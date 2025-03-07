15+ шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха

Ох уж эти любители розыгрышей! Увы, не всегда их шутки оказываются по-настоящему остроумными. Герои нашей статьи столкнулись как раз с подобными весельчаками, которые, кажется, искренне не поняли, почему над их приколами не хохочут до упаду.