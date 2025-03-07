15+ шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха

Истории
1 час назад

Ох уж эти любители розыгрышей! Увы, не всегда их шутки оказываются по-настоящему остроумными. Герои нашей статьи столкнулись как раз с подобными весельчаками, которые, кажется, искренне не поняли, почему над их приколами не хохочут до упаду.

  • Жила в нашей общаге девочка-первокурсница. Совершенно не умела готовить. Есть охота, на студенческий доход не забалуешь, в общем, решила она макарошек сварить. Спросила у соседок как, а те и пошутили, мол, их надо вымыть, обязательно высушить, а после варить. Кто же знал, что она инструкцию на пачке не прочтет? Сидела девушка в комнате, сушила макароны в тарелочке феном. "Есть, — говорит, — уже хочется, а они так долго сохнут". © Подслушано / Ideer
И.Н.М.
3 дня назад

У меня знакомая была, она реально мыла макароны перед варкой, промывала, как рис или гречку, не сушила правда.

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  • Была в гостях у подруги. Ее муж пошутил в мою сторону: «Признавайся, сколько у тебя любовников?» Мне это забавным не показалось и я ответила: «А что? Переживаешь, что меньше, чем у твоей жены?» На следующее утро раздается звонок. Беру трубку, а там - подруга в слезах. Говорит, что муж после моего ухода залез в ее телефон, хотя раньше никогда его не брал, и реально нашел переписку с любовником, которую она не успела удалить. Я даже не знала, что она изменяет мужу, просто ляпнула об этом в ответ на его глупую шутку. В итоге он подает на развод, дал ей неделю, чтобы она съехала из его квартиры. И при этом она во всем винит меня! Мол, мой длинный язык разрушил ее семью. © Подслушано / Ideer
  • Захожу в продуктовый возле дома, где директором работает моя знакомая. Стоит на кассе девушка. Я взял хлеб и еще чего-то по мелочи. Протягиваю девушке крупную купюру. Она смотрит на меня тяжелым взглядом, потом кладет деньги в кассу и отсчитывает сдачу. Я складываю в пакет продукты, и тут выходит знакомая хозяйка магазина, а девушка уходит в подсобку. Я полушутливо: "Ох, как ваша продавщица сейчас на меня посмотрела".
    Директор отвечает: "Да? Эта новенькая бесит уже, столько накосячила за весь день. Хочешь я ее уволю?" Зовет девушку, та выходит из подсобки. Директор: "Все, Галя. Больше ты у нас не работаешь, собирай вещи, уходи домой!" Девушка посмотрела на меня, развернулась и ушла.
    Я: "Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях сказать, как-то после работы, что ли". Директор смеется: "Ой, да брось, шучу я так. Это дочка моя, помогала мне сегодня. Скучно просто". © Gofessor / Pikabu
  • Моя мама с братом ехали на велосипедах по извилистой лесной дороге. Ей нужно было проехать всего несколько секунд, чтобы скрыться из виду. Она сделала это, а затем остановилась, чтобы дождаться сына и объяснить ему, что он потеряется, если будет отставать от нее. Может быть, другой ребенок усвоил бы этот урок. Но только не мой брат. За минуту или две, которые ей потребовались, чтобы вернуться, он спрятался за деревом и несколько минут наблюдал, как мать паникует, пытаясь его найти. Думаю, что это он преподал ей урок. © m***st_redneck / Reddit
  • К концу рабочего дня я решил пошутить и спрятал черную кожаную куртку своей коллеги себе под стол. Куртка висела у нее на стуле, хотя обычно была в шкафу. Сижу, жду как ни в чем не бывало, заходит в кабинет незнакомая девушка и смотрит на стул, на меня, глазами ищет что-то. Спрашивает меня, не видел ли я ее куртку. Я покраснел, молча достал куртку и отдал, она молча взяла и ушла. Через 5 минут зашла коллега и достала из шкафа свою куртку. © Подслушано / VK
  • Лет 30 назад подарил мне брат на день рождения шуточное удостоверение «Бедный студент». Такие корочки с печатью. Внутри — фамилия, имя, отчество, фото и четверостишие: «Студенту бедность не беда,
    Зато он с юмором всегда,
    А тот, кто шутит и смеется,
    Тот в жизни много добьется».
    Еду как-то в электричке. Вдруг контроль. Я ради прикола вместо билета протягиваю контролеру удостоверение. Он его долго с вытянутым лицом изучает. Смотрит то на него, то на меня, потом протягивает обратно и говорит: «Держи, юморист». И дальше пошел. Ну мне это понравилось и я с этими корочками попытался попасть на вокзале в платный туалет. А там такая непробиваемая бабуля: «У нас студенты платят». В общем, фокус больше не прошел. © Lee222 / Pikabu
  • Я работал со своей бывшей в магазине. И расстались мы с ней очень нехорошо. В общем, я решил подшутить — взял маленький магнитный датчик, который прикрепляют на вещи, и сунул его за подкладку ее пальто. Ее обыскивали каждый раз, когда она уходила с работы. © smittles3 / Reddit
  • Я нашла у мужа незнакомую банковскую карту. Он тут же выхватил ее и спрятал. Стала спрашивать, что это за карта. Он начал говорить: «Это неважно. Тебе лучше не знать». В итоге выдал: «Это деньги для других людей». А вскоре выяснилось, что у него, что у него есть другой ребенок. Я убежала на кухню и тупо смотрела в окно в одну точку. Тут он дергает меня за плечо, я не реагирую, дергает сильней и говорит: «Я же пошутил». Ничего себе шуточки! © Подслушано / Ideer
Вера Гайдова
3 дня назад

В смысле "нашла у мужа незнакому карту"?
Зачем вообще знать какие-то карты мужа? Что за тотальная слежка?

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  • На работе у мужа новому коллеге дали талоны на сахар и муку. Сказали, что всем раз в год выдают по 5 кг этих продуктов в местной столовой. Потом, когда он у повара в столовой просил это, другие коллеги стояли рядом и ржали. Разыграли его. © ateanora / Pikabu
  • На днях сижу на кухне, попиваю чай с тортиком, листаю телефон. Вдруг слышу крики мужа с другой комнаты: "Не туда! Ну куда тебя понесло? Притормози!" Подумала, что он снова свой футбол смотрит, захожу к нему, спрашиваю: "Смотришь матч? Кто с кем играет?" И только тут замечаю, что именно у него на экране. И муж отвечает: "А я тут решил нашу свадьбу пересмотреть". Все-таки его чувство юмора иногда переходит все дозволенные границы. © Мамдаринка / VK
  • Как-то собирались с родителями на важное мероприятие в ресторан. Я за пару часов до выхода голову помыла и накрутила себе "тюрбан" из полотенца, чтобы мокрые волосы собираться не мешали, ну и благополучно забыла про него. Пока ехали, никто из членов моей "веселой" семьи и виду не подал, что что-то не так. Только когда уже в ресторане в гардероб вещи сдавали, отец разжалобился и сказал: "Не хочешь и полотенце тоже сдать?" Так стыдно мне давно не было. © Подслушано / Ideer
  • Моя девушка работала официанткой в ресторане в торговом центре. Однажды на первое апреля я поехал туда во время ее смены и переставил ее машину на один уровень выше на парковке. Она перепугалась и подумала, что ее кто-то угнал. К счастью, она позвонила мне раньше, чем в полицию. © enickma1221 / Reddit
  • Это было давно. Тогда дома были стационарные телефоны без определителя номера. И мне часто звонили с неправильных номеров. Одна женщина все время пыталась дозвониться в ресторан. Я несколько раз сказала, что она набрала неправильный номер, но эта дама продолжала звонить, и тогда я решила подшутить над ней. Она в очередной раз спросила, не ресторан ли это, я сказала: «Да». Женщина попросила позвать менеджера, а я сообщила, что его нет на месте, но она продолжала настаивать. Тогда я сказала ей: «Вы не знаете, что случилось? Менеджера вывела полиция, потому что его поймали на краже». Женщина закричала: «О боже! Это мой муж! Куда его увезла полиция?» Я рассмеялась и повесила трубку. © Rough-Sun-6251 / Reddit
  • Мне нужно было вылетать из Австралии в Великобританию. Соседка по квартире предложила отвезти меня в аэропорт и пообещала разбудить вовремя. Я проснулся первым, перевел все часы намного вперед, а затем разбудил ее, притворившись, что опоздал на свой рейс. Она распереживалась и начала извиняться. Сначала мне было неловко, но зато потом мы оба посмеялись. © neilmac1210 / Reddit
  • Звоню мужу, отвечает женский голос, мне показалось, что это жена его друга. А эта мадам мне заявляет, мол, нет, это другая девушка, и спрашивает, кто я. Говорю, что я жена, мне в ответ: «Приятно познакомиться». У меня земля ушла из-под ног, в горле ком, смотрю на телефон, а оттуда слышу смех. Оказывается, все-таки жена друга "пошутила". Муж телефон оставил на зарядке в машине своего приятеля, а сам помогал этот автомобиль завести. И она потом еще обиделась, что я с ней общаться больше не хочу. © Подслушано / Ideer
  • У меня и у моей четырехлетней дочери довольно странное чувство юмора. Мы разыгрываем одну сценку с тех пор, как она научилась говорить. Когда я возвращаю на место тележку для покупок с сидящей в ней дочкой, то жму малышке руку, говорю, что буду скучать по ней, но она уже достаточно большая, чтобы постоять за себя. Я отхожу на некоторое время, а затем возвращаюсь. Дочке действительно нравится эта шутка, и она хорошо подыгрывает: «Прощай, отец! Я буду скучать по тебе». В общем, как-то раз мы нарвались на даму, которая пришла в негодование от моего поступка. Она подбежала и отчитала меня, а затем начала говорить моей дочери, что это вовсе не шутка. По сути, она сообщила моей дочери, что я плохой отец. Моя малышка уже в машине сказала мне: «Папа, это какая-то странная тетенька». Не могу не согласиться. © ChavezRB6 / Reddit

Бонус: когда шутка до свадьбы довела

  • Работаю в ресторане. Как-то у меня совсем закончился размен в кассе. Пока думала, куда бежать менять, мимо проходил наш су-шеф, в магазин решил отойти. Говорю ему: "Миша, у тебя паспорт с собой?" А он так игриво: "А тебе зачем?" Шучу: "В ЗАГС пойдём". Он возьми да согласись, причем на полном серьезе. Как я ему ни объясняла, что пошутила, он не воспринимал, настаивал. Решила, что все же шутит и у ЗАГСа передумает. Короче, вот так случайно я вышла замуж. © Подслушано / Ideer

А вот подборка из по-настоящему курьезных историй, которые можно пересказывать вместо анекдотов. Не поверите, абсолютно все они о ремонте.

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