20+ девушек, которые выбрали такие наряды на выпускной, что их будут обсуждать еще все лето
Для многих девушек выпускной вечер — это как репетиция свадьбы, поэтому хочется блистать и сиять в сногсшибательном наряде. К выбору платья для такого праздника дамы относятся с особым трепетом. Одни создают его сами, другие покупают, но и от первых, и от вторых сложно оторвать взгляд.
«Мой выпускной наряд в стиле Мэрилин Монро! Я сшила его сама и получила массу комплиментов»
- Мэрилин гордилась бы вами. © Unknown author / Reddit
Девушка сама связала себе платье на выпускной крючком. На все про все ушло 37 дней
Удивительно! К выпускному часто все сами вот такого сиреневого цвета от подготовки и сдачи экзаменов. А девушка нашла ещё 37 суток для вязания, молодец!
«Платье на свой выпускной я сшила сама»
«Я вдохновилась дизайнерским шедевром и создала выпускное платье для сестры моего парня»
Это, пожалуй, единственное из всей подборки платье, которое реально сидит на фигуре нормально, как должно.
- Это платье — чистое счастье. Вы должны гордиться собой! Сидит отлично, и она выглядит в нем потрясающе. У вас, несомненно, талант! © nasm62 / Reddit
«Я дошила выпускное платье как раз вовремя. На сам наряд и украшение его бусинами ушло около 2 месяцев»
Платье классное, но в идеале на траурную церемонию какую-нибудь или хотя бы на развод. Неужели так не хочется покидать учебное заведение?!
«Я хотела платье с бабочками, но не нашла ничего подходящего. Поэтому я просто купила 80 бабочек и пришила их вручную»
Эти два фото как из загадки - какого цвета платье, розовое или голубое?
«Младшая сестра попросила меня сшить ей выпускное платье. Я сделала это по роликам в интернете за неделю»
«В следующем году выпускной у другой сестры, и теперь я уже готова к этому».
«Мой наряд на выпускной»
Не коротковато ли? С таким платьем туфельки не должны видны быть. А так супер!
- Ты выглядишь элегантно и царственно, словно лебедь, скользящий по поверхности воды. © ***SoakedNirvana / Reddit
«70 часов работы — и мое платье на праздник готово. Связала его крючком»
«На свой выпускной я надела вечернее платье конца 1930-х годов. Мой наряд пользовался успехом, особенно когда люди узнавали, что он сшит вручную!»
«Наряд на свой выпускной я сварганила за 2 недели. Это было первое платье, в котором я чувствовала себя комфортно»
«Сшила на свой праздник готичное платье и очень горжусь собой!»
«Мне не с кем поделиться радостью, но я просто в восторге от своего наряда на выпускной!»
«Мое винтажное выпускное платье Alfred Angelo! Я купила его за $ 30 у дамы, которая приобрела наряд в 2001 году, но так и не надела»
«Свое платье для выпускного вечера я нашла на барахолке всего за $ 2,5»
«Дочь прислала мне фотку платья, которое она хочет на выпускной. Вообще-то я вовсе не швея, но пришлось постараться»
Туфельки не подходят. А в волосы было бы красиво вплести цветы. И получится Лесная нимфа.
- Может, вы меня удочерите? © Unimprester / Reddit
«Я выбрала этот наряд. Как вам?»
Люблю градиент. И цвет такой приятный. Это пыльная роза или цвет бедра испуганной нимфы?
«На выходных у меня был выпускной, и платье я решила сделать себе сама, используя свои навыки вязания и шитья. И вот что получилось»
«Я пошла на праздник в винтажном наряде, купленном в комиссионке»
«Одноклассницы высмеяли мое платье. Сказали, что оно не модное. Теперь чувствую себя неуверенно»
У меня бывают смешные ситуации, когда люди, совершенно не следящие за трендами в одежде или причёсках, уверенно заявляют - "ты что надела!!? такое только бабушки носят" 😣🤣 или - "ой, да тебе просто волосы лень красить. Смотри как некрасиво выглядят тёмные корни волос" 😣🤣🤣Но я не нанималась в стилисты, так что пусть сами разбираются в своём невежестве 🥳🐽🤣
- Ты выглядишь офигенно! Остальные просто завидуют. © drphilsthot / Reddit
«Самое смешное в моем выпускном платье то, что оно свадебное!»
Во середине 90-х у нас в школе бывало что приходили выпускницы в свадебных платьях на выпускной 🔥
Крутые наряды стоит дополнять подходящими аксессуарами. Вот, например, статья про нетривиальные сумки, которые могут стать изюминкой любого образа.
Комментарии
Почти все не понравилось. Только то,зеленое-до сих пор перед глазами стоит