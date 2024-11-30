16 человек, которые попали в такую досадную ситуацию, что аж смеяться хочется

У меня есть такая фишка - если я разговариваю с человеком, который заикается, я сама начинаю его "зеркалить". Порой даже сама не замечаю. А потом стыдно...
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Как бы нам не хотелось, удача не может кружить только вокруг нас. И случаются моменты, когда в быту что-то явно идет не по плану и градус неловкости выкручивается на максимум. Но важно в такие моменты не отчаиваться. А еще лучше — вдоволь похохотать над произошедшим.
У меня есть такая фишка - если я разговариваю с человеком, который заикается, я сама начинаю его "зеркалить". Порой даже сама не замечаю. А потом стыдно...
А так как люди пока не изобрели «лекарства» от неловких ситуаций, то и истории не заканчиваются. Держите еще несколько подборок: