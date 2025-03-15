12+ человек, чье опоздание обернулось историей непредсказуемой, как сама жизнь

Есть люди, которые приходят везде не вовремя и совершенно не переживают по этому поводу. Но есть и такие, которые делают это не так часто, и тогда каждая такая история опоздания — это прямо гремучая смесь из бурных эмоций и переживаний, а иногда и незаурядного сюжета.