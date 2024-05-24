15+ созданий, которые обитают вокруг нас, а мы даже не замечаем

Многие из нас не особо любят суетливых и назойливых насекомых. Но если присмотреться, можно найти в них особое очарование. Кто-то даже заводит жучков или паучков в качестве домашних питомцев. Хотя мы не спорим, что порой эти ребята обнаруживаются вовсе не там, где хотелось бы. Например, в порции суши или картошке, из которой могло бы выйти вкусное пюре.

"Моя собака спасла какое-то непонятное существо"

Кажется, вам попался кузнечик с эритризмом (преобладанием красного пигмента). Очень круто! Есть мнение, что такую ​​окраску имеет только 1 из 500 представителей этого вида. © SubstantialZebra1906 / Reddit

Это ж самая красивая букашка в мире! Ощущение, что ее сделал ювелир. © MissAizea / Reddit

"Что за ошибка природы? Этот жучок приземлился на моего друга и завис, удерживая равновесие"

Судя по усикам, он похож на самца июньского жука. У меня такой даже дома жил. Если у этого малыша был крепкий панцирь с полосками, это точно он. Они милые и пушистые спереди, а сзади твердые как желудь. © groundzer0s / Reddit

"Распаковываю коробку, а оттуда вылезает вот это. Она спокойно выдержала перелет через океан"

Это крапивница. Где только она не встречается. © Danktator / Reddit

"Картошку замочили в воде с уксусом, потом добавили соль, и тут из нее полезли червячки. Кажется, это были нематоды"

У меня в холодильнике лежит пакет картошки. И теперь я его боюсь. © Makemewantitbad / Reddit

"Сидел у двери моего кабинета. Какой-то медлительный, вялый и взлетать не хотел. Пришлось унести его в траву"

"Это чудо ползало по шине моего авто. Кто-нибудь знает, как оно называется?"

Это мешочница. Ее личинки используют шелковые нити и мусор, чтобы построить небольшой домик, который они носят с собой, пока не придет время окукливаться. Они повесят этот кокон на ветку, закроют его, а потом появятся на свет в виде мотыльков. Там, где я живу, эти ребята любят использовать сосновые иголки. © CaptainMarrow / Reddit

"Вечером на моем дереве авокадо не было пчел. Сегодня мы заметили этот гигантский комок на нижней части ветки. У них какие-то проблемы?"

© Whirloq / Reddit Zest 1 час назад Просто рой пчел остался без дома - довольно неправильная постановка вопроса. Родилась новая матка, она с частью пчел улетает, нужно их посадить в пустой улей, будут новой пчелиной семьей. Остался без дома - это как будто их дом разрушили. - - Ответить

Просто рой пчел остался без дома. Разведчики ищут новый улей, а этот большой комок защищает пчелиную матку. © SimilarCaregiver4449 / Reddit

"Самая скользкая живность в мире"

"Нашел этого парня, когда раскладывал бананы на работе"

Мои друзья пока забрали его домой. Думаю, этот малыш скоро найдет хозяев, которые хорошо разбираются в пауках и уходе за ними. © Glass-Commercial-289/ Reddit

"Смотрите, кто тут у меня"

У меня для вас крутая история о богомоле! В 2011-м году муж прислал мне фотографию и сообщил, что у него появился новый сосед по комнате. Это богомол, который решил, что будет отдыхать на моей подушке. Муж сказал, что проснулся и нашел его там.

Богомол прожил в спальне около недели. Муж регулярно пытался выставить на улицу, но настойчивое насекомое снова проникало внутрь и лезло на мою подушку. © _***_and_broken / Reddit

"Жена нашла ее на работе, сидела на окне ресторана"

Однажды мне довелось увидеть такую лунную бабочку в полете. Первой мыслью было: «Это же настоящая фея». Ее длинные "хвостики" были похожи на ноги. Действительно, красивое создание. © exobably / Reddit

"Да-да, это червяк, а не змея"

"Какой очаровательный монстрик! Интересно, кто это?"

Это одна из разновидностей моли. © MrRoarke / Reddit

"Сегодня у меня на ужин было ассорти из суши. Хорошо, что я вовремя заметил червячка и не съел этот кусочек. А в ресторане даже толком не извинились"

Именно поэтому я и не ем суши. Моя мама часто приносила домой на ужин свежую пикшу. С ней была та же история. © danebramaged01 / Reddit

"Эта красотка отложила яйца на рубашку моего коллеги"

"Ну и кто это? Они слопали все наши помидоры"

Они похожи на томатных роговых червей. В детстве, когда мои родители находили такого, я забирала его себе и ухаживала как за питомцем. © lnfiniteGryphon / Reddit

"Нашел этого парня в магазине. Для всех, кого это беспокоит: я благополучно перенес его на дерево в ближайшем лесу"