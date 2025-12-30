Действительно, совы не только в лесах живут. Последний проект был в Ганновере. Снимала квартиру на окраине. Вечером слышу мяуканье котёнка. Пыталась это проигнорировать, но понимаю, что не успокоюсь, потому что, может, котенок забрался на дерево и не может слезть. Выхожу из дома, иду на звук. Вдруг вижу с дерева на дерево перелетает сова и издает звук, похожий на мяуканье. А вдали на другом дереве сидит ещё одна. Первый раз увидела сову а городе не в зоопарке.
16 случаев, когда культурные различия привели к уморительным курьезам
Путешествия и общение с людьми из других стран нередко оборачиваются неожиданными открытиями. То, что в одной культуре считается нормой, в другой может вызвать искреннее недоумение или смех. Мы собрали реальные истории из соцсетей, в которых культурные различия привели к неловким, забавным и очень запоминающимся ситуациям.
- Я Светлана. Меня один иностранец называет Sweet Ana, еще один попросил Suzie, потому что Светлана слишком для него. © svetlana.l.a.p
- Я просто Таня с тех пор, как переехала в Азию. Но, когда приходят посылки с Таобао, курьеры думают, что меня зовут «Ченко», потому что там указана фамилия Mishchenko, они это считывают как Мисс Ченко. © tricoteira
- Когда в детстве читала Гарри Поттера, не могла понять, почему для переноски писем были выбраны совы. Мало того, что они большие и приметные, так они же только в глубоких лесах живут! Но переехала в Англию, и, знаете... Они тут повсюду, даже в городах. И каждый раз, когда слышу их уханье, кажется, что эта сова принесла кому-то письмо, и всё становится таким волшебным и замечательным, и снова начинаешь верить в магию и Хогвартс. © Подслушано за границей / VK
- Почти год встречалась с голландцем. Однажды хотела купить бутылку воды, но у меня не было мелочи. Попросила его одолжить немного. Бутылочка стоила чуть больше евро. Закрутилась и у меня полностью вылетело из головы, что надо ему вернуть. На следующее утро он написал мне очень подробное сообщение о том, что брать в долг и не возвращать — показывать дурной характер. И в конце указал данные своего счета, чтобы я могла срочно скинуть ему деньги. © elissfr / Reddit
- Когда я был в Италии, даже в очень дорогих, красивых районах во дворах и на балконах можно было увидеть веревки с сушащимся бельем. Уважаю итальянцев за такие штуки. У них в стране вроде бы почти каждый может позволить себе сушилку, но они предпочитают вешать белье на всеобщее обозрение. © SleepyConscience / Reddit
- Когда я впервые приехал в Германию и не знал языка, в супермаркете увидел множество пакетиков с изображением животных. В Индии тоже нормально размещать животных на упаковке, но тигр в логотипе товара вовсе не означает, что это еда для тигра. Я купил несколько пакетиков с кошечкой на картинке, думая, что это еда для людей. Коллега обалдел, когда увидел как я уминаю содержимое упаковки за своим рабочим столом. Он-то мне и объяснил, что это еда для кошек. © Rudradeb Mitra / Quora
- Разговаривал с испанцем о культурных различиях, и он сказал, что знает один легкий способ понять, что человек из славянской страны, даже если тот говорит на испанском без акцента. Я спрашиваю: «Какой?» Он ответил: «Когда спрашиваешь, мол, как дела, человек из славянской страны начинает рассказывать, как он поживает, нравится ли ему погода, о сложностях на работе, в семье, а испанцы, к примеру, никогда не говорят ничего длиннее, чем „хорошо“». И ведь речь шла не о незнакомцах, а людях в приятельских или даже дружеских отношениях.© Unknown author / Pikabu
- Прошлым летом пару месяцев отдыхали на Мальте. И это было прямо больно, так как мы попали в сезон праздников. В каждой деревне есть свой праздник — феста, который продолжается около недели, и в это время с утра до вечера гремят фейерверки и хлопушки. Грохот стоит такой, что аж дома трясутся. Ну и каждый раз все собаки в округе заливаются лаем. © oh_no551 / Reddit
- Живу в дешевой студенческой общаге во Франции. Вчера пришли социальные работники, проводили контроль как живут студенты. Постояли на пороге с грустными лицами, повздыхали, и сказали, что мне придется съехать. А знаете почему? Потому что у меня в комнате обои старые, и так жить нельзя. Дали мне новую комнату с ремонтом этажом выше. © Палата № 6 / VK
- Жили в Венесуэле. Пригласили местных на ужин. Ночь на дворе, а они все сидят. Муж и так, и так намекает, мол, мы уже в это время спим. Еле-еле довел их до дверей, и там они застряли — стоят и не уходят. Я в отчаянии взмолилась: «Ребята, может, вы домой уже?» А они, чуть не плача, говорят: «Так вы нас не отпускаете!» Оказывается, в венесуэльской культуре невежливо, когда гость уходит сам по себе. Нужно подождать, пока хозяин проводит до двери, откроет ее и выйдет вместе с вами за порог.
- Переехала в Данию пару лет назад, и самым большим культурным шоком для меня стал Julefrokost, что переводится как «рождественский обед». Звучит хорошо, типа такой праздничный прием пищи. Когда нас впервые пригласили, муж предупредил меня, чтобы я ничего не ела до, потому что будет много еды. Я не придала этому большого значения. Оказалось, что «обед» это так, одно название. Люди садятся за стол около полудня и не встают с места до полуночи, а то и позже. И все время на стол подаются новые блюда. На мой первый джулефрокост, я уже часам к трем дня была готова лопнуть. © Aelle1209 / Reddit
- Приехала по обмену в Европу. Собрались всей группой на дачу. Попросила итальянца донести чемодан. А он, мол, ты уверена? Говорю: «Да». Взял он мой чемодан и потащил к машине. Тут подбежал другой одногруппник, вцепился в мой чемодан и выпалил: «Подожди, ты уверена?» Оказалось, что если я не надеюсь на отношения с этим вот конкретным итальянцем, то чемодан должна тащить сама. А так я ему жирно намекаю, что у нас все будет. Орала я на всю улицу, чтобы итальянец чемодан мне отдал. © Подслушано за границей / VK
- В Пекине китайцы очень откровенно рассматривают вас — на улице, в кафе, гостинице. А ко мне как-то подошел один и с улыбочкой выдрал волос с моей головы. Сосредоточенно накрутил на палец, достал портмоне и вложил в отделение с прозрачным окошечком. Я офигела, но оказывается это у них примета такая — положи волосок блондинки в кошелек и будет тебе счастье. © Подслушано за границей / VK
- Мой японский босс выглядел таким испуганным, когда я съела виноград прямо с кожурой. Уверена, что у меня было еще масса культурных промахов, но этот шокировал его до глубины души. © RavioliGale / Reddit
- Живу в Германии, в нашем округе на автобанах нет скоростных ограничений. Поехали с мужем к его сестре, а он любит быстро ездить. Гонит, как может. Перед нами вылетает маленькая машинка и очень быстро обгоняет, я прямо удивилась. Но в еще большем шоке была, когда увидела, что в той машине две бабульки в возрасте так лет семидесяти. © Подслушано / VK
- Устроилась в международную компанию. Начальник — француз. Знакомимся, я ему: «Людмила, можно просто Люда». Он: «Нет-нет, мы так имена не сокращаем!» Ну ладно, думаю, дело ваше. Он берет, выводит в центр офиса и торжественно объявляет: «Коллеги, прошу любить и жаловать! Это Люлю, наш новый менеджер!»
