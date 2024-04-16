10 подарков, от которых у женщин уже глаз дергается, а их все несут и несут

Дареному коню в зубы не смотрят. Так может говорить только человек, которому лень заморачиваться над подарком. Обычно такие товарищи выбирают что-то банальное, ненужное или комбо. Мы выяснили, какие подарки многих женщин вообще не радуют, но им приходится улыбаться и благодарить.

Кухонные принадлежности

Тревожное Пирожное 2 часа назад Вы вообще видели, сколько сейчас хорошая сковородка стоит? Несите, несите мне, если вам не надо 😂 - - Ответить

Почему-то считается, что все женщины на свете фанатки кухни и готовки. А это значит, что в любой непонятной ситуации им надо дарить кастрюли, сотейники, сервизы. На деле же такой презент понравится далеко не всем. Во-первых, не все женщины любят готовить и нуждаются в очередной сковородке. Во-вторых, даже если условная сковородка нужна, то лучше не превращать ее в подарок. Важную для хозяйства вещь человек и так купит. Бесит, когда такие вещи дарит муж. В первые годы брака я получала именно такие подарки: день рождения — кастрюля, 8 марта — сковородка, годовщина — чайник. Я считаю, что такие вещи супруги должны покупать по ходу дела. Я полноценный член семьи, а не кухарка. У меня есть свои интересы, которые можно было бы учесть при выборе презента. Мужа я отучила, сделав зеркальный ход: он получил от меня молоток, набор отверток, дрель. Распаковав дрель, он заявил, что и так собирался покупать ее когда-нибудь потом, но точно не такую модель, да и не нужна она ему очень уж часто. Я ответила: «Скажи это моей сковородке для блинов». Вроде понял.

Свечи, диффузоры и благовония

Чтобы дарить таки штуки, нужно очень хорошо знать предпочтения человека. В противном случае такая безделушка может отправиться в мусорку — от многих диффузоров исходит такой сильный аромат, что голова трещать начинает. Еще и неприятный намек считывается — будто дома плохо пахнет, надо чем-то перебить неприятный запах. Если очень хочется подарить нечто подобное, можно выбрать свечи без запаха, зато необычной формы. Или же напрямую спросить у женщины, какие ароматы ей по душе. Так риск подарить бесполезную вонючку будет сведен к минимуму.

Вещи для детей

Да, ребенок — это чуть ли не самый важный (или самый важный) человек в жизни мамы. Но это не значит, что на свой день рождения или на Новый год она хочет получить что-то для него. Игрушки, детские книжки, развивашки есть смысл дарить именно ребенку в его праздник. Ходила на день рождения к маме крестника. Все подарили ей что-то для ребенка: конструкторы, развивающие коврики, одежду, наборы посуды. И только я принесла подарок для самой именинницы. Видели бы вы ее глаза, когда она поняла, что хоть кто-то вспомнил о ней!

Золото

Почему-то женщинам принято дарить золото по любому поводу. Когда нет других идей для подарка, когда надо извиниться, когда она родила. И в самом по себе золоте нет ничего плохого, но не на каждый же праздник его тащить — это уже как-то слишком. У меня тетка есть, у нее 4 сына, все женились. Каждая невестка в честь свадьбы подарила ей золотую цепочку (в нашем регионе так принято). Теперь все они лежат в шкафу, потому что зачем носить 4 цепочки разом? Самое смешное, что тетя в целом равнодушна к золоту, а муж дарит ей его вообще на все праздники. Почему он это делает? «Все женщины любят золото, ну и муж должен жене золото дарить». Тетка говорит, что скоро плюнет и сдаст золото, а на вырученные деньги купит себе то, что действительно хочет.

Техника для уборки

© Kowon vn / Unsplash shanghai48 8 минут назад Можете сказать, что я зажралась, но реально от робота-пылесоса взгрустнулось. Как раз накануне дня рождения размышляла - отношения с мужем уже не те, романтики никакой, он во мне видит только удобный обслуживающий персонал и пр. И тут благоверный мне торжественно вручает пылесос. Да я чуть не расплакалась - - Ответить

С подобными подарками такая же проблема, как и с кухонной утварью. Вряд ли ежедневное надраивание полов — главное хобби женщины. Даже если она любит заниматься уборкой, пылесос и так должен быть в ее арсенале. Кроме того, подобный подарок может быть воспринят, как намек на то, что дома плохо убирают.

Уходовая косметика

Обычно женщины тщательно подходят к вопросу к выбору косметики и тратят немало времени и сил на то, чтобы найти подходящие средства. Поэтому с высокой долей вероятности первая схваченная с полки банка не подойдет. Даже если крем дорогой и навороченный. Он может попросту не подойти под тип кожи, вызвать аллергию и так далее — просто деньги на ветер. Мне на 8 марта подарили набор кремов с комментарием: «Ты же любишь дорогую косметику, что-то простое тебе не подходит. Вот мы тебе как раз такую и нашли». Там были кремы из масс-маркета, по сравнению с которыми у целлофанового пакета вообще неплохой такой состав. Но дело даже не в деньгах (может быть, для дарителей то была приличная сумма), а в претензии, с которой мне вручили абсолютно бесполезный подарок. Кремы я, кстати, выбросила.

Бесполезные подарки

К этой категории могут относиться любые подарки, которые абсолютно не соответствуют увлечениям человека. Например, картина по номерам для человека, который не любит рисовать. Фэнтази-роман для человека, который любит только детективы. Раритетные виниловые пластинки для человека, у которого нет проигрывателя. Сюда же можно отнести и всевозможные штуки для занятий спортом для женщины, которая явно в нем не заинтересована. Скорее всего, такие подарки будут считаны как оскорбление или намек.

Съедобные подарки

Чтобы дарить что-то съедобное, надо хорошо разбираться во вкусовых предпочтениях женщины. В противном случае есть риск не угадать. Так, например, человек может не любить сладкое или иметь аллергию на фрукты или орехи. Поэтому, если не знаете наверняка, лучше откажитесь от этой идеи. Кроме того, подобное все же довольно банально. Если принципиально хочется подарить что-то съедобное, стоит обратить внимание на что-то необычное. Например, набор специй и масел. Еще один вариант — импортные продукты или деликатесы, которые не найдешь в ближайшем супермаркете.

«Прикольные» подарки

Сюда можно отнести любые слишком креативные вещи. Например, аляповатое кухонное полотенце или веселенькое кигуруми. Все это может быть «мимо» вкусовых предпочтений человека, не подходить по цвету или фасону. В итоге такой подарок в лучшем случае уйдет на тряпки.

Подделки, выданные за оригинал

Духи и украшения необязательно должны быть дорогими. Главное — чтобы они не были поддельными. Нет ничего хуже, чем выдавать фианиты за бриллианты, а духи из перехода за брендовый флакон. Обман раскроется, а женщина, скорее всего, будет чувствовать себя униженной и оскорбленной. Если денег на полноразмерный оригинальный флакон нет, но хочется подарить именно духи, можно обратить внимание на набор миниатюр. Они стоят дешевле, можно разом подарить несколько оригинальных ароматов.