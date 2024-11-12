В смысле еду собрала и уехала??? Я не поняла ничего… кто-то понимает?
17 примеров того, что свадьба — это не только белое платье и первый танец, а еще и ворох историй
Свадьба — событие масштабное, и как бы ни старались молодожены все предусмотреть, что-нибудь может пойти не так. То гости подарят что-нибудь такое, что лучше бы с пустыми руками пришли, то жених окажется не тем, кем его считали... Но и приятные неожиданности, конечно, тоже случаются. В сегодняшней статье мы собрали эпичные свадебные истории.
- На мою вторую свадьбу большую часть еды приготовила тетя мужа, — в качестве свадебного подарка, за что ей огромное спасибо. Примерно через час она сказала, что замерзла, и засобиралась домой. Ну, мы попрощались, я сказала, мол, жаль, что она так рано уезжает, и вернулась к гостям. И вдруг вижу, как она собирает всю еду и уносит к себе в машину. А мы только-только за стол сели, официальная часть недавно закончилась, не все успели поесть. Я еще сперва не поняла, в чем дело, себе я пошла положить еды одной из последних, а смотрю, еды-то нет. В итоге мужу пришлось ехать за ней, чтобы вернуть нам блюда. © Lisa Frangipani / Quora
- На нашу свадьбу я наняла бармена и троих официантов, а пришел только один. К счастью, моя семья и друзья помогли — они как были, в платьях, в смокингах, давай наполнять тарелки и обслуживать наших гостей (их было 50 человек). А вот семья мужа и пальцем не шевельнула — только жаловались, что недостаточно быстро еду приносят. © SeeSpotRunt / Reddit
- Узнала о любовнице мужа прямо на свадьбе. Не смогла сдержать эмоций — разрыдалась, убежала к метро, поехала куда-то. Огромное свадебное платье, девушка в соплях и слезах, привлекающая внимание пассажиров, косые взгляды. Как вдруг один молодой человек взял и подхватил меня на руки, и вынес из вагона, словно он жених. Спасибо судьбе. Теперь я по-настоящему счастлива с новым мужем. © Подслушано / Ideer
- У жены было платье с жестким корсетом — ей было неудобно есть и даже просто сидеть. Мы только присели, чтобы немного перекусить, как прибежали ее тетка с бабушкой и давай суетиться вокруг. Жена и так уже злая из-за неудобного платья, так еще и родня ни минуты покоя не дает. И тут я говорю: «Пойдем-ка отойдем». Берем мы свои тарелки и идем в комнату, где переодевались. Я расстегнул ей корсет, чтобы она смогла наконец согнуть спину и поесть нормально, и мы просидели там минут 20, болтая ни о чем. Этот перерыв перед возвращением на праздник очень помог — жена перевела дух, перестала злиться и мы прекрасно провели остаток вечера. © forman98 / Reddit
- Я далеко от дома, а у подруги свадьба. Прилететь никак, но решила ее порадовать — подарить ей услуги топового декоратора в нашем городе. Помогала со всеми организационными вопросами, но не говорила, что все оплачу. Сегодня пишу ей: «Это будет моим вам подарком, дорогие!» А в ответ мне пришло: «Ага, а че там с занавесками?» И никакого «спасибо» вообще. Вот так. Минус $ 300, а можно было просто отморозиться. © Подслушано / Ideer
- Мне предстоит роль свидетельницы на свадьбе, решила поинтересоваться у папы, был ли он свидетелем. На что он ответил: «Был, но свадьба не состоялась». И рассказал историю. Приехал, говорит, утром к жениху, а жениха нет — сказали, что уехал с невестой в парикмахерскую. Спустя час возвращается жених, злой. Оказалось, он когда увидел прическу невесты, ей сказал, чтобы она шла мыть голову, ибо с такой прической он на ней не женится. На что она сказала, что не собирается ничего смывать. Они поругались и не поехали в загс. Спустя месяц по-скромному расписались. © Подслушано / Ideer
мы с женой нa кануне свадьбы разругались так, что чуть не отменили. причем сейчас даже никто причины уже не помнит из-за чего весь сыр-бор... так что это норм, это все нервы...
- Работал сотрудником по работе с задолженностями в банке. Как-то звоним одному должнику, спрашиваем, в чем дело, на что хоть кредит брали. Говорит, на свадьбу, чтобы жену на Мальдивы свозить. Через некоторое время неоплаты звоним опять — трубку не берет. Звоним его жене. Она в ответ: «Какой еще кредит? Мы только с Мальдив вернулись, у нас все хорошо с деньгами, никогда кредитов не было!» Объясняем ей ситуацию, в цифрах, в датах, мол, ваш муж 300 тысяч на Мальдивы взял вообще-то. Еще через 2 недели звоним, он опять трубку не берет, звоним жене. А она выдает: «Блин, вы мне глаза открыли на этого дурака, я на развод подала!» Порадовал любимую, называется. Ни жены, ни денег, и весь в долгах остался. © Nikyboo / Pikabu
- На нашей свадьбе было 9 человек в маленьком зале. В самом начале приходят аниматоры, вручают букет роз и расчехляют оборудование. Все в шоке, мы ведь не нанимали никого. Программа была на 2 часа, очень весело и трогательно. А в конце на экране запустили видеопоздравления от двух моих подруг, с которыми мы дружили, пока не разъехались в разные уголки страны. Они сами списались с моей родней и все организовали — не хотели, чтобы я сама вела свою свадьбу. Рыдали все. Даже жених слезу пустил. У меня лучшие друзья! © Подслушано / Ideer
- На моего папу напала уличная кошка. Утром, в день нашей свадьбы. Его напичкали лекарствами, сделали прививки от бешенства, и на всех наших свадебных фотографиях он, как бы это сказать, слегка не в себе. Мы по сей день над этим хихикаем. А мои родители в итоге взяли эту кошку к себе домой, она до сих пор у них живет. Никакого бешенства у нее не было, и оказалось, что она вообще довольно славная кошечка. © PleaseSendPants / Reddit
"Порадовал любимую, называется. Ни жены, ни денег, и весь в долгах остался."
Да никого он не радовал, кто знает, что за махинации провернул, раз у жены после звонка кредиторов "открылись глаза".
- У сестры свекровь на свадьбу подарила молодым стиральную машинку, хотя денег у нее не водилось и не предвиделось. Надо сказать, что было это давно, жили небогато, так что стиралка-автомат в подарок — вполне нормально было. И ладно еще, что молодые жили в общаге, и им просто некуда было стиралку ставить, так еще свекровь после свадьбы пришла к своему сыну и сказала, что денег у нее нет, стиралку купила в кредит, и он, как хороший сын, должен за нее этот кредит платить. У них эта стиралка стояла в коридоре в упаковке, а они за нее кредит платили, потом продали кому-то. Сделала, блин, подарочек. © Insanemelon / Pikabu
- Сидели мы с подругой в машине возле парка, наблюдали за чьей-то свадьбой. Рядом с нами два парня уговаривали третьего, а тот чуть ли не рыдал. Выяснилось, что это и есть жених. Любит он другую, а эта девушка по его дурости от него забеременела, вот и женится теперь. Друзья его пошли к остальным, а жених стоит, страдает. Ну я и ляпнула, не спасти ли его со свадьбы. А он сказал «спаси» и полез в машину. Так и увезли мы его, куда попросил. Надеюсь, там он будет счастлив. © Подслушано / Ideer
- Был на свадьбе лучшего друга, где родня невесты и друзья не едят мясо и вообще без вредных привычек. И друга под это дело определили. Вечером приезжаем в кафе, накрыт стол, а на столе, блин, салат из капусты, какая-то фигня из чечевицы. Благо хоть сыр был, маленько голод сбил. А потом выхожу я воздухом подышать и вижу, что рядом еще две свадьбы: напитки рекой, мясо прям во дворе жарят, блин. Просил отпустить меня хотя бы шаурмы пожрать — «Нет, ты ж лучший друг». Ушел я спустя два часа. Чтоб я еще раз на такую фигню подписался, да никогда! © MexaNik124 / Pikabu
Могу лишь от души пожелать, чтобы от этих 'спасительниц' потом тоже кого-нибудь спасли. Кто им много денег задолжает, например. Или тоже ребёнка заделает. Стоит страдает он, бедочка
- Меня подруга на свадьбу пригласила. Не думала, что все будет так по-жлобски! Я приехала к черту на рога на такси, мы пофоткались меньше часа, посмотрели на накрытые столы для банкета. А потом они с родственниками сели жрать, а нас попросили уйти. У них было две касты гостей — одни шли на банкет, других попросили уйти. Родственники на банкет были приглашены по умолчанию. Я до сих пор не отошла от произошедшего. Так обидно, и не отпускает. Я на такси туда и обратно дольше ехала на другой конец города. Дольше собиралась, красилась, маникюр, прическа, платье, и вот это вот все торжественное приготовление — букеты купить, духами побрызгаться. Кому рассказываю, говорят, что вообще не надо было ехать. © Nadoradovna / Pikabu
- На свадьбе моей сестры, когда регистраторша говорила: «Согласны ли вы, Вадим...», жених перебил ее и страстно воскликнул: «Я на все согласен, ведь я люблю Олю!» И мы бы все порадовались за молодых, да только вот сестру мою зовут Карина. © Подслушано / Ideer
- Полгода назад позвонила девушка и начала слезно умолять взять их свадьбу в ближайшую пятницу. Свадьба, мол, через 5 дней, а у нас фотографа нет. Нам долго не нужно, часов 5 максимум. Загс, венчание, прогулка и пару часов в ресторане. Сказал им, что свободен, цену назвал, договорились. В назначенный день все шло по плану, все шикарно. Снимаю, тут подходит невеста и говорит: «Михаил, у нас один гость не смог приехать, а для него приготовили еду — если хотите, можете поесть». А я уже реально проголодался. Подумал, приятно, что покормили, хотя об этом не договаривались — поснимаю им чуть подольше, раз уж такие приятные люди. И вот мне реально уже было нужно ехать, сложился, подхожу к молодоженам и говорю, мол, все ребята, пора. Жених протягивает конверт, и я вижу, что там не хватает 3 тысячи. «Да, все верно, — говорит невеста. — Вы же покушали, а у нас меню 3 тысячи на человека». © Zelibon / Pikabu
- Свадьба подруги. Ее родня дарит конверты, а внутри бумажки с надписями: «холодильник», «стиралка», «кухня». Родня объясняет, мол, как только купите квартиру, мы вам всю ее укомплектуем. Проходит год, взяли квартиру, сделали чистовой ремонт. Пошли к родне, а они в итоге так и не подарили обещанное, кроме бабушки с микроволновкой. У всех были отмазки: работу сменили, сына в институт собираем. Подруга говорила, что ей безумно было стыдно перед мужем и его родней. © Пикабу / VK
- А у меня с подарками на свадьбу вышло наоборот. Я женился вдали от дома, и моей родни на свадьбе не было. Только один друг. Родственники жены посетовали, что свадьба оказалась для них полной неожиданностью, и дарили подарки «в долг». Двоюродный дядя — коня, родной дядя — быка, тетя — корову, еще многие — животину, деньги, но «на потом». Надо сказать, я до того ни на одной свадьбе не был, и эти подарки мне показались какой-то символикой. Так вот, на этой «символике» мы выезжали первые два года. В дверь тук-тук — это мы! Мы привезли вам мясо! Тук-тук — продали вашего бычка, купили телочку, она отелилась бычком, его продали, молоко продали, вот деньги, вот мясо! Тук-тук, мы тут деньги вам дарили, вот — привезли. Для бедных студентов это было более чем круто. И да, спустя 22 года в деревне еще пасутся наши кони и коровы — потомки тех, дареных. © tiopenthal / Pikabu
И пусть на свадьбе что-то порой идет не так, зато спустя годы вспоминать весело. Вот в этой статье к девушке на свадьбу не пришел никто из ее семьи, но она нашла выход.