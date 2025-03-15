12+ человек, чье опоздание обернулось историей непредсказуемой, как сама жизнь

Истории
9 минут назад

Есть люди, которые приходят везде не вовремя и совершенно не переживают по этому поводу. Но есть и такие, которые делают это не так часто, и тогда каждая такая история опоздания — это прямо гремучая смесь из бурных эмоций и переживаний, а иногда и незаурядного сюжета.

  • Была у меня 38-летняя работница, неглупая. Но постоянно опаздывала. Как-то говорю, мол, ты, часом, не офигела, дорогая? А она: «Да я ребенка в школу не успеваю собрать. Пока разбужу, пока позавтракает, то-се». Я сама мама двоих, так что аж прониклась. Спрашиваю, сколько ребенку. А та в ответ — готовы? — 16! И при этом каждый день опаздывала то на 10, на 20 минут, а то и на все полчаса. © Elena Dobrova / Мамдаринка / VK
  • Мы с коллегами нередко опаздывали, но один случай особенно запомнился. Едем мы в автобусе, застряли в пробке и тут видим из автобуса нашего шефа: а он на своей машине тоже стоял в пробке. Такой всплеск адреналина мы получали, когда наш автобус стоял, а колонна шефа двигалась, и наоборот, когда мы проезжали и видели шефа в окне сзади. А как же мы бежали от остановки, чтобы успеть перед шефом. Кто 1-й добежал, быстренько включил наши компы, свет везде, чайник поставил, типа, мы все на месте. А я еще и свой жакетик на рабочем стуле оставляла, типа, я здесь, и другие делали так тоже. На другой день охранник ржал: «Прикинь, я захожу ночью проверить офис, а они, типа, все там, у всех на стульях вещи и пакеты». За опоздания шеф не наказывал, просто приходилось позже оставаться, чтобы отработать нужное количество минут. © Ludmila Filinova / Рабочие истории / VK
  • Я — начальник, c коллегами мы работаем в одном помещении. И я закинул такую тему своим работникам: чтобы те не опаздывали на работу, договорились, что кто раньше приходит, тот включает свою музыку с компа. А остальные без претензий целый день слушают. Так после этого ни одного опоздания! Мало того, я прихожу на работу очень рано, а работники уже раньше меня торчат на месте. © Подслушано / VK
  • Я работал официантом, и моя смена начиналась в 16 часов. Я хотел приехать заранее, вышел в 3 часа дня, и тут увидел человека, отключившегося на тротуаре. Не знаю почему, но я решил, что с тем что-то стряслось. Подошел к мужчине, потряс его за плечо и спросил, не диабет ли у него. Он пробормотал, что да, так что я вернулся домой и вынес ему стакан апельсинового сока. После этого тот довольно быстро пришел в себя и сказал, что в этот день у него была операция на полости рта, ему вкололи сильный анестетик, но, по-видимому, никто принял во внимание его диабет, и, что еще хуже, никто не спросил, сможет ли он уйти один. А он забыл, что приехал на машине, пошел домой пешком и, пройдя около 2,5 км отключился напротив моего дома. В общем, я отвез его собственноручно домой, и итоге вместо того, чтобы приехать на работу пораньше, опоздал на 10 минут. На работе я объяснил, почему опоздал, но, увы, мне никто не поверил. © David Halloran / Quora
  • Я люблю поспать и нередко просыпаю будильники. А тут начальник объявил: за опоздание — пятисотка штрафа. И вот однажды просыпаюсь в рабочий день — и понимаю, что мне капут. В офисе я должна быть минут через 15, а живу далеко. Запихиваю сосиску в зубы, надевая штаны и вызывая такси. И звоню коллеге: мол, прикрой там меня. И вот, наконец, влетаю в офис, а на столе меня уже ждет гора фантиков от конфет, будто бы это я их ела, а мой комп включен. А буквально через минуту подходит начальник и спрашивает, в порядке ли я. Ответила, что да, а когда он ушел, уточнила у коллеги, почему он у меня спрашивает об этом. А она:
    — А я сказала, что у тебя расстройство желудка, и ты торчишь в туалете.
    Ну шикарно... Зато на пятисоточку не минусанули. © Рабочие истории / VK
  • «Простите, что я опоздал, мне дом перегородил дорогу», — такими словами оправдал несвоевременное появление на работе мой папа. В тот день на автомагистрали ожидались заторы, и папа решил добираться по проселочной дороге. Его начальник, услышав эту историю, понятно, не поверил. Но, увидев выпуск новостей в тот же вечер о том, какую задержку сотен автомобилей вызвало падение дома с платформы, на которой он перевозился, начальник на следующее утро извинился перед папой. © Richard Surridge / Quora
  • В моем филиале был кассир, который отлично справлялся со своей работой, нравился клиентам, но, увы, постоянно опаздывал. Предыдущие менеджеры трепали ему мозги, пытались исправить его поведение — но все без толку. Когда я стал менеджером, я вывел его на разговор по душам. И тот признался, что слегка побаивается свою жену, которая была дамой довольно суровой и крупного телосложения, и делает все, что она говорит. И беспрекословно каждый день отвозит детей в школу к 9-ти утра, хотя и опаздывает из-за этого на работу. Мы с ним пришли к соглашению: он может начинать рабочий день в 9:30, но закончить работу он должен на полчаса позже остальных сотрудников. Так проблема решилась раз и на всегда. © Paul M Calvert / Quora
  • Был февраль, ночью шел ливень, а наутро морозцем все схватилось льдом. Я всегда добиралась на работу в аптеке на трамвае, но в тот раз это был не вариант: как только трамваи пытались ехать, все искрило, жуть просто. Я побежала на маршрутку, но там было столько людей, что уехать у меня получилось только в 7:40. Я так бежала из маршрутки, что дверь аптеки все-таки умудрилась открыть ровно в 8:00, но, пока включился комп, прогрузилась программа, наступило уже 8:10. И в итоге мне, единственной из всего коллектива пришлось писать объяснительную. При учете, что заведующая опоздала на 2 часа, а разборщик — на все 4. © ЛесЧудес / ADME
  • Познакомился в интернете с барышней, переписывались, показалась адекватной. Договорились встретиться. Приезжаю я весь такой нарядный с дежурным букетом на место. А ее нет. Отправляю СМС, что я на месте. Стою жду. 5 минут жду, 15 минут жду — нет. Через 20 минут уже звоню — трубку не берет. Подождал в итоге полчаса. На CМС и звонки не отвечает. Ну, стало быть, я в пролете. Выбрасываю веник в мусорку и ухожу. И тут откуда-то из-за угла выбегает эта мадмуазель и догоняет меня с претензиями: «Вот, ты оказывается какой, полчаса меня только смог подождать». Ну а что я? Сказал: «Извините, вы, наверное, меня с кем-то перепутали». И ушел. © MrGaribaldi / Pikabu
  • Мы с друзьями ехали с пересадками в Европу встречать Новый год. 30 декабря, темный промозглый вечер. Приползаем с сумками с обычного вокзала на автобусный, дожидаемся своего рейса, даем водителю билеты, а он нас не пускает, говорит, мол, рейс его написан, но коды наши по базе не пробиваются. Идем разбираться в контору — жестами, так как администратор почти не знает английского. Вот-вот автобус отойдет, а девушка так и не может понять, что с билетами. И тут она выдыхает, улыбается и гордо говорит: «Month!» — «месяц». И, реально, в каждом билете черным по белому стоит «30.11», ноябрь. Товарищ, который покупал билеты на всех, не докрутил на сайте вертушку до конца. Мы его даже ругать не стали... Хорошо, что одной девочке в тот день зарплату дали, и мы смогли ее карточкой через вокзальный Wi-Fi выкупить несколько последних билетов на разные рейсы c другого автовокзала. Доехали до места, и там уже встретились вновь. Это было наше самое эпичное опоздание. © Лиана / ADME
  • В начале 80-х я работал на мастера с довольно крутым, если не сказать злобным, нравом. Первые 2 года я его терпеть не мог. Он требовал, чтобы все были на своих рабочих местах, когда раздавался свисток. Бесконечное число раз я от него слышал: «Парень, работа начинается в 07:00... Не 07:01 или 07:05, так что проследи, чтобы твоя пятая точка была на месте вовремя». В отношении перерывов он был тоже строг. Но однажды я, как не спешил на работу, понимал, что опоздаю. Так что я зашел в закусочную по дороге и купил всем по сэндвичу с котлетой и яйцами. Когда я пришел, опоздав на 15 минут, он был зол и начал, ругаясь, расспрашивать меня, где я был. А я просто улыбнулся, протянул ему сэндвич и сказал: «Да вот взял нам всем, чем позавтракать». Все закончилось хорошо. С того дня все работники просто приносили закуски, если опаздывали. Если кто-то появлялся даже сразу после свистка, все оборачивались и спрашивали: «Сэндвичи или пончики?» С того дня мастер стал также более гибким в отношении обеденных перерывов. А 14 лет спустя, когда он вышел на пенсию, он мне был дорог, как отец. © Raymond Greenfield / Quora
  • Как-то работала в компании, где нужно было прикладывать пропуск на входе и выходе. Время отмечалось у завхоза, который был близким другом директора и чувствовал себя важным начальником. Все приходили к 9 утра, плюс-минус 5 минут, но завхоз решил ввести правило, что на рабочем месте нужно быть самое позднее в 8:55. В противном случае имя опоздавшего на доску позора вешалось на первый раз, а на второй приходилось платить штраф. Так вот, иногда система тупила, и пропуска срабатывали не с первого раза. Привело это к тому, что периодически в 8:55 у двери собиралась толпа, и целая куча народа не могла зайти вовремя, хотя уже стояли перед дверью. Но после того, как завхозу самому пришлось пару раз простоять в этой очереди, правило отменили. © Мама Дорогая / ADME
  • Познакомился с девушкой на дне рождения друга. Через день пригласил встретиться в 12:00 в кафе. Так получилось, что это было 31 декабря. Ну пришел, сел, пью кофе, втыкаю в телефон, собираю кубик Рубика. В 11:45 позвонила, сказала, что задержится на час-два. Ок, жду. Мне все равно делать нечего. Сижу, пью кофе, втыкаю в телефон, собираю кубик Рубика. Через 2 часа опять звонок, срочно вызвали на работу, часа через 2-3 освободится только, может перенесем? А я в командировку потом уезжал, говорю, подожду. Пью кофе, втыкаю в телефон, собираю кубик Рубика. В 17:00 звонок, еду, через час буду. Ну я сидеть устал, сходил по магазинам, поел в более дешевой кафешке. В 18:00 она наконец-то пришла. Час посидели, пообщались. Проводил ее до дома. Познакомился с ее мамой. Маме показал паспорт со словами, что я на Новый год вашу дочь забираю. И забрал. 9 лет вместе, 7 лет женаты, сыну 3 года исполнилось в сентябре. Больше никуда не опаздывала. © crazysobi / Pikabu

Если вы считаете, что как-то уж слишком быстро все сложилось у героев последней истории, то смеем уверить: у людей бывают совсем разные представления о романтике.

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