16 историй, когда люди испытали стыд, а сейчас им и вспоминать об этом смешно

"сейчас начнет ругаться, что салатов полно, а я его сосиски ем"

Тут вообще много вопросиков возникает. Почему девушка должна довольствоваться салатами, в то время как парень уминает сосиски - что за ущемление, девушке мясо не нужно, что ли? Почему по мнению девушки он должен начать ругаться - он жмот, и ему жалко сосиску для девушки? И если она такого мнения о нём, значит, был, как минимум, один прецедент, а тогда зачем она с ним живёт, если он такой тиран?