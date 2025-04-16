15 человек, день рождения которых оказался с изюминкой
Истории
1 час назад
День рождения — особенный день, который бывает всего раз в году. Кто-то устраивает роскошные вечеринки с декорациями и аниматорами, другие выбирают уютные посиделки с самыми близкими, а кому-то и вовсе не до праздников. Но как бы его ни отмечали, у каждого за плечами найдется хотя бы одна занятная история, связанная с этим днем.
- Пришла как-то раз подруга поздравить меня и с порога смутила словами: «Ты только не пугайся. Мы с мужем сами все проверили и попробовали». Какое-то загадочное начало. И протягивает мне то, что они с мужем проверяли. Смотрю, а это сертификат на тайский массаж. Салон держат тайки, что для нашего маленького городка удивительно. Мне еще никогда не дарили массаж, отличный подарок!
- Отмечали мы с девочками в кафе день рождения и попросили официанта нас сфотографировать. С нами в кадр попал парень за соседним столиком. Лет через 5 два человека с этого «общего» снимка поженились. Причем познакомились и начали встречаться они позже. Но зато у них есть первое совместное фото, сделанное за пару лет до знакомства. © kaktak22 / Pikabu
- Свекровь меня заставила рыдать, как девочку! После свадьбы прошло 2 года, но особо не общаемся, как-то сразу у нас не задалось. А тут у меня день рождения на днях, и она внезапно приехала в гости. Говорит: «Оль, ты только не бухти, но тебе нужно больше отдыхать. Дима постоянно говорит, что ты стараешься все успеть, а о себе не думаешь. Я решила, что такой подарок тебе подойдет лучше всего». Смотрю, протягивает мне подарочный сертификат в SPA на 10 тыс. Я просто обалдела. Возможно, что мой муж ей подсказал по поводу подарка, но она говорила так искренне и по-доброму, что я тут же заревела. Хочется верить, что отношения со свекровью после такого наладятся.
- Мой день рождения — 25 декабря, и на один из них мне подарили новогоднюю мишуру. © sakurka37 / Pikabu
- Близился день рождения деда. Все думал, что ему подарить. В последний раз заметил, что он ругается на свой старенький телевизор, мол, он плохо показывает. Решил подарить ему новый телек. Когда деда не было дома, я завез новенький плоский телевизор, все поставил, установил, а старый выкинул. Пришел дед, показываю ему подарок, он был в шоке от увиденного. Думал, подарком удивил, говорю: «Нравится?», а дед как заорет: «Ты офигел? В старом телевизоре вся моя заначка была!» Ходил потом, искал тот телевизор… © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мой муж достаточно зарабатывает, чтобы хорошо одеваться, но ему все равно, как он выглядит. Он закупает четыре пары кроссовок, одни джинсы и пару футболок, а потом ходит в этом круглый год. Однажды на его день рождения подарила ему домашний комплект из шорт в клетку и синей футболки, потому что уже надоело видеть, как он ходит по дому в дырявых старых футболках и штанах. Так он и тут вычудил: уже второй год в этом ходит летом на работу! © Подслушано / Ideer
- Замужем 12 лет, сыну 10. Вчера у меня был день рождения. Муж встал с утра, зашел на кухню, чмокнул меня в щеку и сказал: «С днем рожденья!» Сел поесть, уехал на работу. Мы с сыном тоже позавтракали и поехали в школу и на работу. Коллеги устроили мне сюрприз, принесли шары, цветы. Мы пили чай с тортом. Так настроение мне подняли. Вечером я пришла с работы, муж вернулся раньше. Я принесла цветы, он спрашивает, мол, откуда. Отвечаю, что коллеги подарили. Говорю: «Хоть кто-то помнит». Он в ответ: «Ой не начинай, ну хочешь, пошли куда-нибудь сходим». Отказалась, и тут заходит сын и приносит мне большой красивый букет и конфеты. Я была в шоке! Спрашиваю, откуда они. Он говорит: «Я копил с карманных денег». До слез меня растрогал. Это так здорово, когда твой ребенок начинает тебе подарки делать! Я счастлива! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
- Сын захотел свой день рождения праздновать на даче. Приглашенных 10 человек, а спальных мест — 5 штук. Пришлось что-то думать. Придумали и получилось очень креативно: те, кому места не хватило, спали в спальных мешках в палатках, которые мы расставили по комнате. В каждой палатке был ночник, поэтому если смотреть извне, то палатки будто светились изнутри. Магическая атмосфера. Но самое обидное, что из-за этой красоты почти все хотели спать именно в палатках, а не на кроватях. © Мамдаринка / VK
- Купила в честь дня рождения маффины и отнесла их на работу угостить коллег. А через 5 минут начальство сообщает, что я уволена: они сокращают расходы. Ну, приехали. Ладно, маффины я им оставила. © SadEggYolk / Reddit
«Просто возьмите!».
- Я — третий ребенок в семье. Наша семья никогда не была особо зажиточной. Я маленькая очень любила докторскую колбасу. Люблю и сейчас, но в наши дни ею не удивишь, она в холодильнике постоянно. А тогда она покупалась, как правило, к празднику — для нарезки на праздничный стол, да на оливье. И однажды родители спросили у меня, чего я хочу на день рождения. Я заказала большую палку докторской колбасы, условившись, что буду есть ее одна. Купили! Ела сколько хотела! Но все равно привычка делиться победила меня, и я разрешила всем есть мою подарочную колбасу. © Pikabu / VK
- У племянницы был день рождения, 10 лет. За неделю она мне начала звонить каждый день и рассказывать, как она ждет этот день, что они пойдут с мамой в ювелирный магазин и выберут сережки. Настал день Х. Мама пошла одна в магазин и купила сережки, объяснив, что дочка все равно выберет какую-то фигню, а ей лучше знать. У ребенка истерика на полдня, хоть сережки ей и понравились. До слез было обидно за девочку. Мамы, не надо так. © Мамдаринка / VK
- Парень испек мне на днюху офигенный морковный торт с карамелью. © Cookies_N_Grime / Reddit
- Дело было в школе. Пришли ко мне одноклассники отмечать днюху. Стоим в длинном коридоре, играем мячом. Проходит мимо папа, зацепляется за что-то и роняет торт, который был сложен пирамидкой. Вместе с гостями идем в комнату, а родители собрали пирамидку и принесли торт нам. Ели все, потому что моя мама печет вкусно. И дома чисто. © Таня Черкашина / ADME
- Лучший день рождения был на пятидесятилетие. Очень не хотела отмечать такую дату, даже просто поздравления принимать. Но за неделю до этого дня улетели с лучшей подругой во Вьетнам. Море ласковое, фрукты сладкие, морепродукты свежие. Праздник каждый день! А юбилей отметили экскурсией в Далат, и там я вспомнила и исполнила свою детскую мечту — прокатилась на страусе. © Старушка-веселушка / ADME
- Мне на 6 лет мама подарила полный черный пакет со стаканчиками мороженого. День рождения в январе. Ели всей улицей. Болели тоже. © PoleznyParazit / Pikabu
У каждого свой идеальный способ провести день рождения, и в этом вся прелесть. Главное — чтобы в этот день рядом были те, кто делает его по-настоящему теплым и запоминающимся, а не как в статье про гостей, от которых невольно проскакивает нервный смешок.
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