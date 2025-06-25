19 историй о почте, в которых есть место есть и чуду, и абсурду
Если где-то и случается нечто непредсказуемое, то это точно на почте. Тут и посылки с сюрпризами, и клиенты с нестандартными логическими цепочками, и сотрудники, которые уже ничему не удивляются, ведь каждый день у них — как новое приключение.
- С утра забежал на почту, чтобы забрать посылку. Выгреб из кармана мелочь, оплатил доставку. Когда уже хотел уходить, то на полу обнаружил какую-то карточку. Отдал сотруднице почты и ушел на работу. Вечером хотел заскочить в магазин. И тут понял, что карты-то моей нет! Озарение пришло сразу. Еле успел до закрытия почтового отделения. © Рабочие истории / VK
- Приносят маме вчера пенсию, она с недавних пор у меня пенсионер. Открываю дверь почтальону, а там все та же женщина, что и бабушке носит пенсию. Она, видимо, у нас одна на весь район. Я ее еще помню с детства, она всегда говорила: «Привет, мой хороший! Есть кто из взрослых дома?» Я всегда бежал звать бабушку или деда. И тут снова она... Открываю я дверь. Она смотрит на меня и говорит: «Здравствуй, мой хороший! Взрослого кого-то позови!» Я кричу маме, а сам смотрю в зеркало в коридоре и в голове крутится: «Мой хороший... Взрослых позови...» Я Сашенька, 29 годиков, 185 см и 87 кг. Разве я еще не взрослый? Видимо, нет. © Рабочие истории / VK
«Кто-то отправил по почте кучу пчел»
- Была ситуация, когда на почте работала. День выплаты пенсии, около часа до закрытия, народу около 50 человек в зале, нас на смене 2 оператора, работаем на полной мощности. Подходит девушка на получение перевода, крупная сумма была. Я начинаю отсчитывать ей деньги, но случайно взяла купюры номиналом в два раза больше. И когда я ей уже почти отдала деньги в двойном размере, меня отвлек другой клиент с каким- то вопросом. Я начала заново считать и тут до меня дошло, что купюры не те. Поменяла их. И тут эта девушка резко поворачивается к клиенту, который меня отвлек и начинает орать на него за то, что он влез под руку. Вот так случайный покупатель спас меня от недостачи размером почти в мою месячную зарплату. © fantik138 / Pikabu
- Пошел на почту отправлять посылку. Захожу: ни одного человека, работает только окно номер 3. Я туда. Там женщина:
— Берите талон электронной очереди!
Ладно, иду, выбиваю талон. «Клиент с номером 9, пройдите к окну номер 6!»
Иду к 6. Тетка из третьего:
— Куда вы пошли? Видите — там никого нет! Идите сюда! © matroskin82 / Pikabu
«Парковка для собачек в нашем новом почтовом отделении»
- Наш почтальон обычно стучит в дверь пару раза и оставляет коробки на крыльце. Однажды у нашей собаки была операция и ее три дня не было дома. Почтальон задержался на крыльце, когда принес посылку и стучал, пока я не открыла дверь. Он спросил: «С вашей собакой все в порядке?», и я чуть не заплакала. Это было так мило! Она была той еще дурашкой и все время лаяла на него. А он все равно побеспокоился о ней! © jlw52 / Reddit
- Когда мой муж был совсем маленьким, он решил отправить письмо своим бабушке и дедушке. Вот что он написал на конверте: «Дедушке в такой-то город». Ни почтового индекса, ни адреса, ни имени. Но письмо дошло! Дело в том, что почтальон знал, что в этом крошечном городке есть только одна пара старичков, у которых внуки в том городе, откуда письмо пришло. © eiela80 / Reddit
«Сегодня пошла проверить свой почтовый ящик, и этот малыш выглянул, когда я открыла дверцу»
«Вернула его работнице, которая рассыпалась в благодарностях и сказала мне, что это почтовый котенок»
- Фотограф отправил мне мои свадебные фотографии на флэшке в обычном конверте. По пути конверт порвался и приехал пустым. Но вот что сделали почтовые работники, когда нашли флэшку: откопали фотографию моего приглашения на флешке, обзвонили людей с подходящими именами и фамилиями и в итоге отыскали меня и отправили фото! © Unknown author / Reddit
- Один мой хороший друг почти пять лет проработал почтальоном в небольшом поселке, где жили его родители. Ездил на велосипеде, развозил прессу, пенсии и посылки, а еще коллекционировал кое-что необычное. За пять лет работы он был укушен собаками более ста раз. Каждый укус он тщательно обрабатывал, а потом записывал в блокнот породу, которая на него покусилась и рядом вклеивал фотографию собаки. Когда переехал обратно в город, первым делом завел себе джек-рассел-терьера, потому что не раз с ними встречался, но они его никогда не трогали. © Палата № 6 / VK
«Ничего необычного, просто кто-то припарковал возле почты своего пони»
- Девушка Наташа, работаю почтальоном. Привыкла к тому, что бабулечки забывают мое имя и периодически я становлюсь Олей, Аней и так далее. Но когда сегодня я отдавала письмо, женщина на полном серьезе сказала: «Спасибо, Леш!», и закрыла дверь. А вот челюсть у меня закрывалась еще долго. © Карамель / VK
- Сегодня на почте получала посылку. Дала оператору телефон, чтобы та посмотрела номер посылки. А сейчас при выдаче посылок на телефон приходит код, который надо продиктовать оператору. Я, в панике: «Забыла телефон в коляске!» Уже хотела ломануться за ним. А девушка смеется и возвращает мне мой телефон. Короче, надо поспать. © Мамдаринка / VK
«Стою в очереди на почте и вдруг роняю взгляд на весы для посылок, а там... ленивец из Зверополиса!»
- Раскрыта тайна людей, которые пытаются влезть без очереди! Стою в очереди на почте, за мной еще человек пять. Заходит дамочка и, не обращая ни на кого внимания, встает передо мной. На мое возмущение с невероятной уверенностью отвечает: «Если я встану в очередь, то задержу людей, которые займут за мной. А я не хочу их задерживать». Так вот в чем дело! Она просто не хочет никого задерживать, а я-то думала, она просто наглая. © Карамель / VK
- Работаю на почте. Привезли нам посылки, и среди них была коробка с пчелами. Прихожу и вижу картину маслом: коллеги бегают по отделению и отмахиваются. Пчелы жужжат, я в шоке, посетители в шоке. Позвонили получателю, а он нам выдает: «Я только вечером могу». Целый день плакали, ловили пчел и ругали Игоря, который додумался открыть коробку. © Подслушано / Ideer
- Была на днях на почте у дома. Там обычно спокойно и мало людей. Но только не в этот раз! Похоже, весь район сбежался посмотреть на мужика, который решил проверить свой заказ прямо в отделении: представьте себе, он заказал надувную рыбацкую лодку! Надул ее, разложил, сел и услышал то, как она сдувается! Ну, тут же и возврат оформил. © Не все поймут / VK
«Мы каждый день здороваемся с нашим почтальоном, когда он приносит почту. Недавно у нас родился малыш, и вот какого мишку почтальон принес нам в подарок»
Между прочим мужика с лодкой можно понять. Покупка не из дешёвых, а сейчас многие маркетплейсы требуют проверять товар под камерами, иначе потом хрен что докажешь и не вернёшь. Озон в этом смысле ещё адекватен, а вот валберис приходится проверять все посылки прямо там. Может и в этом магазине, где он лодку заказал, такие же порядки.
Комментарии
Не знаю, у кого как, а у меня каждый поход на почту - это то еще приключение! То посылку искали 20 минут, то мужик в очереди отправлял посылкой мед в пакете.
Один раз пришло заказное письмо; я в этот момент находилась в СПб (сама из Дальнего Востока). Какого же было мое удивление, когда увидела, что у мужчины, который стоял передо мной в очереди (тоже за заказным), в паспорте написан мой родной город. Естественно, я не могла не подойти, не поговорить!