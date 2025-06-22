А какого лешего теперь взяли моду разбавлять тексты кривыми комиксами от ИИ? Боитесь, что аудитория не умеет или утомится читать?
18 историй об учебе, от которых пробивает на «ха-ха» даже спустя долгие годы
Истории
3 часа назад
Учебные заведения — это не только лекции, конспекты и бессонные ночи перед экзаменами. Это еще и бесконечный источник абсурдных ситуаций, которые сначала повергают в шок, а потом годами передаются из уст в уста, обрастая невероятными подробностями.
Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Пришли на зачет по философии. Препод странный, так и норовит подколоть. Говорит: «Ну, кто смелый? Поставлю зачет, но надо будет честно ответить на один вопрос». Встаю. Он: «Учила?» Нет, говорю. «Мужу изменяешь?» И тут я как выдам: «А это уже второй вопрос!» Он так замялся! Ну, сам виноват, я его условие выполнила. Стоим перед всей аудиторией. В общем, куда деваться, поставил зачет и я вышла. Остальные сдавали и пересдавали много раз, настолько он вредный был. © user6823358 / Pikabu
- Препод: Не подсказывай, иначе минус балл!
Студентка: У меня и так ноль...
Препод: Будешь должна тогда! © Препод говорит / Telegram
- Преподаватель: Все понятно?
Студенты: Да!
Преподаватель: Либо вы гении, либо вы врете. © Препод говорит / Telegram
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- Самый страшный момент в школьные годы в моей жизни — это когда во время контрольной работы, так как меня в классе считали умной и надеялись на помощь с моей стороны, я подсказала всему классу, а потом у всех были двойки. Мои чувства в тот момент, когда зачитали оценки, не передать. © Подслушано / Ideer
- Вчера пересдавал экзамен. Очередь в 50 человек, преподы сидят в аудитории с 8 утра. Вечер, я пришел под конец, сажусь, тяну билет, готовлюсь. Подсаживаюсь к преподам отвечать, и тут мой декан вздыхает, а секунд через 10 захлопывает ноут и уходит с фразой: «Да я панк, мне вообще пофиг. Ставьте остальным зачет, надоели». Мне говорили, что в универе иначе, чем в школе, но чтобы прям настолько... © Палата № 6 / VK
- Я — молодая учительница. Сегодня меня не пустили в школу, аргументируя это тем, что ученикам в школу в джинсах нельзя. На мои слова, что я являюсь учительницей, мне сказали: «Не нужно врать, иначе отведем к директору». Ну, отвели. Директор поржал. © user9152506 / Pikabu
- На первом курсе у нас была жесткая препод — двойки лепила направо-налево. Как-то заявила: «Не поставлю, разве что за миллион». Когда в конце семестра вся группа осталась с хвостом, меня осенило. Взял пару корешей и направились в обменник. Купили за копейки аж целый миллион в валюте другой страны. Миллион, конечно же, был номинальный. В общем, пошли с этим огромным пакетом к ней. В итоге зачет она нам рисовала с диким смехом на всю кафедру. © Подслушано / Ideer
- Однажды в универе я сдал зачет на 5 за коробку мороженого. Но пятерка быстро стала тройкой, когда препод увидел, что мороженое кофейное. А он любил пломбир с орешками... Тогда я написал на него докладную на имя декана, но препода не выгнали, потому что декан согласился, что пломбир с орешками действительно вкуснее. © Подслушано / Ideer
Пакость какая. Значит 5 за мороженное - норм. А за 3 - докладную.
Еще и хвалится.
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- Жутко сложная пара по орфографии и пунктуации. Одногруппник мнется у доски, но пишет все правильно. Я шепчу ему: «Красавчик!» Препод, строго: «Во-первых, кто это сказал?» От испуга лезу под парту. А препод вдруг продолжает: «А во-вторых, полностью с вами согласна!» © Подслушано / Ideer
- Решили мы подарить нашей преподавательнице от группы подарок. Купили перьевую ручку и конфеты. Она не взяла. Ну мы пожали плечами, да и передарили его другому преподу. И все бы ничего, но спустя 15 минут он профланировал мимо нее с пакетом, который мы пытались ей подогнать. Вот это у нее лицо было, конечно. Хоть бы теперь сессию сдать...© Подслушано / VK
- Был экзамен по материаловедению — полная жуть! А мы ни разу не технари, а вообще экономисты. Препод по доброте душевной послушал наши стоны и разрешил пользоваться тетрадью-конспектом на экзамене. А я шла на красный диплом. И план созрел сразу: пошла к родителям и взяла у них пятитомный «Справочник металлиста». Понавыписывала из этих справочников огромное количество мини-шпаргалок. По всем темам. Мизерным почерком. Даже с диаграммами! Шпаргалки сворачивала и приклеивала в нужном месте лекции в тетради.
В итоге моя тетрадь распухла и стала похожа на детские раскладные книги-панорамы. На экзамене был фурор! Препод в восхищении перелистывал мой фолиант и с живым интересом раскрывал в нем всевозможные кармашки и секретики. Просил подарить ему эту тетрадь, но я уже обещала ее товарищам с потока. Конечно, пока я готовила эти шпоры, я прониклась и отливками, и поковками, и отпуском стали, и легированием. И подсказки были уже не очень-то и нужны. И пятерка в зачетке была честно заслужена! © Ezhotik / Pikabu
Именно поэтому собственноручно написанные шпоры и нужны. Даже необходимы.
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- Наша классная руководительница всегда возмущалась, как ей надоели эти «дорогие веники», которые ей постоянно дарят ученики. И вот последний звонок. Приходим с подарком. Классная в восторге, ржет до слез. А мы преподносим ей большой, украшенный ленточками, блесточками и бантиками веник для уборки. Она смеялась до слез, но торжественно пообещала, что теперь этот веник будет храниться в ее кабинете и будет использоваться только на благо школы. © Шкогвартс / VK
- В универе была одна препод жесткая. Опоздания карала строго: чуть задержался — и мигом вон, в столовку! Но вот она сама с опозданием заявляется такая. Староста ей: «Татьяна Викторовна, теперь-то ваша очередь!» Момент неловкой паузы. И тут она внезапно извинилась и действительно ушла, а за ней ушли и мы. Вскоре она начала опаздывать чаще, казалось, что специально... © Палата № 6 / VK
- Во втором семестре на первом году обучения в универе у нас начался курс психологии. Препод был интересный, такой харизматичный, забавный, эпатажный тип. На первой же паре он дал шутливый совет на будущее: всегда ходите на работе с папкой документов, стол рабочий тоже завалите кипами различных бумаг, носите их с собой даже в столовую, и тогда начальство будет считать вас трудягой и ценным работником, как бы вы ни валяли дурака. Я позавчера получила повышение на работе! Начальник примерно так сказал, когда на общем собрании меня повышал: «Берите пример с Даши! Она вся в бумагах, занятой человек, посвящает всю себя работе! Стол завален документами! Да она, наверное, дома спит с ними!» Спасибо преподу по психологии, единственное, что помогло мне в жизни, со всех пар из университета. © Палата № 6 / VK
- У нас в универе был классный препод по истории, который всегда на экзамене разыгрывал лотерею. Допустим, на экзамене должно было быть 60 билетов, но обычно десять из них он убирал и заменял их счастливыми: произнести его фамилию, процитировать какого-нибудь рэпера, рассказать анекдот, посоветовать ужастик и так далее. За те три года, что он вел у нас пары и принимал экзамены, мне только один раз попался счастливый билет, поэтому я не надеялась и всегда учила все на совесть. А однажды на самом последнем экзамене мне попался вопрос: «Назови цвета радуги». А я чуть не расплакалась, потому что всю неделю учила, ночами не спала и готовилась. На это я отвечать не стала, вытащила нормальный билет и уже после этого ответила и сдала на пять. © Палата № 6 / VK
- На лекции поднимаю руку и задаю вопрос преподавателю. Он смотрит на меня оценивающе и спрашивает:
— Вам нужен совет или консультация?
Я не понимаю подвоха:
— А в чем разница?
— Совет — бесплатный, — объясняет преподаватель. — Консультация — платная.
Решаю схитрить:
— Тогда давайте совет!
Преподаватель невозмутимо достает журнал:
— Запишитесь на консультацию. © Препод говорит / Telegram
- В студенческие годы раскрасила одногруппнику ухо черным маркером, пока тот спал на паре. Все поржали и ему ничего не сказали. Кто же знал, что он после пары пойдет не домой, а на собеседование. До сих пор и смешно, и стыдно! © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Процитировать какого-нибудь рэпера? Я ответ н_а такой "счастливый билет" завалила бы
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