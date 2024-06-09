20+ человек, у которых на садовом участке такое растет, что даже бывалые дачники тяпки из рук выронят

Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией. Герои нашей статьи легко могут вдохновить на создание собственного уголка природы, пускай даже если он будет на балконе большого города.

«Я только что переехала в новый дом и нашла эти растения. Что это?»

Срывай их прямо сейчас! Это спаржа. © ohshannoneileen / Reddit

«Эти морковки мой жених принес из нашего сада»

© Burningswade / Reddit Lost in the crowd 2 часа назад I am a carrot in love

And I do anything

To get you into my world

And hold you within

It's a right I defend

Over and over again - - Ответить

«У моего садового перца нет семян»

«Как такое вообще возможно? У тыквы 3 листика, и она уже цветет. Ведь это еще только рассада»

«Наконец могу показать свою арку из роз»

«Нашла два четырехлистных клевера»

«Собрали сегодня более 50 килограмм свеклы»

«Недавно мы вместе с дочкой посадили семена. Но я понятия не имею, что выросло. Это сводит меня с ума»

Ого, вам так повезло, ведь это настурция. © FeedbackNo252 / Reddit

«Родители нашли ананас у себя на заднем дворе»

«У нарцисса из моего сада генетическая мутация, из-за которой у него в 4 раза больше лепестков»

«Я заполнил пикап кокосовыми орехами из своего сада»

«Я не знаю, что я посадил, но это красиво»

© erosn / Reddit Таисия К 2 часа назад Наперстянка пурпурная. Красивая и ядовитая. Алкалоид содержат все части растения, как в живом, так и в сухом виде. У Агаты Кристи даже есть рассказ про отравление наперстянкой. - - Ответить

«Я очень долго сомневался, получится ли вырастить гигантский лук, но это оказалось реально»

Какой симпатичный парень. Пости больше фото с овощами. © nalary / Pikabu

«Сиамские корнишоны из моего сада»

«Вот такой сладкий картофель вырос в моем саду»

Это не картофель, а украшение на Хэллоуин. © ikci*** / Reddit

«Мое лимонное дерево всегда дает гигантские плоды-мутанты»

«Мне всегда нравились посты о цветах-мутантах, и вот теперь у меня есть свой»

Я думала, что это хот дог. © CynfulPrincess / Reddit

«Тест на возраст. Что это?»

© Unknown author / Pikabu Juniper 1 час назад Ага, уже и ответ дан. Свербига восточная. Молодые побеги, пока не одеревенели, и правда такие симпатично-острые на вкус, в духе капустной кочерыжки с остротой ближе к редьке.

Блин, аж захотелось. Но у нас она в основном во всяком мусоре растёт и кое-где у оживлённых дорог, там не насобираешься, а то бы в салатик накрошить... - - Ответить

Пирожки с ним офигенные. © Herr.Mannelig / Pikabu

Правильное название у этого растения — свербига. На вкус что-то среднее между редькой и редиской. © Unknown author / Pikabu

«Пару лет назад я посеяла несколько семян орегано на маленькой клумбе. А теперь у меня растет пышная нелепица»

«Бабушкин сад процветает, а ведь ей 94 года»

«Созрел наш первый сиреневый помидор»

«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими же большими, как шары для боулинга»

«Кто-нибудь знает, почему лимон такой формы?»

Обычно это происходит, когда маленький бутонный клещ высасывает сок из цветка лимона, в результате чего у цветка деформируется зачаток. Но он все равно съедобен. © That-Pound4327 / Reddit

«Мои хищные растения»

«Хочу похвастаться аркой из глициний»

«Я срезал георгин и обнаружил это. Сквозь стебель растет цветок»