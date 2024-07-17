16+ выпускниц из времен, когда проводные телефоны были у всех, а мобильники — лишь у избранных
Культура
5 минут назад
Лето — пора выпускных. Тысячи бывших школьниц и школьников собираются на праздник со всей тщательностью. Вот несколько фото из прошлого, глядя на которые думаешь: «Ну да, были времена».
«Мы с женой не ее выпускном, 1991 год»
«Мама собирается на выпускной. На фото слева — бабуля. У нее такой взгляд, потому что она увидела моего папу»
«Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит»
«Мои родители на выпускном в 1992 году»
«Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов»
«Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти»
«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»
«Выпускной моей мамы, 1976 год»
«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»
«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»
- Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit
«Моя бабушка на выпускном в 1959 году и в 2022. Она все еще стильная штучка»
«Это мы на выпускном вечере в 1988 году. У меня до сих пор истерика от этого фото»
- Вы пытались начесать волосы, но в итоге просто разозлили их? © Binged_Kelvin / Reddit
«Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье»
«Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года»
«Выпускной в 1989 году. Я был невысокого роста и со стрижкой маллет»
- Какая она красивая, и платье тоже! Я бы и сама такое надела. © ThrowMeABadBaguette / Reddit
«Это я на выпускном в 1988 году. Слава богу, мои волосы не загорелись»
«Моя мама на выпускном в 1973 году»
«Папа с его дамой на выпускном. Мама эту фотку ненавидит»
- Знаешь, эта девчонка как будто специально пытается выбесить твою маму. © Dmon1Unlimited / Reddit
«Сама сшила платье из самого дешевого сатина»
- Знаешь что? Скажи спасибо, что оно не развалилось посреди ночи. © Anamorsmordre / Reddit
А вот еще несколько фото, глядя на которые захочется вспомнить и свой выпускной:
Фото на превью bubblegumprincesss / Reddit
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