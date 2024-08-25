20+ историй о соседях, которые точно где-то обучались профессиональной игре на нервах

Народное творчество
4 часа назад

Нелегко ужиться рядом с теми, кто не соблюдает приличий и правил, особенно если такие люди обитают по соседству. Только и остается, что относится к ситуациям, которые создают нерадивые соседи, с долей юмора и, конечно, делиться подобными историями в интернете.

  • Заказал доставку курьером мелкой посылки. Приехала пухленькая девушка, я на улицу вышел, забрал посылочку, поулыбались, пошел домой. Через час соседи жене сообщили, что я с девушкой встречаюсь, и она уже беременна! © vsm213 / Pikabu
  • Еду я вниз в лифте. Но 10-м этаже заходит тетка и смотрит на кнопки. Я говорю:
    — Я еду вниз.
    — А мне надо вверх.
    — Но лифт-то вниз едет.
    — А мне вверх надо.
    — Ну, если хотите, можете прокатиться.
    Она говорит «ага», а сама жмет «отмену» и 14-й этаж. © Dikizan / Pikabu
  • Сосед пришел знакомиться, пока мы вещи в новую квартиру перетаскивали. Через пару дней началось: «У меня телефон сломался, дай позвонить». «А может, починишь мой телефон?» «А может, у тебя есть второй телефон?» «Какой кот у вас красивый, давай его мне, я один сейчас живу, одиноко что-то». Потом заявляется: «Дай немного денег». Я: «Не дам. Про тебя говорят, что ты никогда деньги не отдаешь». Сосед, с недоумением: «Так я не взаймы прошу. Так дай. Что, жалко, что ли?» Теперь не просто не здоровается, а демонстративно отворачивается. Забавный мужик... © KrisLaDo / Pikabu
  • У меня свой дом. Пока не поставил себе забор, люди считали абсолютно нормальным шляться по моему участку, собирать грибы и землянику. Сижу себе на террасе, чаек потягиваю, вдруг вижу — по моему участку идет какой-то дед! На мой вопрос: «Что вы тут делаете?» выдает: «Так можно же, ведь ты сетку не натянул!» © feoX / Pikabu
  • Наши рабочие таскали материалы для ремонта в квартиру. Я стояла и наблюдала за процессом. Ко мне подошла соседка и сообщила, что раз мы делаем ремонт, значит, в подъезде будет грязно. Поэтому я обязана 2 раза в день мыть весь подъезд с 1 по 5 этаж, несмотря на то, что жила я на 4-м. Я была слишком молода и неопытна, поэтому растерялась от такой наглости. И тут на помощь пришел бригадир , который сообщил, что работы в подъезде они проводить не будут, а если вдруг намусорят, то сами подметут. Но соседка еще неделю ломилась ко мне в квартиру и требовала помыть подъезд. © Melrosestasya / Pikabu
  • Год назад переехал с женой и ребенком в новое жилье. Прекрасная квартира, хороший район. А потом на нас стала постоянно жаловаться соседка. Требовала отключить плиту, потому что от нее греется потолок в ее квартире, а также кондиционер, потому что он создает много шума. И вишенка на торте: пришла целая бригада проверяющих, чтобы осмотреть наш туалет. По заявлению соседки, мы «висим на стояке всей семьей, изгибая его», поэтому он у нее кривой. Вот именно так. Висим. На стояке. Всей семьей. © DannyPizza / Pikabu
  • Все мои соседи ходили по струнке, а их дети вели себя тихо, пока мой ребенок спал. А все потому, что когда кто-нибудь шумел, я выходил во двор и начинал играть на волынке. Через полчаса игры я громко говорил, что пойду отдохну часик, но если проснусь — продолжу концерт. На третий раз договорились, кто и когда может шуметь. © urtow / Pikabu
  • У родителей свой дом. Решили засыпать кусок участка за воротами щебнем, чтобы машину в грязь не ставить. Заказали, оплатили. Машина с щебнем приехала раньше, чем родители на дачу. Договорились, чтобы водитель выгрузил все к воротам и уехал. Родители приезжают через 3 часа и видят — половины кучи щебня уже нет — лежит на участке у соседа. А сосед сказал, что подумал, мол, щебень «ничей». Просил еще «спасибо» сказать, что, мол, целую половину им оставил. © Juzzzeppello / Pikabu
  • Месяц назад в квартире стал раздаваться странный звук, будто у соседки сверху в металлическую посудину капает вода. Пришел к соседям выше и начинаю смеяться. Там вот такое кресло! И хозяин радостно качается на нем. Шерлок был бы бессилен. © yegreS93 / Pikabu
  • Мой сосед работает тренером по постановке голоса, и наши вентиляционные отверстия на кухне соединяются, так что я слышу, как он проводит занятия. Весь день. Еще он очень громко чихает. Но все же он самый позитивный человек, которого я когда-либо встречал. Он заставляет меня улыбаться, когда я слышу, как он разговаривает со своими учениками. © luvnps / Reddit
  • Сосед сверху стал брать уроки вокала по вечерам. К нему приходит преподаватель, и они делают все эти распевки. А точнее, оба воют. Потом сосед еще час играет на гитаре. Очень надеюсь, что он человек увлекающийся и спустя время переключится на что-то другое. Это невыносимо. © dlyaprotokola / Twitter
  • Я живу в многоквартирном доме с тонкими стенами между квартирами. Раньше, когда я разговаривала со своим терапевтом по зуму, я слышала через стенку женский голос, который очень четко говорил кому-то еще: «Тсс, у нее терапия, ты слышишь?» © Unknown author / Reddit
  • Тяжело встаю по утрам на работу, поэтому у меня куча будильников, они звонят с 6.30 до 7.30 каждые 10 минут. Как-то слышу, соседка орет: «Зачем столько будильников?» Я ушла в отпуск и с неистовым наслаждением отключила их все. В понедельник утром просыпаюсь от криков: «Проспала, я проспала! Почему не звонили будильники за стенкой? Я на них надеялась». Этой женщине не угодишь... © Подслушано / VK
  • Я в хрущевке стену сверлил. Молодой был, неопытный. То идет бур, то не идет. Приналег как следует, и... бур провалился. Зная контингент, приготовился к скандалу, затих. А с той стороны как заржут в 2 голоса. Я в дырочку извинился, меня простили. © Unknown author / Pikabu
  • Во дворе около дома положили новый асфальт и сделали стоянку. Так тут же нашлись умники, которые решили, что эти места лично им предназначены. Написали на бордюрах свои фамилии, а если кто-то вдруг ставил туда машину, могли и колеса проколоть (были случаи). Я вечером вышел с краской и замазал все их каракули. Утром выхожу — снова написано. Они не знают, что краски у меня 20 литров разных цветов. Терпения тоже хватит, так что порисуем, господа. © Подслушано / VK
  • «Наш сосед не любит слышать, как кукарекает наш домашний петух в 5.00, поэтому петух спит внутри дома, ведь мы хорошие соседи». © SonoranGrower / Twitter
  • Дети из квартиры сверху без шуток катали гантели. Мы это поняли, когда однажды 5-килограммовая гантель свалилась к нам на балкон через зазор между стеной и полом балкона сверху. © Pyromania / Pikabu
  • Приехал в деревню. И в выходные соседи зарядили прямо за забором музыку из нулевых. Я ничего против музыки не имею, но люблю слушать то, что я сам выбираю. Ругаться тоже не люблю, поэтому вытащил свои 90-ваттные колонки и поставил сборник «200 лучших песен Высоцкого». И знаете что? В эти выходные такая приятная тишина. Всегда говорю, что с людьми надо мягче и добрее. © certero / Pikabu
  • Был у меня знакомый, у которого в отдельном углу лежал перфоратор с мертвым буром и была непробиваемая дырка в стене (уперся в арматуру). Громкая музыка? Получайте. Ремонт в неурочное время? Получайте. Знатно развлекался парень. © HexOgeN13 / Pikabu
  • Я работаю актером дубляжа и вынужден постоянно работать из дома. В некоторых ролях от меня по сценарию требуется кричать и плакать. Прошу прощения за шум и благодарю вас за понимание... И если издаваемые мной звуки вас тревожат, значит, я достойно справляюсь со своей работой. © Kuchka70 / Pikabu
  • Живу в Европе. Гуляем как-то с дочкой на детской площадке. Подходит ко мне незнакомая женщина, представляется соседкой и начинает рассказывать о том, какая я прекрасная мама для своего замечательного ребенка. Ведь они с мужем так часто за нами следят и умиляются. А следят они из окна или просто на улице. Рассказала мне про моего бывшего мужа, по каким дням он забирает дочь, а также о том, какой молодой человек у меня сейчас. И множество деталей из моей жизни. Теперь каждый раз, выходя во двор, чувствую себя не в своей тарелке. © Подслушано / VK
  • Про проблемы с соседями сверху. Жила там глухая бабка. Мне не повезло, ее комната была прямо над моей, бабуся любила днем спать, а ночью телевизор смотреть на полную громкость. Все попытки и просьбы хотя бы после 00:00 не включать громко телевизор разбивались об аргумент «а я не слышу». Как-то раз в час ночи я очень отчетливо слышал содержание одной из серий «Улиц разбитых фонарей», не выдержал, поднялся и вырубил ей свет (не осуждайте, слушать это ночью было просто невыносимо). История с хеппи-эндом: после этого телевизор поздно ночью на полной громкости она смотреть перестала. © 2ttttttt12345 / Pikabu

А вот и еще несколько статей про несносных соседушек:

Комментарии

Уведомления
Kate
2 дня назад

Дорогой адми, узнайте пожалуйста кто убил бур перфоратора в углу, это единственное что интересует по прочтении сей копипасты

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