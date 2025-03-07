15+ шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха

У меня знакомая была, она реально мыла макароны перед варкой, промывала, как рис или гречку, не сушила правда.
-
-
Ответить
Ох уж эти любители розыгрышей! Увы, не всегда их шутки оказываются по-настоящему остроумными. Герои нашей статьи столкнулись как раз с подобными весельчаками, которые, кажется, искренне не поняли, почему над их приколами не хохочут до упаду.
У меня знакомая была, она реально мыла макароны перед варкой, промывала, как рис или гречку, не сушила правда.
В смысле "нашла у мужа незнакому карту"?
Зачем вообще знать какие-то карты мужа? Что за тотальная слежка?
А вот подборка из по-настоящему курьезных историй, которые можно пересказывать вместо анекдотов. Не поверите, абсолютно все они о ремонте.