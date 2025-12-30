16 случаев, когда культурные различия привели к уморительным курьезам

Я подозреваю, что сообщение про про сушку белья на улице написал американец. Когда в США начали выводить на рынок сушильные машины, одной из внушаемых маркетологами установок было "только нищие сушат белье на улице, это стыдно, это фу, это бе, это снижает стоимость вашего жилья" и все такое. В итоге все купились на это и теперь у них реально есть в голове такая установка. Поэтому американцы воспринимают Италию нищей.

Но в последнее время, в процессе внедрения всяких "экологичных" идей, американцы вдруг выяснили, что сушить белье на улице - это бесплатно, полезно и экологично! Хотя, конечно, большинство все равно считают, что сушат белье на улице только нищие и "всякие хиппи".