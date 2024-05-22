Ну вот про курицу - несколько раз было такое, что покупала бедрышки или крылья в Пятерочке или Магните, приходила домой, открывала, а там такой запах, что сразу понятно - все давно протухло. Теперь я расплачиваюсь и после кассы протыкаю упаковку, чтобы понюхать и, если что, вернуть сразу. Но беру там мясо только в крайнем случае, конечно
17 историй о людях, которые чудят как дышат, и им все по барабану
Общаться с другими людьми бывает непросто, ведь у каждого из нас свои тараканы в голове. Иногда встречаются такие посетители, покупатели или клиенты, что думаешь: «Валерьянка сейчас бы точно не помешала».
- Работала в магазине косметики. Пришла женщина за тушью. Ходила, выбирала, потом взяла тушь, открыла и как давай ресницы накрашивать! Я аж на месте подпрыгнула. Подхожу к ней с праведным возмущением: «Зачем вы тушь открыли?» А дамочка без задней мысли: «А что такого? Я же должна посмотреть кисточку. Вдруг она плохо красит?» Спрашиваю ее, куда теперь эту тушь девать, а она мне на голубом глазу: «Ой, там незаметно, что ее открывали». В общем, пришлось ей все-таки купить эту тушь. Но платила она с таким лицом, будто одолжение мне делает. © LuckyCeme4ka / Pikabu
- Пошла ночью в магазин — огурчиков соленых захотелось, не могу! Они продавались в ведерках таких пластиковых. Беру, иду на кассу, там мне это ведро пробивают, и тут-то я вижу эпичное: один огурец внутри покусан! Говорю об этом кассиру, а она невозмутимо: «Это не редкость». По ее словам, это вообще супер-пупер частая ситуация: открывают упаковку, пробуют, закрывают и уходят. Ну, собственно, после этого я долго не покупала ничего, что можно открыть в магазине. © prostOira56 / Pikabu
- Работала в гипермаркете. И вдруг увидела, как 3 очень ухоженные девы выбирали куриные крылышки. Одна из них просто вскрывала своими ногтищами пленку, нюхала и ставила обратно. Я была в шоке! Подбежала, спросила, что она делает. И та на голубом глазу выдала: «А как я еще пойму, что курица не испорчена?» Развернулась и утопала. Подружки за ней пошли. Курицу, конечно, списали. © DesArtAn / Pikabu
- Звонит женщина: «Хочу купить принтер». Я предлагаю еще и кабель для подключения к компьютеру, а она выдает, что у нее нет компа, просто нужно «кое-что распечатать». Говорю, что без компьютера не получится. Но она настаивала, я и продал ей принтер. Через несколько недель она его вернула и пожаловалась, что продавец не объяснил ей, что нужен еще и комп. К счастью, я внес запись нашего разговора в систему, так что выговора не было. © xorant / Reddit
- Звонит на днях отец ребенка из моей группы. Спрашивает, а нельзя ли перевестись в другую группу, на другую специальность. Отвечаю, что это должен решать директор. Далее следуют вопросы о фамилии директора и о том, где его найти. Потом спрашивает, директор на работе или в отпуске. «На работе», — отвечаю. Родитель: «А когда мы приедем, он в кабинете у себя будет или нет?» За 3 дня этот родитель так и не появился. © Zverushka / ADME
- Подруга работала аниматором. У них был легендарный (в плохом смысле) мальчик Мотя. К примеру, все дети поют «Каравай-каравай», а он залезает под стол и начинает выть. Остальные дети отвлекаются, а ему это и надо было. Он развлекался тем, что всячески мешал ведущим и срывал праздники. Если аниматоры случайно узнавали, что Мотя есть среди приглашенных детей, они тут же сливались.
Если они ещё поют про каравай, значит очень маленькие и можно этого Мотю чем нибудь отвлечь, пока у всех остальных "каравай". Может быть парень "особый ребёнок", например, тогда тем более, зная о его нелюбви к "караваю", заранее попросить его родителей занять его чем нибудь, в таком возрасте они ещё обычно с родителями ходят.
Странно, что у аниматоров не появляется педагогической жилки во время работы с детьми.
Можно Мотю взять на ручки во время каравая или ,наоборот, сказать "вот как Мотя красиво поёт, только у нас ведь сейчас другая песня, про каравай". Ведь этот Мотя, наверняка в детский сад ходит, и там воспитатели как-то выходят из положения.
У меня двое детей и у них тоже разные одногруппники и одноклассники были, со своими прибабахами, всегда можно найти выход, можно в конце концов конкретно сказать, чтобы Мотю не приглашали.
Мой сын тоже в какой-то степени Мотя: в третьем классе он напрыгнул на Деда Мороза, потому, что увидел, что это не дед мороз, а обычный, знакомый ему, десятиклассник. Вою то было.... меня даже в школу вызывали, но это уже другая история)))
- Работала в большой сети магазинов. У нас было несколько 10-минутных перерывов и 30 минут на обед. А люди все равно прорывались в комнату отдыха персонала и что-то требовали. Однажды я сидела с ртом, полным макарон, когда ввалился мужик и стал спрашивать, где что лежит. Я вежливо сказала, что он может найти другого продавца, а он закатил скандал. Еще возмущался, что я ленивая. © Chloe Paige / Quora
- Клиентка довела меня сегодня до слез. Я оформляю документы на получение льгот. Приходит женщина и давай ругаться, что в прошлый раз я ей не помогла. Говорю: «Я вижу ваши записи. Вас обслуживали в первом окошке, а я работаю в третьем». Она: «Намекаете, что я не могу различить вас?» Затем женщина потребовала, чтобы ее заявку рассмотрели немедленно. Объясняю, что талончик есть только на пятницу. Она решила жаловаться на меня начальнику. Говорю ей, мол, его сейчас нет, будет тогда-то. Дамочка стала нецензурными словами меня крыть. Уходя, сказала: «Вам следует научиться вежливости, если вы и дальше собираетесь работать с людьми». © Outrageous_Fig_3105 / Reddit
- Нам, журналистам, нужно было искать интересных личностей для интервью. Однажды я нашла частного детектива — он согласился на встречу. Божечки, он рассказывал случаи из шпионских фильмов и книг, но выдавал все это за свои приключения! Мне было ужасно неловко.
- Я давно работаю в сфере обслуживания, но сегодняшняя дамочка — это кошмар. Она набрала 35 вещей, я все пробила, и тут покупательница говорит, что у нее нет карты. Ладно, делаю отмену. Потом она подходит еще раз — я все пробиваю, а она заявляет, что ждет парня с деньгами. Проходит 10 минут, парня нет. Снова делаю отмену. Минут через 15 она возвращается в третий раз, просит еще раз пробить товар. Я уже думаю, что наконец-то она раздобыла деньги. Нет, она снова без денег! Ужас. © rainepets / Reddit
- К нам в редакцию газеты приходил дедок. В целом безобидный. Он собирал всякие городские легенды, мы пару раз брали у него интервью. Видимо, после этого он посчитал себя важной шишкой. Он мечтал издать свою книгу, а все материалы у него были написаны от руки на кипе засаленных листов. Он хотел, чтобы я ему это все на компьютере набрала. Еле отбрехалась.
- Работала в колл-центре, принимала заказы на саженцы какой-то чудо-клубники, которая давала ягоды размером с кулак. Заказы шли валом. А потом люди стали получать саженцы по почте, а там куча брака: гнилые, поломанные. Так вот почти все покупатели не придумали ничего лучше, чем срывать свою злость на нас. Мы объясняли, что мы просто посредники и жаловаться надо в садоводство. Но это не помогало, на нас лились потоки брани. А нам в ответ нельзя было грубить, а то уволят.
- Я работник торговли в третьем поколении, так что историй у нас в семье полно. Бабушка как-то догнала вора, укравшего из магазина велосипед, хотя народу много было, и он уже успел его на улицу вынести. Конец 50-х прошлого века, дяденьку в милицию сдали, велосипед вернули в продажу. А мать в книжном работает, и этим яжематерям, которые даже не пытаются контролировать своих детей, говорит, что, если книга на голову упадет, ребеночка-то жалко, так что следите. На многих действует. Из личной практики: до сих пор вспоминаем женщину, которая пришла и попросила «какую-нибудь развивашку для ребенка, ну чтобы он сидел и вообще не беспокоил». Желательно до 18 лет, ага. © Просто птичка / ADME
- Мужчина купил у нас штаны, а на следующий день решил их вернуть. Бонусные баллы, которые он потратил на покупку, сгорели. Увы, у нас такие правила. Говорил я с ним вежливо, но он пошел жаловаться менеджеру. Заявил, что я орал на него, издевался и насмехался вместе с другими сотрудниками. В итоге менеджер сказал ему, что ничем не может помочь. Я потом полдня в себя приходил. Дико неприятно. © CmdrGrayson / Reddit
- Подруга преподает иностранные языки в детском центре. Дети обычно милые, но вот родители попадаются всякие. Некоторые ожидают, что ребенок с запущенным английским заговорит на нем через 2-3 занятия, и искренне возмущаются, когда этого не случается.
- Много-много лет назад я работал в магазине. Пришла как-то женщина и сказала, что ей нужен монитор и модем, чтобы пользоваться интернетом. Я пытался объяснить, что ей вообще-то еще нужен компьютер. Она отказалась. В итоге продал ей монитор и модем. Такие дела. © Apok451 / Reddit
- Работал в пиццерии. Одна пара постоянно на все жаловалась и просила переделать заказ. Была моя смена, они заказали пиццу, а потом звонят: «Мы хотели, чтобы пицца была порезана на 10 кусочков, а не на 8». Хорошо, переделываю, курьер возвращается с «отбракованной» пиццей, а от первой уже 3 кусочка съедено. Я им звоню, мол, как так? А они: «Мы дружим с владельцем вашей пиццерии и позаботимся о том, чтобы вас уволили». Я сразу же рассказал все директору. И тут скандальная парочка удачно перезвонила: «Мы только что поговорили с директором — вас уволят». Я дал трубку шефу, и он такой: «Говорит владелец пиццерии. Я делаю пометку в вашем профиле, больше никакой доставки вам не будет». © Adam Gent / Quora
Люди, которые пользуются доставкой, нередко попадают в курьезные истории. А уж если заказ происходит через интернет, то ожидание и реальность могут отличаться, как небо и земля.