15 человек, чья жизнь интереснее любого сериала для всех знакомых и не очень

Иногда кажется, что у некоторых людей есть особый талант — комментировать чужую жизнь без приглашения. То кто-то переживает за ваши финансы, то вдруг решает, как вам правильно воспитывать детей или строить отношения. В этой подборке люди с юмором и самоиронией поделились историями о бестактных замечаниях, которые им довелось услышать. Получилось жизненно, узнаваемо и местами даже смешно.