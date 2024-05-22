17 историй о людях, которые чудят как дышат, и им все по барабану

Если они ещё поют про каравай, значит очень маленькие и можно этого Мотю чем нибудь отвлечь, пока у всех остальных "каравай". Может быть парень "особый ребёнок", например, тогда тем более, зная о его нелюбви к "караваю", заранее попросить его родителей занять его чем нибудь, в таком возрасте они ещё обычно с родителями ходят.

Странно, что у аниматоров не появляется педагогической жилки во время работы с детьми.

Можно Мотю взять на ручки во время каравая или ,наоборот, сказать "вот как Мотя красиво поёт, только у нас ведь сейчас другая песня, про каравай". Ведь этот Мотя, наверняка в детский сад ходит, и там воспитатели как-то выходят из положения.

У меня двое детей и у них тоже разные одногруппники и одноклассники были, со своими прибабахами, всегда можно найти выход, можно в конце концов конкретно сказать, чтобы Мотю не приглашали.

Мой сын тоже в какой-то степени Мотя: в третьем классе он напрыгнул на Деда Мороза, потому, что увидел, что это не дед мороз, а обычный, знакомый ему, десятиклассник. Вою то было.... меня даже в школу вызывали, но это уже другая история)))