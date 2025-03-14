14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям
Истории
3 часа назад
Привычка ревновать может серьезно осложнить жизнь и доморощенному Отелло, и его близким людям. Вот и у героев этой статьи не всегда получалось построить отношения на доверии. Именно из-за ревности они влипли в ситуации, о которых до сих пор вспоминают то со смехом, то со слегка дергающимся глазом.
- Муж уехал в командировку. Пишу СМС подружке: «Муж в командировке. В гости заезжай». И по ошибке отправляю это сообщение мужу. Мгновенный звонок: «Ты кого в гости зазываешь?!» Объяснила все, вроде успокоился. А вечером, когда мы с подругой сидели и болтали, раздался звонок в домофон. Его друг «приехал за дрелью». Загадочно прошелся по квартире, похомячил нашу еду и ушел спокойненько. Дрель так и не взял. © Палата ** / VK
- Моя подруга жутко ревнивая, но она отдает себе в этом отчет и держит себя в руках. Обычно сидит у меня на кухне и рыдает взахлеб: «Он поехал в гараж. А если нет, если он у любовницы? Но я же не могу звонить, он же решит, что я совсем с ума сошла. Что мне делать?» Замужем за ним уже много лет, есть ребенок, совместно пережитые трудности. И все равно она периодически забегает в соцсети на страницу его бывшей девушки, с которой он больше 10 лет назад расстался. Ну, мать, ну елки-палки! © lerahalera / ADME
- Муж почему-то начал позже меня уходить на работу. А у нас дома стоят видеокамеры. Решила я проверить записи. Вижу, как муж выходит довольный из душа. И до этого момента запись обрезана. Спросила прямо: «Изменяешь?» И тут выяснилось, что он втихаря своими руками делал мне подарок ко дню рождения, о котором я успешно забыла из-за своих порывов ревности. Даже с начальством договорился приходить на час позже на работу. А я себя накрутила и испортила себе же сюрприз. © Мамдаринка / VK
- У меня оказалась ужасно ревнивая свекровь. Когда мы с будущим мужем начали встречаться, она отказалась со мной разговаривать. А через 2 года она вдруг решила, что теперь мы с ней лучшие подружки. Она постоянно требует, чтобы я говорила своему мужу, что и когда ему делать. Еще я заметила, что она постоянно старается пощекотать своего сына, а если я к нему хоть как-то прикасаюсь, свекровь заявляет, что я, должно быть, пытаюсь вызвать у нее ревность. Как-то она пришла ко мне домой и переставила все по своему вкусу, даже собрала одежду моего мужа, чтобы постирать ее. И вдобавок свекровушка выходит из себя, если кто-то намекает, что я готовлю вкуснее, чем она. © DaughterEarth / Reddit
- Папа любит в свободное время ездить на рыбалку с друзьями, а мама у меня довольно ревнивая. Постоянно звонит ему и спрашивает: «Ты сейчас с какой-то рыбой там, да? Нет? Тогда сфоткайся со своим уловом». Таким образом, у мамы уже около трехсот папиных фотографий на фоне пойманной рыбы. © Подслушано / Ideer
- Вернулся раньше времени из командировки. Часов 9 утра. Звоню в дверь. Дама сердца только ко мне переехала и ключи были одни. И вот почему-то она мне не открывает. Приложил ухо к двери — музыка играет негромко, но слышно. Есть запасные ключи у родителей, но к ним ехать полчаса. За это время все любовники преспокойно сбегут. Не дам им ни секунды! Вышибаю дверь, а дома никого. Оказывается, мадам на работу ушла и оставила включенным радио на музыкальном центре. Пришлось за день устанавливать новую дверь, зато у нас теперь запасных ключей аж 5 штук. © Андрэ Великолепный / Dzen
- Часто забываю о бюстгальтере, люблю ходить без него. Пришла в поликлинику с кашлем, а у нас новый терапевт — парень молодой. Первая мысль: «Хоть бы спереди не слушал легкие». И как назло он просит развернуться передом. Поворачиваюсь. И тут вдруг в кабинет влетает девушка-медик и чуть ли не набрасывается на меня. Она еще до этого у двери стояла и недовольно на меня смотрела. Терапевт перед моим осмотром вежливо попросил ее выйти, а мне потом сказал, что с ней встречается. Он, конечно, попытался удержать лицо, но мне что-то стало его жалко. © Подслушано / Ideer
- У коллеги очень ревнивая жена. Работаем в культуре. Часто случается, что ездим большой командой на мероприятия на своих машинах, а кто без авто — рассаживаются кто к кому. Женская половина иногда на ходу наводит красоту. И этот коллега рассказывает: «После очередной такой поездки нашел у себя на заднем сиденье косметичку. Во избежание проблем с женой, выбросил ее где-то по дороге». Оказалось, что его жена днем ранее забыла эту косметичку в машине.
- Моя девушка очень ревнивая. Всегда бесило это. Но теперь, когда она замечает, как я окидываю взглядом другую даму с красивой фигурой, я закрываю лицо руками и громко говорю: «Я не смотрел на нее, я не смотрел! Ты самая лучшая! Я не смотрел, честное слово, пощади меня, прекрасная королева!» Ей смешно, и я успокаиваюсь. Люблю ее, но не хочу терпеть истерики и терять ее из-за какой-то ерунды. © Подслушано / Ideer
- Ехала в общественном транспорте домой, рядом сидел юноша и по телефону объяснялся со своей дамой сердца. Дорога — полчаса, и все это время он ныл: «Зай, ну чего ты опять начинаешь, не обманываю я тебя, нет у меня любовницы, не прячу я от тебя деньги». Как я поняла, у них сложились следующие денежные отношения: мальчик получает зарплату, переводит ей деньги на карту, а она отлистывает ему столько, сколько посчитает нужным. А тут она выяснила, что он получил одну сумму, а перевел ей поменьше. Мальчик оправдывается, что на дни рождения скидывались на работе. Она кладет трубку, он ей перезванивает и опять начинает: «За-а-ай». © fur red coat / ADME
- Как-то лежала в больнице и со мной в палате еще одна барышня была. Вечер, готовимся ко сну. И тут я замечаю тень около окна. Я хотела звать персонал, мол, кто-то в окно на нашем первом этаже заглядывает. Оказалось, это ее парень контролирует, чтобы она спать легла и не шаталась по отделению. Поэтому, чтобы пойти в туалет, ей приходилось пригибаться и почти ползком до двери добираться. И так было каждый вечер. Еще он ей звонил и требовал, чтобы она позвала меня к телефону для доказательства, что в палате девушка, а не парень. © kryzjovnik / Dzen
- Я встречался с девушкой, у которой были серьезные проблемы с самооценкой. Тогда я работал по вечерам. Когда я приходил домой, моя мать со вздохом указывала на автоответчик, где было множество сообщений с содержанием от «позвони мне, когда ты освободишься» до «я знаю, что ты не на работе, ты избегаешь меня и изменяешь мне». © ***imansorrow / Reddit
Чувак, под окнами больницы побеждает в этом чемпионате конченных. А если, не дай Бог, мужчина врач войдет, или девушку переведут в другое отделение? В уборную нельзя сходить, большего ужаса я тут не читала
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- Я ради смеха рассказала своему тогдашнему парню, что мне приснился сон в котором я изменила ему с героем фильма «Красавица и чудовище». А тот на полном серьезе решил, что это намек на мои измены в реальной жизни. И еще был случай, когда бывший обвинил меня в измене, потому что увидел меня в машине с моей мамой в нашем районе. Он был убежден, что мама везла меня к другому парню домой, потому что в противном случае я обязательно рассказала бы ему об этой поездке. © AhemExcuseMeSir / Reddit
- Мой муж настолько ревнивый, что помнит дни рождения всех моих бывших. А я не храню в голове ненужную информацию. Зато он периодически по утрам смотрит на меня ехидно и спрашивает: «Ну что, будем сегодня такого-то поздравлять?» Обычно не обращаю внимания, но в последний раз ответила с воодушевлением: «Конечно, собирайся милый, поедем за подарком, мне еще надо на прическу успеть!» И гордо ушла в ванную. Муж обалдел от моей наглости, но больше так не шутит. © Подслушано / Ideer
Иногда при общении с ревнивцами бывает не до смеха. Вот еще 15+ историй про шутников, чувство юмора которых вызывает большие вопросы.
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