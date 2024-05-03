20+ девушек, которые выбрали такие наряды на выпускной, что их будут обсуждать еще все лето

Для многих девушек выпускной вечер — это как репетиция свадьбы, поэтому хочется блистать и сиять в сногсшибательном наряде. К выбору платья для такого праздника дамы относятся с особым трепетом. Одни создают его сами, другие покупают, но и от первых, и от вторых сложно оторвать взгляд.

«Мой выпускной наряд в стиле Мэрилин Монро! Я сшила его сама и получила массу комплиментов»

Мэрилин гордилась бы вами. © Unknown author / Reddit

Девушка сама связала себе платье на выпускной крючком. На все про все ушло 37 дней

«Платье на свой выпускной я сшила сама»

«Я вдохновилась дизайнерским шедевром и создала выпускное платье для сестры моего парня»

Это платье — чистое счастье. Вы должны гордиться собой! Сидит отлично, и она выглядит в нем потрясающе. У вас, несомненно, талант! © nasm62 / Reddit

«Я дошила выпускное платье как раз вовремя. На сам наряд и украшение его бусинами ушло около 2 месяцев»

«Я хотела платье с бабочками, но не нашла ничего подходящего. Поэтому я просто купила 80 бабочек и пришила их вручную»

«Младшая сестра попросила меня сшить ей выпускное платье. Я сделала это по роликам в интернете за неделю»

«В следующем году выпускной у другой сестры, и теперь я уже готова к этому».

«Мой наряд на выпускной»

Ты выглядишь элегантно и царственно, словно лебедь, скользящий по поверхности воды. © ***SoakedNirvana / Reddit

«70 часов работы — и мое платье на праздник готово. Связала его крючком»

«На свой выпускной я надела вечернее платье конца 1930-х годов. Мой наряд пользовался успехом, особенно когда люди узнавали, что он сшит вручную!»

«Наряд на свой выпускной я сварганила за 2 недели. Это было первое платье, в котором я чувствовала себя комфортно»

«Сшила на свой праздник готичное платье и очень горжусь собой!»

«Мне не с кем поделиться радостью, но я просто в восторге от своего наряда на выпускной!»

«Мое винтажное выпускное платье Alfred Angelo! Я купила его за $ 30 у дамы, которая приобрела наряд в 2001 году, но так и не надела»

«Свое платье для выпускного вечера я нашла на барахолке всего за $ 2,5»

«Дочь прислала мне фотку платья, которое она хочет на выпускной. Вообще-то я вовсе не швея, но пришлось постараться»

«Я выбрала этот наряд. Как вам?»

«На выходных у меня был выпускной, и платье я решила сделать себе сама, используя свои навыки вязания и шитья. И вот что получилось»

«Я пошла на праздник в винтажном наряде, купленном в комиссионке»

«Одноклассницы высмеяли мое платье. Сказали, что оно не модное. Теперь чувствую себя неуверенно»

© a-p-o-c-a-l-y-p-s-e / Reddit Елена Надёжкина 14 часов назад У меня бывают смешные ситуации, когда люди, совершенно не следящие за трендами в одежде или причёсках, уверенно заявляют - "ты что надела!!? такое только бабушки носят" 😣🤣 или - "ой, да тебе просто волосы лень красить. Смотри как некрасиво выглядят тёмные корни волос" 😣🤣🤣Но я не нанималась в стилисты, так что пусть сами разбираются в своём невежестве 🥳🐽🤣 - - Ответить

Ты выглядишь офигенно! Остальные просто завидуют. © drphilsthot / Reddit

«Самое смешное в моем выпускном платье то, что оно свадебное!»