15 человек, которые вместе с ключами от дома получили вагон и маленькую тележку сюрпризов

Переезд в новый дом или квартиру всегда вызывает ажиотаж и приятное волнение. Это прямо как в первый раз сходить на свидание: никогда не знаешь, как пройдет встреча и какие сюрпризы нас ждут. Вот истории людей, которые после покупки жилья столкнулись с самыми разными неожиданностями.

Друзья очень выгодно купили квартиру, но был один нюанс: она продавалась вместе с котом. Условие продавца: жить кот будет у покупателей, а продавец его будет навещать и ухаживать за ним. Ну и приходит теперь по выходным, приносит корм на неделю и общается с котом у друзей в квартире. © И.Н.М. / ADME

Взяли дом в ипотеку. Пахали, как проклятые, но денег не хватало. На руках — трое маленьких детей. Предыдущие владельцы «щедро» оставили нам свой хлам, чтобы не платить за его вывоз. Полез я на чердак разгребать мусор, а в углу банка из-под кофе стоит. Аж плакать захотелось: похоже, еще и крыша протекает! Подполз к этой банке, а там куча денег напихана. Более $ 3000. Это буквально вытащило нашу семью из финансовой ямы. © Gerry Sankara / Quora

Впервые принимала душ в новом доме. И все бы ничего, но когда повернулась к зеркалу, меня чуть кондратий не хватил. От горячей воды поверхность запотела и на ней отчетливо проступила надпись, сделанная чей-то довольно крупной рукой: «Привет, я тебя вижу». Но после секундного замешательства я поняла, что это была такая шуточная пасхалка, оставленная мне от предыдущего владельца. © Individual-Common-89 / Reddit

Семья моей бывшей жены снесла стену в их 400-летнем доме и нашла совершенно нетронутую спальню 1800-х годов со всеми личными вещами. Никто не знает, почему эту комнату законсервировали и так ничего из нее и не вынесли. © ledow / Reddit

Переехали в очень древний дом. В подвале на дальней стенке был небольшой каменный выступ с выцарапанными на нем словами «Покойся с миром». Мы с женой еще похихикали по этому поводу. Но желание шутить улетучилось, когда мы узнали, что в старые времена женщины спускались сюда, чтобы акушерки могли в этом месте принять у них роды. А надпись, возможно, просто в шутку нацарапал какой-то рабочий во время реновации дома. © rodrigo_i / Reddit

В новом доме мы нашли стеклянную вазу. Она была красивой и мы использовали ее для фруктов. Хотели даже сдать ее в местный благотворительный магазин, но так и не дошли руки. Однажды я была на блошином рынке и увидела вазы, которые очень напоминали нашу. Я принесла ее на оценку. Оказывается, это была антикварная хрустальная чашка стоимостью около $ 800. Мы больше не храним в ней фрукты. © khendron / Reddit

Это история моей подруги, которая занималась продажей антикварных изделий. Однажды ей позвонил сосед. Он клеил обои на кухне и обнаружил, что стена около плиты двигается. Моя подруга нашла там небольшое отделение, в котором лежали одеяла, оловянные тарелки, чашки и другая посуда. На аукционе эти мелочи ушли за $ 3000. © Egide Beaudoin / Quora

Я купил 2 очень старых дома. В одном нашел дверь в потайную часть чердака, а в этой комнатке — несколько картин XIX века, сделанных из человеческих волос. В другом доме в подвале обнаружилась дыра, прикрытая листом фанеры, а за ней подземный ход. Сам я никогда не исследовал его, но мне сказали, что он простирается на несколько кварталов. © Andy Eaton / Quora

Моя соседка сверху — весьма грузная женщина. Я мирилась с тяжелыми шагами по ночам, но, когда в моей ванной капало с потолка, вызывала соответствующие службы. Проблема была в том, что они никак не могли найти причину протечки, а соседка во время купания их, конечно, не пускала. В итоге оказалось, что она купает всех своих 6 детей в одной ванне одновременно. Из-за этого вода выливается через аварийный слив. В моей квартире пришлось вскрывать потолок, чтобы понять, почему вода попадает ко мне. Мы нашли в потолке кофейник! Очевидно, бывший владелец тоже страдал от «потопа», но решил установить в стене емкость, чтобы лишняя вода попадала в нее. © Kimber Shannon / Quora

Мы с семьей переехали в новый дом, и все было отлично, пока мы не решили демонтировать розетку в моей комнате. Ее сняли, а внутри нашли записку. Конечно, стало интересно. На листочке было изображение скелета человека с подписями названий к каждой более-менее заметной косточке. Я уверен, что это невинный рисунок, но порой меня бросает от этой находки в дрожь. © King-K-Roolio / Reddit

Когда мы вскрыли стену в ванной, чтобы починить водопроводную трубу, я увидел кучу «мусора» в стене и потянулся к ней. К счастью, был в перчатках. Там были бритвенные лезвия, очень много. Позже я выяснил, что в середине XX века одной из особенностей ванных комнат было отверстие в дальней стенке шкафчика для удаления использованных лезвий. Жутковато. © Bellapace / Reddit

Я первый жилец в своей квартире. Но даже здесь умудрился найти кое-что, а именно крышку от банки с краской. А на крышке было написано: «Надеюсь, вам понравится ваше новое жилье. Маляр». © Croesus90 / Reddit

Вскоре после того, как мы въехали в новый дом, мы нашли в туалете $ 14 тыс. Судя по всему, человек, живший тут до нас, не доверял банкам. © Grahamtg21 / Reddit

Дядя купил дом у людей, чья мама не так давно скончалась. В доме осталось очень много вещей, в основном ничего не стоящих: рождественские игрушки, столовые приборы и так далее. Мы начали грандиозную уборку и нашли мешок, а в нем — кучу лотерейных билетов. Мы их изучили, и оказалось, что все они были выигрышными. Отвезли несколько штук в магазин, но там сказали, что срок действия лотереи уже истек и деньги выплатить они не могут. © Impulse618 / Reddit

В доме я нашел старый кожаный мешочек. Внутри были серебряные украшения, каких я никогда раньше не видел. Например, браслет в виде чайных чашек, стоящих на блюдцах с маленькими ложечками по бокам. К браслету прилагались серьги в виде чайных чашек! Сумка была полной таких сокровищ. © ShanBuzzb / Reddit

Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией. Герои нашей статьи легко могут вдохновить на создание собственного уголка природы.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.