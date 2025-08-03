15 знакомств, которые начались с фейла, а закончились как в кино

Меня вчера на дороге харрасил один товарищ: ему показалось, что я его подрезала, он мне сигналил, обогнал и резко затормозил передо мной. Потом выбежал из машины, прибежал к моей и у стекла махал кулаками. Я только успела заблокировать двери. И у меня были вчера важные нервные встречи, сидела, сквозь него смотрела. Потом от стресса поехала даже немного не туда.

Но это не все. Вечером позвонили из ГАИ!!! Он сбросил видео, написал жалобу. По итогу это он не прав в ситуации на кругу; посоветовали мне написать заявление на него за угрозы и что подрезал. И такие: может, он познакомиться хотел? А кроме номера авто ничего?

Не знаю, кто бы с таким агрессивным идиотом знакомился.

Мне дали предупреждение) на его видео я перед съездом с кольцевой метров 5 по "обочине" проехала.