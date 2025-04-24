14 эпичных свиданий, которые еще долго вспоминаешь как хохму
Истории
15 минут назад
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Или нет. Если иногда после первой встречи или свидания действительно хочется свадьбу и ораву детей, то иногда — просто бежать от человека сверкая пятками. Тут уж как повезет. Но, по крайней мере, на память останется фееричная история.
- Спустя 5 минут встречи парень на полном серьезе спрашивает: «Ну что, влюбилась в меня уже? Влюбилась, да?» Подумала, что шутит, если честно. Сидим дальше, едим, тут кладет мне в сумку деньги и выдает: «Ну влюбилась, признайся!» Я честно отвечаю, что у меня нет с первого взгляда бешеных бабочек в животе, но он приятный молодой человек. Он снова кладет деньги, еще больше — мол, просто так меня порадовать. Ну и продолжает задалбывать вопросами про «влюбилась в меня, признайся!» Я прощаюсь и ухожу, а он мне переводом еще денег кидает! А вечером сносит нашу переписку. © sosedskaya.devchonka
- Однажды паренек принес на свидание банку соленых помидоров. Все бы ничего, но я их забыла и даже не вспомнила бы, но на следующий день мне пришлось его заблокировать из-за излишней навязчивости. Он позвонил мне 20 (!) раз, и каждый звонок начинался с фразы: «Ты когда заберешь свои помидорки?» Аж не по себе. В голове сложился сюжет фильма ужасов, даже название придумала: «Томатный сталкер». © ave_eva_kst
- Познакомился со мной мужик, кардиохирург и байкер. Едем в ресторан на свидание. Тут звонок: срочное шунтирование! Ему высылают видео, он помогает сделать операцию, я пищу от восторга. А буквально через полчаса выясняется, что он женат! Зачем писал, знакомился?! Мне это все зачем? Но свидание запомнилось. © elenluminous
- Устроил свидание на берегу реки. Подготовил все для костра, еду, напитки, вообще все. А идти туда примерно полтора километра от ближайшего людного места. И вот пришли мы туда, я все раскладываю и понимаю, что не взял спички! Костер разжечь нечем! В итоге я оставил девушку там одну, побежал полтора километра к людям, прибежал, разжег огонь и побежал обратно, чтобы отдать людям зажигалку, а девушку оставил следить за огнем. Все прошло в итоге чудесно, но этот кросс запомнился мне хорошо. © vitali_dzekhtsiarou
- Ждала маршрутку на остановке, парень пытался познакомиться, я отказала. Потом он догнал маршрутку на машине, подрезал ее. Уговорил под улюлюканье всей маршрутки, чтобы я пошла с ним на свидание. Я пришла, а он нет. © win.era.kz
- На первом свидании парень начал рассказывать мне историю о том, как умерла его собака, и начал плакать прямо в кафешке с бабл-ти. Блин, это было так неловко. В итоге я опоздала на встречу с друзьями, потому что чувствовала, что не могу просто встать и уйти от рыдающего парня. © canadianwhimsy / Reddit
- Мужчина только зашел кофейню и тут же громогласно произнес: «Я ни за что платить не буду!» А я вообще раньше пришла и свой заказ уже оплатила. После этого он минут 5 жаловался, что у него ремонт, а он час на эту встречу потратил — и ушел. © keselman.elena
- Первое свидание с парнем, мы были в парке, сидели на траве и болтали. Тут чувствую, как что-то тыкается в меня сзади. Оглядываюсь, ожидая увидеть собаку, ничего не замечаю и продолжаю беседу. Снова толчок. Встаю, и под тем местом, где я сидела, из земли высовывается маленький крот. Что ж, мы хорошо посмеялись. © DelightfulAbsurdity / Reddit
Ооо, кротик! И тут я некстати вспомнила эпическую битву нашего здешнего комментатора с кротом)
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- Приехала на свидание, стояла за колонной в метро. Увидела его. Ну ок, мало того что он намного ниже, чем рассказывал, так он еще и друга притащил. К счастью, подруга оказалась рядом, быстро приехала. Сидели в кафе, он общался с другом, я с подругой. Посидели часик, расплатились каждый сам за себя, разошлись. Через неделю он решил начать звонить. Я трубку не брала. После пятого его звонка мне прилетело сообщение, что я такая-сякая неблагодарная. Я так и не поняла, с чего я неблагодарная-то? © RagDolly / ADME
- У меня однажды было, наверное, самое короткое свидание в мире: оно длилось минуты 3. После слова «привет» парень заявил: «Только учти, я считаю, что в семье должно быть все поровну, сколько я трачу денег, столько же и ты». Дело была на остановке, я увидела автобус с открытыми дверями — и прыгнула в него. Двери закрылись, я уехала, а парень остался стоять с открытым ртом. © Вероника / ADME
- Это было наше первое свидание. Гололед, ледяной дождь, накат на дороге. Все было хорошо, пока я его не рассмешила. Поскользнулся и упал, сломал ногу. Вызвала ему скорую, сидим, я шучу, он ржет. Так и ехали на скорой в травму: я байки травлю, он гогочет. Он дома, в гипсе, я ему вожу сладости и веселю, мы дружим. Все хорошо, только вот через месяц пришел на костылях с предложением, заржал, уронил кольцо... Поскользнулся и сломал вторую ногу! © Подслушано / Ideer
- Ходила как-то на свидание с парнем. Приехала в парк в его районе, потом где-то час мы шли к озеру, которое он якобы хотел мне показать. В 18:00 звонок от его мамы, которая напомнила, что сыночке «пора есть». Парень повернулся ко мне, сказал спасибо, перешел через дорогу и зашел в подъезд ближайшего дома. Это было последнее свидание. © Подслушано / Ideer
- На первом свидании мужичок вручил цветы и сказал, что мы едем к нему. Я в отказ, естественно. А он повернулся ко мне и выдал: «Ну, может хоть у меня постельное у меня купишь?» Он перед этой фразой как раз начал рыться на заднем сидении своего авто и вытащил какой-то пакет. Самое короткое свидание в моей жизни. © Наталья / ADME
Если бы согласилась поехать:
А ой извиниии, у меня все прстельное белье в стирке, но ты можешь купить у меня новое!
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- Племянницу пригласил на свидание знакомый. Предложил провести время в библиотеке. Парень попросил немного подождать, мол, ему нужно в туалет. Прождав минут 15, племянница решила, что и ей не помешает посетить кабинку. И по пути она увидела, что ее рыцарь сидит в кафе за столом и обедает. Племянница решила тихо ретироваться. Выйдя на улицу, послала ему сообщение с пожеланием приятного аппетита и выключила телефон. © moroz65 / Pikabu
А вот еще подборка неудачных или просто ну крайне запоминающихся свиданий:
Фото на превью David Merrett / Flickr, CC BY 2.0
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