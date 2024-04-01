19 счастливчиков, которые вылетели из магазина с уловом на миллион и улыбкой во все лицо

Ну кто из нас не любил читать про поиски сокровищ и всяческие приключения, связанные с ними! Но оказывается, на земле есть несколько мест, где действительно томятся несметные богатства. Ну а герои нашей статьи решили, что клад можно найти и в пределах своего города и отправились на ближайшую барахолку.

«Купила эту хрустальную баночку за $6, а дома узнала, что такие по $300 продают. Буду в ней печенье хранить»

Именно поэтому я всегда ношу с собой ювелирную лупу, увеличительное стекло и ультрафиолетовый фонарик. © merryone2K / Reddit

«Смотрите, что мы нашли. У мужа до сих пор улыбка до ушей. За ним по всему магазину ходили 2 дамочки, все надеялись, что он передумает это покупать»

«Обнаружила на барахолке этого маленького пингвиненка в коробке, полной детских игрушек. Оказывается, он стоит довольно много — около $ 400. Какой приятный сюрприз»

Да, это брендовая вещь, и пингвиненок реально может столько стоить. © DIDDY_COSMICKING / Reddit

«Купила эти вазы из молочного стекла. Они отлично смотрятся над камином или когда собраны вместе на обеденном столе»

«Одно из моих любимых занятий в комиссионных магазинах — поиск „уродливых произведений искусства“, от которых большинство людей нос воротит»

«Эти столовые приборы были в отдельных мешочках, и каждый стоил $3,5. Я обратила внимание, что они очень уж необычные. Обычно я покупаю только винтажные вещи, но решила рискнуть. Дома я провела небольшое исследование, и была шокирована стоимостью этого набора. В интернете его продают за $3950».

«Нашла винтажную сумочку La Regale из бисера. Да, она поношенная, но я все равно буду ею наслаждаться, так что все в порядке»

«Купила серебряное колечко, а руки у него, оказывается, отсоединяются. Только посмотрите, что там оказалось под ними»

«Как я могла не купить это платье? Правда, я пока понятия не имею, куда его надеть»

«Моя самая странная находка в этом месяце. В интернете за $100 такое продается»

«Знать».

«Я побежала через весь магазин, чтобы схватить их»

«Купили это великолепие в антикварном магазине»

«Нашла вчера великолепную шкатулку для драгоценностей 1940-х годов»

«Иногда ваш кошелек из искусственной кожи медленно разваливается на части»

«Вы чувствуете себя разорившейся старухой, которая не может позволить себе потратить еще целых $35 на новый. Но потом Вселенная посылает вам кошелек за $5, с которым вы чувствуете себя настоящей модницей».

«Как раз к весне»

«Я искала его много лет. Это грустный лягушонок Кермит. Такой маленький и милый. Он уже нашел себе дом на одной из моих полок»

«Купила я безобидный рулон ткани. Дома развернула и теперь даже боюсь к нему прикасаться. Там внутри оказался дорогущий японский пояс оби»

«Урвала на гаражной распродаже эти редкие часы за $30. В интернете их продают за $900.»

«Нашла эту очаровательную сумку Gucci за $7»

«Это ожерелье XVIII века, которое моя мама купила в комиссионном магазине за $9. Ее ювелир оценил его, и сказал, что оно стоит около $2000»