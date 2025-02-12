У будущей свекрови с головушкой проблемы. И сыночка-корзиночка у неё под каблуком. Если бы моему мужу его мать такое вытворила нa свадьбе, то она бы в своей ночнушке отправилась допраздновать свадьбу у себя дома.
16 историй, когда люди испытали стыд, а сейчас им и вспоминать об этом смешно
Наверняка многие из нас знакомы с чувством стыда. Причем неловкость может накрывать не только за наше слово или поступок, но и за фразы и действия других людей.
- Свекровь говорила тост на нашей свадьбе. В конце добавила: «Женщина в жизни мужчины бывает только одна - это его мать, все остальные - ее тени». Потом сделала то, от чего мой бедный муж стал пурпурным от стыда. Она подошла к нам и вручила свою ношеную ночную рубашку, причем даже без упаковки. Я стояла и думала, что мне будет очень весело с такой свекровью. © Мамдаринка / VK
- Увидела девушку, которая в одной руке держала телефон, а в другой рожок мороженого. Так вот, в какой-то момент она облизнула экран своего телефона вместо десерта. Когда мы встретились с ней взглядами, она поняла, что произошло. Казалось, что девушке хотелось провалиться сквозь землю от стыда. © alter_ego77 / Reddit
- Как-то раз гуляла с подругой по ботаническому саду. Впереди нас шла парочка - парень с девушкой. Она ему что-то говорила, слов мы не могли разобрать, но по интонации было слышно, что пилит. А потом внезапно громко заявила: "Надеюсь, ты помнишь, что мы пришли сюда выбирать маршрут для свадьбы?" Я тихонько обратилась к подруге: "Так что, свадьба не состоится?" И тут девушка резко поворачивается и рявкает: "Состоится!" Мы с подругой чуть не задохнулись: она - от стыда, а я - от смеха. Надеюсь, у этих ребят все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Ехали с парнем ночным поездом. Он уже спал, а я не могла уснуть, так как была голодна. В 2 часа ночи вышла на станции в кафе. Обратно в поезд буквально залетела, успела. Зашла в купе, поцеловала парня в щечку, сказала: «Доброй ночи, котик», и легла на свою верхнюю полку. А через 10 минут меня разбудила женщина. Как оказалось, я лежала на ее месте. Когда я вся красная и смущенная выходила из купе, лысый и бородатый мужик с нижней полки, ну по внешности прямо как мой парень, сказал вслед: "Как жаль, что вы уходите. Давно не слышал таких ласковых слов". © Не все поймут / VK
- Звонок в дверь в десятом часу вечера. Открываю. На пороге стоит дед, который живет двумя этажами ниже. Не поздоровался, не извинился, просто отодвинул меня и начал смазывать дверные петли! При этом бурчал себе под нос, что достали его уже, каждое утро гуляем с собакой, а петли смазать не можем. Я-то вообще не замечал, что дверь скрипит, привык наверное. Теперь слежу за этим, а то неудобно как-то. © Unknown author / Pikabu
- Конец недели, заработалась. Заказала пиццу, приехал курьер. Взяла у паренька коробку, открыла ее, а там ни начинки, ни сыра. Начала возмущаться, мол, пицца "4 сыра", а сыра нет. Вежливый курьер выслушал мой монолог и тихонько сказал: "Девушка, переверните пиццу. Вы не той стороной открыли". © Рабочие истории / VK
У курьера ангельское терпение. Перед ним девица закатила истерику, а он так спокойно ей все объяснил. Я бы точно не смогла работать курьером, потому что эта пицца была бы у дамочки нa голове.
- Пришла в детский садик за сыном. Они еще ужинали, поэтому я вышла на улицу. Захожу обратно, смотрю, мой мальчишка уже в шкафчике своем роется, одежду перебирает. Подошла к нему, погладила по голове и сказала: "Привет, Кирюш! Как прошел день?" И тут же сзади слышу голос своего сына: "Мам, я тут!" Собственного ребенка перепутала с другим. Стыд и срам! Мы недавно отстригли ему длинные волосы, а к новой прическе я еще не привыкла. © Мамдаринка / VK
- Как-то много лет назад пошел в ресторан с приятелем. Из всего меню нам было знакомо лишь одно блюдо - цыпленок табака, его и взяли. Вместе с ним принесли пиалы с розовой водой. Мы ели цыпленка и запивали этой невкусной водой. Как выяснилось позднее, эта вода предназначалась для мытья рук. © Подслушано / Ideer
- Вышел из школы. Увидел мамину машину, сел в нее. Как обычно сказал: "Спасибо, что приехала за мной". Однако потом понял, что сел в машину чужого человека. © ImRatherStartled / Reddit
- Крестная рассказывала, как однажды пришла домой пораньше и услышала из спальни голос мужа: "Ей это точно не понравится. Что она скажет, когда узнает? Наверное, нас обоих выгонит". Будучи ревнивой, она ворвалась в комнату в полной боевой готовности, а там картина маслом: муж разговаривает с котенком. Увидев супругу, он произнес: "Дорогая, ты же говорила, что в детстве мечтала о котике?” Теперь этот пушистик полноправный член их семьи. © Карамель / VK
"Будучи ревнивой, она ворвалась в комнату в полной боевой готовности..."
А если б не ревнивая была, то не пошла бы: типа, муж там с кем-то изменяет, да и пох..й - так? 🤔
- Скачала себе приложение для отслеживания месячных. Выяснилось, что оно оказалось «говорящим». Так вот сегодня это приложение орало на всю битком набитую маршрутку о том, что у меня сегодня должны начаться обильные месячные. Информировало об этом, не затыкаясь. Я в панике пыталась отключить этот навигатор моей яйцеклетки. Чуть позже оно начало вещать, что через сколько-то дней начнется овуляция. Этот кошмар прекратился лишь тогда, когда я выключила телефон. © Не все поймут / VK
- Неделю назад у моей лучшей подруги была свадьба. Она меня позвала свидетельницей. На свадьбе была куча родственников, ведущий, странные конкурсы, в общем, все в лучших традициях. Меня вызвали принять участие в одном из конкурсов. Жениху завязали глаза, он должен был чмокнуть в губы каждую из 10 конкурсанток и определить свою невесту. В общем, вместо своей новоиспеченной жены он выбрал меня, сказав при этом, что такие сладкие губки ни с какими другими не спутает. Гости в шоке. Подруга сказала: «Ну, Ленка, берегись!» Хорошо, что ведущий вовремя включил музыку и объявил следующий конкурс. Но, кажется, я потеряла свою лучшую подругу. © Не все поймут / VK
- В субботу вечером курьер принес мне пиццу и роллы «Филадельфия». Но все дело в том, что я ничего не заказывала. Курьер настаивал на том, чтобы я забрала заказ, говорил, что может кто порадовать вас решил, адрес точно верный. Ну раз такое дело, то почему бы и нет. Тем более, я как раз смотрела фильм, а пицца с роллами как к себе домой зашли. Спустя 40 минут раздался стук в дверь. Пришел сосед, сказал, что заказ по ошибке доставили мне. Начала ему говорить, что от пиццы осталось 2 кусочка, а роллов уже нет. В общем, оплатила я ему заказ и пошла доедать пиццу. Давно себя так неловко не чувствовала. © Рабочие истории / VK
- Собирались обедать. Положила молодому человеку сосиски и мне так захотелось их куснуть! Откусила. Слышу, парень сзади подошел, обернулась, а он стоит такой серьезный. Думаю, сейчас начнет ругаться, что салатов полно, а я его сосиски ем. Неистово пытаюсь проглотить все, что не дожевала. И тут он неожиданно достает коробочку, открывает ее, а там кольцо. Я еще никогда не пробовала усердно говорить "да" с сосиской во рту. © Подслушано / Ideer
- Дело было в магазине. Из примерочной выпорхнула девушка и начала вертеться перед зеркалом. Я смотрю и понимаю, что блузка ей точно мала, сказала: "Девушка, не берите ее". Она непонимающе на меня посмотрела. Я продолжила: "Разве вы не видите, что пуговицы расходятся, сзади все морщинит". Она посмотрела на меня с ужасом и произнесла: "Вообще-то я юбку примеряю". Ее подруга рухнула от смеха, а я чуть от стыда не сгорела. © Палата №6 / VK
- Собиралась в спортзал. Свои кроссовки не нашла, взяла старые с дыркой прямо на пальце. Думаю, схожу уж, потом найду или новые куплю. В ходе занятий еще и подошва отклеилась, была уверена, что тренер не заметил. Приехала в следующий раз в новых дорогих кроссовках. Зашла в зал и тут тренер выдает с кроссовками в руках: "Возьмите, пожалуйста, только не отказывайте. От всего сердца! Потом отдадите, как будут деньги". Мне стало жутко неудобно, но я все равно приняла его подарок и отзанималась в этих кроссовках. После тренировки вышла из зала и села в свой белый Porsche под изумленный взгляд тренера. На следующей тренировке рассказала ему все, вместе поржали. © Палата №6 / VK
Иногда мы можем попадать в неловкие ситуации, связанные с нашей одеждой. Так произошло и с некоторыми читателями ADME.
Комментарии
В первой истории можно было объявить новый конкурс: кто лучше всех изобразит привидение в свекровиной ночнушке?
Или предложит лучший вариант ее использования)
"сейчас начнет ругаться, что салатов полно, а я его сосиски ем"
Тут вообще много вопросиков возникает. Почему девушка должна довольствоваться салатами, в то время как парень уминает сосиски - что за ущемление, девушке мясо не нужно, что ли? Почему по мнению девушки он должен начать ругаться - он жмот, и ему жалко сосиску для девушки? И если она такого мнения о нём, значит, был, как минимум, один прецедент, а тогда зачем она с ним живёт, если он такой тиран?