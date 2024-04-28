15+ бедолаг, у которых теперь от слова «подарок» появляется желание закрыть дверь и спрятаться под одеяло

Каждый раз, когда близится чей-то день рождения или юбилей, возникает вопрос о том, какой дарить подарок. Одни стараются ответственно подходить к выбору и учитывают все пожелания героя праздника, а другие просто вручают то, что завалялось где-то в закромах балкона. Порой все это приводит к курьезным ситуациям.