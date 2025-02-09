13 читателей ADME встретили по одежке, а лучше бы этого не делали

Я как-то ехала в такси и обсуждала с папой по телефону поломку в своей машине (обводной ремень слетел). Папа у меня просто всю жизнь с машинами и нa все руки мастер, поэтому мне очень много и подробно может рассказать, я ему говорила, что мне нa СТО сказали, обсуждали в общем. Спустя несколько минут заметила, как таращится нa меня в зеркало заднего вида таксист😂 Видимо, исходя из внешности, я должна была говорить «в машинке что-то стучит», «машинка не хочет ехать и не делает би-би» и всё в таком духе😂😂😂