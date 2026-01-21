20 собеседований, которые прошли так лихо, что захотелось повторить на бис
Кто сказал, что собеседование — это обязательно нервотрепка и дрожащие коленки? Забудьте про скучное «кем вы видите себя через 5 лет». В этих историях царит полная импровизация. Наши герои попали на собеседования, которые больше напоминали веселый квест.
- Пришла устраиваться администратором. Собеседование проводили сразу двое: директор и эйчар. Вопросы стандартные, все шло гладко. Вдруг спрашивают: «Замужем?» Отвечаю: «Нет». Мы уже заканчиваем, я собираюсь встать, и тут директор меня останавливает: «Знаете, вы нам подходите. Мы готовы оформить вас прямо сейчас, но только если подпишете этот договор». Протягивает бумагу. Я начинаю читать, и у меня глаза на лоб лезут. Там черным по белому прописано условие: «Сотрудник обязуется не вступать в брак в течение первого года работы».
- Прихожу на собеседование в небольшую фирму. Проводит собственник лично. Первый вопрос: «Почему вы хотите работать в нашей компании?» А я, ничуть не стесняясь, отвечаю: «А с чего вы взяли, что я хочу работать в вашей компании? Я пришел как раз узнать о вас, чтобы принять решение, хочу ли». У него аж глаза округлились. Видать, думает, что если деньги платит, значит, все сразу хотят, невзирая ни на что. © a.bukhonok
- Прошла собеседование в магазине в торговом центре, где я уже работала три месяца, а потом перевелась в другой филиал и отработала там минимум год. Я знала эту работу вдоль и поперек, мне даже обучение не нужно было. К тому же могла выходить хоть каждый день. А мне говорят: «Вы нам не подходите». И я сижу такая: чего? Что им вообще надо было? © B2utyyo / Reddit
- Проходила собеседование в одну компанию. Все шло идеально. И тут эйчар прищуривается, хитро улыбается и говорит: «Отлично, осталось последнее задание». Я напряглась. Она смотрит мне прямо в глаза, медленно достает из кармана карандаш и выдает: «Попытайтесь взять этот карандаш». Ну, думаю, делов-то. Тянусь к ней через стол, чтобы взять, а она резко отводит руку назад. Делаю еще одну попытку — она снова убирает его подальше, будто дразнит. Я смотрю на нее в полном недоумении. В итоге на работу меня так и не взяли. И я до сих пор ломаю голову, что это было. Нужно было кинуться в драку? Прыгнуть через стол? Загадка века.
- Последнее собеседование прошло как по маслу, если бы не один «нюанс». На выходе из кабинета я широко распахнула дверь, сделала решительный шаг вперед и уткнулась лицом в чью-то норковую шубу. Виновато поднимаю глаза, а передо мной стоит не кто-то, а болтается вешалка с верхней одеждой! Я была так рада успеху, что «вышла» из кабинета прямо в шкаф. Директор до сих пор шуткует, что я мастак выходить из нестандартных ситуаций.
- У меня было собеседование, которое проводил сам генеральный директор. В процессе мы поняли, что оба писали магистерскую диссертацию у одного и того же научрука. Интервью на этом фактически закончилось — мы еще час болтали, вспоминая его легендарную рассеянность. В итоге я ушел и с оффером, и с зарплатой выше той, на которую вообще рассчитывал. © Unknown author / Reddit
- Мне было 21, я еще только начинала карьеру. Собеседование проводили хозяин небольшой семейной компании и его жена. Сначала были стандартные вопросы, а потом хозяин начал спрашивать, есть ли у меня партнер, живем ли мы вместе и так далее. Потом сделал паузу и сказал: «Я знаю, что этого спрашивать нельзя, но спрошу. Какие у тебя планы на пять лет? Будешь ли ты рожать детей? Мне нужно учитывать это, если ты собираешься забеременеть». По жене было видно, что она в ужасе, как и я. В итоге мне предложили работу, но я отказалась. © Crossing-TheRubicon / Reddit
- На собеседовании меня спросили, сколько я плачу за аренду в месяц — я, молодая и наивная, назвала сумму. В ответ слышу: «Меня это беспокоит, потому что базовая зарплата на этой должности покрывает твою аренду, так что у тебя не будет стимула продавать продукт». Типа, ЧТО? Я устроилась на другую работу, но потом мне еще звонили несколько раз, оставляли сообщения вроде: «Мы пытались дать тебе шанс», как будто делали мне одолжение. © Unknown author / Reddit
- Сижу на собеседовании. Женщина рассказывает о компании, и вдруг у неё начинает разрываться телефон. Она недовольно бросает: «Извините, мне тут постоянно звОнят». Я на чистом автомате, даже не успев прикусить язык, поправляю: «Не звОнят, а звонЯт». И тут меня прошиб холодный пот. Думаю: ну все, приплыли. Сейчас укажут на дверь. Женщина замолчала. Долго смотрела на меня в упор, мерила взглядом с ног до головы. А потом выдала: «А мне нравятся грамотные люди. Нам такие и нужны». Никогда я еще так собой не гордилась!
- Я пришел на собеседование в магазин инструментов — обычная работа в офисе, и в объявлении это было четко указано. Оказалось, такой должности вообще не существует. Это была фальшивая вакансия, чтобы на интервью уговорить человека согласиться на другую работу с ужасным графиком. Сначала подумал, что это ошибка, такое бывает. Но когда я указал им на несоответствие, они даже не признали его, а на следующий день в письме грубо отозвали предложение и написали, что мне стоит подумать, хочу ли я вообще работать где-либо, прежде чем отправлять резюме. © Yab0iFiddlesticks / Reddit
- Я пришел на собеседование к старшему директору банка на позицию исследователя данных. Мое резюме было длинным, с большим количеством информации. Директор опоздал на пять минут и пригласил меня прямо в свой офис, после чего сразу сказал: «Твое резюме слишком длинное, я его не читал. Почему ты считаешь, что подходишь нам?» Я ответил: «Если вы даже не читали резюме, зачем я здесь?» Он попросил рассказать о себе, я повторил, что вся информация есть в резюме. В итоге услышал: «Интервью окончено». Я встал и ушел.
Позже рекрутер сообщил, что я прошел в следующий раунд. На мои слова о том, что весь процесс был жутко непрофессиональным, он сказал, что это была проверка. Короче, я отказался. © Kthak_Back / Reddit
- Будучи студентом устраивался на работу в одну крупную компанию, где очень хотел работать. Была вакансия «администратора почтового центра», если не выпендриваться — почтальона. Нужно было носить письма и принимать их на отправку. Так вот я попал на собеседование и на вопрос рекрутера «почему мы должны вас взять?» я ответил монологом из фильма «Семьянин». Там Николас Кейдж с пылом убеждает своих будущих боссов принять его на работу, рассказывая о том, что он в себя верит, знает из какого он теста сделан, и что он готов парковать машины, но лишь бы его взяли и он покажет на что он способен. Я точь-в-точь повторил эту речь. Прав у меня не было, поэтому вместо «готов парковать машины», вызвался закрывать и открывать входные двери в компании, лишь бы взяли. Хрен бы знал как я бы открывал и закрывал вращающиеся двери, но не суть. Мне пообещали перезвонить. Перезвонили на следующий день и сообщили, что их впечатлила моя речь и я принят на работу в почтовый центр. Так что смотрите фильмы, иногда это полезно. © yerlanislyamov
- История о лучшем собеседовании. Я девять месяцев не программировал. И вот, за день до интервью, успел посмотреть в интернете ответ только на один вопрос. И угадайте что? Единственный технический вопрос на собеседовании оказался ровно тем, который я повторил. В итоге работаю в компании уже десятый год. © JVM_ / Reddit
- Как-то был на собеседовании, началось все нормально, но очень быстро начались какие-то бесконечные вопросы по языку программирования, которым я почти не владел, вместо того, в котором я реально разбирался. В итоге, конечно, провалил интервью.
Потом звонит друг, который там работал, спрашивает, как прошло. Я объясняю ситуацию. И тут оказалось, что меня вообще записали не на ту позицию. Потому и вопросы были странные. Провели короткое повторное собеседование — и взяли на работу. © couchwarmer / Reddit
- Знакомство с будущим начальством прошло при весьма странных обстоятельствах. Я тогда был на втором собеседовании, пил кофе с HR, она сказала, что еще минут 10 и придет начальник. Ну я решил зря не терять время и сходить в уборную. Сижу себе, думаю о своем, как вдруг резко открывается дверь и забегает какой-то мужик в мою кабинку. Я от страха чуть не умер там! Он сам покраснел, извинился, я еще подождал специально, чтобы он наверняка ушел из уборной, но нет же... Встретились возле умывальника, с красными рожами моем руки, неловко молчим, а тут он говорит, протягивая мне руку: «Вы, наверное, Алексей? Я Дмитрий Сергеевич, ваш начальник». С того самого рукопожатия возле умывальника я жутко краснею, когда вижу своего начальника. © Не все поймут / VK
А я видела, как шеф справляет нужду. У нас было два туалета, вход из одного предбанника. Но в мужском перегорела лампочка, а окна там не было. Поэтому он пошел в женский, но почему-то не закрыл дверь. Стоял над горшком, наклонившись, уперев руку в стену. Я не зашла, только дверь открыла, увидела его и подумала - опять бачок протекает, что ли? Тихонько закрыла и пошла на место. Потом поняла, что он там делал... Он меня не видел, так что я могла не краснеть при встрече.
А потом секретарша тоже пошла по своим делам, слышим визг со стороны туалета, бежим туда, она идет навстречу и ржет. Мы спрашиваем - Что, таракана увидела? А она - Почти. Нашего программиста.
Вот что они дверь не могут закрыть? Так торопятся?
- Третье и последнее собеседование в одной IT-компании. Первые два прошли отлично, мне сказали, что это формальность — меня хотят взять. Собеседование с руководителем началось нормально: сходили за кофе, немного поболтали. Вернулись в офис, сели. Он посмотрел мое резюме и сказал: «Здесь написано, что вы хотите такую-то зарплату». Я подтвердил и объяснил, что это рыночная ставка для моих навыков и опыта. Он посмотрел и заявил: «Я не думаю, что вы заслуживаете такую сумму». Я быстро собрал вещи и ушел. А через год компания обанкротилась — так что можно сказать, что мне повезло. © weirdkid71 / Reddit
- Была на собеседовании. Мне отказали, потому что я студентка и очень молода, и мне будет тяжело выдержать стресс и напряжение. Я разозлилась и с криками: «Да вы знаете, что такое сессия? Что такое зачеты, курсовые, экзамены? Попробуйте пережить это все, сделать за короткий срок и сдать вовремя, да при этом еще и спать по 4 часа в сутки, питаясь как таракан! И после этого я не стрессоустойчива?!» В тот же день мне позвонили и предложили должность, еще выше той, на которую я претендовала. Сегодня у меня первый рабочий день. © Не все поймут / VK
- Я проходила второе телефонное собеседование на должность, для которой подходила идеально. Минут через десять после начала мне прилетает письмо от самого интервьюера: «Мы выбрали другого кандидата». И при этом он продолжает задавать вопросы, будто ничего не произошло — видимо, хотел закрыть процесс по правилам. Ну раз уж они решили потратить мое время, я тоже не осталась в долгу. Задала штук десять уточняющих вопросов, растянула разговор больше чем на час — пусть тоже почувствуют, как это приятно. © Unknown author / Reddit
- Мне на собеседовании задавали стандартные вопросы, один из них был: «Какие у вас сильные стороны?» Мой ответ: «Я ленивая». Пояснила, что это значит: чтобы тратить как можно меньше усилий, я делаю работу по инструкции правильно с первого раза. Так не приходится потом исправлять свои ошибки и терять время впустую. И это сработало! Вот уже пять лет работаю в этой компании. © PowerSkunk92 / Reddit
- Много лет назад я устраивался рабочим на стройку жилого комплекса. Разговор с работодателем зашел о лодках, и я сказал: «Погодите минутку». Достал из машины фото лодки, которую сфотографировал, и сказал, что это самая крутая лодка, которую я видел, и рассказал, где ее увидел. Он сказал: «Да, отличная лодка, у меня она уже много лет, обожаю ее». Ну и понятно, меня тут же взяли на работу. © Bubbaganewsh / Reddit
