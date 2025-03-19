14 свиданий, после которых хочется на время перестать знакомиться

Вообще-то если не получается есть палочками можно и даже нужно в таком случае есть руками, но никак не вилкой!! Но!!☝🏻это если вы в Японии, не думаю что русские в России все такие супер-японистые японцы, что отправят н.а костер человека не умеющего пользоваться палочками, беспонтовый понты у пацана н.а самом деле...😒🤷🏻‍♀️

За что и поплатился😂😂