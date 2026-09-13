19 животных, которые распробовали осень на вкус и нашли в ней свои маленькие радости

Осень — это время, когда не только люди переходят на теплые свитера и уютные вечера, но и наши домашние питомцы начинают вести себя по-особенному. Их искренняя реакция на осенний листопад, первые похолодания и необычные вкусняшки часто превращают бытовые будни в праздник. Вот истории и фото с ароматом осеннего солнца и палой листвы из жизни животных, которые решили попробовать золотую пору года на вкус.

Автор хвастается тем, что его «Осенний мальчик» готов к осени. Он утверждает, что окрашивал пса безопасными для собак красками. Делал это осторожно, а в качестве вознаграждения давал кучу лакомств

Какие огромные глаза цвета меда и осени! А по поводу того, стоит ли одевать кошек, можно сказать так: одежду можно постирать, а вот с самой кошкой посложнее

Автору захотелось порадовать всех красотой дворовых кошек. На этот раз модель из города Кострома. Карликовая морфология кошки делает ее практически неотличимой от ржаной булки

Осень. Колючие, моросящие дожди, слякоть, прохладные дни. Холодные руки, нос и объемные свитера. А мы сегодня развесили новогодние гирлянды. И так тепло и уютно стало в доме от перемигивающихся разноцветных фонариков, что даже кот-пенсионер оживился и с детским азартом носится, задрав хвост. Лежу, смотрю на огоньки и кота и думаю: «Прррелестно». © Подслушано / Ideer

Крыса по имени Лили будто говорит нам: «Счастливой осени всем!» И с наслаждением радуется дарам золотой поры — тыква-то вкусная

Хозяйка говорит, что в обычной панельке наконец дали отопление и котик счастлив. Батареи старые и, возможно, не прочищены, поэтому они всего лишь теплые — ему не горячо

Мама наварила на зиму густого облепихового джема и оставила банку остывать на столе. Наш попугай Кеша, который обычно признает только просо, незаметно подлетел и прямо с головой нырнул в яркую желтую массу! Когда мы вбежали на кухню, Кеша выглядел потешно. А Кеша довольный сидел на люстре, испачканный в золотистом джеме, и громко требовал: «Еще!» Облепиха стала его главной любовью этой осени. ADME

Автор не мог не поделиться такой находкой в своей тачке. Сразу видно — Северное полушарие, котик закручен против часовой стрелки

У девушки с ее собакой была чудесная осенняя прогулка. И она решила поделиться фото того, как питомцу все понравилось

Пока хозяева трудились и собирали осенний урожай, кошка решила, что это прекрасное место для того, чтобы отдохнуть и, конечно же, повылизывать себе бочок

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Хозяйка мейн-куна по кличке Вебстер показала, как он наслаждается осенними листьями. Она считает, что это удачный снимок. Так как кот обычно смотрит куда угодно, только не в камеру!

Отправились с псом в лес за лисичками. Вдруг Майк сорвался с поводка, убежал в овраг и начал громко лаять у старого поваленного ствола. Я сбежала вниз, думая, что он загнал бедного ежика. А Майк вытащил из дупла старый кожаный кошелек! Внутри оказались не деньги, а редкие коллекционные значки, которые кто-то потерял там очень давно. ADME

Этот песик явно готов к дождливым прогулкам осенью и попрыгушкам по лужам — ведь теперь у него есть такой прекрасный дождевик

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Крыс любуется красотой дождя. А хозяйка рызмышляет о том, как странно думать, что ее крысы даже не подозревают о существовании целого мира за пределами ее квартиры

Автор говорит, что это первая осень ее собачки. И так радостно наблюдать за тем, как у любимого питомца что-то случается впервые

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Автор приглашает поднять руку, если вы любите осень в горах. А вся заслуга этого снимка принадлежит его талантливой девушке

Хозяйку вдохновило видео, на котором парень устраивал осеннюю фотосессию со своей кошкой. Поэтому она собрала несколько красивых листьев и решила попробовать так же. Теперь это ее самая любимая фотография ее кошки Майи

Осень пришла, теперь, если не успел убрать постель, она превращается в постель кошки. Скидывайте своих любимцев или просто тех, мимо кого не смогли пройти

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Решила я в выходной наконец-то нормально выгулять своего лабрадора Бублика, а не как обычно — пять минут вокруг дома в тапках. Дошли до парка с огромными кучами листьев, и Бублик недолго думая с разбегу нырнул в самую большую. Когда он вынырнул, я аж рот открыла: в зубах он держал мой собственный кошелек, который я безуспешно искала всю прошлую неделю! ADME