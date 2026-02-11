«Иду в туалет, и там мне мужчина … 0_0… с (!) соседнего стола …0_О .. говорит…)😳
15 человек, чья жизнь интереснее любого сериала для всех знакомых и не очень
Иногда кажется, что у некоторых людей есть особый талант — комментировать чужую жизнь без приглашения. То кто-то переживает за ваши финансы, то вдруг решает, как вам правильно воспитывать детей или строить отношения. В этой подборке люди с юмором и самоиронией поделились историями о бестактных замечаниях, которые им довелось услышать. Получилось жизненно, узнаваемо и местами даже смешно.
- Я давно мечтала о вкусном стейке из хорошего мяса, пошли с любимым в ресторан. Я беру себе стейк, вкусно едим, смеемся, все идеально. Иду в туалет, и там мне мужчина с соседнего стола говорит: «А вы знаете, что тут стейк стоит 7 тысяч, а вы разводите парня, как не стыдно!» Отвечаю ему: «Ой, какая я нехорошая женщина. Даже не буду вам озвучивать сумму, на которую объела его за 10 лет брака».
- У меня самый обычный доход, но я люблю качественные вещи. Я говорю не только про одежду, но и про технику, бижутерию, часы, очки. А моя подруга смотрит, что покупаю я, потом покупает похожее на левом сайте и говорит мне: «Смотри, я купила такой же, но за 5 сотен, а ты несколько тысяч потратила». Да ну тебя с твоим ширпотребом, и хватит меня попрекать моими же деньгами! © Подслушано / Ideer
- Был у меня один кадр из приложения для знакомств. На свидание я пришла в джинсах с подворотами, а дело было зимой. Как встретились, он оценивающе меня осмотрел и спрашивает: «У тебя что, ноги небритые?!» А я, смеясь, ему сказала, что у меня небритые не только ноги. Он взглянул ошалелыми глазами, выдал, что я ненормальная, развернулся и ушел. © Карамель / VK
- У нас недавно родилась малышка. Муж, когда узнал, что будет девочка, был очень рад. Сейчас говорит, что и вторую дочку хочет. Но как же достали знакомые, которые шуткуют, что он бракодел, или желают нам второго пацана! Что за бред-то? Мы давно уже не в Средневековье живем, слово «наследник» смешно звучит, когда ты менеджер среднего звена в ипотечной двушке на окраине. © Подслушано / Ideer
- Гуляли с сыном в парке, он в ларьке увидел чебурек и попросил его. Сидит на скамейке, ест, довольный. Мимо идет женщина и такая мне: «И как вы только можете собственного ребенка травить этой гадостью?» Да иди ты в пень со своим мнением! Он у меня до этого три дня ничего практически не ел — зубы лезли, да еще ангина началась. Плевать, кто и что считает нужным давать ребенку, главное, что он сыт. А ларьки у нас регулярно проверяют, за пять лет случаев отравления не было. © Мамдаринка / VK
- Сидел на первом свидании с дамой, болтали, ели-пили. Часа 2-3 просидели, и вдруг она спрашивает: «А твоя дочка не может жить с ее матерью? Зачем тебе опека над ребенком?» Да, вы не ослышались — женщина, даже не знакомая с моей дочкой, спросила, правда ли мне так необходимо, чтобы ребенок жил у меня. Блин, да я все круги ада прошел, чтобы дочка осталась со мной, и тут такое. © James Warren / Quora
- Нервирует, когда иду выгуливать собаку (немецкая овчарка), всегда в наморднике, а рядом проходящий народ с детьми поясняет вполголоса: «Это чтобы тебя не укусил», «Раз перекусит, два раза проглотит». Да боже мой, зачем вы ему нужны? Ни одному в голову не приходит, что собака, находясь в общественном месте, должна быть в наморднике, это же элементарные вещи. Зачем вы неадекватной своей логикой такой бред вкладываете своему чаду? А потом они вырастают и не могут избавиться от страхов, навязанных в детстве. © Подслушано / Ideer
- У мужа брат не работал полгода. Питался за счет родителей и даже телефон у них заряжал. Работу брат искал такую, чтобы сразу в директорское кресло. А мы с мужем работали, я и с ребенком на полдня на работу ездила, и из дома подрабатывала. И вот за один месяц мы решили купить телевизор, робот-пылесос и монитор новый мужу. И позвали друзей на креветки, чтобы «обмыть это дело». Так брат при гостях устроил истерику, что мы зажрались и деньги тратим не туда, а должны были ему отдать, ведь он такой несчастный. © Milluyalina / Pikabu
- Седые волосы у меня стали появляться лет в 19. Какое-то время я красилась, потом мне это надоело. Сейчас мне 34, и как же достали эти стереотипы, что седина — старость. Наследственность, стресс, заболевания? Зачем думать головой?! Проще даже незнакомому человеку говорить, что у него седые волосы. Я работаю продавцом и многие покупатели мне сообщают, что у меня седина. По мнению таких людей я об этом не знаю, в зеркало не смотрюсь. Когда уже люди поймут, что не все боятся седины и ничего ужасного в ней нет? © Подслушано / Ideer
- Позвонила мама, сказала, что приедет. Мы живем в одном городе, но в разных его концах. Мамуля терпеть не может грязь, поэтому пришлось быстро вставать, делать уборку и готовить еду, чтобы ее угостить чем-то вкусным. Через несколько часов перезвонила и сказала, что пошутила, но рада, что теперь у меня чистота и есть, что поесть. Пообещала так делать чаще. Мама, блин... © Палата № 6 / VK
Седина не признак старости. ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС. Окрас им придает пигмент меланин
- Год назад поменяла фамилию. Злит, когда в очередной сотрудник почты, спортклуба или магазина начинает поздравлять с замужеством. Ребята, я развелась! И ничего нет странного в том, что захотелось вернуть фамилию даже после десяти лет. Зато все резко начинают извиняться, как только сообщаешь, что это был развод. С чего? Я довольна. © Подслушано / Ideer
- Всегда к избавлению от мусора относился ответственно. Дома сортирую отходы, пластик и стекло отдельно, на улице — только в урну или бак. Однажды иду выбрасывать, и прямо перед баком рвется пакет с пластиком. Только я наклоняюсь, чтобы его поднять, как слышу приказной голос какого-то деда: «Поднимай, поднимай!» Поднял, выбросил. И тут этот персонаж заявляет: «А если бы не я, то так бы и оставил!» Да что он про меня знает? Засунул бы свои выводы куда подальше. © Подслушано / Ideer
- У меня дома живут 4 кота, все спасены с улицы или взяты из приютов после сложных ситуаций. В этом году взяла еще собаку, и с самого начала у нас жил еще пес. У меня с мужем частный дом, у собак есть теплый закрытый вольер, где они и тусуются. В морозы забираем в дом, а коты все и так в доме. Дома чисто, животные стерилизованы, за здоровьем следим. Так вот, по классике, находятся люди, которые узнают о наших питомцах и называют нас сумасшедшими. И беспородные они у нас, «могли бы нормальных взять». И их слишком много, лучше бы мы детей родили. Дети у нас, может, и будут, но какая вам разница вообще? Я спасла и дала шанс на жизнь шести животным. Они счастливы, окружены заботой, вниманием и любовью. Надо будет, возьму еще животных и буду выхаживать. Финансы позволяют, силы душевные тоже есть. Устала от того, что люди суют нос не в свои дела. © Подслушано / Ideer
- В наследство от свекрови досталась моей дочери квартира. Какая-то птичка на хвосте донесла всей родне, что у меня теперь две квартиры, что не совсем верно. И объявились дальние родственнички: звонят и жалуются, что их дочке в общаге не нравится, она там учиться не может, а траты на комнату они не потянут. Я говорю: «Ну пусть купит беруши, чтобы шум не слышать, и спокойно к сессии готовится. Или пусть до меня доедет, я ей их подарю». И тут из трубки доносится: «Мы слышали, что у тебя уже две квартиры! Зачем тебе вторая? Может, там дочка поживет, пока учится?» Я отвечаю, что, может, и поживет, но не бесплатно. «Конечно же, не бесплатно. Мы за свет и воду будем платить. А ты за остальное, это все-таки не наша квартира», предложил отец семейства. На мой отказ от столь щедрого предложения меня поблагодарили за мою «отзывчивость и помощь», и пообещали позвонить моей маме — рассказать, какая я у нее плохая выросла. Вроде взрослые люди, а чуть что, бегут маме жаловаться. И ладно бы своей, но нет же. © Lila.S / Pikabu
- После работы захожу в магазин. Ем я немного, поэтому продавщиц всегда удивляло, что я беру одну котлету, один пирожок и один голубец. Со временем они привыкли. Недавно я был очень голодным, поэтому взял 2 котлеты, на что продавщица с удивлением выдала: «Вы что, женились?» © Не все поймут / VK
