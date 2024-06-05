16 человек, которые могли бы быть нормальными, но их кукушечка улетела куда подальше
Истории
2 часа назад
В большинстве своем люди стараются вести себя адекватно: соблюдать очередь, учитывать интересы близких, не портить чужое имущество. Но иногда встречаются такие чудики, которые творят полную дичь и даже не понимают, что делают что-то не то.
- Неделю назад узнала, что у мужа появилась любовница. Пишет ей, что любит прям сил нет как. И при этом мне заливает: «Тебя-то я тоже люблю! Поэтому развод не дам. Если хочешь, будем жить как брать с сестрой». Типа он не хочет рушить семью ради дочери. И добавляет: «А если ты тоже хочешь погулять — гуляй». Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Завтра иду к адвокату — нам светит развод. © Альфия / ADME
- У меня проблемы с усвоением молочки, поэтому покупаю по акции детские безмолочные смеси и добавляю их в кофе и омлеты. Поделилась лайфхаком с коллегой, так другая сотрудница вызверилась: «Мало того, что ты жрешь детское, малышей объедаешь, так еще и берешь по акции, грабишь бедных матерей, на которых акция и рассчитана! Не знала я, что с такими вот людьми работаю. Ну жрите, жрите». Столько лет была вроде адекватной с виду — и на тебе... © user5285600 / Pikabu
- Знакомый купил участок, построил дом, рядом лужайка, качели, мангал. Огород он принципиально не хотел разводить. А его теща до трясучки злилась, мол, если ничего не сажаешь, отдай участок — и все! Беда подкралась откуда не ждали: поехал в отпуск с женой и детьми, вернулся, а у дома грядки и парник. И теща лыбится: «Я же говорила, что так лучше будет!» В общем, оказалось, что пока их не было теща вскопала половину участка с солнечной стороны и поставила 2 больших парника из поликарбоната, плюс из всякого хлама начали строить сарай под нужды сельхозназначения. Спилили плодовые деревья. «У нас не юга, чтоб они тут росли!», — заявила теща. В итоге после разборок с ором родители жены были изгнаны с участка. Знакомый на эмоциях разрушил болгаркой и сабельной пилой парники, сарай туда же. Все лишнее загрузил в прицеп и вывез на помойку. © Gatlling / Pikabu
- В компанию мужа устроилась новая сотрудница. Он ей понравился. Она таскает ему контейнеры то с тортиками, то просто с едой. Оставляет в кабинете и прикладывает милые записки. Муж это все несет домой: мне и детям. Он с ней разговаривал, объяснял, что женат, есть двое детей, перспектив у нее нет никаких. А она начинает плакать и кричать, что ей от него ничего не надо. Вот он рядом на работе — и хорошо ей. А потом он, может, передумает и к ней уйдет. Муж даже хотел уволить ее, но я с горем пополам переубедила его. Как работник она его полностью устраивает, зачем лишаться хорошего сотрудника? То, что у нее в голове, — это ее проблемы. И да, я не ревную мужа, у нас отношения изначально были построены на доверии. Бесит только иногда его нытье по поводу этой девушки. © Рабочие истории / VK
- Я потерял работу. Пока устраивался на новую, одолжил у бывшей пятихатку до зарплаты. Теперь она звонит и требует отдать деньги вот прямо сейчас. Объясняю ей, что у меня их нет. Она скандалит и давит. Когда мы встречались, я сильно на нее тратился и дал в долг большую сумму. Сказал, мол, вернешь, когда сможешь, хотя знал прекрасно, что не вернет. Просто хотел ее поддержать. Поэтому меня так ранит ее отношение сейчас. © FinnishFin1 / Reddit
- Помню, лет 20 лет назад весь район в кустах сирени был, по весне народ кайфовал от запаха! Сейчас даже кустика чахлого не найдешь! Все оборвали, а самые ушлые сидели и продавали сирень! © Papand0pala / Pikabu
- Видела, как женщина в магазине открывала упаковки с яйцами и перекладывала в свою упаковку самые большие. И выглядела так уверенно, будто так и надо!
- Работаю в поликлинике, иду по коридору, а там женщина лет 60 сидит. Вижу, что нехорошо ей, взгляд плывет. Подхожу, спрашиваю, все ли в порядке. Отвечает, что голова кружится, пить хочет. А в поликлинике у нас кулеров нет. Я в кабинет вернулся, взял свою собственную бутылку для воды (эх, красивая была, со шнурочком) и дал женщине, а сам быстро фельдшера позвал. Через несколько минут возвращаюсь, а женщины уже нет. Люди сказали, что ей лучше стало, фельдшер ее осмотрела и отправила домой. Ну, собственно, вы уже догадались, что вместо благодарности она мою бутылочку приватизировала. Причем точно не по ошибке. Можно было в мой кабинет занести, отдать фельдшеру, оставить на скамейке в коридоре. Обидно! © MishaVinograd / Pikabu
- При мне покупательница масло сливочное в магазине облизывала и клала на место. Так что внимательно смотрите на упаковки. © Elkalka / Pikabu
- Бабушке 83. У нее кнопочный телефон с огромными кнопками, но это не помогает. То звук отключит, то яркость поставит на минимум. И она ходит в ближайший салон сотовой связи, чтоб они ей все исправили. А тут я узнала, что она им притащила пульт от телевизора, чтобы они заменили батарейки, и упрашивала мальчика-продавца посмотреть, что с микроволновкой. Я живу на другом конце города, но могу приехать помочь. Но нет, бабушка ходит туда. Это у нее уже как выход в свет. Наряжается в пальто, губы красит. © Lakshmi / Pikabu
- К нам в учительскую вбегает мамаша одного из мальчиков. Вытаскивает из сумки школьные штаны своего сына и спрашивает, видим ли мы катышки. Она, мол, запарилась их чистить и штаны стирать. Директор и завуч сидели в шоке, когда она заявила: «Во всем виноваты девочки, ведь они ходит в мини-юбках без колготок, потеют, портят стулья. Вот и пачкаются штаны!»
- Наша управляющая компания высадила красивые цветы на клумбах и поставила объявление: «Пожалуйста, не воруйте цветы, заходите к нам, остались лишние». Лишние так и остались, а клумба опустела. © Elkalka / Pikabu
- Лето, жара под 30 градусов. Я на практике в больнице. Бабка лет 75, у нее взлетает уровень глюкозы до небес. Мы все поднимаем и поднимаем инсулин ей, а глюкоза никак не снижается. Сдала ее соседка. Оказалось, что бабка прятала под батареей селедку под шубой и ела ее по ночам с мазиком. А кто плохой? Врачи, потому что: «Вашу еду есть невозможно!» До сих пор не знаю, как она не отравилась. © Bonus94 / Pikabu
- Помню, бывший знакомил меня со своей мамой. Она с порога начала говорить, что я выгляжу ужасно. Я промолчала и ждала, что парень что-то скажет, но он просто поддакивал. И так потом было со всем! То не так я посуду помыла после ужина, то я ужасно пыль вытираю. Но добили меня эти ее слова: «Если мой сын тебе изменит, то ничего страшного, природа такая. А если ты посмеешь ему изменить, то тебе мало не покажется». В тот же вечер я бросила парня и почувствовала себя как никогда легко. © Мамдаринка / VK
- Написал мне недавно старый знакомый, с которым пару лет не общались. Раньше он нравился мне, потом мы случайно пересеклись на работе, и вот парень пишет: «Давай встретимся, кофе выпьем». Я окрыленная, думаю: «Осознал!» Он заезжает за мной, везет в ресторан, а во время разговора съезжает на тему сетевого бизнеса. Попили кофе, называется! © Подслушано / Ideer
- Знакомый в свои 50 учится на режиссера и снимал первую короткометражку. Формат называется «за еду». Всех накормят, но все работают бесплатно или за минимальную плату. В такие проекты люди по дружбе или ради опыта идут. В качестве оператора пришла девушка лет 19, она уже снимала какие-то клипы, но кино — впервые. И стала пальцы гнуть, мол, все организовано неправильно, за работу надо платить. Потом вообще сказала, что оператором ей быть скучно, но она не против сыграть главную женскую роль. Как можно догадаться, фильм сняли без ее помощи.
Комментарии
Уведомления
это называется "чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"
😂
у меня соседка тоже зубами скрежечет, что я огород не сажу, у нее каждый сантиметр занят, а где не занят, там ее ..опа торчит, зато у меня прекрасная лужайка 😚
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