Респектабельный мужик долго смотрел, а потом спросил: "Что, милая, праздник у тебя сегодня? Дед отсыпал денег из авоськи"?
13 читателей ADME встретили по одежке, а лучше бы этого не делали
Замечали ли вы, что иногда наше первое впечатление о человеке складывается из того, как он одет. Так вот некоторые наши читатели испытали пренебрежительное отношение к себе, так как были не при полном параде.
- Поехала на рынок сразу после уборки снега. Я была в куртке, которая со временем потаскалась, в повидавших виды штанах и в калошах. Купила торт, фрукты, овощи, иду к машине. В это время респектабельно одетый мужик лет 40, долго смотрел на меня и, наконец, участливо сказал: «Что, милая, праздник у тебя сегодня?» Я с недоумением взглянула на него, села в машину и поехала. Он был очень удивлен. © Екатерина-Владимировна Щербакова / Dzen
- Работала в магазине женского белья. Вечер, народу никого, только мы с девчонками. Тут вошла дурно пахнущая бабка с несчастной собакой. В общем, без слез не взглянешь. Я сказала, что это дорогой магазин, девчонки вообще не стали к ней подходить. Так старушка выдала, что ей нужен лифчик определенного размера, мол, я тут с собакой на улице постою, а вы мне его пробейте. Протянула мне деньги, без примерки купила очень дорогой бюстгальтер и ушла. © 450383 Навитанюк / Dzen
- Устраивалась на работу. Пришла на собеседование, сижу напротив чопорной начальницы. Она в блузке, на голове у нее волосок к волоску, духами дорогими благоухает, ногтями дорогими по калькулятору клацает. Там же сидит мужик. Лохматый, в рыбацком несвежем свитере, качает коцаным ботинком. То ли он передо мной зашел, то ли просто ему что-то нужно было. В итоге мужик оказался собственником нескольких фирм, в том числе и в той, куда меня приняли по результатам собеседования. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Когда иду на рынок за продуктами, одеваюсь во что-то невзрачное. Можно поторговаться, продавцы большую цену не накрутят. А вот если я заезжаю туда с работы в хорошей одежде, то мне уже совсем другие цены называют. © Лала Светлая / Dzen
- Поехала в лес по ягоды. Экипировка у меня была соответствующая: старые сапоги, бандана на голове. Зашла в аптеку за перекусом в виде батончиков мюсли. Выбрала батончики и в этот же момент из рук выпали деньги. Без задней мысли присела подобрать и тут же раздался истеричный окрик аптекарши: «Сначала оплатите, потом все остальное». Я молча положила на прилавок эти несчастные батончики и ушла. А ведь пару дней назад она улыбалась мне изо всех сил, когда я покупала дорогие витамины. Правда, одета я была иначе. © Взгляд с тёмной стороны силы / Dzen
Если у девушки прическа волосок к волоску и дорогие ногти, скорее всего это секретарша. Как правило, чем больше понтов, тем ниже статус
- Поехали как-то с другом в 2013 году покупать ему новенькую Mazda. Я был в простой, но удобной одежде. Пока они оформляли машину, я слонялся по салону и посидел там во всех тачках. Один менеджер смерил меня взглядом, будто бы говоря, посидел в крутых машинах, теперь вали уже отсюда. Финал был прекрасен. Мы с другом уже уходили, а менеджеры тем временем вышли подышать свежим воздухом. Я со словами: «Все равно ничего не хотел покупать» сел в свой Lexus 2010 года и мы поехали. Надо было видеть их вытаращенные глаза. © Максим Шиков / Dzen
- Разместила объявление о продаже наушников. Написал один мужик. Приехал обычный дядя на какой-то раздолбайке, одетый непонятно во что и при этом смотрел на меня так странно, что было не по себе. Мужу показала, кто у меня купил, а у него аж лицо вытянулось. Как оказалось, это был какой-то известный человек нашего города. А я ни сном ни духом. Теперь-то я понимаю, почему дядя так пристально меня разглядывал, видимо, был уверен, что я его узнаю. © Jasmyne75 / ADME
- Как-то зашла в пафосный бутик. Была в мини-юбке и в коротком плаще. Консультант встретила меня ну очень агрессивно. Спросила, если ли у них прямые юбки, мне нужна была такая для офиса. Так она аж прошипела, что таких юбок у них нет. Да еще с таким видом, что магазин не моего уровня, мол, чего сюда приперлась. Но она же не знала, что у меня в кармане была серебряная карта этого магазина. Юбку я нашла в другом месте, да и вообще это мое дело, в чем мне в выходные ходить. © Ольга Р / Dzen
- В 2007 году приехали из столицы в небольшой городок. Надели повидавшие виды шорты, растянутые футболки и поехали в местный супермаркет. На ногах у нас кроксы, тогда они не были еще так распространены. Мы так и дома одеваемся, когда за продуктами ходим. За нами охранник в магазине увязался, ходил по пятам и стоял рядом, когда я останавливалась, чтобы прочесть состав продукта. На мое удивление он не отреагировал, я подошла к администратору, она процедила: «Поприезжают из деревень тут, тырят все подряд! Хоть бы обувку свою позорную переодели». Я зависла. Потом присмотрелась, а люди одеты, как в театр, честное слово. Видимо это у них единственное место для променада в воскресный день, а мы картину портим. Мы молча отоварились и уехали. В большом городе на нас бы никто внимания не обратил, а тут мы произвели фурор. © Юлия Евгеньевна / Dzen
- Сижу как-то в поликлинике, жду очередь. Идет парень в косухе с заклепками, в казаках с металлическим носком, с длинными волосами, на шее татуировки, а в ушах тоннели. Неформал в чистом виде. Через несколько минут у меня отпала челюсть. Ведь я его увидела снова, но уже в форме врача с бейджиком на груди «хирург-онколог». © Paloma Blanca. / Dzen
- Работала в парикмахерской. Был у нас мастер Слава — любитель выбирать клиенток побогаче. Он взял девчонку на прическу в надежде на щедрые чаевые. А ко мне в это же время буквально через окно влезла просто одетая тетенька и попросила срочно ее постричь, так как ей нужно было бежать на праздник. Взяла ее. Пересеклись со Славой, он мне начал мозг выносить по поводу того, зачем я с такой нищебродкой связалась, ведь у него клиентка дорого одета, с брюликами в ушах, папа ее на дорогой тачке привез. В итоге мне за стрижку с укладкой заплатили в двойном размере, а Славе ни копейки сверху не дали. Надо было видеть его лицо и слышать ворчание. © Хомяк в колесе / Dzen
- Как-то у меня заглючил телефон, который уже давно нужно было поменять. Быстро собрались и поехали практически в домашнем. Приехали в крупный магазин электроники и бытовой техники, навстречу нам вышел продавец с ухмылкой. Нехотя процедил сквозь зубы, мол, чего пришли. Мы озвучили требования и бюджет, после чего он начал шевелиться. Тогда жена сказала, что раз уж мы тут, то давай и планшет купим. Продавец уже начал бегать. Пока проверяли гаджеты, я присмотрел чайник в новый гараж и пауэрбанк. Также решили заменить плиту на кухне. Продавец начал навязчиво предлагать нам дополнительную гарантию. Мы отказались. Он спросил, что же мы будем делать, если что-то сломается. Жена ответила: «Купим новое». © Nord *** / Dzen
- В то время, когда вовсю процветали рынки с примеркой на картонке за шторкой, присмотрела себе пуховик. Денег с собой не было. Через пару дней поехали на дачу, вид у меня был не ахти какой — бедненький, но чистенький. По дороге заехали за тем пуховиком. Приехали, продавец с сочувствием посмотрела на меня и назвала цену на 25% ниже, чем говорила в тот раз, когда видела меня в более презентабельной одежде. © Жужа Лаптева / Dzen
А еще у нас есть статья о встречах с незнакомцами, после которых и солнышко стало ярче и травка зеленее.
Комментарии
Ммм, любимая тема: "бомж-миллионер"!
Спасибо, что заботитесь о читателях и собрали все эти чудесные истории вместе!)
Мне бы хоть раз что-то подешевле предложили, глядя нa мой внешний вид 🙄 я уже хожу без маникюра - педикюра, в шлепках, в кимоно, с финтифлюшками из бисера, с какими-то дредами, волосы от пляжной жизни совсем осветлели, веснушки вылезли, кожа не загорает, но краснеет. Ну чистая хиппи. Хоть бы кто из местных скидку предложил 😡 или мне перед ними босиком пройтись?
А за спиной шепчутся "гринга" приехала, отель покупать собралась 🙄
Я как-то ехала в такси и обсуждала с папой по телефону поломку в своей машине (обводной ремень слетел). Папа у меня просто всю жизнь с машинами и нa все руки мастер, поэтому мне очень много и подробно может рассказать, я ему говорила, что мне нa СТО сказали, обсуждали в общем. Спустя несколько минут заметила, как таращится нa меня в зеркало заднего вида таксист😂 Видимо, исходя из внешности, я должна была говорить «в машинке что-то стучит», «машинка не хочет ехать и не делает би-би» и всё в таком духе😂😂😂
Закрыли спортзал, где я с друзьями долгое время играли в футбол. Стали искать замену. Я пошёл в школу, где моя дочь учится, я эту школу из окна квартиры вижу, надеялся пешком наа футбик ходить. Директора я знаю, всегда видел его при костюме и галстуке. А дело было летом, в неучебный период. Захожу я в кабинет и вижу, сидит мужик в майке-алкоголичке, потрепаных шортах, сланцах наа босу ногу. Небритый, глаза красные, под ними мешки. Если бы не знал в лицо, точно подумал бы, что какой-то алкаш в директорском кабинете непонятно что делает.