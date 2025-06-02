15+ выпускниц прошлого, чьи фото напомнят, как выглядела искренность без глянца

Выпускной — особенный момент, когда заканчивается одна глава жизни и начинается другая. Для девушек это не только прощание со школой, но и возможность воплотить мечту о сказочном образе. Наряды, макияж, прически — все продумано до деталей, ведь хочется запомнить этот вечер надолго. Мы решили поностальгировать и посмотреть, как выглядели выпускницы прошлого века.

«Мама собирается на выпускной в 70-х. Она мне потом рассказала, что ее парень не смог с ней пойти. Поэтому они с подругой заскочили на выпускной, сделали пару фото, а потом уехали оттуда и устроили вечеринку»

«Моя мама со своей старшей сестрой перед ее выпускным балом, середина 1960-х»

У твоей тети великолепное выпускное платье. Очень классное! © Unknown author / Reddit

«Мои родители на выпускном в 1970-е. Мама сама сшила себе платье из остатков ткани»

«Моя прекрасная мама собирается на выпускной»

«Это я в середине 70-х. Моя подруга, которая в итоге стала костюмером в кино, сшила это платье для меня!»

«Мои родители на выпускном, конец 70-х»

«Мама ждет своего кавалера, чтобы пойти на выпускной бал. Это 1966 год»

«На свой выпускной в 2017 году я надела тот же наряд, что носила моя мама на своем выпускном в 1991 году»

«1970-е. Бабушка сшила платье для мамы»

Когда люди и правда умели творить! © d31uz10n / Reddit

«Школьный выпускной ​​моих родителей. Фото сделано примерно 60 лет назад»

Под этим платьем спрятаться можно! © Abject-Picture / Reddit

«Мама на выпускном балу в 1968 году»

Классная фотография, а твоя мама настоящая красотка! © 187spacemonkey / Reddit

«Моя мама (справа) выглядит как настоящая русалка на своем выпускном балу в конце 80-х»

«Мама с отчимом на выпускном в 80-х»

© mack******71 / Reddit Таисия К 1 день назад Заинтересовал заголовок этого фото. Сходила в оригинал.



Парень с девушкой дружили в школе, но после выпуска их пути разошлись, и они оба вступили в брак с другими людьми (не слишком удачно) и впоследствии развелись. После этого встретились вновь, поженились и были вместе долгие годы, пока смерть не разлучила их. - - Ответить

«Моя бабушка в выпускном платье, 1959 год. Это одна из моих самых любимых ее фотографий. На заднем плане стоит фотография ее будущего мужа»

«Мама в выпускном платье, которое сшила для нее моя бабушка. 1981 год»

«Моя бабушка на выпускном в 1969-м»

«1970-е. Выпускной вечер моих родителей»