20+ историй о соседях, которые точно где-то обучались профессиональной игре на нервах

Дорогой адми, узнайте пожалуйста кто убил бур перфоратора в углу, это единственное что интересует по прочтении сей копипасты
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Нелегко ужиться рядом с теми, кто не соблюдает приличий и правил, особенно если такие люди обитают по соседству. Только и остается, что относится к ситуациям, которые создают нерадивые соседи, с долей юмора и, конечно, делиться подобными историями в интернете.
А вот и еще несколько статей про несносных соседушек:
Дорогой адми, узнайте пожалуйста кто убил бур перфоратора в углу, это единственное что интересует по прочтении сей копипасты