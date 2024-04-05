20+ нетривиальных сумочек, на которые смотришь и думаешь: «Не знаю зачем, но мне такое надо!»
Аксессуары создают настроение и добавляют изюминку в образ. Именно поэтому всевозможные сумки, клатчи и рюкзаки должны быть не просто удобными, но и стильными. Представление о прекрасном у всех разное, но от некоторых фото в нашей статье аж дух захватывает. Смотришь и думаешь, что пора бы порадовать себя обновками — весна все-таки.
«Взяла этого малыша на пляж. Мне кажется, он счастлив!»
«Я сделала сумочку в виде совы. Это вышивка»
- Просто потрясающе! Выглядит настолько реалистично, что хочется ее погладить. ©
Unknown author / Reddit
«Она немного сумасшедшая, но мне нравится»
«Впервые у меня появилась настолько красивая сумочка, что я аж боюсь ею пользоваться!»
«Решила сшить что-то пушистое и зимнее. Блеск снега передан через граненые бусины по всей поверхности меха»
«Заказала сумочку с портретом своей собачки. Наконец-то ее доставили!»
«Купила такую арбузную красотку. Она такая милая! Жду не дождусь лета, чтобы носить ее»
«В детстве я играла в Барби и представляла, что зажим для бумаг — это сумочка моей куклы. Теперь я сама Барби»
- Ох уж эта подкладка в виде разлинованного тетрадного листка... Просто идеально! © Responsible_Tree_872 / Reddit
«Урвала эту сумочку в виде работающих часов в комиссионке за $ 13. Теперь иду и все на меня пялятся»
«Вот что мама сшила в подарок своей подруге. Основа — джинсы, аппликация из хлопка»
«Купила кожаный клатч и украсила его с помощью бисера»
«Нашла на барахолке сумочку в виде кота всего за £ 6»
«Очень горжусь тем, как я расписала свою сумочку»
«Я так рада, что наконец-то купила эту красоту. Обожаю все мелкие детали в ее отделке!»
«Вот что я сварганила из лоскутков ткани»
на удивление прикольно смотрится, хоть и напоминает бабушкин коврик. Но сами цвета такие яркие...
«Сшила свою первую сумочку в виде китовой акулы»
«На создание этой красоты у меня ушло 3 года»
Пока ты комментируешь три года Адми, кто-то шьет все это время сумочку
«Я вяжу сумки. Это мой личный сорт успокоительного»
«Бэлла, ты мой личный сорт г*роина»
Простите, напомнило
«Никогда в жизни я не получала столько комплиментов по поводу сумки, как сейчас. Обожаю эту вещь!»
Ношу рюкзаки, но такую бы сумочку с удовольствием взяла себе.
140$ стоит, кому интересно
«Завтра иду на собеседование в котокафе. Сшила подходящую сумочку. Как думаете, она достаточно хороша для этого места?»
- Было бы глупо не нанять вас сразу же! © MojoShoujo / Reddit
«В комиссионке мне отдали совершенно новую сумку Vera Bradley бесплатно!»
- Это самый красивый узор, который я когда-либо видела на подобных вещах! © OpaqueCheshire / Reddit
«Мне 40. Увидела эту сумочку, и у меня олдскулы свело. Ношу не снимая!»
Вернуться во времена юности можно не только с помощью модных аксессуаров, но и благодаря фотографиям из тех времен, когда деревья были большими, а мы еще нет.
Комментарии
Почти все прикольные. Это очень здорово когда сумка под настроение, всегда приятно посмотреть когда идёт девушка, а у неё какой-то акцент в образе интересный.
Правда для себя я за практичность, ненавижу сумки менять. Это тысячу и одну мелочь перетаскивать туда-сюда, пытаться как-то расписать. А так вот ходишь с одной, а оно там уже всё так удобно разлеглось. Главное удобную подобрать, и это трудно. Однажды я искала себе подходящую сумку два года. Зато когда нашла... Там было столько кармашков, но они все были так хитро спрятаны в швы, что их было просто не видно. А какая вместительная была, туда влезало всё. Я с ней никакие авоськи и пакеты не носила. При этом бесформенным баулом не выглядела. Уууу , до сих пор страдаю что она встречалась вусмерть. Знала б - две бы купила