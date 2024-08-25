20+ историй о соседях, которые точно где-то обучались профессиональной игре на нервах

Нелегко ужиться рядом с теми, кто не соблюдает приличий и правил, особенно если такие люди обитают по соседству. Только и остается, что относится к ситуациям, которые создают нерадивые соседи, с долей юмора и, конечно, делиться подобными историями в интернете.