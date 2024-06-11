А я в свою антикварную фруктовницу до сих пор накладываю фрукты и да, ем, а не храню.
15 человек, которые вместе с ключами от дома получили вагон и маленькую тележку сюрпризов
Переезд в новый дом или квартиру всегда вызывает ажиотаж и приятное волнение. Это прямо как в первый раз сходить на свидание: никогда не знаешь, как пройдет встреча и какие сюрпризы нас ждут. Вот истории людей, которые после покупки жилья столкнулись с самыми разными неожиданностями.
- Друзья очень выгодно купили квартиру, но был один нюанс: она продавалась вместе с котом. Условие продавца: жить кот будет у покупателей, а продавец его будет навещать и ухаживать за ним. Ну и приходит теперь по выходным, приносит корм на неделю и общается с котом у друзей в квартире. © И.Н.М. / ADME
- Взяли дом в ипотеку. Пахали, как проклятые, но денег не хватало. На руках — трое маленьких детей. Предыдущие владельцы «щедро» оставили нам свой хлам, чтобы не платить за его вывоз. Полез я на чердак разгребать мусор, а в углу банка из-под кофе стоит. Аж плакать захотелось: похоже, еще и крыша протекает! Подполз к этой банке, а там куча денег напихана. Более $ 3000. Это буквально вытащило нашу семью из финансовой ямы. © Gerry Sankara / Quora
- Впервые принимала душ в новом доме. И все бы ничего, но когда повернулась к зеркалу, меня чуть кондратий не хватил. От горячей воды поверхность запотела и на ней отчетливо проступила надпись, сделанная чей-то довольно крупной рукой: «Привет, я тебя вижу». Но после секундного замешательства я поняла, что это была такая шуточная пасхалка, оставленная мне от предыдущего владельца. © Individual-Common-89 / Reddit
- Семья моей бывшей жены снесла стену в их 400-летнем доме и нашла совершенно нетронутую спальню 1800-х годов со всеми личными вещами. Никто не знает, почему эту комнату законсервировали и так ничего из нее и не вынесли. © ledow / Reddit
- Переехали в очень древний дом. В подвале на дальней стенке был небольшой каменный выступ с выцарапанными на нем словами «Покойся с миром». Мы с женой еще похихикали по этому поводу. Но желание шутить улетучилось, когда мы узнали, что в старые времена женщины спускались сюда, чтобы акушерки могли в этом месте принять у них роды. А надпись, возможно, просто в шутку нацарапал какой-то рабочий во время реновации дома. © rodrigo_i / Reddit
- В новом доме мы нашли стеклянную вазу. Она была красивой и мы использовали ее для фруктов. Хотели даже сдать ее в местный благотворительный магазин, но так и не дошли руки. Однажды я была на блошином рынке и увидела вазы, которые очень напоминали нашу. Я принесла ее на оценку. Оказывается, это была антикварная хрустальная чашка стоимостью около $ 800. Мы больше не храним в ней фрукты. © khendron / Reddit
- Это история моей подруги, которая занималась продажей антикварных изделий. Однажды ей позвонил сосед. Он клеил обои на кухне и обнаружил, что стена около плиты двигается. Моя подруга нашла там небольшое отделение, в котором лежали одеяла, оловянные тарелки, чашки и другая посуда. На аукционе эти мелочи ушли за $ 3000. © Egide Beaudoin / Quora
- Я купил 2 очень старых дома. В одном нашел дверь в потайную часть чердака, а в этой комнатке — несколько картин XIX века, сделанных из человеческих волос. В другом доме в подвале обнаружилась дыра, прикрытая листом фанеры, а за ней подземный ход. Сам я никогда не исследовал его, но мне сказали, что он простирается на несколько кварталов. © Andy Eaton / Quora
- Моя соседка сверху — весьма грузная женщина. Я мирилась с тяжелыми шагами по ночам, но, когда в моей ванной капало с потолка, вызывала соответствующие службы. Проблема была в том, что они никак не могли найти причину протечки, а соседка во время купания их, конечно, не пускала. В итоге оказалось, что она купает всех своих 6 детей в одной ванне одновременно. Из-за этого вода выливается через аварийный слив. В моей квартире пришлось вскрывать потолок, чтобы понять, почему вода попадает ко мне. Мы нашли в потолке кофейник! Очевидно, бывший владелец тоже страдал от «потопа», но решил установить в стене емкость, чтобы лишняя вода попадала в нее. © Kimber Shannon / Quora
- Мы с семьей переехали в новый дом, и все было отлично, пока мы не решили демонтировать розетку в моей комнате. Ее сняли, а внутри нашли записку. Конечно, стало интересно. На листочке было изображение скелета человека с подписями названий к каждой более-менее заметной косточке. Я уверен, что это невинный рисунок, но порой меня бросает от этой находки в дрожь. © King-K-Roolio / Reddit
- Когда мы вскрыли стену в ванной, чтобы починить водопроводную трубу, я увидел кучу «мусора» в стене и потянулся к ней. К счастью, был в перчатках. Там были бритвенные лезвия, очень много. Позже я выяснил, что в середине XX века одной из особенностей ванных комнат было отверстие в дальней стенке шкафчика для удаления использованных лезвий. Жутковато. © Bellapace / Reddit
- Я первый жилец в своей квартире. Но даже здесь умудрился найти кое-что, а именно крышку от банки с краской. А на крышке было написано: «Надеюсь, вам понравится ваше новое жилье. Маляр». © Croesus90 / Reddit
Сантехник рассказал, что некая бабуля вызвала прочистить засор в туалете. Там были использованные шприцы.
- Вскоре после того, как мы въехали в новый дом, мы нашли в туалете $ 14 тыс. Судя по всему, человек, живший тут до нас, не доверял банкам. © Grahamtg21 / Reddit
- Дядя купил дом у людей, чья мама не так давно скончалась. В доме осталось очень много вещей, в основном ничего не стоящих: рождественские игрушки, столовые приборы и так далее. Мы начали грандиозную уборку и нашли мешок, а в нем — кучу лотерейных билетов. Мы их изучили, и оказалось, что все они были выигрышными. Отвезли несколько штук в магазин, но там сказали, что срок действия лотереи уже истек и деньги выплатить они не могут. © Impulse618 / Reddit
- В доме я нашел старый кожаный мешочек. Внутри были серебряные украшения, каких я никогда раньше не видел. Например, браслет в виде чайных чашек, стоящих на блюдцах с маленькими ложечками по бокам. К браслету прилагались серьги в виде чайных чашек! Сумка была полной таких сокровищ. © ShanBuzzb / Reddit
Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией. Герои нашей статьи легко могут вдохновить на создание собственного уголка природы.
Комментарии
Челу, не доверявшему банкам, следовало также не доверять своей памяти, если он не умер.
Кот из первой истории видимо заколдованный прапрадедушка , который жил в этой квартире и не хочет съезжать 🤔😁