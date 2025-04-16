15 человек, день рождения которых оказался с изюминкой

День рождения — особенный день, который бывает всего раз в году. Кто-то устраивает роскошные вечеринки с декорациями и аниматорами, другие выбирают уютные посиделки с самыми близкими, а кому-то и вовсе не до праздников. Но как бы его ни отмечали, у каждого за плечами найдется хотя бы одна занятная история, связанная с этим днем.