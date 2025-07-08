16 случаев, когда путешествие на поезде превратилось в то еще приключение

Поезд — это отдельный мир со своими законами и ритмом. Кажется, что долгая дорога — это только скука и сливающиеся воедино пейзажи за окном, но зачастую на железной дороге случаются такие диалоги, приключения и повороты судьбы, каких даже нарочно не придумаешь.