14 историй о свиданиях, когда все пошло совсем не так, как задумывалось
Наверняка у многих из нас найдутся такие истории со свиданий, что о них сейчас смешно вспоминать. Хотя на тот момент было совсем не до шуток.
- Пошла на свидание. Встретились, погуляли, сели в парке. Он сказал, что отойдет, чтобы взять нам что-нибудь вкусненького. В итоге, парня не было 40 минут, я уже собралась уходить. Однако он вернулся и невозмутимо сказал: «Прости, пожалуйста. У меня тут тетя рядом живет, позвала поужинать на халяву. Я просто в общаге живу, ужин скудный, поэтому я не мог упустить такую возможность». © Палата № 6 / VK
- Парень пригласил на свидание в парк. На улице 24 °C градуса, мне жутко захотелось пить. Пока покупала себе газировку, спросила, может и ему что надо. В ответ он посмотрел на меня как на больную и как заорал: «Я так не могу! Мама не разрешит мне встречаться с девушкой, которая пьет эту гадость». Он убежал. А ведь человеку 27 лет, он живет один, а родители вообще в другом городе. Такого эпичного свидания у меня еще не было. © Карамель / VK
- 2 года переписывалась с парнем, наконец, приехала в его город. Он пригласил меня на свидание на ужин в пафосный ресторан. Я был так взволнована! Нацепила шикарные серьги, накрасила глаза, чего, кстати, никогда до этого не делала. Он заехал за мной, мы пошли в ресторан. И тут до меня дошло, что я забыла сменить обувь! Я пошла в шлепках для ванной! Вдобавок ко всему они не были какими-то простенькими, они были ярко-фиолетового цвета с цветочками. На протяжении всего ужина пыталась спрятать ноги, скрестив их под столом, но чувствовала себя идиоткой на протяжении всего этого времени. На следующем свидании, еще до того как я села в машину, парень посмотрел на мои ноги, а я жутко покраснела. До сих пор он припоминает мне это и все время дразнит. © Harshita Muralidhar / Quora
- На первое свидание парень пригласил меня в суши-бар. А я ненавижу эту сырую рыбу и взяла с собой курицу, ну не голодать же весь вечер. Получилось так, что мы оба не ели эти суши и постоянно отлучались в туалет. Когда я в очередной раз вернулась из дамской комнаты, парень убрал с моей кофточки кусочек курицы и промолвил: «М-м-м, курочка. А у меня пирожки». Так я поняла, что это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
- Договорились встретиться у метро. Однако молодой человек не соизволил прийти. Зато явились его мама, папа и тетя. Они хотели посмотреть на меня. А я стояла и удивлялась, почему какие-то посторонние люди так пристально меня разглядывают. © VividIcyMAri / Pikabu
Они оба бегали в туалет покушать. Определенно они нашли друг друга. И потом встретились в отделении кишечных инфекций.
- На втором свидании парень покупал себе теплые носки в «Ашане», так как не был готов к прогулке в парке, о которой мы с ним договаривались. Самое смешное, что он их так тщательно выбирал, будто действительно хотел погулять, а на самом деле мы просто вернулись в машину и наше свидание на этом закончилось. © Подслушано / Ideer
- Была на свидании. В конце ужина мой кавалер попросил раздельный счет. Это было неожиданно, потому что он оплатил мне такси и купил цветы. Ну ладно, думаю. Достала кошелек, он сказал: «Погоди, мы еще не выяснили кто платит». Затем отодвинул со стола и поставил туда локоть, давая понять, что сейчас будет армреслинг. Я проиграла и честно заплатила за нас двоих. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с парнем, мне было 19 лет. На шестое свидание пригласил меня к себе домой в гости. Я привела себя в порядок, пришла вся такая красивая. Он мне сказал, что сейчас придут его друзья, ну ладно, подумала я, познакомить наверное хочет. И вот приходит два мужика лет под 50 и такого же возраста тетенька. И они вчетвером начали меня заманивать в свой бизнес по продаже косметики. Так быстро я еще ни с одного свидания не убегала, да еще и со стопкой ознакомительной литературы. © Не все поймут / VK
История про армрестлинг - это новый виток во всём этом горьком катаклизме с бесконечным срачем про "тарелочниц" и жлобов, который я наблюдаю последние годы. Как я рада, что мне 45, я 20 лет как замужем и не участвую в этом лютом идиотизме.
- На первое свидание парень пригласил меня в ресторан на ужин. В салате, который я заказала, были помидоры-черри. Я откусила кусочек помидорки и его внутренности взлетели в воздух и приземлились прямо в глаз парню. Я подумала, что это фиаско, а он посмеялся. В общем, через три месяца мы с ним обручились. © Leslie Hammer / Quora
- Один парень пригласил меня на свидание. Повел в довольно дорогой ресторан, заказал всякие деликатесы. Круто, думаю, романтика! В конце принесли счет, и тут я офигела: кавалер попросил у меня телефон, но не для того чтобы позвонить, а сдать в ломбард, чтобы расплатиться за ужин. Мне его жалко стала, дала телефон, и он через пару дней действительно насобирал денег и выкупил трубку обратно. Но больше мы с ним не встречались. © Подслушано / Ideer
- Пригласил меня симпатичный парень на свидание. Мы встретились, погуляли, пошли в заведение быстрого питания. Сели за столик, парень сказал, что здесь делают вкусное мороженое, попросил его подождать. Вернулся он с одним рожком, который сам же и начал есть. Еще сказал: «Спасибо, Надя, что придержала мне место!» © Палата № 6 / VK
По поводу брызнувшего помидора - не надо есть с открытым ртом. Меньше звуков и мусора. С рождения сына учу: отломал, отрезал кусочек, положил в рот, важно: закрыл рот, жуем. Шиш что выскочии
- Коллега пригласил на свидание. Сделала прическу, макияж, надела новое платье. Поначалу видела, что очень ему нравлюсь, но постепенно его энтузиазм начал утихать. Мы шли по парку, а я понимала в чем дело. Через час ко мне подошла бабушка и сказала: «Иди домой. Ты протекла, сейчас весь парк зальешь». У меня начались эти дни, а платье было белым. Парню было стыдно мне об этом сказать, я в ужасе побежала домой. Теперь он не звонит и на работе даже не здоровается. © Не все поймут / VK
- Это было наше первое свидание: ужин в ресторане, прогулка по городу. Кавалер вызвал мне такси премиум-класса, выбрав способом оплаты свою банковскую карту. Подъехал роскошный мерседес. Я чуть не завизжала от восторга! Мы попрощались, я села в такси и в пути услышала: «Оплата банковской картой будет заменена на наличные». © Карамель / VK
- Познакомилась с очень простым на вид парнем — ну зачем звезды с неба срывать. Пару раз встретились. На третье свидание договорились увидеться в чебуречной на остановке. Я зашла, он лопал чебурек. А продавщица, увидев меня, радостно сказала: «Плати за чебурек, он тебя ждал!» Вот такой чебуречный альфонс мне попался. © Подслушано / Ideer
Бывают такие ситуации, когда мы испытываем стыд или неловкость за свои или за чьи-то слова или поступки.
Комментарии
Про сок помидора в глаз = напомнило наш первый отпуск вместе.
Я с Нижегородчины, жених с Лазурки, пытался учить меня манерам "Ща я тебе покажу, как разделывать лобстеров, крошка, так как ты ничего слаще гречневой каши не видела"
В результате манипуляций сок ракообразного безобразно запачкал его белоснежную льняную рубашку, я смеялась до икоты, уже лёмуж больше не выделывается 🤭
Разные были у меня свидания, и кавалеры тоже разные попадались.
Но никто, ни разу не пытался пожрать за мой счет)
Не поняла про месячные. Если начались во время прогулки, сама не заметила что ли? Я бы посуетилась даже в плотных джинсах и с зимней курткой до колен