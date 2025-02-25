10+ свиданий, которые иначе как запоминающимися и не назовешь

Тогда я ничего не понимаю в жизни... Если с человеком можно поговорить всю ночь и комфортно быть рядом... Какая искорка еще нужна?
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Свидания, особенно первые, — это почти всегда неиссякаемый источник эпичных историй. Оно и понятно: встречаются совершенно незнакомые люди, стараются понравиться друг другу, нервничают. И порой почти сразу становится ясно, получатся с этим человеком отношения или нет. А в конце статьи вас ждет история о навязанном свидании.
Тогда я ничего не понимаю в жизни... Если с человеком можно поговорить всю ночь и комфортно быть рядом... Какая искорка еще нужна?
А вот еще парочка статей про запоминающиеся свидания: