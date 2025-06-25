19 историй о почте, в которых есть место есть и чуду, и абсурду

Не знаю, у кого как, а у меня каждый поход на почту - это то еще приключение! То посылку искали 20 минут, то мужик в очереди отправлял посылкой мед в пакете.

Один раз пришло заказное письмо; я в этот момент находилась в СПб (сама из Дальнего Востока). Какого же было мое удивление, когда увидела, что у мужчины, который стоял передо мной в очереди (тоже за заказным), в паспорте написан мой родной город. Естественно, я не могла не подойти, не поговорить!