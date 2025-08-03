Меня вчера на дороге харрасил один товарищ: ему показалось, что я его подрезала, он мне сигналил, обогнал и резко затормозил передо мной. Потом выбежал из машины, прибежал к моей и у стекла махал кулаками. Я только успела заблокировать двери. И у меня были вчера важные нервные встречи, сидела, сквозь него смотрела. Потом от стресса поехала даже немного не туда.
Но это не все. Вечером позвонили из ГАИ!!! Он сбросил видео, написал жалобу. По итогу это он не прав в ситуации на кругу; посоветовали мне написать заявление на него за угрозы и что подрезал. И такие: может, он познакомиться хотел? А кроме номера авто ничего?
Не знаю, кто бы с таким агрессивным идиотом знакомился.
Мне дали предупреждение) на его видео я перед съездом с кольцевой метров 5 по "обочине" проехала.
15 знакомств, которые начались с фейла, а закончились как в кино
Меня вчера на дороге харрасил один товарищ: ему показалось, что я его подрезала, он мне сигналил, обогнал и резко затормозил передо мной. Потом выбежал из машины, прибежал к моей и у стекла махал кулаками. Я только успела заблокировать двери. И у меня были вчера важные нервные встречи, сидела, сквозь него смотрела. Потом от стресса поехала даже немного не туда.
Первое впечатление — не всегда главное. Кто-то устроил ДТП, неловко грохнулся на землю или выругался на случайного человека, а потом эта ситуация, почти как в фильме «Касабланка», превращается в начало прекрасных отношений. В этой подборке — знакомства, которые начались с провала, а закончились хэппи-эндом. Чего только стоит история о девочке, которая выхватила шоколадку у мальчика под предлогом того, что она его «будущая жена», и спустя 21 год он действительно взял ее замуж.
- Я сидел на лавочке во дворе и ел сникерс. А потом подошла она и сказала: «Привет! Я твоя будущая жена, поэтому ты должен со мной всем делиться». После этих слов она забрала мой сникерс и съела его сама. Я тогда не понял, что произошло, потому что мне было 6 лет, и меня тогда только сникерс волновал. Но через 21 год она и вправду стала моей женой. И до сих пор она продолжает тырить у меня еду. © Не все поймут / VK
У меня наоборот все - мужик объедает. Вечно сожрет все, что не приколочено, никогда не спросит, хочет ли еще кто-то.
- Я как-то работала охранником на аэродроме, а другая девушка проверяла, насколько хорошо убрались в самолете — у этой авиакомпании с чистотой все очень строго. Был жаркий летний день, и я задремала прямо в солнцезащитных очках. Она не была уверена, сплю я или нет, подошла вплотную и в шутку спросила: «Ты что, спишь?» Я, как-то услышав это даже во сне, спокойно ответила: «Нет». Она такая: «Да ты спала!» А я: «Ну да! Жарища такая, я просто вырубилась!» Она сказала: «Ну окей, спи дальше, я пока за самолетом пригляжу». Прошло два года, и я бы никогда не подумала, что мы станем лучшими подругами. © dogeaterr / Reddit
- Ехала в автобусе, рядом со мною села девочка лет семи, напротив — симпатичный парень, чуть старше меня с виду, мы с ним всю дорогу переглядывались, но я никак не могла решиться познакомиться. Подъезжаем к одной из остановок, девочка собирается выходить, но перед этим тыкает в меня пальцем: «Ты нравишься ему» и указывает на парня, тычет на него: «Ты нравишься ей», указывая на меня, а потом так драматично восклицает: «Так любите же друг друга!» и выскакивает на остановке. Переглянулась с юношей, и как мы начали смеяться над всей этой ситуацией, а отсмеявшись, он пригласил меня на свидание. Спасибо тебе, девочка-купидон. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Стоял в обед в пробке, голодный, уставший и злой. Тут, как назло, одна девушка на ВМW захотела объехать меня по обочине. Только вот не рассчитала габариты и застряла между мной и бордюром. Я выскакиваю из машины, думаю, что все, сейчас просто уничтожу ее морально, выплесну наконец-то свою злость! А эта красотка выглядывает и как выдаст с грустным выражением лица: «Не надо кричать, я знаю, что не умею водить». Жаль стало эту добрую душу. Помог ей, обменялись номерами, а вечером уже пили вместе кофе. Придется ее учить ездить, не бросать же в беде такую прекрасную даму! © Не все поймут / VK
- Я зацепила на улице мужика: спешила, а там тротуар узенький, и слышу: «Гадство!» Как бы я ни спешила, но не остановиться после такого просто не могла. Посмотрела ему в глаза и сказала: «Вы что себе позволяете? Да что вы обо мне знаете? Немного вас задела, и что вы, развалитесь из-за этого?» Он с удивлением посмотрел на меня: «Да я это не вам, это я вот увидел, что на моем месте сосед припарковался, а я его столько раз просил этого не делать!» Я извинилась, мы посмеялись, и я снова побежала. © Не все поймут / VK
- Когда только начала водить, решила поехать с подружками в ТЦ. На паркинге случайно задела соседнюю машину. Причем, было непонятно, поцарапала я ее или есть миллиметровый просвет. Мы вчетвером выбежали из машины и, решили приподнять мою машину и немного отодвинуть, чтобы увидеть, есть ли царапина. И вот картина маслом: четыре девушки пытаются приподнять машину, которая весит больше тонны, а неподалеку стоят двое мужчин и умирают от смеха.
В итоге я подбегаю к ним и спрашиваю, могут ли они помочь и аккуратно отогнать мою машину, потому что я боюсь еще сильнее въехать в соседнее авто. Мужчина соглашается, я протягиваю ему свои ключи, а он спокойно говорит: «Не надо, девушка, у меня свои, вы въехали в мою машину». Я еще долго извинялась, он даже меня успокаивал и помог все правильно оформить на месте. © Подслушано / Ideer
- Мои родители встретились в поезде, и спорили о том, куда он едет. Мама ошибалась (поезд был экспрессом, и ее станцию проскочили), и вышла на следующей, чтобы пешком вернуться назад. Папа выскочил вместе с ней и проводил ее домой. Мама была уверена, что больше его не увидит. А он пришел к ней утром с завтраком. С тех пор они вместе. © RixenRae / Reddit
Жаль что первые две истории не закончились свадьбами. А так интересно было читать начало знакомств, ну, прямо всё к этому шло : "Вечером мы уже пили кофе/чай/вино/виски (или всё вместе) у него дома. 5/10/15 лет женаты, двое/ трое/пятеро детей. Счастливы."
- Когда мне становится грустно из-за того, что я не могу найти себе девушку, то я сразу же вспоминаю историю своего старшего брата. Он однажды покорил девушку с помощью одного свидания. Познакомился с ней, они разговорились, и брат сказал ей: «Давай сходим на свидание, которого у тебя не было никогда в жизни!» Она согласилась, после чего он повел ее на прогулку по высохшим канализационным туннелям! И она спустя пару лет вышла за него! После такого свидания! Я до сих пор в шоке! Но зато не унываю, если моему эксцентричному брату удалось, то и мне когда-то улыбнется удача. © Подслушано / VK
- Год назад во время парковки зацепила чужой Porsche. Мы сумели договориться с владельцем, он не захотел брать с меня деньги за царапину. Но номерами обменялись на всякий случай, если страховка не сможет покрыть ущерб. После я долго не садилась за руль, был панический страх снова куда-то не вписаться.
И сегодня утром, спустя 4 месяца после той ситуации на телефоне высветилось уведомление. Пришло сообщение от того самого владельца. Я занервничала. Неужели он все-таки решил, что мне пора покрыть ущерб? Открыла сообщение: оказалось, вчера кто-то попал в аварию на машине такой же марки и цвета как у меня. Более того, две цифры номера совпали. И мужчина забеспокоился, решил мне написать, спросить, все ли ок. Мы пообщались, и я выдохнула. Видимо, лучше не иметь перед людьми долгов. © Карамель / VK
- Пришел сантехник, делал стояк в туалете. А я пошла в комнату и уснула. Проснулась — его не было. Дверь была захлопнута. Он пришел на второй день и попросил не засыпать, потому что в прошлый раз не смог меня разбудить. © Подслушано / Ideer
Свидание в канализации? Отпад! Ничего отстойнее я не могу придумать. И ведь находятся согласные на такое!
- Я опоздала на свой первый урок в девятом классе — слишком долго рыдала в школьном туалете из-за развода родителей. Пришла одновременно с другой девочкой, у которой тоже явно были слезы в глазах. Свободными остались только два места в самом конце, рядом друг с другом, — мы и сели. Снимаем куртки — и видим, что одеты абсолютно одинаково, с головы до ног.
На перемене обе достаем айподы — они идентичные — и включаем одну и ту же песню. Мы бы даже не заметили этого, потому что обе были замкнутыми и нелюдимыми. Мы начали общаться, и нас даже начали называть близнецами. У нас оказалось одинаково странное чувство юмора. Когда кто-то задавал нам вопрос, мы синхронно отвечали одно и то же, даже интонация совпадала. С тех пор прошло почти 12 лет, и в наших жизнях много параллелей. © pandamamama / Reddit
- Мы с женой пошли в кафе недалеко от дома, взяв с собой трех собак. Сидели на летней веранде, наслаждались теплым днем, как вдруг к нам подошла пара и спросила, можно ли погладить наших собак. Мы сказали: «Конечно!» — и они подошли ближе. Наша овчарка София выбежала им навстречу, и поводок, который был обмотан вокруг ножки моего стула, дернул за собой стол. Все опрокинулось, и все напитки вылились мне на колени.
Они были в ужасе и стали уговаривать нас разрешить купить новые напитки. Я сказал:
«Это все вина собаки, не переживайте. Но если вы настаиваете — я, в общем-то, никогда не отказываюсь от угощения». С тех пор мы неразлучно дружны. © ScienceBill / Reddit
С тремя собаками...в кафе. Понимаю и не понимаю. Опрокинутый стол - не случайность, а закономерность
- Моя семья была вынуждена переехать в другой город и снять квартиру. Нашу машину папа ставил возле подъезда. В один из дней мы приехали домой, вышли из машины и двое мужчин в возрасте, жители нашего подъезда, накинулись на папу с криками, что его машина всем мешает ходить (на самом деле это было не так) и ее когда-нибудь поцарапают или разобьют окна. Мне показалось, что намечается огромный скандал. Но папа абсолютно спокойно вышел из машины, пожал мужчинам руки, поздоровавшись с ними, и сказал: «Мужики, сами знаете, какие сейчас времена. Не заработал еще на стоянку. Потерпите немного». Дядьки сразу изменились в лице, приветливо закивали и стали сетовать на такую тяжелую жизнь. А для себя я поняла, что все вопросы можно решить мирно. Было бы желание. © Не все поймут / VK
- Я подписан на одну девушку и точно знаю, что я ей нравлюсь, но никто из нас не делает первый шаг. Я абсолютно уверен, что она выставляет истории, которые вижу только я, где оставляет всякие двусмысленные цитаты о нерешительных парнях и все такое. В эту игру можно играть вдвоем, поэтому время от времени я выставляю истории, которые видит только она, где вставляю цитаты о нерешимости девчонок. Продолжалось это месяца два, потом мне это надоело, и только для нее я выставил как мариную мясо для шашлыка, а минут через пятнадцать она выставила как прячет напитки в холодильник. Встретились в тот же день и это было лучшее свидание в моей жизни. © Палата № 6 / VK
- Утро, ужасно опаздываю на работу, спешу сильно, еще и автобус пропустил. Настроение никудышнее, решил пройтись быстрым шагом к следующей остановке, чтобы времени не терять. Топаю злой, под ноги не смотрю, как вдруг цепляюсь за бордюр и не больно, но эффектно падаю на живот. Несколько секунд валяюсь на теплом асфальте, думаю о том, как хорошо было бы просто поспать прямо на этом месте, как вдруг ко мне подходит какая-то обеспокоенная женщина: «Мужчина, с вами все хорошо? Вам плохо? Вызвать скорую?» Я поднял голову, улыбнулся и ответил: «Нет, спасибо. Я просто решил немного отдохнуть». На работу все равно не успел, но зато хорошо повалялся на асфальте, хоть где-то «отдохнул» этим летом... © Палата № 6 / VK
В истории упущено, что два мужика были пьяные.
К-сожалению не все вопросы можно решать мирно. Если бы так было, то на земле воцарился бы рай. И как не старайся, достанут так что придётся поскандалить и даже помахать кулаками. Потому что пьяные не всегда понимают нормальное обращение.
Бывало у вас похожее — чтобы все начиналось плохо, а закончилось хорошо? Пишите свои истории в комментариях — может, и вы станете героем нашей публикации. А пока можете почитать подборку о самых настоящих фэйлах, над которыми можно посмеяться.
Комментарии
Какой-то странный мужик в последней истории - на работу опоздаю, но на асфальте полежу