14 историй о свиданиях, когда все пошло совсем не так, как задумывалось

Про сок помидора в глаз = напомнило наш первый отпуск вместе.

Я с Нижегородчины, жених с Лазурки, пытался учить меня манерам "Ща я тебе покажу, как разделывать лобстеров, крошка, так как ты ничего слаще гречневой каши не видела"

В результате манипуляций сок ракообразного безобразно запачкал его белоснежную льняную рубашку, я смеялась до икоты, уже лёмуж больше не выделывается 🤭