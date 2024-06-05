16 человек, которые могли бы быть нормальными, но их кукушечка улетела куда подальше

это называется "чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"

😂

у меня соседка тоже зубами скрежечет, что я огород не сажу, у нее каждый сантиметр занят, а где не занят, там ее ..опа торчит, зато у меня прекрасная лужайка 😚