14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям

Привычка ревновать может серьезно осложнить жизнь и доморощенному Отелло, и его близким людям. Вот и у героев этой статьи не всегда получалось построить отношения на доверии. Именно из-за ревности они влипли в ситуации, о которых до сих пор вспоминают то со смехом, то со слегка дергающимся глазом.