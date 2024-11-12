17 примеров того, что свадьба — это не только белое платье и первый танец, а еще и ворох историй

Свадьба — событие масштабное, и как бы ни старались молодожены все предусмотреть, что-нибудь может пойти не так. То гости подарят что-нибудь такое, что лучше бы с пустыми руками пришли, то жених окажется не тем, кем его считали... Но и приятные неожиданности, конечно, тоже случаются. В сегодняшней статье мы собрали эпичные свадебные истории.