Это растения из Юрского периода, где-то поблизости бродят динозавры...)))
Серьёзно, спаржу не узнать? Она же продаётся такая же
20+ человек, у которых на садовом участке такое растет, что даже бывалые дачники тяпки из рук выронят
Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией. Герои нашей статьи легко могут вдохновить на создание собственного уголка природы, пускай даже если он будет на балконе большого города.
«Я только что переехала в новый дом и нашла эти растения. Что это?»
Это растения из Юрского периода, где-то поблизости бродят динозавры...)))
- Срывай их прямо сейчас! Это спаржа. © ohshannoneileen / Reddit
«Эти морковки мой жених принес из нашего сада»
I am a carrot in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
It's a right I defend
Over and over again
«У моего садового перца нет семян»
«Как такое вообще возможно? У тыквы 3 листика, и она уже цветет. Ведь это еще только рассада»
Кстати, да, растения могут цвести в неблагоприятных условиях, типа скорее размножаться, пока не сдохли
- Она явно стрессует. © 03NK2G / Reddit
«Наконец могу показать свою арку из роз»
«Нашла два четырехлистных клевера»
«Собрали сегодня более 50 килограмм свеклы»
Вообще-то если это не исходно безграмотный пост, а "авторский" перевод с реддита -- то "килограммов".
«Недавно мы вместе с дочкой посадили семена. Но я понятия не имею, что выросло. Это сводит меня с ума»
В чем везение? Обыкновенная настурция.
–Я услышал звук, что бы это могло быть?
–Вам очень повезло, вы пукнули.
- Ого, вам так повезло, ведь это настурция. © FeedbackNo252 / Reddit
«Родители нашли ананас у себя на заднем дворе»
- Как я вам завидую. © Nice-Name00 / Reddit
«У нарцисса из моего сада генетическая мутация, из-за которой у него в 4 раза больше лепестков»
Это просто другой сорт. Все культивмруемые растения - генетические мутанты
«Я заполнил пикап кокосовыми орехами из своего сада»
Там по участку в каске надо ходить, наверное? От ударов кокосом по голове в год умирает людей больше, чем от укусов акул.
«Я не знаю, что я посадил, но это красиво»
Наперстянка пурпурная. Красивая и ядовитая. Алкалоид содержат все части растения, как в живом, так и в сухом виде. У Агаты Кристи даже есть рассказ про отравление наперстянкой.
«Я очень долго сомневался, получится ли вырастить гигантский лук, но это оказалось реально»
- Какой симпатичный парень. Пости больше фото с овощами. © nalary / Pikabu
«Сиамские корнишоны из моего сада»
«Вот такой сладкий картофель вырос в моем саду»
- Это не картофель, а украшение на Хэллоуин. © ikci*** / Reddit
«Мое лимонное дерево всегда дает гигантские плоды-мутанты»
«Мне всегда нравились посты о цветах-мутантах, и вот теперь у меня есть свой»
- Я думала, что это хот дог. © CynfulPrincess / Reddit
«Тест на возраст. Что это?»
Ага, уже и ответ дан. Свербига восточная. Молодые побеги, пока не одеревенели, и правда такие симпатично-острые на вкус, в духе капустной кочерыжки с остротой ближе к редьке.
Блин, аж захотелось. Но у нас она в основном во всяком мусоре растёт и кое-где у оживлённых дорог, там не насобираешься, а то бы в салатик накрошить...
- Пирожки с ним офигенные. © Herr.Mannelig / Pikabu
- Правильное название у этого растения — свербига. На вкус что-то среднее между редькой и редиской. © Unknown author / Pikabu
«Пару лет назад я посеяла несколько семян орегано на маленькой клумбе. А теперь у меня растет пышная нелепица»
«Бабушкин сад процветает, а ведь ей 94 года»
«Созрел наш первый сиреневый помидор»
«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими же большими, как шары для боулинга»
«Кто-нибудь знает, почему лимон такой формы?»
- Обычно это происходит, когда маленький бутонный клещ высасывает сок из цветка лимона, в результате чего у цветка деформируется зачаток. Но он все равно съедобен. © That-Pound4327 / Reddit
«Мои хищные растения»
Обалдеть!! Как красиво! Молодец, парень, и успехов тебе!👍
«Хочу похвастаться аркой из глициний»
«Я срезал георгин и обнаружил это. Сквозь стебель растет цветок»
- Черт возьми, это невероятно. © cocoteddylee / Reddit
Какие только создания ни встречаются на грядках и в саду. Природа поистине удивительна. Да только некоторые непрошенные гости находятся совсем не там, где хотелось бы.
Комментарии
Длина корнишона 3-5 см. Такие большие огурцы, как на фото, - уже не корнишоны