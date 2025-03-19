14 свиданий, после которых хочется на время перестать знакомиться
Соглашаясь на первое свидание, мы каждый раз немного рискуем. Непонятно, что это за человек и какие у него привычки. Порой одного единственного раза хватает, чтобы понять, что вы точно не пара, и моментально прервать знакомство. Среди таких «красных флагов» может быть и неуместное поведение в ресторане, и чрезмерная подозрительность, и даже желание срочно найти помощника по хозяйству.
- Ходила как-то на свидание с парнем. Изначально удивилась, что он попросил приехать в парк в его районе. Потом решил показать озеро, как оказалось, неподалеку от его дома. Шли мы к нему от парка где-то час. Но вишенкой на торте было другое — ему в 18:00 позвонила мама и сказала, что пора есть. Парень повернулся ко мне, сказал спасибо, перешел через дорогу и зашел в подъезд ближайшего дома. Это было наше последнее свидание. © Подслушано / Ideer
- Вчера парень из качалки позвал меня в ресторан. Уже у входа меня ждал инструктаж: одно блюдо до $5 и чашка чая. Я засмеялась, сказала, что заплачу сама. Просто стало интересно, какими тараканами он еще меня удивит. Так вот, это чудо сорок минут нашего ужина рассказывало мне, что его жена не должна быть домашней клушей, что жить они все будут вместе с его мамой и бабушкой, и что у его жены должна быть большая квартира, чтобы они все в ней поместились. Наулыбалась я знатно, а под конец свидания сказала, что нам не нужно встречаться. Парень поблагодарил меня за честность и за ужин, сказав, что давно так вкусно не ел. © Карамель / VK
- В молодости было у меня свидание зимой. Морозец ядреный, гуляем по площади, и тут парень говорит: «Я сейчас сгоняю в туалет». Оставляет меня на улице и убегает куда-то. Минут пять подождала, звоню — не отвечает. Все, исчез. Я таких поступков не понимаю — что-то не нравится, так скажи. Мы же просто общаемся, знакомимся. © леля м | просто о жизни / Dzen
- Мы вместе гуляли по центру города. Вдруг я услышала, что кто-то окликнул моего парня. Я еще тогда не придала этому значения, но потом к нам подошла девушка. Оказалось, что он с ней в отношениях. Мне было очень неловко. Они начали ругаться, я помялась немного и сказала: «Ладно, я пойду». Никто не обратил на меня внимания, ну я и ушла. © Equivalent-Rabbit792 / Reddit
- Пригласил меня как-то парень на свидание на сноубордах покататься. Приехали на базу, взяли в аренду снаряжение. Он опытный, а я впервые в жизни на доску встала. Съехала пару раз, надоело, решила его наверху подождать. Зима, мороз, я уже коченею, а он все катается. И вот он поднимается на склон, я прошу у него ключи от машины, чтобы погреться и его подождать, на что он отвечает: «Ты знаешь, у меня бензина мало, ты побегай вверх-вниз, согреешься быстро». Мои чувства остыли так же быстро, как и мои ноги. © Подслушано / Ideer
- 6 лет назад списался я на сайте знакомств с девушкой, пригласил на свидание. Она приняла мое приглашение, утром в день свидания подтвердила, что все в силе. Я приехал сильно заранее, купил цветы и начал ждать ее в оговоренном месте — на площади у входа в торговый центр.
И вот настало заветное время, а ее нет. Я спокоен, 10 минут — допустимое опоздание. Потом я решаю набрать ее номер — она то ли вне зоны действия сети, то ли телефон выключен. На сайте была всего одна ее фотография, поэтому я начал приглядываться ко всему девушкам с каштановым цветом волос, но они все проходили мимо, меня словно никто не замечал.
Я зашел погреться в торговый центр, и тут звонит она. Мол, у сестренки то ли температура, то ли ангина, но я, если хочу, могу сам приехать к ней на другой конец города. Я положил трубку и пошел на автобус. Прошла минута, снова звонит она — сестренка выздоровела, но она приедет ко мне, если я переведу ей деньги на такси. Я сказал ей, что она мне больше не интересна, и поехал домой. © Вениамин Медведев / Dzen
- Я сходила на пару свиданий с парнем и даже рассказала своим подругам, какой он лапочка. Но почему-то он стал задавать много вопросов о моем бывшем. Я еще подумала, что это как-то странно выглядит. После нашей третьей встречи он исчез, а днем, когда по плану должно было состояться четвертое свидание, написал: «Мне не понравилось, что ты много говорила о своих предыдущих отношениях». Я ухохоталась. © Infinity_LTFS / Reddit
- Познакомились с парнем в больнице, в травматологии — так уж сложилось. Выяснилось, что у нас совпадает дата рождения. Заинтересовались, много общались. И через несколько дней он предложил мне выйти за него замуж. А в качестве неотразимого аргумента выдал: «Хозяйство у меня крепкое, даже корова есть!» Я представила пожизненную привязку к этой корове, от которой никуда не уедешь, и быстренько свернула наше общение. © Жейси / ADME
- Первое свидание, хороший ресторан. Приносят счет. Спрашиваю: «Пополам?» Первый же раз друг друга видим. Мужчина гордо отказывается и чуть ли не со скандалом платит сам. И вдруг через минуту мне в мессенджер прилетает: «Ты мне должна вернуть столько-то».
Что это было? Чего выпендривался-то? Перед кем? В общем, не оценила я этот театр одного актера, и больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
- Как-то пригласил меня новый знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Спустя час начала замечать, что мужчина начал из моей тарелки доедать все, что у меня там оставалось, а под конец свидания сказал, что не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я была не готова к такому исходу, сказала: «Ну что ж, печально», — и направилась к выходу. У него сразу нашлись деньги. Он еще потом пару раз предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой ухажер даром уже не нужен. © Подслушано / Ideer
- Начали общаться с девушкой. Встречались несколько раз, после чего она сказала, что ей еще несколько человек предлагают отношения, и она не знает, соглашаться ей или нет. А я думал, что у нас с ней уже что-то есть. Перестал с ней общаться и получил от нее гневные сообщения, что я разрушил все, что было между нами, ведь все у нас так замечательно складывалось. Что складывалось, что разрушил, что между нами было? Если я ей нравился и она хотела отношений со мной, зачем нужно было повышать себе цену этими «предложениями» от других? Я же не скрывал свою симпатию к ней. Но после этого больше я ее не видел, что к лучшему. © SanKote / Dzen
- Пошла на первое свидание в японский ресторан. Говорю: «Я палочками не умею есть. Возьми мне вилку». А он такой: «Ты что, это же стыдно». Ладно. Пытаюсь взять кусочек суши. И тут будто в замедленной съемке я вижу, что из-за случайного щелчка моей палочки от тарелки отлетает кусочек васаби и попадает моему парню прямо в глаз. Он провел остаток свидания, промывая глаз в ванной. Я так распереживалась, что заплатила за весь ужин. Само собой, этот парень так и не позвонил мне насчет второго свидания. © throwtheflames123 / Reddit
Вообще-то если не получается есть палочками можно и даже нужно в таком случае есть руками, но никак не вилкой!! Но!!☝🏻это если вы в Японии, не думаю что русские в России все такие супер-японистые японцы, что отправят н.а костер человека не умеющего пользоваться палочками, беспонтовый понты у пацана н.а самом деле...😒🤷🏻♀️
За что и поплатился😂😂
- Мое второе свидание закончилось медленным следованием за машиной ее делового партнера по проселочным дорогам. Мол, он мошенничает и надо за ним проследить. До этого она заставила меня сидеть на больничной парковке в моей машине, а сама пряталась там же на корточках на заднем сиденье. Это мы так этого партнера ждали. В какой-то момент я даже подумал, что участвую в шоу типа розыгрыша со скрытой камерой. © tomkeys78 / Reddit
- Знакомая недавно рассказала. У нее был день рождения, сидит она на работе, делами занимается. Тут звонит один безуспешный ухажер, жуткий скряга, поздравляет и предлагает угостить обедом. Именинница удивилась такой щедрости, но согласилась. Сели в машину, и он привез ее... в какую-то рабочую столовую, где надо себе еду на поднос собирать. И такой: «Угощайся, дорогая! Бери что хочешь. А я есть не буду, я дома поел». © Тревожное Пирожное / ADME
Ох, уж эти непростые отношения! Вот еще подборка историй из 14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям.