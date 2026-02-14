19 жизнеутверждающих воспоминаний из времен, когда дневники были бумажными, а воображение заменяло нам гаджеты

Детство у многих ассоциируется со свободой, беззаботностью и бесконечно длинными днями. Вернуться туда невозможно, но теплые воспоминания никуда не исчезают — ими можно делиться и будто на минуту снова ощущать ту самую легкость. Иногда одной такой истории хватает, чтобы настроение стало светлее.