Какая хорошая вещь наушники 😁я ими на рынке спасаюсь-могу вежливо не реагировать на зазывания продавцов!типа не слышу я!)
16 случаев, когда путешествие на поезде превратилось в то еще приключение
Истории
2 часа назад
Поезд — это отдельный мир со своими законами и ритмом. Кажется, что долгая дорога — это только скука и сливающиеся воедино пейзажи за окном, но зачастую на железной дороге случаются такие диалоги, приключения и повороты судьбы, каких даже нарочно не придумаешь.
- Еду домой, поезд битком. И тут вижу пустое место в углу. Протискиваюсь туда, думаю по пути: «Ну, видимо там кому-то плохо стало, раз никто не садится». Смотрю — полный шок. Рядом сидит мужик в дорогущем костюме. А на пустом месте лежит его открытая пачка фисташек! Ну, естественно, я вежливо попросил его убрать свои фисташки и сел туда. © GosmeisterGeneral / Reddit
- Удивительно, но у меня в поезде никто никогда не пытался отжать нижнюю полку. А я бывала и наивной девочкой с косой в руку толщиной, и бритая почти налысо. Поделилась этим с коллегой, а она мне открыла тайну моего везения: «А ты наушники хоть раз в общественном месте сними! Я тебе буквально в ухо кричала в магазине, а ты даже бровью не повела». © У семейных / VK
- У меня близорукость, ношу линзы. Без них вижу только мутные очертания. Ехали с мужем на поезде, линзы не надела с утра. На вокзале стрелой лечу в туалет. Выхожу потом из кабинки, смутно вижу двух людей. И тут до меня доходит, что это мужики, стоят они у писсуаров и ворчат на меня. Я сама от себя в шоке, вылетаю оттуда, прикрыв рукой рот. А муж вдалеке стоит, оттуда угорает надо мной. Мужики, простите! © Рабочие истории / VK
- Ехал как-то в поезде на боковушке снизу. Подсаживается пассажир, мужчина в возрасте. Стемнело, сложили столик — пора спать. И тут мужик заявляет, что его место по билетам — внизу. Заспорили, позвали проводника. Тот билет глянул и выдает: «Мужчина, как вас вообще пустили в вагон? У вас билет на сегодняшнее число, но на следующий месяц!» Я лег спать, а мужика высадили ночью на ближайшей станции. © Подслушано / VK
- Пришел в купе первым, жду соседей. И тут заходят они! Красавицы — глаз не оторвать. Такие попутчицы — мечта любого мужчины! Девчонки переоделись, полки застелили. Ну, думаю, поездка весело пройдет. И тут одна как давай привокзальным чебуреком чавкать и крошки на меня ронять со своей верхней полки. А вторая вообще накрылась одеялом и отвернулась к стене. И храпела она ночью так, что я с трудом дожил до утра. Вот вам и попутчицы мечты! © Cepewa / Pikabu
- Сажусь в поезд, меня сразу останавливает парень-кореец: «Привет, Полина! Не узнала, что ли?» Нет, говорю, и тихонько линяю. Всю дорогу ломала голову. У меня куча корейских родственников, большую часть из которых при встрече я никогда не узнаю. На остановке он снова меня подловил с тем же вопросом. Да еще громко так, аж пассажиры поглядывать начали. И уже на выходе, снова: «Неужели ты так и не поняла, кто я?» Виновато качаю головой, глядя себе под ноги. И тут он весело: «Полина, я твой проводник!» © polusha********* / Pikabu
- Влетаю в поезд в последнюю минуту, тронулись. Протягиваю паспорт, проводница проверяет у себя на устройстве — нет такого. Требует сойти. Я ей билет сую. Ругаемся, она дергает стоп-кран. Прибегает начальник поезда и такой ей: «Да у тебя же аппарат давно не синхронизирован с базой!» В итоге на следующую станцию на полчаса опоздали. © BerkutM / Pikabu
- Поехали с мужем в соседний регион на поезде, 10 часов езды. Туда ехали в купе, обратно взяли плацкарт. Оказывается, муж не в курсе, что это за зверь такой. За нами зашла толпа школьников и вахтовиков. Жарко, пахнет носками и сухариками, дети шумят и хихикают. Муж сказал, что это ниже его достоинства, он брезгует тут все трогать, ему тесно. И почему вообще я не предупредила его о таком! А я ржу — полжизни в таких катаюсь, мне норм. © Подслушано / Ideer
Полина не вдуплилась что кореец в форме проводника - проводник кореец.
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- В детстве ехали с мамой в поезде. Сели ночью. Чтобы сэкономить деньги, не взяли постельное белье, а без белья полагался только матрас. Так и легла я в одежде и без одеяла. Через несколько часов сильно замерзла. Просыпалась и ворочалась, но все же снова заснула. Проснулась утром. В окно вагона светит солнышко, и мне так тепло и приятно! А все потому, что я проснулась под мужской дубленкой — парень, сосед по плацкарту, набросил ее на меня, чтобы согреть. © Подслушано / Ideer
- Однажды утром сел на поезд, битком набитый людьми. Как только я зашел, прозвучало объявление об отмене отправления поезда. Двери открылись, все пассажиры похватали свои вещи и вышли. Видимо, они уже знали, какой поезд следующий. Я же достал телефон, чтобы понять, как мне лучше добраться. Как только я начал поиски, прозвучало второе объявление о том, что первое было ошибкой и поезд отправляется прямо сейчас. Двери закрылись, поезд тронулся. Я был единственным пассажиром во всем поезде и успешно доехал до места назначения. © spammmmmmmmy / Reddit
- Подслушал в поезде, как одна мадам спросила кондуктора, сможет ли поезд сделать остановку в Эдинбурге. Если что, поезд шел вообще в другую сторону, в город Перт. Кондуктор так и застыл с открытым ртом. Я решил помочь и сказал даме, что ей надо выйти на промежуточной станции Стерлинг и пересесть на поезд до Эдинбурга. Мадам уставилась на меня и сказала: «Не понимаю, зачем мне делать пересадку, если машинист может легко остановиться в Эдинбурге». Она явно не поняла, о чем речь. Мы еще немного поспорили, в итоге она вышла в Стерлинге. Даже не знаю, добралась ли она туда, куда ей было нужно. © PureDeidBrilliant / Reddit
- Ехали прошлым летом с мужем на поезде. Купе на четырех человек: мы и еще пожилая семейная пара. Ну ладно, муж храпит, я привыкла более-менее, да и была возможность его потыкать. Но и попутчики храпели так, что уши закладывало. Наутро три выспавшихся человека, глядя на мое хмурое лицо, вежливо поинтересовались, как я спала. Да идите вы лесом! Завидую людям, которые вырубаются за 1 минуту. © У семейных / VK
- Папа устроил мне подлянку. Перед летними каникулами родителям объявили, что наш класс ждет поездка к морю и им нужно оплатить билеты нам на поезд. Папа все тянул и тянул, а потом схватился за голову. Пока опомнился, мест рядом с классом не было. Мне пришлось все 17 часов дороги провести в соседнем вагоне с учительницей географии — она тоже решила поехать с нами. Страшно храпела, а я даже не мог сбежать к ребятам, запретила отходить без ее присмотра. Одноклассники потом рассказывали, как весело проводили время и играли в карты. А что я? Решал судоку с учительницей. © ШКогвартс / VK
- Была у подруги. Должна была уезжать на поезде 16-го мая, но решила, что погощу еще и поменяла билет на 18-е число. Встретила в этом поезде своего будущего мужа. В октябре уже поженились. Родилась дочурка. Что бы сейчас было, интересно, не поменяй я тогда билет? Даже думать не хочу. Это день, который изменил все. Билеты храним, как семейную ценность. © Подслушано / VK
- Ехала как-то моя подруга со своей собакой в поезде. Собака у нее такая страшненькая, мелкая, лысая, но горячо любимая. Оставила собаку в купе. Возвращается, а питомца нет! Она в ужасе начинает осматривать все купе и находит небольшое отверстие к «соседям». Стучит туда, ей открывает дедушка. Она извиняется за собаку, которая спокойно лежит у него на полу. Дедушка в небольшом замешательстве говорит ей, поправляя свои очки: «А, так это собака была? А я думал, толстая крыса!» © Карамель / VK
- Мой парень живет в другом городе и работает помощником машиниста. В этом году я приехала на поезде к нему, но так получилось, что мы увиделись только один раз. В день отъезда он работал. Было очень грустно. И вот мой поезд несет меня домой на всех парах, звонит парень и говорит: «Мы сейчас пересечемся, ты услышишь меня», и через секунду я слышу гудок в трубке. А потом и за окном — другой, его поезд мчится навстречу. До сих пор считаю этот момент одним из самых милых в наших отношениях. © Карамель / VK
Поезд — это не просто транспорт, а сцена для маленьких жизненных драм и комедий. И чтобы следующее путешествие оставило только приятные воспоминания, не забывайте про наушники, пауэрбанк и толику здорового юмора. Счастливого пути!
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