14 эпичных свиданий, которые еще долго вспоминаешь как хохму

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Или нет. Если иногда после первой встречи или свидания действительно хочется свадьбу и ораву детей, то иногда — просто бежать от человека сверкая пятками. Тут уж как повезет. Но, по крайней мере, на память останется фееричная история.