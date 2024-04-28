«Свекровь на мой прошлый день рождения подарила мультиварку, которой она пользовалась несколько лет, но в итоге сломалась.». Так кто сломалась-то?
15+ бедолаг, у которых теперь от слова «подарок» появляется желание закрыть дверь и спрятаться под одеяло
Каждый раз, когда близится чей-то день рождения или юбилей, возникает вопрос о том, какой дарить подарок. Одни стараются ответственно подходить к выбору и учитывают все пожелания героя праздника, а другие просто вручают то, что завалялось где-то в закромах балкона. Порой все это приводит к курьезным ситуациям.
- Тесть и его сосед были заядлыми садоводами. Сосед купил тонну навоза, но внезапно получил работу своей мечты в другом городе. Он сообщил моему тестю хорошие новости и, указав на кучу навоза, произнес: «У тебя скоро день рождения, не так ли? Поздравляю, вот подарок, но ты должен его сам перенести». © Doreen Knight / Quora
- Свекровь на мой прошлый день рождения подарила мультиварку, которой она пользовалась несколько лет, но в итоге сломалась. Даже не стала отмывать от жира и грязи. А недавно с улыбкой на лице вручила свою старую чугунную сковородку. Разумеется, и ее отмывать она не стала. Но самое прикольное то, что новую мультиварку и сковородку мы с мужем подарили ей, так те уже старые были. Получается, что она мне просто старый свой хлам якобы дарила.
- Папа вручил мне свитер через несколько дней после праздника, сказав: «Кто-то подарил мне, а я все равно не буду его носить». У меня не хватило духу сказать ему, что это от меня. © homemade*****ner/ Reddit
- Отец подарил мне «чудесный» подарок на 18-летие. Он изрядно потрудился, чтобы положить его в бумажный пакет для продуктов и даже заклеить. Я обнаружил там использованный прямоугольный контейнер для рыболовных червей. Пару дней назад он с гордостью объявил, что нашел на обочине дороги, когда шел на утреннюю прогулку. © Dana Foster / Quora
- Устроилась в отдел по подбору персонала, сидела одна в маленьком кабинете. Каждый день приходилось брать на работу несколько новых шариковых ручек, потому что на следующий день ручки из моего офиса волшебным образом пропадали и мне нечем было писать. На 8 Марта начальница подарила коробку, в которой были все мои ручки! Молча уволилась. © Подслушано / VK
- Мне подарили электронные весы с благим умыслом. Еще классно упаковали, а я так предвкушала, что аж попросила коллегу снять на видео распаковку. Вы бы видели наши лица. Я тогда сильно расстроилась. © kngssd / Twitter
- Мы с бывшим жили бедненько. Но на его день рождения я наскребла на праздник и позвала его друзей. Ох, погуляли знатно! Вскоре мне 25 стукнуло. Денег снова нет. Я попросила хотя бы шариками комнату украсить и приготовить ужин. Прихожу с работы — ничего, и это чудо мне: «А давай-ка ты шарики сама надуешь, пока я праздничный салат готовить буду!» Жалею только об одном — что тогда не сбежала от него. © Ladyvalli / Pikabu
- Лучшая подруга сделала подарок. Решила открыть этот презент на глазах у кучи родственников и моего парня. Распаковываю и вижу — книга. И тут у всех округляются глаза. Смотрю на название, а там «Чего ждать, если ждешь ребенка». Я была просто в ужасе, а потом еще долго доказывала родителям, что я не в положении. Мои родители почти месяц не верили, что я не беременна. В итоге пришлось прокладку им показать, чтоб отстали. © hail_abigail / Reddit
- Когда мне было 14, я получил в качестве подарка бритву. У меня тогда ни намека на бороду не было. В мои 16 мне подарили лопату для снега. Там, где я живу, снега не бывает. © g13ls / Reddit
- Моя бабушка дарит такие подарки, что их ждут и боятся одновременно. Например, однажды она презентовала мне сумку с расческами. Бабуля моя — дама очень бережливая, она ничего не выкидывает. Раньше она работала парикмахером, а в подаренном мне пакете оказалось 30-40 старых расчесок (с волосами) и несколько частично использованных средств для укладки волос. Один контейнер со средством для волос был настолько старым, что его содержимое высохло до состояния пыли. А бабуля как ни в чем не бывало заявила: «Я заметила, что ты начала следить за внешностью, и просто решила тебе помочь». © CaptainWisconsin / Reddit
- У моей подруги был ухажер-индиец, который любил дарить ей фаянсовые статуэтки громадных размеров. Качество у них было базарное. Последней каплей оказалась скульптура размером с микроволновку. Девать эти шедевры подруге было некуда, она вежливо попросила его дарить ей что-нибудь более практичное. В следующий раз он привез ей из оптового магазина лук и чеснок в мешках, упакованных по 25 кг. © Feline / ADME
- Мужу друзья подарили на его день рождения мойку высокого давления. На первый взгляд, звучит весьма неплохо. Я уже представила, как он сам будет мыть свою машину, а я возьмусь за дорожки во дворе. Но все оказалось не так просто. Теперь каждые выходные друзья мужа приезжают к нам, чтобы помыть свои машины. И у нас вокруг постоянно все в воде, везде грязь, плюс счета за воду стали космическими. Я мужу говорила, что это ненормально. У нас же не бесплатная мойка. И что больше всего бесит — ему неудобно отказывать, потому что, видите ли, они ему эту мойку подарили. © Подслушано / VK
- Свекровь гордо вынесла подарок на мой юбилей — дешевый кофейный набор в задрипанной коробке со смятым бантиком. На предыдущий юбилей впопыхах откуда-то вытащила явно ношеную бижутерию. И все это сопровождается словами: "Вот тебе такой шикарный подарок офигенного качества!" Ладно бы денег не было, но их семья очень обеспеченная. Бесит. Ничего мне от них не надо. Лучше пусть ничего не дарят, чем такое. Но при этом, если мы дарим ей неугодный подарок, свекровь без стеснения расскажет, чем именно он не подошел. © Подслушано / VK
- Приехала к родителям на свой день рождения, в гости пришли, в том числе, соседи. Вручили они мне стремный набор соусников. Я из вежливости поблагодарила, а когда они ушли к себе, всучила соусники маме. Мол, может, вам в хозяйстве пригодится. Мама посмотрела на них странно и такая:
— Ты мне их уже давала.
— В смысле?
— Ты подарила мне эти соусники на день рождения 10 лет назад. Я их потом передарила соседям на годовщину свадьбы.
Круговорот соусников в природе, как говорится.
- Отмечала день рождения в ресторане. Свекровь подарила мне красивущие туфли. «Примерь», — говорит. Гости хлопают. Я пытаюсь их надеть, только у меня 39-й размер, а они 37-го! Свекровь картинно взмахнула руками, взяла одну туфлю и такая: «Ой, ну и лапищи у тебя, конечно... Мне вот они в самый раз!» И надела. Ну я говорю: «Если вам в самый раз, то и носите тогда». Ну она в них весь вечер и проходила, а потом с собой унесла. Такой вот подарок без подарка.
- Наша семья не богата. На этих выходных у меня был день рождения. Я не ждала от мужа каких-то супер-подарков, но то, что он мне вручил, повергло меня в шок. Благоверный подарил мне мочалку и шоколадку из магазина низких цен. И... все. Я всегда стараюсь продумать для него пусть не самые дорогие, но прикольные презенты. Например, на нашу годовщину я купила ему несколько значимых подарочков и устроила настоящий квест по их поиску — он с восторгом об этом еще несколько недель вспоминал. На день его рождения я тоже купила ему презентов и устроила целую игру — вместе с нашими детьми мы объясняли, почему каждая из этих вещей ассоциируется у нас с именинником. А мой благоверный решил не заморачиваться. Ну нет денег, так мог хотя бы добавить массаж или сделать открытку. Но нет. И муж вообще не понимает, чего это я злюсь, ведь «главное — это внимание!» Так я и не вижу никакого внимания к себе! Неужели я слишком остро реагирую? © Livingwhilereading / Reddit
- Троюродная сестра выходила замуж. Начали дарить подарки. Встал ее отец с ключами в руках. Все ахнули: «Машина!» А дядя сказал: «Это ключи от калитки, чтобы зять и дочь в гости приходили!» © Unknown author / Pikabu
- Старшему ребенку 5 лет, младшему год. Уже 1,5 года старший просит купить ему животину (то собачку, то кошечку, то хомячка, то морскую свинку). На вопрос, будет ли убирать за питомцем, естественно, отвечает: «Нет» (спасибо за честность). Муж категорически против даже комнатных цветов. И что вы думаете? Старшему на прошлой неделе крестный на день рождения подарил попугая. Не спросив, просто привез с хоромами на полкомнаты. Я в шоке! Первая мысль: «Хорошо, что не собака». Дети чуть с ума не сошли от счастья. Короче, за 4 дня пребывания пернатого мы уже потратились на жердочки, так как пластиковые вредные - нужны деревянные. А самое страшное, что я начала с ним разговаривать, а он мне в ответ чирикает. Похоже, в доме появился единственный жилец, который со мной просто разговаривает, а не только требует жрать, играть, стирать, убирать. © #щастьематеринства / VK
Порой подарок может оказаться настолько неуместным, что лучше бы его вообще не было. Однако у некоторых людей фантазия не ограничивается только цветами и сертификатами.
Комментарии
Привет некромантам.
По теме. Моя свекровь благополучно забывает про мой день рождения. И я в общем-то благодарна за это. Чем меньше шума и внимания, тем лучше)
Люблю практичные подарки. Мешок лука или картошки - это для меня было самое то
"В итоге пришлось прокладку им показать, чтоб отстали"
Тесты на беременность: просто существуют..