16 человек, которые попали в такую досадную ситуацию, что аж смеяться хочется

Истории
3 часа назад

Как бы нам не хотелось, удача не может кружить только вокруг нас. И случаются моменты, когда в быту что-то явно идет не по плану и градус неловкости выкручивается на максимум. Но важно в такие моменты не отчаиваться. А еще лучше — вдоволь похохотать над произошедшим.

  • Однажды, во время поездки в полной тишине в переполненном лифте, мой телефон «пропел» голосовую заметку о том, как я отрабатывал птичьи крики для розыгрыша, который так и не устроил. © CarefulAdeptness6593 / Reddit
  • Я заикаюсь с детства. Не то чтобы сильно, но бывает. Я с этим свыкся, но случаются неловкие моменты. Пришел к нам на работу устраиваться парень. Суть да дело, подзывает меня бригадир и говорит: мол, иди ему цех покажи. Ну, я иду, показываю. Тут он у меня, с заиканием, что-то спрашивает. Я с заиканием ему ответил. И этот его взгляд, полный обиды и непонимания. Он мне сразу:
    — Эй, ты зззачем мменя ппподкаллываешь?
    — Парень, оссстынь, я сам тттакой же. © Erotem.Erekshn / Pikabu
  • Работала в магазине. Как-то покупатель недалеко от меня начал выкрикивать мое имя. С каждым разом крик становился все громче и злее. В какой-то момент я уже прямо огрызнулась на него и спросила, чего он хочет. Он странно посмотрел на меня, и тут из-за вешалки выбежала его маленькая дочь. Я спряталась возле носков, чтобы не пересечься с ним. © MontereyBirch / Reddit
Миранда Буш
36 минут назад

У меня есть такая фишка - если я разговариваю с человеком, который заикается, я сама начинаю его "зеркалить". Порой даже сама не замечаю. А потом стыдно...

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  • Коллега задал вопрос, я его не понял. Попросил повторить. Все равно ничего не понял. Не захотел переспрашивать еще раз и просто пробормотал: «Да, я не знаю. Может быть... Эмм... Хотя не уверен...» Неловкое молчание. Коллега: «Лучше я спрошу кого-нибудь еще». © BFQueb / Reddit
  • Рассказываешь человеку историю. Долго. Красочно. Он тебя внимательно выслушивает, даже кивает. А ты руками машешь, цвета описываешь, эмоции, диалоги героев цитируешь. Заканчиваешь. Выдыхаешь. Он говорит: «Да, только немного не так было», — и поправляет цвета и диалоги, потому что именно он тебе эту историю и рассказал накануне... © lytkin / Pikabu
  • Захожу вчера в бухгалтерию. Замечаю новенькую. Подхожу познакомиться — оказывается, только из декретного вышла. Вокруг компа уже фоток дитенка повесила, довольно милого вида. Ну, я не удержался от комплимента: «Ой, какой красивый ребенок!» Тут мой мозг проводит анализ, и я понимаю, что ребенок не сильно на маму похож. А вслух добавляю: «В папу, наверное!» Как-то холодно со мной общалась потом. © TohaBY / Pikabu
  • Когда я работал официантом, я прервал мужчину, который делал предложение своей девушке, чтобы узнать, могу ли я принести им еще булочек. Я подумал, может быть, он уронил что-то на пол, но потом понял, что он стоит на одном колене и держит кольцо. Я никогда не забуду униженное выражение его лица... © wallincs / Reddit
  • В детстве меня пригласили на день рождения. Я подготовил старую добрую подарочную упаковку в стиле «коробка с коробками». Все с нетерпением смотрели, как человек всё распаковал и обнаружил... ничего. Потому что я забыл положить подарок в последнюю коробку. © Dashu / Reddit
  • Пришел я стричься к своей знакомой парикмахерше. Уселся в кресло, дело пошло. В процессе последовал вопрос: «Ушки трогаем?» на что я и ответил: «Ну, потрогайте».
    Этот день запомнится парикмахеру как самый неловкий. © Unknown author / Pikabu
  • Я учитель. Захожу после уроков в троллейбус и выдаю на автомате: «Здравствуйте, садитесь». Вижу вытянутые лица пассажиров и выскакиваю обратно на остановку. © 741783 Кондракова / Dzen
  • Сканировал свой пропуск на работе, а какой-то парень спустился по лестнице и подошел ко мне с поднятой рукой. Я подумал, что он хочет «дать пять», поэтому откликнулся. Он выглядел растерянным и сказал, что всего лишь тянулся к двери. © Hating_life_** / Reddit
  • Очень понравилась девушка на моей прошлой работе. Работал с ней на одном проекте. Первой темой разговора было то, что приближался ее день рождения, который выпал на пятницу, 13-е. Я: «Не уверен, что мой день рождения когда-либо приходился на пятницу, 13-е». Она: «Ой, когда у тебя день рождения?» Я: «16 мая». © SamZoso / Reddit
  • Жена стала куда-то ходить по вечерам. Читаю ее СМС и вижу фразу: «Тебя очень не хватает, сегодня встречаемся...» и адрес. Ну, думаю, попалась. Сделал вид, что сплю. Уехала, я за ней. Смотрю, какое-то интернет-кафе. Думаю о разводе, захожу. А там куча народа за ноутбуками, и моя благоверная орет: «Добейте, добейте это чудовище, он меня светит!» Оказывается, она уходила играть с кланом в интернет-кафе, чтобы мне не мешать. А не хватало ее им, как капитана. © Подслушано / Ideer
  • На днях была у гинеколога. Женщина провела осмотр и спрашивает: «Ты танцами занимаешься, что ли?» Я: «Да, а что, и такое гинеколог может увидеть?» Дикий ржач, а следом пояснение, что она просто сделала предположение по мышцам на ногах. © Карамель / VK
  • Приехали с подругой в Лондон. Экономили, чтобы купить модный бургер (дубайский шоколад в мире бургеров). Нам выдали список добавок. Мы: «Ноу-ноу, не нужно!» А сами думаем — он и так дорогущий, еще за добавки платить. Когда бургер подали, мы офигели, потому что там не было вообще ничего, кроме двух булок и котлеты. Даже соуса. Все остальные добавки нужно было выбирать самим. Они были бесплатные и неограниченные — поэтому бургерная и была так популярна.
  • Лежала в гинекологии, врач мужчина. Всё нормально, ни тени смущения. Выписалась, через некоторое время встречаю его на улице с супругой и ребенком. Впала в ступор, было ощущение, что я, по меньшей мере, его любовница, и если поздороваюсь, то жена что-то не то подумает. © Тревожное Пирожное / ADME

А так как люди пока не изобрели «лекарства» от неловких ситуаций, то и истории не заканчиваются. Держите еще несколько подборок:

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