16 человек, которые попали в такую досадную ситуацию, что аж смеяться хочется

Как бы нам не хотелось, удача не может кружить только вокруг нас. И случаются моменты, когда в быту что-то явно идет не по плану и градус неловкости выкручивается на максимум. Но важно в такие моменты не отчаиваться. А еще лучше — вдоволь похохотать над произошедшим.