20+ человек, у которых на садовом участке такое растет, что даже бывалые дачники тяпки из рук выронят

Фотоподборки
3 часа назад

Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией. Герои нашей статьи легко могут вдохновить на создание собственного уголка природы, пускай даже если он будет на балконе большого города.

«Я только что переехала в новый дом и нашла эти растения. Что это?»

O_о
2 часа назад

Это растения из Юрского периода, где-то поблизости бродят динозавры...)))
Серьёзно, спаржу не узнать? Она же продаётся такая же

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«Эти морковки мой жених принес из нашего сада»

«У моего садового перца нет семян»

«Как такое вообще возможно? У тыквы 3 листика, и она уже цветет. Ведь это еще только рассада»

O_о
2 часа назад

Кстати, да, растения могут цвести в неблагоприятных условиях, типа скорее размножаться, пока не сдохли

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«Наконец могу показать свою арку из роз»

Марта
2 часа назад

То есть Арка среди роз? Он довольно мил и мордаха щекастая.

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«Нашла два четырехлистных клевера»

«Собрали сегодня более 50 килограмм свеклы»

Juniper
1 час назад

Вообще-то если это не исходно безграмотный пост, а "авторский" перевод с реддита -- то "килограммов".

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«Недавно мы вместе с дочкой посадили семена. Но я понятия не имею, что выросло. Это сводит меня с ума»

Сладкая N
1 минута назад

В чем везение? Обыкновенная настурция.

–Я услышал звук, что бы это могло быть?
–Вам очень повезло, вы пукнули.

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«Родители нашли ананас у себя на заднем дворе»

«У нарцисса из моего сада генетическая мутация, из-за которой у него в 4 раза больше лепестков»

«Я заполнил пикап кокосовыми орехами из своего сада»

Elena LV
2 часа назад

Там по участку в каске надо ходить, наверное? От ударов кокосом по голове в год умирает людей больше, чем от укусов акул.

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«Я не знаю, что я посадил, но это красиво»

Таисия К
2 часа назад

Наперстянка пурпурная. Красивая и ядовитая. Алкалоид содержат все части растения, как в живом, так и в сухом виде. У Агаты Кристи даже есть рассказ про отравление наперстянкой.

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«Я очень долго сомневался, получится ли вырастить гигантский лук, но это оказалось реально»

  • Какой симпатичный парень. Пости больше фото с овощами. © nalary / Pikabu

«Сиамские корнишоны из моего сада»

«Вот такой сладкий картофель вырос в моем саду»

«Мое лимонное дерево всегда дает гигантские плоды-мутанты»

«Мне всегда нравились посты о цветах-мутантах, и вот теперь у меня есть свой»

«Тест на возраст. Что это?»

Juniper
1 час назад

Ага, уже и ответ дан. Свербига восточная. Молодые побеги, пока не одеревенели, и правда такие симпатично-острые на вкус, в духе капустной кочерыжки с остротой ближе к редьке.
Блин, аж захотелось. Но у нас она в основном во всяком мусоре растёт и кое-где у оживлённых дорог, там не насобираешься, а то бы в салатик накрошить...

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  • Пирожки с ним офигенные. © Herr.Mannelig / Pikabu
  • Правильное название у этого растения — свербига. На вкус что-то среднее между редькой и редиской. © Unknown author / Pikabu

«Пару лет назад я посеяла несколько семян орегано на маленькой клумбе. А теперь у меня растет пышная нелепица»

«Бабушкин сад процветает, а ведь ей 94 года»

«Созрел наш первый сиреневый помидор»

«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими же большими, как шары для боулинга»

«Кто-нибудь знает, почему лимон такой формы?»

  • Обычно это происходит, когда маленький бутонный клещ высасывает сок из цветка лимона, в результате чего у цветка деформируется зачаток. Но он все равно съедобен. © That-Pound4327 / Reddit

«Мои хищные растения»

«Хочу похвастаться аркой из глициний»

«Я срезал георгин и обнаружил это. Сквозь стебель растет цветок»

Какие только создания ни встречаются на грядках и в саду. Природа поистине удивительна. Да только некоторые непрошенные гости находятся совсем не там, где хотелось бы.

Фото на превью veggiepork / Reddit

Комментарии

Уведомления
Энигма
3 часа назад

Длина корнишона 3-5 см. Такие большие огурцы, как на фото, - уже не корнишоны

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Энигма
3 часа назад

Кстати, о сиамских близнецах. Мне недавно такие бананы попались)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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