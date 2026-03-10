17 мастериц, чьи золотые ручки создают самые душевные украшения
1 час назад
Принято считать, что лучшие друзья женщин — это бриллианты, но мы не согласны с этим. А все потому что никакие сияющие драгоценности не сравнятся с украшениями, сделанными с душой и любовью. Взять хотя бы яркое клубничное колье, которое выглядит так по-летнему, или ожерелье с котенком, сплетенное в технике макраме. Как же хочется их примерить!
«Обожаю делать эти ожерелья! Сначала я леплю их из полимерной глины, а потом раскрашиваю акриловыми красками»
«Смастерила браслет в виде змейки из бисера»
- Да такой роскошью нужно на красной дорожке в Голливуде блистать! © TimeTravelingMouse / Reddit
«Моя свекровь фанатеет от петухов и собирает различные элементы декора и утвари. Зная эту ее любовь, я сделала для нее брошь из бисера»
«Это одна из моих любимых работ — круговорот жизни клубники в виде бус»
«Соединила два кольца моей бабушки в одно. Счастлива до небес»
Как будто надо было делать под прямым углом (относительно пальца), а не крестиком...
«Моя жена учится на ювелира и недавно сделала этот серебряный кулон»
Немного смазано в центре... издалека просто невразумительно будет смотреться, имхо.
- Невероятно! Если она только учится и уже творит такое, то очень скоро она добьется больших успехов! У нее огромный талант! © King_Zog_Grunkwitz / Reddit
«Я связала это эльфийское колье крючком из проволоки. В центре красуется лунный камень»
«Самое большое и сложное ожерелье, которое я когда-либо делала. Слепила суккуленты из полимерной глины и украсила стеклянными бусинами»
«Сделала цветочный браслетик из проволоки с нежными камушками, которые похожи на утреннюю росу»
«Колье в виде летучей мышки в технике микромакраме»
«Просто хотела похвастаться этими ожерельями, которые я смастерила, вдохновившись домиками хоббитов»
«Соединила пуговки в виде помидорок колечками и получились милейшие томатные бусы »
«Из всех дизайнов, которые когда-либо делала, этот — мой любимый!»
«За свою творческую жизнь я делала множество разных изделий из кожи, но я никогда не думала о кольцах. Но стоило только попробовать сделать...»
По-моему, только к карнавальному костюму подходит. Но работа сделана очень хорошо.
«Я сплела миленькое ожерелье в виде котенка с аметистом»
«Попался мне как-то необработанный камень — природное образование, состоящее из кристалла и эпидота. Принесла домой, чутка подрезала и вуаля!»
«Я плету кружево фриволите — это кружево делается из тонких прочных нитей и состоит из множества крошечных узелков. На фото с котиком на мне кружевные серьги»
А вот еще несколько подборок о талантливых рукодельниках, чьи работы хоть в музее выставляй:
Фото на превью Yulevna19 / Reddit
