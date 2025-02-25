10+ свиданий, которые иначе как запоминающимися и не назовешь

Истории
1 час назад

Свидания, особенно первые, — это почти всегда неиссякаемый источник эпичных историй. Оно и понятно: встречаются совершенно незнакомые люди, стараются понравиться друг другу, нервничают. И порой почти сразу становится ясно, получатся с этим человеком отношения или нет. А в конце статьи вас ждет история о навязанном свидании.

  • Встретились с парнем в первый раз за ужином. Внезапно он схватил мою ногу, снял с меня ботинок и убежал с ним. Больше я ни его, ни ботинка не видела. Не самое плохое свидание, но точно входит в пятерку. © Top-Cheesecake5025 / Reddit
  • Ой, а я как-то в ресторане с девушкой познакомился. А она такая грубиянка оказалась, и вообще неприятная особа. Когда я ей дал понять, что она меня не интересует, она ушла и забрала с собой мою куртку. А была середина зимы. © moto0392 / Reddit
  • Познакомилась в сети с очаровательным парнем. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком. Мы долго гуляли по городу, разговаривали обо всем на свете. В конце прогулки он проводил меня до дома, поцеловал в щеку, а затем со словами: «А у меня для тебя подарок» вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, в одной из переписок я обмолвилась, что всегда мечтала о всей серии этих книг, но все руки не доходят зайти в книжный. А он это запомнил и столько времени протаскал 14 книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
  • Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в ресторане, думала, отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки. Сижу, слушаю, киваю и думаю: «Я что, психолог ему бесплатный что-ли?» В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения, и ушла. © Карамель / VK
  • Повел девушку, которая мне очень нравилась, после школы в кино. Во время рекламы я пошел в туалет, а когда вернулся, фильм уже начался. В зале было совсем темно, но я вроде как нашел свое место. Но оказалось, я сел на 2 ряда позади нее, рядом с другой девушкой и парнем. Я это даже не заметил, пока в конце не зажегся свет. Наверное, слишком нервничал. К счастью, потом я смог ей все объяснить, и мы вместе посмеялись над этим. © soundguy_2603 / Reddit
  • Вчера ходила на свидание с парнем, который оказался ну просто вылитый мой отец. Сели в ресторане, заказали борщ, и он первым делом сказал: «Мне еще сала, лучка». Дальше он, не спросив ничего обо мне, стал рассказывать, что у него там под капотом ломается и как он ловко это чинит. Потом вообще стал травить один за другим анекдоты. Мы могли бы быть хорошей парой, но один батя у меня уже есть. © Карамель / VK
  • Пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в интернете. Но когда мы друг друга увидели, сразу поняли, что ничего не получится. Во время ужина я ему так и сказала, что никаких искорок между нами не пробежало, но мне нравится его компания, и мы можем просто покататься. Он согласился. Я села за руль и привезла нас к пруду. Мы провели там всю ночь, разговаривая и наблюдая за восходом солнца. Это было действительно круто. Мы после этого больше не разговаривали, но я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. © frasierandchill / Reddit
ИньЯна
3 дня назад

Тогда я ничего не понимаю в жизни... Если с человеком можно поговорить всю ночь и комфортно быть рядом... Какая искорка еще нужна?

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  • Пошла я на свидание с парнем, который мне давно нравился. Пришли в кафе, все классно, разговариваем. Внезапно у него звонит телефон, и он с таким серьезным лицом отвечает: «Да, мам, я на свидании». А потом добавляет такое, что я аж покраснела как помидор: «Да, с той самой, ага, которую обсуждали!» Дальше свидание как-то не задалось, я сидела хмурая, настроение попортилось. Прошло уже 2 дня, а я все думаю, что ж они там обсуждали. И почему маленький 34-летний мальчик советуется с мамой. © Карамель / VK
  • Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Общались с ней где-то неделю, все шло отлично. И вот она пригласила меня к себе домой на свидание. Когда я приехал, увидел у дома наполовину заполненный вещами грузовик. Оказалось, эта девушка переезжала в другой штат и хотела, чтобы я помог ей таскать тяжести. Про свой переезд она ни разу в нашей переписке не упоминала. Как только я убедился, что это действительно она переезжает, а не ее подруга или соседка по комнате, я пожелал ей удачи и убрался оттуда. © 02K30C1 / Reddit
  • Красивый парень пригласил мою подругу на ужин. Она нарядилась, а он пришел в обычной одежде и повел ее на дегустацию продуктов в супермаркет. Они бродили там по магазину, пробуя бесплатные образцы. Она мне позвонила, чтобы я ее забрал! Смеялись всю дорогу домой. © druscarlet / Reddit
  • Пошла как-то на свидание с парнем, вроде все хорошо шло. Но в какой-то момент он начал показывать мне приложение с прогнозом погоды и рассказывать про уникальные атмосферные явления. Ну ладно, парень в теме. Но спустя полчаса он так увлекся, что начал мне показывать карту всех осадков в мире за год! В общем, после этого он мне не перезвонил, видимо, потому что я зевала весь вечер. © Карамель / VK
  • Меня однажды один парнишка отвел на балет, потому что знал, что когда-то я танцевала, но из-за травмы была вынуждена все бросить. Это было так мило с его стороны, ведь сам-то он никакого интереса к танцам не испытывает. Он просто хотел сделать мне приятно. Так в итоге он уснул и так громко захрапел, что пришлось его разбудить, потому что люди рядом стали жаловаться. © Unknown author / Reddit
  • Однажды парень из соседней группы пригласил меня на свидание. Он выбрал уютное кафе, а я жутко нервничала и боялась, что все пойдет не так. Но когда принесли чай, парень случайно облил свой свитер. Я попыталась его утешить, но вместо этого тоже пролила свой чай. Мы переглянулись и так начали смеяться, что официантка тоже улыбнулась. Этот вечер стал началом наших отношений, теперь мы часто смеемся над каждой мелочью и знаем, что можем быть собой рядом друг с другом, даже если чай проливается, а слова путаются. © Карамель / VK

Бонус: когда шеф просит подыграть

  • Вечер, от мужа приходит смс, что задержится на работе, но будет классный сюрприз. Сижу жду его заинтригованная. Проходит час, два. Звоню, а он сбрасывает и потом пишет: «Я на свидании, потом». У меня аж глаза на лоб вылезли. Ближе к полуночи он заваливается весь пропахший женскими духами, ржет и говорит: «Я думал, такое только в кино случается». Оказалось, к шефу на работу приперлась любовница, и только они к выходу пошли, как и жена объявилась. Ей на почту пришло подтверждение брони столика в шикарном ресторане, и она пришла разбираться. Шеф моему мужу шепнул, чтобы подыграл. И не бесплатно, а за премию. Короче, этот обманщик навешал жене лапши, что эту бронь он по-дружески своему подчиненному оформил и его девушке (своей любовнице). Но раз жена пришла, они могут и вчетвером там посидеть. Вот и пришлось моему благоверному спасать ситуацию и сидеть на этом странном двойном свидании. Чувства противоречивые, конечно. Кстати, шеф потом действительно премию выписал, муж ее на меня потратил.

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