19 жизнеутверждающих воспоминаний из времен, когда дневники были бумажными, а воображение заменяло нам гаджеты
Истории
1 час назад
Детство у многих ассоциируется со свободой, беззаботностью и бесконечно длинными днями. Вернуться туда невозможно, но теплые воспоминания никуда не исчезают — ими можно делиться и будто на минуту снова ощущать ту самую легкость. Иногда одной такой истории хватает, чтобы настроение стало светлее.
- В детстве сестра сказала, что если за мной кто-то гонится и я произнесу фразу «Мама мия, Санта Мария», то человек останется на 500 метров позади. Мне было 7–8 лет, и я поверила. Зная этот «секрет», я пристала к соседскому мальчику, он погнался за мной, а я всю дорогу шептала «Мама мия...», будучи в полной уверенности, что догнать меня он не сможет.
Когда кто-то схватил меня за косу и сказал: «Будешь еще обзываться? Извиняйся!», я была в шоке. Поковыляла домой и пожаловалась сестре. Она уточнила, громко ли я это говорила или шепотом. Услышав мой ответ, добавила: «Ну вот, сама виновата, надо было громко». Что вы думаете? Я снова пристала к тому же мальчику, и он опять за мной погнался. Я бегу и кричу изо всех сил: «Мама мия, Санта Мария!» Бегу и кричу. Когда устала, обернулась — его нигде не было. Я поразилась: это работает! А на самом деле какая-то женщина услышала мои крики, отругала его за то, что он обижает девочек, и он отстал. © i_best_kz
- Мой дед, старый моряк, не знал слов любви. Но летом ни свет ни заря он уходил в магазин и приносил мне стаканчик мороженого. Я еще спала, а он тихонько подходил к кровати и ставил мне мороженое на лоб. Я от этого просыпалась и сразу ела мороженое! © esterrosenbl**
- Мы печатали деньги, у меня был набор штампиков, каждому номиналу соответствовал свой штампик и свой цвет, напечатали каждой в компании одинаковое количество и раздали. Это нужно было для игры в рынок. А поздно вечером у меня на пороге появилась одна девочка с интересным предложением напечатать нам с ней втайне от остальных дополнительные партии денег. Я не устояла, и мы включили печатный станок и разогнали инфляцию. © ShadberryN / Pikabu
«Мы устраивали показ мод»
- Лет в 5 мы с подружкой представляли себя красивыми дамами в туфлях на каблуках. Вместо каблуков были деревянные кубики, подложенные в колготки. Ходить было больно, но красота требует жертв. © Kriptomnesia / Pikabu
- В подростковом возрасте пытались создать с подружкой музыкальную группу, где она бы играла на клавишах, а я на гитаре. При этом мы жили далеко друг от друга, потому «репетировали» по телефону, играли друг другу в трубку. © Аноним / Pikabu
- Учился в первом классе, школа была метрах в 500 от дома, поэтому ходил самостоятельно. Мама давала мне с собой яблоко, типа на перемене съешь. Я привязывал к нему нитку и тащил его за собой всю дорогу, представляя, что это машинка. В школе обтирал его об пиджак и съедал. © Qwertyewsky / Pikabu
- Года в 3 я заявила папе, что хочу в ресторан! Он отвел меня в кафе, я как сейчас помню, зал был пустой, на столах скатерти, все так чинно, благородно. Как в кино, к нам подошел официант и даже спросил меня, что я хотела бы съесть. А папа был настоящим джентельменом, и я, словно маленькая леди. Короче, я полностью осталась удовлетворена «рестораном». © morankahanna
«В моем детстве на новогоднем утреннике все мальчики были зайчиками, а девочки снежинками»
- Мне было лет пять. В детском саду проводились мероприятия «мини-концерты», на которых мы показывали танцы и пели песни. Мои родители тогда много работали и не могли часто приходить, и я оказалась единственной, к кому из родных никто не пришёл. Помню, что я очень на них обиделась и плакала весь день. Уже на следующий такой концерт мой друг, мальчик по соседству, организовал, собрал всех детишек со двора, и они все пришли смотреть на мои танцы. © kairban
- Я играла в игру, где мне вылезло уведомление на английском языке. Я позвала деда, и он 6 часов сидел с словарем, переводя огромный текст. Принес мне поздно ночью листочек, с аккуратно написанным текстом, выделенными ключевыми словами и подписью «Перевод: дед Владимир». © liliput0905
- Любил в детстве записываться на аудиокассеты. Вел радио трансляции, разговаривал сам с собой разными голосами, имитировал звонящих в студию. Тогда был год змеи, и у меня была мягкая игрушка — маленькая красная змейка, которую я озвучивал высоким мультяшным голосом. Вел с ней радио эфиры. © UglyM********** / Pikabu
«В тот день мы гуляли в зоопарке, мне купили шарик. Счастью не было предела, пока он не улетел»
- Я была уверена, что водосточная труба нашего дома — это хобот слона, который живёт на крыше. Кормила его травой, старательно запихивая её в трубу. Как же потом папа ругался, периодически прочищая ее и не понимая, как трава там постоянно оказывается. © Gkkhxdfhklppppp / Pikabu
- Когда я был маленьким, я очень боялся, когда кипит чайник. Его свист казался мне зловещим. Каждый раз, когда он начинал издавать этот пронзительный звук, я замирал на месте, не зная, что делать. Однажды мама вышла к соседям, а я играл в своей комнате, чайник начал свистеть. Я замер, а потом, собрав все свое мужество, решил, что нужно что-то делать. Забежав на кухню со своим страхом, я выключил чайник. В тот момент я почувствовал себя настоящим героем, победившим страшного монстра. © miha55555 / Pikabu
- Обычный день в школе. Захожу я в класс, а мне говорят, что мое фото в городской газете. Я, конечно же, очень удивился, ибо учился я средне, чемпионом не был. Потом притащили газету, а там это групповое фото. И тут все встало на свои места. Вспомнили мы с ребятами, что давненько к нам в школу приходил фотограф и делал снимки на наших занятиях, тут вот сидим учителя слушаем, а тут вот кто-то отвечает у доски. А на перемене мы дурачились, бегали и просили фотографа нас «пофоткать», ну и он «щелкнул» нас пару раз. Время прошло, и мы позабыли про это, и вот, пригодилось фото. Так мы получили свои 15 минут славы. © Duke.Alba / Pikabu
- В 8 лет я нравилась одному мальчику. Как-то раз его лучший друг передал мне мишку, два плюшевых сердца и открытку с признанием. И это при всех моих друзьях! Меня аж в жар бросило, я сказала, мол, ничего мне не надо, никого не люблю — и вернула подарки. Вечером прихожу домой, а там папа загадочно улыбается и протягивает мне те же самые подарки... Оказалось, что мальчик пришел ко мне домой с этим джентельменским набором. Когда папа недоуменно спросил его, в честь чего дары, тот ответил: «Потому что я люблю вашу дочь». Оказывается, даже в восемь лет можно быть мужчиной и понимать, что если ты что-то даешь — ты не забираешь это обратно, даже если тебе отказали. Без драм и «а ты мне что?» Мишка, кстати, до сих пор со мной. © liza_in_black_
- У моего дедушки был отдельный шкаф со сладостями для меня. Каждый раз, когда мы с мамой приезжали к нему, он всегда говорил, что что-то мне купил. Там было все, что могла пожелать моя душа: шоколадки, чупа-чупсы и даже мороженое в морозилке. И дедушка мне на всю мою жизнь дал два наставления «учи языки» и «если не впускают в дверь — лезь в окно». © naihnetix
- В классе 5 мы с подругой были в контрах с одним двоечником и хулиганом. Вечно прогоняли его из нашего двора. Как-то раз подругу загнали домой, а одной мне стало скучно. Вдруг ко мне подошел этот хулиган, быстро сунул тяжеленькую коробочку и убежал. Я открыла, а там клад для сороки: куча камушек, бусинок — тогда подобное не продавалось, не знаю, где он всё это наковырял. Так что того, кто решил всерьез одарить, и палками не напугаешь. © mari_24kz
