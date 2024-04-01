19 счастливчиков, которые вылетели из магазина с уловом на миллион и улыбкой во все лицо
Ну кто из нас не любил читать про поиски сокровищ и всяческие приключения, связанные с ними! Но оказывается, на земле есть несколько мест, где действительно томятся несметные богатства. Ну а герои нашей статьи решили, что клад можно найти и в пределах своего города и отправились на ближайшую барахолку.
«Купила эту хрустальную баночку за $6, а дома узнала, что такие по $300 продают. Буду в ней печенье хранить»
- Именно поэтому я всегда ношу с собой ювелирную лупу, увеличительное стекло и ультрафиолетовый фонарик. © merryone2K / Reddit
«Смотрите, что мы нашли. У мужа до сих пор улыбка до ушей. За ним по всему магазину ходили 2 дамочки, все надеялись, что он передумает это покупать»
«Обнаружила на барахолке этого маленького пингвиненка в коробке, полной детских игрушек. Оказывается, он стоит довольно много — около $ 400. Какой приятный сюрприз»
- Да, это брендовая вещь, и пингвиненок реально может столько стоить. © DIDDY_COSMICKING / Reddit
«Купила эти вазы из молочного стекла. Они отлично смотрятся над камином или когда собраны вместе на обеденном столе»
«Одно из моих любимых занятий в комиссионных магазинах — поиск „уродливых произведений искусства“, от которых большинство людей нос воротит»
«Эти столовые приборы были в отдельных мешочках, и каждый стоил $3,5. Я обратила внимание, что они очень уж необычные. Обычно я покупаю только винтажные вещи, но решила рискнуть. Дома я провела небольшое исследование, и была шокирована стоимостью этого набора. В интернете его продают за $3950».
«Нашла винтажную сумочку La Regale из бисера. Да, она поношенная, но я все равно буду ею наслаждаться, так что все в порядке»
«Купила серебряное колечко, а руки у него, оказывается, отсоединяются. Только посмотрите, что там оказалось под ними»
Ну неужели фото берут из одной копилки?!на прошлой неделе в подборке показывали!🤬
«Как я могла не купить это платье? Правда, я пока понятия не имею, куда его надеть»
«Моя самая странная находка в этом месяце. В интернете за $100 такое продается»
«Знать».
«Я побежала через весь магазин, чтобы схватить их»
«Купили это великолепие в антикварном магазине»
«Нашла вчера великолепную шкатулку для драгоценностей 1940-х годов»
«Иногда ваш кошелек из искусственной кожи медленно разваливается на части»
Точно кошелёк? С такой "цепочкой" мне больше клатч напоминает.
«Вы чувствуете себя разорившейся старухой, которая не может позволить себе потратить еще целых $35 на новый. Но потом Вселенная посылает вам кошелек за $5, с которым вы чувствуете себя настоящей модницей».
«Как раз к весне»
«Я искала его много лет. Это грустный лягушонок Кермит. Такой маленький и милый. Он уже нашел себе дом на одной из моих полок»
«Купила я безобидный рулон ткани. Дома развернула и теперь даже боюсь к нему прикасаться. Там внутри оказался дорогущий японский пояс оби»
«Урвала на гаражной распродаже эти редкие часы за $30. В интернете их продают за $900.»
«Нашла эту очаровательную сумку Gucci за $7»
«Это ожерелье XVIII века, которое моя мама купила в комиссионном магазине за $9. Ее ювелир оценил его, и сказал, что оно стоит около $2000»
Кстати, об украшениях. Некоторые звездные дивы порой любят выбирать себе такие колечки и сережки, что от них просто глаз невозможно оторвать.