10+ свиданий, которые иначе как запоминающимися и не назовешь

Свидания, особенно первые, — это почти всегда неиссякаемый источник эпичных историй. Оно и понятно: встречаются совершенно незнакомые люди, стараются понравиться друг другу, нервничают. И порой почти сразу становится ясно, получатся с этим человеком отношения или нет. А в конце статьи вас ждет история о навязанном свидании.