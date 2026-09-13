19 животных, которые распробовали осень на вкус и нашли в ней свои маленькие радости

Осень — это время, когда не только люди переходят на теплые свитера и уютные вечера, но и наши домашние питомцы начинают вести себя по-особенному. Их искренняя реакция на осенний листопад, первые похолодания и необычные вкусняшки часто превращают бытовые будни в праздник. Вот истории и фото с ароматом осеннего солнца и палой листвы из жизни животных, которые решили попробовать золотую пору года на вкус.
Автор хвастается тем, что его «Осенний мальчик» готов к осени. Он утверждает, что окрашивал пса безопасными для собак красками. Делал это осторожно, а в качестве вознаграждения давал кучу лакомств
Какие огромные глаза цвета меда и осени! А по поводу того, стоит ли одевать кошек, можно сказать так: одежду можно постирать, а вот с самой кошкой посложнее
Автору захотелось порадовать всех красотой дворовых кошек. На этот раз модель из города Кострома. Карликовая морфология кошки делает ее практически неотличимой от ржаной булки
- Осень. Колючие, моросящие дожди, слякоть, прохладные дни. Холодные руки, нос и объемные свитера. А мы сегодня развесили новогодние гирлянды. И так тепло и уютно стало в доме от перемигивающихся разноцветных фонариков, что даже кот-пенсионер оживился и с детским азартом носится, задрав хвост. Лежу, смотрю на огоньки и кота и думаю: «Прррелестно».
Крыса по имени Лили будто говорит нам: «Счастливой осени всем!» И с наслаждением радуется дарам золотой поры — тыква-то вкусная
Хозяйка говорит, что в обычной панельке наконец дали отопление и котик счастлив. Батареи старые и, возможно, не прочищены, поэтому они всего лишь теплые — ему не горячо
- Мама наварила на зиму густого облепихового джема и оставила банку остывать на столе. Наш попугай Кеша, который обычно признает только просо, незаметно подлетел и прямо с головой нырнул в яркую желтую массу! Когда мы вбежали на кухню, Кеша выглядел потешно. А Кеша довольный сидел на люстре, испачканный в золотистом джеме, и громко требовал: «Еще!» Облепиха стала его главной любовью этой осени.
Автор не мог не поделиться такой находкой в своей тачке. Сразу видно — Северное полушарие, котик закручен против часовой стрелки
У девушки с ее собакой была чудесная осенняя прогулка. И она решила поделиться фото того, как питомцу все понравилось
Пока хозяева трудились и собирали осенний урожай, кошка решила, что это прекрасное место для того, чтобы отдохнуть и, конечно же, повылизывать себе бочок
Хозяйка мейн-куна по кличке Вебстер показала, как он наслаждается осенними листьями. Она считает, что это удачный снимок. Так как кот обычно смотрит куда угодно, только не в камеру!
- Отправились с псом в лес за лисичками. Вдруг Майк сорвался с поводка, убежал в овраг и начал громко лаять у старого поваленного ствола. Я сбежала вниз, думая, что он загнал бедного ежика. А Майк вытащил из дупла старый кожаный кошелек! Внутри оказались не деньги, а редкие коллекционные значки, которые кто-то потерял там очень давно.
Этот песик явно готов к дождливым прогулкам осенью и попрыгушкам по лужам — ведь теперь у него есть такой прекрасный дождевик
Крыс любуется красотой дождя. А хозяйка рызмышляет о том, как странно думать, что ее крысы даже не подозревают о существовании целого мира за пределами ее квартиры
Автор говорит, что это первая осень ее собачки. И так радостно наблюдать за тем, как у любимого питомца что-то случается впервые
Автор приглашает поднять руку, если вы любите осень в горах. А вся заслуга этого снимка принадлежит его талантливой девушке
Хозяйку вдохновило видео, на котором парень устраивал осеннюю фотосессию со своей кошкой. Поэтому она собрала несколько красивых листьев и решила попробовать так же. Теперь это ее самая любимая фотография ее кошки Майи
Осень пришла, теперь, если не успел убрать постель, она превращается в постель кошки. Скидывайте своих любимцев или просто тех, мимо кого не смогли пройти
- Решила я в выходной наконец-то нормально выгулять своего лабрадора Бублика, а не как обычно — пять минут вокруг дома в тапках. Дошли до парка с огромными кучами листьев, и Бублик недолго думая с разбегу нырнул в самую большую. Когда он вынырнул, я аж рот открыла: в зубах он держал мой собственный кошелек, который я безуспешно искала всю прошлую неделю!
А вот еще подборочка добрых историй о питомцах, которые внезапно попали в самые заботливые руки.