: «Извините, невеста выйдет поблагодарить вас через минуту, у нее какие-то проблемы с нарядом». Он продолжает рассказывать историю о том, как они познакомились, как они были лучшими друзьями и решили обручиться, и заканчивает примерно так: «Мы хотели бы, чтобы вы все присутствовали, когда мы станем мужем и женой. Так что на самом деле это свадьба!» И тут выходит невеста в свадебном платье! Отличный был сюрприз. © RockG / Reddit
- Во время учебы моим соседом по комнате был замкнутый и застенчивый тихоня, от которого и слова не услышишь. Отправились мы как-то в караоке, взяли и его с собой. Мой сосед тихонько сидел в уголке. Решили мы расшевелить его и попросили выбрать песню. Он и выбрал, а потом устроил какое-то шоу. Он пел громко, от всего сердца, со всей отдачей, и при этом он пел просто идеально. Мы от восторга потеряли дар речи. © yakusokuN8 / Reddit
- В детстве пошли покупать мне куртку к школе. Увидели одну модель: цвет, фасон, цена просто супер, а самое главное - рукава как раз (у меня руки нестандартные, длинные). Но в итоге не взяли ее. А потом похолодало и пришлось брать первую попавшуюся. Почему же не купили ту, классную? Я на рынке была с мачехой. © Рио / ADME
- Наша взрослая дочь замужем, живет в другом городе. Вчера она поздравила жену с Днем матери. Звонит, говорит, мол, ждите доставку. Приехал курьер, вручил торт и ушел. Жена смотрит на торт, а потом несется к окну и вопит курьеру: «Молодой человек! Вы ничего не перепутали? Там написано «"Любимой бабушке!"» Парень в замешательстве, куда-то звонит, ждем. Вдруг до жены начинает доходить: «А вдруг это не ошибка? А вдруг…» Я: «Чего гадать? Спроси у дочери». Спросили, а в ответ получили видео. С УЗИ. А там - человечище! Что тут началось! Жена кричит курьеру на весь двор: «Все нормально! Спасибо! Я – бабушка!» Вот такой подарок матери на День матери от будущей матери. © Evgeny2020 / Pikabu
- Однажды я подвозил пару, которая только что обручилась. Они всю дорогу говорили о том, как сильно влюблены, как доверяют друг другу и прочее. И минут через 20 минут я понял, что они познакомились всего 2 дня назад. © LMBH1234182 / Reddit
- Знакомый на концерте каким-то образом уговорил группу и организаторов дать ему возможность сделать своей девушке предложение. Она согласилась, испугавшись реакции толпы, но, вернувшись с концерта, сказала «нет». © user8501029 / Pikabu
- Однажды с парнем нашли в подъезде котенка, прошлись по квартирам — никто не терял. Себе оставить не могли. Покормили и начали пристраивать по знакомым. Одни ребята согласились, и мы им со спокойной душой вручили необычного котейку. Но потом нас охватили противоречивые чувства: поискав породу в интернете, выяснили, что за такого котенка берут не меньше 50 тысяч рублей. © Подслушано / Ideer
- Были на художественной выставке с женой и ребенком (ему тогда было года 3-4). Подходим ко входу, и тут я вижу пару огромных обнаженных статуй. Наш малыш был достаточно болтливым, и я не хотел, чтобы он увидел их и кричал что-нибудь неуместное об определенных частях тела в переполненной галерее. Я постарался быстренько проскользнуть мимо вместе с коляской, но сын все-таки увидел скульптуры. А дальше как в замедленной съемке: его глаза расширились, указательный палец поднялся, и он завопил: «Папа! Посмотри на эти статуи! На них нет носков!» © JCMcFancypants / Reddit
- Дочка попросила меня купить роман Сервантеса «Дон Кихот». Поехала я за ним в ближайший книжный. Спрашиваю у девушки-консультанта: «Здравствуйте, а у вас есть ''Дон Кихот?''» А она на полном серьезе мне в ответ: «А что именно этого автора вам нужно?» Хорошо, что рядом был еще один консультант, который посмотрел на ее, как на дурочку, и нашел мне нужную книгу... Надеюсь, это была просто шутка от этой девушки. © Не все поймут / VK
- Купила себе репейное масло, чтобы делать маску для волос. Брови и ресницы тоже намазала, пусть растут. Но оказалось, в составе был перец… В итоге муж помогал отмываться, я рыдала, истерила и думала, что ослепну. До сих пор ржет надо мной, что додумалась до такого. © Подслушано / Ideer
- После короткой пересадки снова села в самолет. Дело к ночи, я нервничаю, а рядом расположились какие-то неприятные молодые люди. И тут подходит еще один парень и говорит: «Простите, не поменяетесь со мной местами? Я бы тогда рядом с друзьями оказался». Я - глаза к небу, а он продолжает: «Мое место находится в бизнес-классе». И я тут же ответила: «Конечно, буду просто счастлива вам помочь! Присаживайтесь!» Ну и долетала с комфортом. © Truji11o / Reddit
- Сестра делает клиенткам брови, маникюр, стрижки. А потом выкладывает в сеть свои работы. Пришла к ней как-то девушка на маникюр. Осталась в восторге, а спустя три дня - рвет и мечет, мол, да я о твоем «сервисе» всему свету расскажу! Кое-как выяснили, что ноготочки-то круто получились, да вот только сестра не запостила их в сторис, а значит, сделаны они были плохо... © Карамель / VK
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какое счастье, наконец-то перестали конвертировать рубли в тристасотки
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