1 час назад
15 историй с работы, которые уже никаким ластиком из памяти не сотрешь

На работе иногда случаются вещи, о которых люди потом вспоминают всем отделом: от странных газетных объявлений от незнакомцев до казусов с одеждой. Эти истории заставляют смеяться, удивляться и немного вздыхать: такова жизнь в офисе.

  • Не могли найти разработчика: кто ни придет — через месяц сбегает. Как-то заходит к нам эйчар: «Ура, я нашла кого надо! Но есть одно „но“. Узнаете — не поверите». И показывает его резюме. Читаем и чуть ли не сползаем под стол от смеха — там черным по белому: Максим Проблемов. Решили, что с такой фамилией он в наши вечные проблемы идеально впишется! Кстати, этот Максим оказался крутым специалистом, и с его приходом все заработало гораздо лучше.
  • Я был в Таиланде по делам и запланировал несколько экскурсий. Как-то отдыхал в заливе Пхангнга. Лодка сломалась, когда мы уже заканчивали поездку. Времени зайти в отель и переодеться не было, поэтому я пошел на рабочие встречи в ярко-синих плавках с тиграми, футболке и кроссовках. А еще я был весь обгоревший на солнце. Две встречи прошли хорошо, и люди смеялись вместе со мной. А вот третья была так себе. Мой водитель был одет более уместно, чем я. Никогда не забуду, как клиенты подошли к нему, а он повернулся и указал на меня. © CrutchedIce / Reddit
  • Играли на обеде в игру «Две правды и одна ложь». Новенькая коллега выдала: «В моей квартире живет альпака, я собрала зубы всех видов акул и была дублершей звезды кино». Мы посмеялись: ну и придумала! Но когда она открыла галерею в телефоне, обалдели: там было фото альпаки на фоне ее дивана, снимки коллекции зубов (достались от дедушки-океанолога). А вот дублершей она никогда не была — этот вариант она придумала на ходу.
  • Я тогда работал в технической поддержке. Однажды звонит клиент и говорит:
    — Я уронил ресивер в бассейн. Моя страховка это покрывает?
    Я стараюсь понять, как он вообще это смог сделать, а он объясняет: у него на улице стоит телевизор, он переносил ресивер, споткнулся, прибор отскочил от террасы прямо в бассейн. Обычно страховка не покрывает повреждения от воды, но мой начальник сказал, что в данном случае ресивер, скорее всего, был уничтожен при падении — а это уже страховой случай. Поэтому мы выслали ему новый прибор, а потом еще долго вспоминали тот случай. © Local64bithero / Reddit
  • Пришел на собеседование. Строгий на вид рекрутер неожиданно спрашивает: «Представьте, что вы — садовый гном. Уговорите этот фикус переехать в другой офис без доплаты. Начинайте». Я в ступоре. А рекрутер вдруг присел на корточки и как давай вдохновенно рассказывать фикусу про новый вид из окна и перспективы роста. Я тогда добавил, что, как гном, гарантирую растению ежедневную полировку листьев и отборные удобрения. В итоге меня взяли. Компания занимается разработкой игр, и им нужен был человек, способный на ходу придумывать диалоги для самых нелепых персонажей. А фикус действительно переехал в мой кабинет.
  • Работаю секретарем в крупной компании. На носу важное совещание, я готовлюсь. И вот наступает тот самый день. Как назло, проспала! Прилетаю на работу, а там все уже собрались. Снимаю пальто, чтобы сесть, и еле сдерживаю смех, так как вижу, что пришла в своих бордовых пижамных штанах! Да еще расшитых серебристыми уточками. Но самое интересное, что у гостей настроение сразу взлетело, договор подписали, все прошло как надо. Но вот моя невнимательность — это, конечно, отдельная история.
  • Мы были в рабочей поездке. Сидели в уличном заведении на углу, и через какое-то время в полуметре от нашего стола начала играть группа музыкантов. Дали им долларов пять, чтобы они ушли, и мы могли спокойно поговорить (общались жестами и пантомимой — мы не знали португальского, они — английского). Через несколько минут подошла другая группа. Им тоже дали денег, чтобы отстали. Видимо, информация разлетелась быстро. Целый час к нам подходили разные артисты и буквально донимали нас в надежде, что мы снова заплатим, лишь бы они ушли. © slider728 / Reddit
  • Раньше я подрабатывал в зоомагазине.Однажды расставлял товары на полках, и когда наклонился, штаны с громким треском порвались. Получилась огромная дыра, мне пришлось позвонить отцу, чтобы он принес новые брюки. © _****_Ocean_ / Reddit
  • Я была на совещании, которое с самого начала обещало быть напряженным. Повод был такой: мне поручили проект с абсолютно нереальными сроками. Объем работ был непонятный, вопросы сформулированы туманно, а для работы нужны были данные, к которым у нашего отдела не было доступа. Мой начальник, явно считавший себя гением, совершенно не видел в этом проблем. За столом сидело высшее руководство, я и мой начальник. Двое руководителей заспорили, разговор перешел на повышенные тона. И что в этот момент делает мой босс? Он засыпает. А потом, что еще хуже, начинает храпеть. Он сидел слишком далеко, чтобы я могла его толкнуть, поэтому совещание просто продолжилось без его участия. Я чувствовала себя не в своей тарелке. © Hillytoo / Reddit
  • Я управляла небольшим офисом с тремя сотрудниками. Они каждый день путали документы, поэтому я как-то между делом предложила повесить на стены алфавит, как это делают в детском саду. Мол, так им легче будет запомнить, что буква «R» идет после «Q» и так далее. Одна девушка глянула на меня и фыркнула: «Не получится разместить 48 букв по всему офису». Я просто стояла и смотрела на нее, пока другая девушка не рассмеялась и не сказала: «В алфавите 24 буквы» (в английском алфавите 26 букв — Прим. ред.). Кстати, первая девушка теперь замужем за моим лучшим другом. © Ofvlad / Reddit
  • У нас нет дресс-кода. Однако же правила приличия есть правила приличия, и до сих пор никто не злоупотреблял этим даже в летнюю жару. Недавно взяли нового сотрудника, молодого парня. И вот представьте. Зима. Он приходит и переодевается в цветастую гавайскую рубашку и шорты. На все вопросы и замечания удивленный вопрос: «А разве у нас есть дресс-код?» Проблема еще в том, что взяли его на должность юриста, в том числе по трудовым отношениям. Так что попросить его уйти по собственному желанию не получится, а ошибок он не совершает. © Подслушано / Ideer
  • Коллега сказала начальнице, что опоздает с обеденного перерыва, потому что на улице дождь. Вот только начальница в это время сидела у окна и видела, что дождя нет. © glenthegeek / Reddit
  • Новый охранник с утра повеселил. Прихожу на работу, он спрашивает мою фамилию, а потом говорит: «Что-то я вас раньше не видел». Помолчал пару секунд и продолжил: «А, я ж и сам тут первый день работаю». © Убойные Истории / VK
  • На работе сегодня было неожиданное. Стою на крылечке, подходит ко мне дяденька с газетами. Дальше наш диалог:
    — Вы тут работаете?
    — Да.
    — Передайте вашему руководству.
    И газету мне сует. Машинально беру, так как все еще в своих мыслях. Задумчиво провожаю его взглядом, разворачиваю газету: «Работа для вас». Как-то плохо, похоже, дяденька о нашем руководстве думает... © Убойные Истории / VK
  • Я работаю в отеле. Раньше у нас была администратор, которая каждый день опаздывала минимум на 15 минут, а иногда на целый час. Почему ей это разрешалось — для меня загадка. Но самое смешное в ее постоянных опозданиях — это были ее оправдания. Ее «коронная» отмазка звучала так: «Меня задержал поезд». Но она жила с той же стороны от путей, что и отель, так что ей вообще не нужно было через них переезжать. Мы пытались ее подловить: «Ты приехала на работу прямо из дома?» — «Да», — говорила она. «Так как же тебя поезд задержал?» Она не могла ответить, но было смешно наблюдать, как она сама запутывается в своей истории. Надо отдать ей должное: она всегда стояла на своем и ни разу не изменила версию. В итоге она все-таки уволилась. © llcucf80 / Reddit

