20 собеседований, которые прошли так лихо, что захотелось повторить на бис

А я видела, как шеф справляет нужду. У нас было два туалета, вход из одного предбанника. Но в мужском перегорела лампочка, а окна там не было. Поэтому он пошел в женский, но почему-то не закрыл дверь. Стоял над горшком, наклонившись, уперев руку в стену. Я не зашла, только дверь открыла, увидела его и подумала - опять бачок протекает, что ли? Тихонько закрыла и пошла на место. Потом поняла, что он там делал... Он меня не видел, так что я могла не краснеть при встрече.



А потом секретарша тоже пошла по своим делам, слышим визг со стороны туалета, бежим туда, она идет навстречу и ржет. Мы спрашиваем - Что, таракана увидела? А она - Почти. Нашего программиста.



Вот что они дверь не могут закрыть? Так торопятся?